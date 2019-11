Juventus - Lazio terminata, LIVE Serie A 2017/18 (1-2): Immobile e Strakosha portano le Aquile alla vittoria!

20.02 - Direi che è tutto. E allora un grazie da Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Lazio batte Juventus per 1-2 grazie alla doppietta di Immobile!

20.00 - Una partita fantastica, meritatamente vinta dalla Lazio sul campo della Juventus, 26 mesi dopo l'ultima volta. Immobile si prende la sua rivincita sui bianconeri con una doppietta che interrompe la streak d'imbattibilità dei campioni d'Italia in casa. Una gara controversa e su cui si potrà dire tantissimo, ma di cui per adesso bisogna soltanto dire solo una cosa: complimenti ai vincitori, autori di una grande prestazione.

19.55 - E' FINITA! E' FINITA! 1-2 IL FINALE!

90' + 8' - STRAKOSHA SALVA LA LAZIO! CLAMOROSA PARATA SU DYBALA! Tiro sulla sinistra dell'argentino, Strakosha respinge!

90' + 7' - CALCIO DI RIGORE! CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS!

90' + 6' - VAR! Intervento della VAR!

90' + 5' - INTERVENTO SCOMPOSTO DI PATRIC SU BERNARDESCHI IN AREA! Scivolata per Patric in area su palla contesa con Bernardeschi, intervento sul pallone ma estremamente duro!

90' + 4' - Ammonizione per Sturaro, punizione per fallo di Milinkovic-Savic.

90' + 3' - CAICEDO DIVORA L'1-3! Grande apertura per Milinkovic-Savic, che scavalca l'unica pressione di Barzagli al limite e lascia tutto solo l'ecuadoregno il quale calcia col mancino trovando la risposta di Buffon!

90' + 1' - CLAMOROSO PALO DI DYBALA! Tiro dai 25 metri dell'argentino, che col mancino pesca l'angolo alla sinistra dell'impotente Strakosha! Nemmeno fortunata la Signora!

90' - Quattro minuti di recupero.

89' - Addirittura un minuto di possesso palla delle Aquile, che adesso vogliono gestire.

87' - Calcio di punizione ora per Dybala, che si accinge a crossare.

85' - Altro cross tentato da Chiellini, che ottiene un corner.

84' - Patric dentro al posto di Lulic.

83' - Altro brutto errore di Bernardeschi.

82' - A terra Milinkovic-Savic, che ha subito una botta da Chiellini.

80' - Calcio d'angolo per gli ospiti.

79' - Bernardeschi stende Caicedo a centrocampo, calcio di punizione.

78' - Calcio d'angolo per gli juventini.

77' - Sturaro guadagna un calcio di punizione.

76' - Immobile lascia il campo, dentro al suo posto Caicedo.

75' - Fuorigioco di Asamoah su questo passaggio semplice.

74' - Subito iniziativa dell'ex Genoa, Mandzukic prova ad arpionarla ma non riesce.

72' - Dentro Nani al posto di Luis Alberto, dall'altro lato Sturaro per Lichtsteiner.

70' - Dybala se la porta avanti con un sombrero, poi tira e viene murato; stesso discorso per Matuidi sugli sviluppi.

68' - Brutto errore di Bernardeschi, che crossa male.

67' - Pennella un cross la Joya, Bernardeschi cerca di arrivare sul secondo palo ma viene anticipato da Lulic.

66' - E' entrato Dybala, al posto di Khedira. Allegri sceglie il 4-2-3-1.

64' - Chiellini prova a suonare la carica per i suoi con un contropiede in solitaria terminato con un cambio di gioco errato.

63' - E ora lo svizzero commette fallo su Lulic.

62' - Bentancur e Lichtsteiner non s'intendono, palla in fallo laterale.

61' - Asamoah crossa, troppo lungo, Bernardeschi non ce la fa a tenerla in campo.

59' - Immobile fermato da Barzagli e Chiellini in contropiede.

58' - Matuidi perde al limite il tempo di gioco per tirare.

56' - Tiro di Khedira di sinistro, che strozza troppo il tiro, spedendo la sfera sul fondo.

55' - Entra Bernardeschi al posto di Douglas Costa.

54' - GOOOOOOOOOOOOOOOL! IMMOBILE! 2-1! CLAMOROSO! 9 minuti, Immobile con una doppietta ribalta i bianconeri, spiazzando Buffon (ammonito nel frattempo).

52' - CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO! Verticalizzazione per Immobile che rientra sul sinistro e viene steso da Buffon: rigore netto!

50' - Adesso ritmo forsennato a centrocampo.

49' - HIGUAIN TROVA LA RISPOSTA DI STRAKOSHA! Bel numero dell'argentino al limite, che elude la pressione e calcia cercando di spiazzare il portiere albanese, il quale coi piedi respinge in tuffo!

47' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! IMMOBILE! 1-1! Pallone in profondità per Luis Alberto, che fra le linee innesca in profondità Immobile il quale incrocia nell'angolo alla sinistra di Buffon!

46' - Calcio di punizione battuto verso Bentancur.

19.01 - Si ricomincia! Pallone mosso dalla Juventus.

19.00 - Squadre nuovamente in campo. A breve si riparte.

18.51 - Una prima frazione intensa quella vissuta in questo primo tempo dell'Allianz Stadium, dove la Lazio ha cercato di contenere con una linea a 5 la circolazione di palla della Juventus, che al contempo è stata al gioco ed ha iniziato, con pazienza, a lavorare il vantaggio, arrivato al 24esimo per un errore di Bastos - e non di Lulic, come detto in diretta - che ha tenuto in gioco Douglas Costa, al primo gol in bianconero. Ne è seguita una fase di crisi dei romani, che hanno faticato di più a ripartire. Ora una piccola pausa, ci vediamo dopo...

18.46 - Termina il primo tempo. Parziale di 1-0.

45' - Ultimo possesso del primo tempo gestito da Lichtsteiner.

44' - Bentancur cerca un cross di sinistro dal fondo, pallone respinto da Bastos.

42' - Buffon in uscita anticipa Marusic che si era fiondato in profondità.

40' - Luis Alberto cerca una traiettoria complicata dopo una finta in area, Chiellini salva in maniera provvidenziale.

38' - Bastos annulla Higuain sulla sinistra con un rimpallo.

37' - CLAMOROSA TRAVERSA DI HIGUAIN! In pressing l'argentino intercetta il rinvio di Strakosha, spedendo il pallone sulla traversa! L'albanese blocca poi, ma che brivido...

36' - STRAKOSHA SALVA I SUOI! Khedira calcia da lontano col destro, distanza di 25 metri e tiro ad incrociare con Strakosha che la toglie dall'angolo! Corner.

35' - Matuidi subisce fallo da Parolo, che si era inserito sulla destra.

33' - Douglas Costa apre il gioco con un bel doppio passo, pallone che Asamoah mette dentro verso Higuain: il Pipita sbaglia però dal limite il primo controllo.

31' - Higuain largo viene spinto da Bastos, che per l'arbitro commette fallo.

30' - Tiro murato di Douglas Costa, poi i biancocelesti riescono a disimpegnarsi con un fallo.

29' - Cross di Douglas Costa frenato col braccio - ma troppo da vicino perchè sia rigore. Corner.

28' - Cross di Marusic su appoggio di Parolo, Immobile in area la colpisce di testa ma Buffon blocca.

26' - Bastos riesce a frenare Higuain con una mezza gomitata.

25' - Sono in corso i colloqui fra gli assistenti video e l'arbitro. E' GOL! 1-0! Lulic ha tenuto in gioco Costa!

24' - GOOOOOOOOOOOOOOOOL! DOUGLAS COSTA! Ma aspettiamo la VAR... Tiro di Khedira dal limite col mancino su cross di Asamoah, Strakosha para e Douglas Costa sulla respinta sigla l'1-0. Vediamo se c'è fuorigioco...

23' - Leiva anticipa Mandzukic in terzo tempo con gran coraggio, fallo laterale.

22' - E qui cerca l'iniziativa solitaria, prima di non intendersi nell'appoggio su Lichtsteiner. L'argentino torna poi indietro.

19' - Possesso ancora bianconero, abbastanza sterile.

18' - Douglas Costa cerca un numero ma è chiuso dal raddoppio dopo un bel dribbling iniziale.

17' - Tiro diretto di Milinkovic che colpisce Mandzukic in barriera, botta in faccia per il croato che sembra in grado di proseguire.

16' - Punizione sulla sinistra per fallo di Chiellini su Immobile.

15' - Barzagli si appoggia su Buffon su questo lancio lungo.

14' - Fallo di Lulic a centrocampo, ai danni di Higuain.

13' - Palleggio dei romani, che però con il pallone lungo trovano soltanto Buffon.

12' - Milinkovic-Savic trova Marusic, pressato da Mandzukic. Il bosniaco non controlla bene e la mette in fallo laterale.

11' - Tiro di Matuidi dal limite col destro, il francese fuori coordinazione calcia alto.

10' - Altra punizione per gli ospiti, che crosseranno dentro con Luis Alberto. Fallo in attacco sugli sviluppi commesso da Milinkovic-Savic.

9' - Fallo di mano di Matuidi sul tocco di Lucas Leiva.

8' - Khedira prova a controllare dopo un rimpallo sfavorevole ad Higuain, in area De Vrij vince il duello.

7' - Lichtsteiner imposta l'azione.

6' - Milinkovic-Savic seguito da Khedira in questo duello aereo. Fallo laterale in favore del serbo.

5' - Barzagli va al pallone rasoterra, Douglas Costa non riesce però a gestire la sfera.

4' - Lucas Leiva ferma l'azione di Lichtsteiner, poi sbaglia il passaggio.

3' - Lulic prova ad accentrarsi palla al piede ma viene fermato da Lichtsteiner.

2' - Ora un fuorigioco dell'argentino su questo lancio lungo.

1' - Possesso orizzontale degli juventini, poi verticalizzazione verso Higuain che non controlla.

18.00 - Si parte! Pallone mosso dalla Lazio.

17.56 - Squadre in campo!

17.50 - Ora si rientra negli spogliatoi: a breve si parte con Juventus-Lazio, non mancate!

17.40 - Riscaldamento iniziato all'Allianz, dove le squadre sembrano molto concentrate.

17.30 - Sorpresa nei bianconeri, che optano per un centrocampo a tre con Bentancur che rileva, inaspettatamente, Paulo Dybala. Douglas Costa e Mandzukic sulle fasce, Barzagli al posto di Rugani in difesa. Nessuna sorpresa dall'altro lato.

17.20 - La risposta della Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. All. Inzaghi

Juventus XI: Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic #JuveLazio — JuventusFC (@juventusfc) 14 ottobre 2017

17.10 - La formazione ufficiale della Juventus (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic. All. Allegri

17.00 - Inizia il nostro avvicinamento alla gara: a minuti vi proporremo le formazioni ufficiali.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Lazio, match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 18:00 - verrà fischiato dall'arbitro Paolo Silvio Mazzoleni.

QUI JUVENTUS

Prima della sosta, i bianconeri si sono inceppati per la prima volta in questo campionato sul campo dell'Atalanta, dove non sono riusciti ad andare oltre il 2-2. Questo pari non ha comunque minato più di tanto quelle che sono le certezze di una squadra costruita su delle basi molto concrete.

A dimostrazione di questa sicurezza c'è la conferma - come da previsione - del 4-2-3-1 come sistema di gioco attualmente di riferimento. D'altronde è in corso un percorso di sviluppo tattico della squadra a riguardo, guidato dalla saggia mente di Max Allegri, che intanto però ha una sola priorità: tornare alla vittoria.

Priorità citata anche dal tecnico stesso in conferenza stampa, nonostante una sfida non semplice nè sulla carta nè a causa della situazione classica dei top club europei in seguito ai match per le Nazionali. Oltre agli infortunati De Sciglio, Howedes e Pjaca, infatti, c'è chi è rientrato soltanto ieri ad allenarsi a Vinovo...

Fa parte di questo gruppo di giocatori Alex Sandro, che dovrebbe perciò andare in panchina in favore di Asamoah nella linea davanti a Buffon, dove ci sarebbero anche Lichtsteiner, Rugani (intervistato in settimana) e Chiellini. Max Allegri dovrebbe proporre poi la coppia Khedira-Matuidi in mezzo (out Pjanic), con i soliti ballottaggi in avanti: Douglas Costa-Cuadrado a destra, Bernardeschi-Mandzukic (con quest'ultimo acciaccato) a sinistra, Dybala ed Higuain al momento favoriti per i due posti al centro.

QUI LAZIO

I tantissimi infortuni non hanno impedito ai biancocelesti di togliersi diverse soddisfazioni in questo immediato avvio di stagione, fra cui una vittoria addirittura per 6-1 sul Sassuolo nell'ultimo turno ed anche il successo in finale di Supercoppa Italiana per 3-2, proprio contro Madama, poco più di due mesi fa.

Una grande fiducia ruota comunque attorno alle Aquile, che hanno iniziato l'annata col piede giusto, in nome soprattutto del solito Immobile e di Luis Alberto, che negli scorsi giorni ha lasciato intravedere ai microfoni tutto il suo entusiasmo. Lo spagnolo è stato fondamentale nella sostituzione di Felipe Anderson, al momento ancora indisponibile a causa di un problema fisico molto delicato...

La lista degli acciaccati però non si limita solo al brasiliano. Per la partita di oggi Wallace e Basta saranno sicuramente out. In difesa sono i più grandi problemi per Simone Inzaghi, che in conferenza stampa si è così espresso sugli altri giocatori incerti: "Lukaku e Patric hanno avuto qualche problema. Speriamo recuperino in tempo".

Davanti a Strakosha, nel 3-5-1-1 di Simone Inzaghi, dovrebbero esserci gli appena tornati Bastos e De Vrij insieme all'inesauribile Radu. Marusic si giocherà una maglia con Patric sulla destra, dall'altro lato spazio a Lulic con Parolo, Lucas Leiva e Milinkovic-Savic nel mezzo. Luis Alberto alle spalle dell'ex di giornata Immobile in attacco.

STATISTICHE

Senza scendere più di tanto nel dettaglio dei precedenti, solo qualche nozione: i numeri sorridono ovviamente alla Vecchia Signora, che all'Allianz non ha mai perso contro i laziali. Si sfideranno oggi inoltre i migliori due marcatori del campionato, vale a dire Paulo Dybala e Ciro Immobile, rispettivamente autori di 10 e 9 reti finora ed entrambi di una doppietta nella sfida del 13 agosto.