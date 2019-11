Roma - Napoli in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (0-1): Insigne regala i tre punti!

Importantissima vittoria del Napoli che batte la Roma per 1-0 grazie ad un gol di Insigne al 19'. Giallorossi meglio nel secondo tempo, ma nel complesso la squadra di Sarri ha meritato la vittoria ed ora scappa via: più 5 sulle seconde in attesa del derby di Milano. Per oggi è davvero tutto, un saluto e una serena buona notte da tutta la redazione di Vavel Italia!

FINISCE LA PARTITA ROMA 0 NAPOLI 1

94' Ancora pericolosa la Roma: Under non impatta bene la palla e Reina para la sua conclusione

90' - Ammonito Ghoulam per un fallo su Peres.

90' Saranno 5 i minuti di recupero

89' ALtra occasione per i giallorossi: Under mette una bella palla sul secondo palo, ma Dzeko per un pelo non ci arriva

87' Roma in avanti

84' TRAVERSA DELLA ROMA: Dzeko gira di testa ma la palla sbatte sulla parte superiore della porta, Reina era battuto

83' Gran parata di Allison su Insigne, ma il giocatore era in fuorigioco

82' Cambio Napoli: esce Callejon, dentro Rog

79' Ripartenza del Napoli, Fazio ferma in modo falloso Mertens. Ammonito

78' Altro cambio per la Roma: esce Pellegrini, entra Gerson

77' Punizione per la Roma

75' Crossi di Perotti per Dzeko, ma Reina anticipa

72' Cambio Napoli: esce Jorginho, dentro Diawara

73' Roma sempre in zona d'attacco, ora la squadra giallorossa sembra essere più pericolosa

71' Cambio anche per il Napoli: esce Hamsik, entra Zielinski

70' Cambio Roma: esce Florenzi sostituito da Under

70' ROMA VICINO AL PAREGGIO:Colpo di testa di Fazio, ma Reina smanaccia e la palla si impatta sul palo

69' Angolo per la Roma

68' Insigne salta De Rossi e calcia dal limite, ma la palla finisce in tribuna

66' Pericolo Roma: Cross di Pellegrini supera il portiere azzurro, ma nessun giallorosso riesce ad arrivare

62' Retropassaggio sbagliato di Hisaj, Reina para

60' Mertens prova la conclusione da fuori ma non trova la porta.

57' Problemi fisici per Manolas, costretto a lasciare il campo, al suo posto entra Fazio.

52' Giallo per De Rossi

51' Pellegrini a terra dopo un contrasto con Insigne.

50' Dzeko dalla trequarti prova il sinistro dai 20 metri: alto

47' De Rossi sporca il cross di Callejon, il portiere giallorosso blocca la palla

45' INIZIA IL SECONDO TEMPO, prima palla giocata dal Napoli

21.49 I giocatori rientrano in campo

21.41 le immagini di questo primo tempo

Il Napoli chiude in avanti questo primo tempo grazie alla rete di Insigne al 19'. Nel complesso meglio la squadra di Sarri, giallorossi in difficoltà. A tra poco per il secondo tempo

FINISCE IL PRIMO TEMPO, ROMA 0 NAPOLI 1

45' Ci sarà un minuto di recupero

43' Amonito Jorginho per un fallo su Florenzi

40' Mertens perde equilibrio in Area, ma non protesta

37' Cross di Ghoulam, Mertens prova il colpo di testa ma la palla finisce tra le braccia di Allison

36' Altro angolo per il Napoli

34' Roma in palese in difficoltà

33' Angolo per il Napoli, il primo della gara

29' Hamsik prova a cercare Mertens, senza trovarlo

26' Cross di Nainggolan, ma Jorginho anticipa Dzeko

22' La Roma prova a farsi vedere in attacco

Rivediamo il gol: Mertens riceve palla cercando Insigne, ma la palla carambola però su De Rossi e diventa un assist per lo stesso Insigne che fredda Allision

19' GOOOOOOOOOOOOL DEL NAPOLI, CON INSIGNE!

16' Tiro di Nainggolan dal limite, ma Albiol si oppone

14' Difesa del Napoli in affanno

13' Roma in zona d'attacco

12' Insigne prova a sorprendere Alisson, nessun problema per il portiere brasiliano che blocca la sfera di gioco

8' Tiro cross di Mertens, ma la palla finisce fuori

8' Napoli in zona d'attacco

5' Cross di Nainggolan, ma viene deviato dalla difesa azzurra

3'Palla dentro di Ghoulam per Mertens, ma Manolas spazzia via

3' Pressione alta dei giocatori del Napoli

1' Pallone fuori misura di Manolas che si perde sul fondo

1' Rimessa in zona d'attacco in favore della Roma!

0-0 INIZIA LA PARTITA, Prima palla giocata dalla Roma!

20.44 Le squadra entrano in campo

20.41 Rivediamo le formazioni ufficiali

ROMA (4-3-3): Alisson; Peres, Manolas, Jesus, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Florenzi, Dzeko, Perotti.

A disposizione: Lobont, Skorupski, Moreno, Fazio, Nura, Karsdorp, Castan, Gonalons, Gerson, Ünder, Antonucci.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

A disposizione: Rafael, Sepe, Chiriches, Maksimovic, Maggio, Mario Rui, Diawara, Rog, Zielinski, Giaccherini, Ounas, Leandrinho.

Allenatore: Maurizio Sarri

20.34 Roma e Napoli rientrano negli spogliatoi dopo aver terminato il riscaldamento

20.30 Anche Monchi ha parlato ai microfoni di Premium: "Occasione d'oro stasera. Sì, il risultato di Torino dimostra che la lotta scudetto è aperta. Abbiamo una partita difficile contro quelli che in questo momento sono più forti. Se vogliamo stare in alto dobbiamo vincere. Noi vogliamo vincere e continuare il buono che abbiamo fatto restando vicino a quelli in alto."



20.26 I giocatori del Napoli ultimano il riscaldamento

20.22 Il capitano del Napoli ai microfoni di Premium: "E’ lo scontro diretto tra due squadre forti. Per ora si può dire così.Abbiamo fatto tanti gol ma ne abbiamo presi anche pochi".

20.18 Meno di 30 minuti all'inizio di match!

20.13 Florenzi è intervenuto a Roma Tv: "Una partita importante che vale sempre 3 punti. Dobbiamo essere attenti ai loro punti di forza e sfruttare i loro punti deboli. Affrontiamo la migliore squadra in Italia? I numeri dicono questo, sono una grande squadra ma troveranno una Roma agguerrita, pronta a battagliare in campo".

20.09 La Roma fa il suo ingresso in campo per ultimare il riscaldamento finale!

20. 08 Intanto il primo anticipo di questa fantastica ottava giornata è finito con un sorprendente risultato: la Lazio ha vinto a Torino contro la Juventus (1-2)

20.05 Ecco i giocatori del Napoli all'Olimpico

20.00 L'arrivo dei giocatori della Roma

19.55 Andiamo a leggere le formazioni ufficiali

ROMA (4-3-3): Alisson; Peres, Manolas, Jesus, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Florenzi, Dzeko, Perotti.

A disposizione: Lobont, Skorupski, Moreno, Fazio, Nura, Karsdorp, Castan, Gonalons, Gerson, Ünder, Antonucci.

Allenatore: Eusebio Di Francesco.

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

A disposizione: Rafael, Sepe, Chiriches, Maksimovic, Maggio, Mario Rui, Diawara, Rog, Zielinski, Giaccherini, Ounas, Leandrinho.

Allenatore: Maurizio Sarri.

19.50 Eccoci collegati!

Si gioca al San Paolo, impianto da 60.240 posti a sedere situato a Napoli.

Sarri conferma il 4-3-3. Tra i pali Reina, a sua protezione Albiol e Koulibaly, Ghoulam ed Hysaj terzini. Jorginho vertice basso, con Hamsik ed Allan ai lati. Davanti, Insigne e Callejon lavorano palloni per Mertens.

Il Napoli è una macchina perfetta, costruita sull'organizzazione e sul bel gioco. La compagine di Sarri vola sulle ali dell'entusiasmo, ed i tifosi sognano uno scudetto che manca dal 1990. Bottino pieno - 7 vittorie in altrettante giornate, 21 punti - e ben 25 gol siglati a fronte di soli 5 subiti; ottovolante partenopeo, chiamato ad un trittico di match proibitivi. Ora Roma, poi City ed Inter.

Maggio, Jorginho, Allan in allenamento - Fonte: SSC Napoli / Facebook

Silenzio stampa per Sarri.

Solito 4-3-3 per Di Francesco. In porta Alisson, difesa composta - destra verso sinistra - da Bruno Peres, Manolas, Juan Jesus e Kolarov. De Rossi vertice basso con Nainggolan e Pellegrini a sua protezione. Davanti, Florenzi e Perotti a supporto di Dzeko.

Dopo un periodo di scetticismo generale, Di Francesco ha conquistato la fiducia dei tifosi sfoggiando una Roma autoritaria e vincente. Il tecnico ex Sassuolo ha modellato la squadra a sua immagine e somiglianza, con il collaudato 4-3-3 che prevede terzini di spinta ed esterni che rimpolpano il peso dell'attacco. La sconfitta contro l'Inter rimane l'unico passo falso della stagione, che li vede a 15 punti con una gara da recuperare - vs Sampdoria. Napoli e poi Chelsea in Champions, doppio impegno terribile.

Di Francesco in conferenza stampa

Nainggolan, Dzeko, Florenzi in allenamento - Fonte: @OfficialASRoma / Twitter

Sono 140 i precedenti totali tra Roma e Napoli. I giallorossi comandano con 50 vittorie, il Napoli ne annovera 41 mentre sono 49 i pareggi. L'ultimo head to head risale al Marzo dell'anno corrente: la doppietta di Mertens tra primo ed inizio secondo tempo spiana la strada ai partenopei, Strootman dimezza lo svantaggio all'89'.

La preview, sponda Roma

La preview del match, offerta dalla nostra redazione.

Arbitra Gianluca Rocchi coadiuvato da Tonolini e Di Liberatore, quarto uomo Damato. V.A.R. (video assistant referee) Banti, A.V.A.R. (assistant of the video assistant referee) Ghersini.