Risultato Inter - Milan in diretta, LIVE Serie A 2017/18 - Icardi(3), Suso, Bonaventura! (3-2)

49' - Blocca Handanovic, trionfa l'Inter!

49' - Gagliardini perde palla, Eder spende fallo a centrocampo. Tutto il Milan dentro, compreso Donnarumma.

48' - Cambio Inter: fuori Icardi, dentro Santon.

46' - Tre minuti di recupero.

46' - ICARDIIII! VANTAGGIO INTEEER! Rigore perfetto del 9, che si porta il pallone a casa.

45' - RIGORE INTER! Rodriguez allaccia Icardi in area, Tagliavento non ha dubbi. Penalty.

43' - EDER! Vecino taglia il campo in due, supera tutti e poi scarica su Icardi. Tacco per Eder chiuso da un monumentale Rodriguez.

41' - Locatella falcia Gagliardini, fallo.

39' - Rodriguez tenta la conclusione da lontanissimo, palla out.

38' - Ultimi minuti di fuoco.

36' - BONAVENTURAAAAAAA! PAREGGIO MILAAAN! Palla che schizza sulla sinistra, Bonaventura calcia in scivolata e batte Handanovic. 2-2.

35' - Perisic salta André Silva con un fallo, giallo per il laterale.

33' - Cambio Milan: fuori Romagnoli, dentro Locatelli.

32' - PERISIC! Prende l'ascensore e colpisce di testa, blocca Donnarumma.

31' - Vecino attacca e scarta Biglia, palla su Cancelo che sprinta verso il fondo; cross respinto in angolo.

28' - Cambio Inter: fuori Candreva, dentro Cancelo.

26' - ROMAGNOLI! Impatta il tiro di Suso, doma il pallone, supera Nagatomo che rinviene, e calcia. Palla fuori.

22' - ANDRE' SILVA! Riceve largo a sinistra, controlla ma non trova la porta.

20' - Ancora all'arrembaggio Borini, instancabile, a rompere le marcature nerazzurre. Lo stende Gagliardini, giallo.

18' - ICARDIIIIIII! VANTAGGIO INTEEER! Il 9 scippa palla a metà campo, tiene Musacchio ed allarga sulla sinistra; cross dentro per l'argentino che al volo segna un gol difficile. 2-1.

17' - BONAVENTURA! Destro a centro area, Handanovic salva con una parata mostruosa.

16' - Conclusione di Biglia dalla lunga distanza, palla alta.

15' - VECINO! Candreva spinge, frena e cerca Vecino in mezzo; destro di prima intenzione che termina fuori di nulla.

14' - Milan in costante spinta ora, Inter in difficoltà.

11' - SUSOOOOOOO! PAREGGIO MILAAAAN! Gagliardini e Perisic perdono Suso sulla trequarti, sinistro perfetto piazzato all'angolo lontano. 1-1.

9' - CUTRONE! Cross di Rodriguez, Cutrone svernicia Skriniar e calcia di prima intenzione; esterno della rete.

8' - Milan adesso nettamente più in palla.

6' - BORINI! Raccoglie da angolo, e strozza la conclusione; Handanovic si allunga e blocca.

5' - SUSO! Destro dai 20 metri, Handanovic in angolo.

4' - ANDRE' SILVA! PALO! Converge al centro, si ritaglia uno spazio e calcia; palla che schizza sul palo. Musacchio poi ribadisce in rete, ma partiva da posizione di fuorigioco.

3' - VECINO! Contropiede Inter con Candreva, cambio fascia su Perisic che scarica sull'ex Viola: destro radente che sfila fuori.

2' - Candreva accelera sulla destra, Bonaventura lo affronta e subisce fallo.

1' - Inizia il secondo tempo.

Cambio Milan all'intervallo: Cutrone per Kessie.

Partita che corre sui binari nerazzurri, bravi ad arrivare più volte al limite creando scompigli. La traversa di Candreva è il preludio al tocco decisivo di Icardi, servito dallo stesso. Il Milan fatica a costruire, a rispondere degnamente; Borini sul gong smuove gli animi con una doppia occasione ravvicinata.

45' - Termina il primo tempo senza recupero.

44' - BORINI! Kessie aggira Gagliardini, imbucata per Borini che scarica la conclusione nello specchio della porta; Handanovic risponde presente. Sulla respinta, colpo di testa sull'esterno della rete.

42' - VECINO! Serpentina di Borja Valero, Vecino riceve e calcia; blocca Donnarumma.

41' - Vecino orchestra il contropiede, palla su Candreva che prende il fondo e crossa; spazza la difesa.

39' - Frangente anonimo sotto il profilo del gioco.

36' - ICARDI! Solo, riceve sulla trequarti; tenta la rasoiata ma scivola al momento dell'impatto.

36' - Nagatomo spinge sulla sinsitra, orizzontale per Icardi che alleggerisce su Perisic: fendente da dimenticare.

34' - Esterno di Biglia per Rodriguez; l'esterno salta Skriniar ma subisce fallo.

32' - Strappo di Perisic sulla sinistra, il croato salta Borini ma viene murato.

30' - Attacca Rodriguez sulla mancina, traversone rigettato dalla retroguardia.

28' - ICARDIIIIII! INTER IN VANTAGGIOOO! Cross avvolgente di Candreva, Icardi tocca quel tanto che basta per battere Donnarumma. 1-0.

26' - Punizione di Suso che sbatte su Nagatomo, occasione sfumata.

25' - Tagliavento non rileva un fallo di mano di Biglia, Bonaventura riparte e si prende la punizione. Giallo per Vecino.

23' - MIRANDA! Impatta di testa un cross di Perisic, palla che sfila vicina al palo.

22' - Perisic recupera palla ed accende Candreva; dribbling secco su Romagnoli che lo stende. Giallo.

20' - Controlla ai 25 Suso, destro radente che termina largo.

18' - Leggerezza difensiva della retroguardia nerazzurra, ne approfitta Bonaventura che viene schermato ottimamente da D'Ambrosio.

15' - Entrata dura di Miranda su André Silva, giallo per il centrale.

13' - CANDREVA! TRAVERSA! Numero di Borja Valero che scarica su Candreva, destro a giro che scheggia la barra alta.

11' - André Silva scippa palla a Miranda, tenta di creare scompiglio ma l'Inter chiude bene.

10' - Suggerimento di Skriniar per lo scatto di Candreva; pescato in fuorigioco l'87.

7' - Inter che sta contenendo bene le fiammate rossonere; ordinata e concreta la squadra di Spalletti.

5' - Miranda fa ripartire il contropiede, Icardi - in due tempi - apre su Candreva; cross errato dell'ex Lazio.

4' - Attacca il MIlan con Suso sul lato corto di sinistra, cross respinto in angolo.

3' - Gagliardini va profondo da Icardi, l'argentino viene fermato da Tagliavento. Fuorigioco.

2' - Possesso palla prolungato ma sterile dell'Inter.

1' - Partiti!

Inno della Serie A, saluti, e poi sarà contesa.

Le squadre entrano in campo!

"Fai un gol, te lo chiede la Nord" contro "Per aspera ed astra". Due coreografie spettacolari per questo derby.

Montella invece conferma l'11 previsto alla vigilia. 3-5-1-1, con Suso dietro André Silva.

Spalletti cambia una pedina. Joao Mario finisce in panchina causa una tonsillite, al suo posto Vecino. L'uruguaiano agirà sulla trequarti; in mediana Borja Valero fa coppia con Gagliardini.

Le immagini dagli spogliatoi.

Si gioca a San Siro, impianto da 80.000 mila posti a sedere situato a Milano.

Opta per il 3-5-1-1 Montella. Tra i pali Donnarumma, trittico difensivo formato da Romagnoli, Bonucci e Musacchio. Biglia vertice basso, con Bonaventura e Kessie a protezione; Rodriguez e Borini a tutto campo. Davanti, Suso alle spalle di André Silva.

Il Milan ha bisogno di punti e fiducia in un momento delicato della stagione. Montella è già sotto accusa ed è chiamato a riordinare le idee dopo le due sconfitte consecutive - Sampdoria e Roma, 4 gol subiti e zero fatti - e la vittoria a fatica, al 94°, in Europa League contro il Rijeka. L'ambiente rossonero si aspetta un cambiamento dopo la pausa nazionali, lottare e vincere in un derby sarebbe il modo migliore per distendere gli animi e bussare - di nuovo - ai piani alti della classifica.

Allenamento Milan - Fonte: acmilan.com

Le parole di Montella

Ancora 4-2-3-1 per Spalletti. In porta Handanovic, difesa composta - destra verso sinistra - da D'Ambrosio, Skriniar, Miranda e Nagatomo. Gagliardini e Borja Valero frangiflutti di centrocampo, Joao Mario dietro Icardi con Candreva e Perisic ai lati.

La truppa nerazzurra è chiamata ad affrontare il 2° big match della stagione - dopo quello con la Roma, vinto 3-1 - preparatorio alla terribile trasferta di Napoli settimana prossima. Questa volta, bussano alla porta di Spalletti i cugini rossoneri, vogliosi di riscatto ed a caccia di punti. L'Inter ha la ghiotta possibilità di ritrovarsi 2° in solitaria, staccando Juventus e Lazio a quota 19, ma deve mostrare costanza e gioco lungo tutti i 90 minuti. Compito non facile, ma la Milano nerazzurra non vuole smettere di sognare.

Spalletti in conferenza stampa

Allenamento Inter - Fonte: inter.it

Sono 166 i precedenti totali nel derby. L'Inter comanda con 61 vittorie, il Milan ne annovera 51 mentre sono 54 i pareggi. L'ultimo head to head risale all'Aprile scorso, con il pazzo 2-2 finale. Candreva ed Icardi consentono all'Inter di chiudere il primo tempo con 2 gol di scarto, Romagnoli accorcia le distanze nella ripresa. Al 97 - dopo 7, contestati, minuti di recupero - Zapata manda il pallone in rete ed impatta sul 2-2.

Le preview della gara: sponda Inter, sponda MIlan

Arbitra Paolo Tagliavento coadiuvato da Di Fiore e Vuoto, quarto uomo Doveri. V.A.R. (video assistant referee) Orsato, A.V.A.R. (assistant of the video assistant referee) Chiffi.