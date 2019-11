Terminata Manchester City - Napoli, LIVE Champions League 2017/18 (2-1): Sterling-Jesus gol

22.44 - Direi che è tutto. E allora un grazie a Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Manchester City batte Napoli per 2-1 grazie alle reti di Sterling e Gabriel Jesus!

22.42 - In generale esce a testa alta il Napoli, dall'Etihad Stadium, aldilà del risultato negativo in questa sfida contro il Manchester City. Continuando però con questa metafora, la testa alta mostrerebbe un'espressione del volto un po' dispiaciuta per quel rigore nel primo tempo fallito da Mertens che poteva significare qualcosa di diverso, dopo quella mezz'ora iniziale di apnea e dominio Citizen. Per un'ora però gli azzurri hanno mostrato di saperci fare, di potersela giocare bene anche contro un avversario durissimo: ci vorrà più cattiveria la prossima volta, in quegli episodi. E chissà che la prossima volta non sia già al ritorno, al San Paolo, in una gara che sarà per molti versi decisiva...

22.38 - Termina il match. Risultato di 2-1.

90' + 5' - Ghoulam imposta quella che forse sarà l'ultima azione dei suoi, dopo una breve folata di prima.

90' + 4' - Bernardo Silva finalmente è riuscito a far uscire la palla. Rinvia rapidamente Reina.

90' + 3' - Terzo fallo della breve gara di Maggio, sempre ai danni di Sané. Ora ovviamente quasi provocatori gli inglesi nel tenere la palla sempre lì.

90' + 2' - Bernardo Silva accetta anche di tenere la palla alla bandierina, insieme a De Bruyne.

90' + 1' - Cinque minuti di recupero.

90' - Ora a terra l'ex BVB, steso da Maggio che ha voluto fermare la ripartenza.

89' - ...Gundogan arriva allora al tiro da dentro l'area, Reina respinge verso terra. Maggio poi spazza.

88' - Possesso palla gestito male da Diawara, che perde un brutto pallone.

87' - E proprio ora il brasiliano lascia il campo per un suo connazionale più di copertura, Danilo.

86' - Gabriel Jesus tamponato sul petto da Koulibaly, fallo.

85' - Grandissima azione di Ghoulam, che fa praticamente il regista, poi apre per Callejon e si propone quasi da centravanti: ha capito tutto Otamendi, corner.

84' - SANE'! ANCORA REINA! Allan non riesce a leggere la linea di passaggio per il tedesco, che in area va ancora sul sinistro e da posizione defilata cerca di scavalcare Reina, il quale lo ferma, vince il rimpallo ed ottiene un rinvio dal fondo.

83' - Ghoulam pronto a battere questo corner guadagnato d'esperienza e di rimpallo da Maggio. Ounas pronto, sull'appoggio da dentro l'area, a calciare di mancino dai 20 metri al volo: blocca Ederson.

82' - Ottima chiusura in uno-contro-uno di Otamendi su Callejon, che aveva fatto salire bene la squadra dopo un buon recupero di Zielinski.

81' - Fallo ai danni di Allan.

80' - Direttamente in porta De Bruyne dalla corsia, Reina se l'aspettava e ha respinto bene. MERTENS! CHE CHANCE POTEVA ESSERE! Grande pallone recuperato da Allan, che recupera un pallone ottimo e lo lascia a Callejon, il quale imbuca col solito pallone per Mertens che calcia però malissimo, sul fondo, cercando forse un mezzo pallonetto! Ci ha abtiuati meglio...

79' - Maggio non può reggere la rapidità di Sané che lo distrugge nello scatto da fermo ed ottiene un calcio di punizione. Giallo correttissimo per l'italiano.

78' - Dentro anche Ounas al posto di Hamsik: così si torna al 4-3-3. Ora il capitano è Maggio.

77' - Leggerezza di Albiol, che regala un corner con un appoggio sbagliatissimo di testa con nessun avversario in zona.

76' - Esce David Silva, capitano di stasera dei suoi, al suo posto dentro Gundogan.

75' - Gol annullato a Gabriel Jesus per fuorigioco: Silva aveva imbucato per De Bruyne che, dal centro-destra fra le linee, aveva servito appunto il brasiliano in fuorigioco.

74' - E adesso abbiamo un gran finale. In generale, gli Sky Blues hanno un po' troppo staccato la spina.

73' - GOOOOOOOOOOOL! DIAWARA! 2-1! Ederson capisce l'angolo, ma l'ex Bologna è stato precisissimo e l'ha messa nell'angolo alla propria destra!

72' - ALTRO CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Grande penetrazione di Ghoulam in mezzo a tre, punta anche Fernandinho in area e lo salta per poi essere steso: altro sacrosanto penalty, tira Diawara! Ammonito il brasiliano.

71' - Buona apertura di De Bruyne per Sané, ma il tedesco inizia solo una fase di giropalla dei suoi, senza affondare.

70' - Dall'altro lato, spazio invece a Maggio al posto di Hysaj. Il gioco riprende adesso, con una verticalizzazione di Koulibaly.

69' - Walker capisce l'inserimento di Ghoulam e copre, su questa palla verticale, l'uscita di Ederson. E' appena entrato Bernardo Silva al posto di Sterling, che ha ricevuto una standing ovation.

68' - E ancora non si ricomincia. Per ora, almeno, dieci contro dieci. Finalmente ricomincia il match.

67' - Ed entrambi ora vengono medicati. Gioco fermo da oltre un minuto. Perde molto sangue l'albanese, turbante per lo spagnolo, ma entrambi sono pronti a ricominciare (sembra).

66' - E' rimasto stordito David Silva dopo un contatto testa-a-testa con Hysaj. Entrambi i giocatori hanno perso sangue.

65' - Callejon non riesce a raggiungere, in area, questo pallone messo dentro.

64' - HAMSIK SE LO DIVORA! A porta sguarnita lo slovacco viene fermato da Stones dopo un clamoroso errore in impostazione che aveva favorito Mertens, il quale aveva servito un grande assist! Calcio d'angolo, forse l'ha presa col braccio l'inglese...

63' - Troppo morbido cercando questo passaggio Zielinski, Walker gli fa assaggiare i muscoli e riesce a recuperare in area.

62' - Subisce anche fallo Walker, che comunque aveva il pallone su questo duello con Hysaj.

61' - Centralmente Diawara devia un filtrante verso Gabriel Jesus, non evitando però che il brasiliano arrivi sul pallone. Col brasiliano limitato da Koulibaly, sugli sviluppi arriva ora un calcio d'angolo.

60' - Hamsik spinge David Silva, che era stato triplicato nella situazione e se l'è cavata con un fallo.

59' - Altro errore tecnico di Albiol che cercava un appoggio alto di mancino verso sinistra, ma sbaglia.

58' - Grandissima azione sulla sinistra, uno schema conosciutissimo che porta Hamsik, visto che Insigne è uscito, a mettere il solito pallone per Callejon. Sbaglia la misura però lo slovacco.

57' - Esce proprio Insigne, per far spazio ad Allan. Credo si sia stirato l'italiano: speriamo nulla di grave per lui, specie in chiave Nazionale.

56' - A terra Insigne, che chiede supporto ai medici fuori dal campo. Presumibilmente ha un problema muscolare.

55' - Colloqui fra De Bruyne e Guardiola, forse qualcosa non va per i padroni di casa. Intanto pronto ad entrare Allan dall'altro lato.

54' - SANE'! SFIORA IL TRIS! Fernandinho passa come un carrarmato su Hamsik, palla verticale per Gabriel Jesus che, disturbato da Albiol, fa una sponda sporca da terra deviata da Koulibaly: palla a Sané che, col mancino in area, calcia rasoterra sul primo palo coperto da Hysaj e Diawara. Palla larga, che brivido!

53' - Grande uscita di Ederson che poi, per rientrare con calma fra i pali, usa un po' di mestiere nella restituzione del pallone a Callejon per la battuta del fallo laterale.

52' - Koulibaly va verticalmente: non è per Hamsik, non è per Insigne, non è per Mertens. E' per Ederson...?

51' - Sbaglia l'apertura di sinistro Zielinski, che oggi ha mostrato tutto quello in cui deve migliorare soprattutto a livello puramente tecnico.

50' - Indeciso fra la soluzione personale ed il passaggio, David Silva viene fermato al limite dopo una grande progressione per vie centrali.

49' - Walker anticipa e parte come un treno, Hamsik usa la stessa moneta ai danni dell'inglese. Batti e ribatti molto frenetico.

48' - Ancora Fernandinho costretto al fallo, prima una buona chance per Hamsik che però ha forse tentato un ricamo di troppo.

47' - Reina recupera e blocca il passaggio su malinteso fra De Bruyne e Sané. Sullo sviluppo dell'azione fallo di Sterling su Ghoulam.

46' - Sterling pauroso in scatto, cross basso ma stavolta Albiol e Koulibaly riescono a spazzare.

21.48 - Si riparte! Muove la sfera il Napoli.

21.47 - Squadre nuovamente in campo.

21.37 - Che non fosse facile, all'Etihad, lo sapevamo benissimo: pensare di comandare in casa di uno dei grandi maestri del calcio mondiale, Pep Guardiola, non è impossibile ma quasi. Eppure il Napoli, dopo essere stato completamente divorato per mezz'ora da uno strapotere degli inglesi, ha mostrato di cos'è capace nel finale di prima frazione, rimettendo in gioco una sorta di equilibrio e sprecando, con il calcio di rigore sbagliato da Mertens, la chance del 2-0. Qualcosina da rivedere per il Manchester City in difesa, per il resto, attendiamoci faville anche nella ripresa. Ora una piccola pausa, ci vediamo dopo.

21.32 - Termina il primo tempo. Parziale di 2-0.

45' - GRAN SALVATAGGIO DI REINA! Altra folata del tridente di casa, che vola via con Sané nello spazio: pallone del tedesco un po' lungo sul secondo palo, Sterling la tiene ed appoggia nell'area piccola per Jesus, il quale calcia subito di piatto trovando l'opposizione del portiere spagnolo!

44' - Sané pressa anche troppo: giallo per proteste a De Bruyne dopo questo fallo del suo compagno ex Schalke 04.

43' - A terra Callejon che ha appena rimediato un calcio di punizione in corsia per un fallo di foga di David Silva in un duello aereo.

42' - Hysaj arriva ancora al cross dal fondo, ma non ci sono compagni sulla traiettoria.

41' - Grande inserimento di Ghoulam che crossa per Mertens: murato, al limite, il tiro del belga. Fuorigioco di Hysaj sulla sovrapposizione che aveva sorpreso, ancora, la retroguardia Citizen... adesso abbiamo una partita.

40' - Sterling abbattuto da Diawara sulla destra, calcio di punizione.

39' - Peccato, poteva essere una grande chance di ripresa. Continua però la fase positiva di quelli in trasferta, con Callejon che con una tipica azione da esterno vince l'uno-contro-uno con Stones e calcia. Blocca Ederson.

38' - EDERSON PARA COI PIEDI! Tiro potente e poco angolato ma rasoterra: con enorme reattività il portiere brasiliano respinge!

37' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Dopo un primo cross respinto, Albiol è stato affossato da Walker con una trattenuta nettissima, abbraccio ingenuo in area di rigore e giallo per l'inglese!

36' - Mertens spreca una potenziale grande chance! Errore di Delph sfruttato da Callejon, che va subito da Mertens il quale non premia il solito rimorchio in area di Hamsik ma cerca piuttosto un dribbling. Palla persa, poi corner guadagnato sulla destra.

35' - Un minuto di sofferenza, Guardiola si arrabbia subito: i suoi reagiscono bene in pressing, Sané si allunga troppo il pallone, in ribattuta Fernandinho calcia fuori bersaglio.

34' - Ed ecco, finalmente, i veri uomini di Sarri: Insigne per Callejon col trademark, Ederson blocca però il grande cross dell'italiano.

33' - Altra situazione favorevole agli ospiti, che finalmente danno continuità ad una manovra offensiva.

31' - Il belga resiste anche all'impatto fisico, in mediana, sul pallone rimpallato. Può allora eseguire il solito retropassaggio.

30' - De Bruyne strattona Insigne in maniera fin troppo evidente. Sacrosanto calcio di punizione a centrocampo.

29' - Corner per gli ospitanti. L'azione si spegne con un tiro da fuori alto.

28' - KOULIBALY SALVA SULLA LINEA! Altro pallone al centro dell'area messo dalla destra, la palla rimpalla fra Gabriel Jesus e Stones, il brasiliano prova in girata in caduta di destro, Reina d'istinto devia la traiettoria rasoterra e Koulibaly poi spazza!

27' - La punizione viene battuta solo adesso. Murata la conclusione diretta e bassa di Sané.

26' - Koulibaly tocca duro De Bruyne ai 25 metri sul centro-destra, calcio di punizione.

25' - TRAVERSA PER DE BRUYNE! Sinistro clamorosamente preciso e potente dai 20 metri del belga, di prima intenzione sull'appoggio di Sané dalla sinistra, la palla rimbalza poi fuori dalla porta! Che occasione!

24' - Difficoltà anche in uscita per Reina, che dopo aver rischiato poco fa ora va lungo da Ghoulam.

23' - E poi arriva sempre la solita palla filtrante: stavolta per Sané, che crossa a rimorchio a memoria dove però non c'è nessuno. In seguito grande anticipo e cross di Fernandinho, che cercava l'aggancio aereo di David Silva: coefficiente tecnico della giocata tentata infinito, risultato scarso, rinvio dal fondo.

22' - Fase d'impostazione sempre sublime della retroguardia locale.

21' - Questo aldilà degli errori tecnici, come quello di ora di Hamsik, che cercava Callejon vicino alla bandierina ma ha soltanto regalato una rimessa dal fondo (non di molto).

20' - Finalmente un palleggio comunque genericamente preciso degli italiani, che sembrano star acquisendo piano piano sicurezza.

19' - Zielinski sbaglia, parte il break di De Bruyne che duetta insieme a Sané: esce bene Albiol, in scivolata, fallo laterale.

18' - Reina cerca di calmare i suoi ed imposta l'azione concedendosi una specie di pausa dai ritmi infernali tenuti finora.

17' - Sempre un uomo libero per gli Sky Blues, finora dominanti anche nel tiki-taka.

16' - Estrema calma per Ederson anche nella gestione semplice di questo ennesimo pallone filtrante per Mertens che però, sfortunatamente, non ha il motorino.

15' - Pauroso rilancio precisissimo a 70 metri di Ederson Moraes, che trova Sterling in posizione di fuorigioco millimetrica. Che contropiede che poteva essere.

14' - Esce bene Insigne insieme ad Hamsik e Koulibaly, ma nulla di fatto perchè la corsa del numero 24 viene facilmente arginata.

13' - GOOOOOOOOOOL! GABRIEL JESUS! 2-0! Tutto rapido, tutto perfetto! De Bruyne arriva al limite in maniera dirompente sulla seconda palla concessa da Albiol, dalla destra cross splendido rasoterra per Gabriel Jesus che a porta sguarnita raddoppia!

12' - Attenti alla folata campana in contropiede: pallone in profondità improvviso per Mertens, che viene anticipato solo dall'uscita del sempre coraggioso Ederson di testa. Grande intervento del brasiliano.

11' - Gabriel Jesus attento e fortissimo: pallone recuperato su una mezza dormita di Hysaj, poi arriva sul fondo in un nonnulla e non riesce a crossare perchè frenato in corner dallo stesso albanese.

10' - Era un po' nell'aria comunque il gol, i Citizens hanno approcciato al match con maggior concentrazione. Ora grande percussione di Sané che poi cambia gioco, un po' troppo largo ma raggiungibile per Sterling.

9' - GOOOOOOOOOOOOOOL! STERLING! 1-0! Cambio di gioco improvviso per Sané che premia la sovrapposizione interna di David Silva, non seguito bene da Zielinski, velo di Jesus per Walker che viene murato da Koulibaly: sulla respinta Sterling di sinistro conclude con facilità e sblocca il match!

8' - Stones legge bene una gran palla nata dal solito Insigne, che l'aveva messa filtrante.

7' - Delph si accentra in fase di costruzione per fare il regista insieme a Fernandinho. Qui pallone filtrante per De Bruyne che non riesce a tenerla in campo.

6' - Ghoulam si accinge a battere un fallo laterale guadagnato dopo una chiusura rimpallata da Sterling in scivolata. Gabriel Jesus aveva imbucato molto bene alle spalle di tutti...

5' - Bene in anticipo Albiol nell'uscita su Sané, che aveva chiuso un triangolo con David Silva saltando Hysaj.

4' - Brivido dopo l'iniziale spazzata corta di testa di Koulibaly: il senegalese riceve ancora al limite, sbaglia il controllo ma riesce comunque a rimediare un fallo sulla pressione di De Bruyne.

3' - L'azione parte sempre da Stones ed Otamendi, che sembrano molto calmi. Probabilmente però servirebbe più velocità.

2' - Palleggio nella prorpria area di Stones, Otamendi ed Ederson che trovano poi il lancio giusto per Sané: Hysaj sporca il pallone, il tedesco tocca ancora il pallone e concede fallo laterale.

1' - Subito gran recupero in scivolata di Koulibaly che inizia, subito dopo, un disimpegno elegante dei suoi. Inizio aggressivo di entrambe le squadre.

20.47 - Si parte! Primo pallone mosso dal Manchester City.

20.43 - Squadre in campo!

20.35 - Adesso, invece, si torna negli spogliatoi. A breve si parte con Manchester City-Napoli, non mancate!

20.25 - Iniziato già da diversi minuti il riscaldamento al City of Manchester - o "Etihad", più semplicemente - Stadium.

20.15 - Sorprese Albiol e Zielinski rispetto alle attese per gli italiani, nessuna sorpresa nelle scelte dei padroni di casa (che mandano Kompany addirittura in tribuna. In panchina, invece, c'è Aguero).

20.05 - La risposta del Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Delph; De Bruyne, Fernandinho, David Silva; Sterling, Gabriel Jesus, Sané.

19.55 - La formazione ufficiale del Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

19.45 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta di Manchester City-Napoli, match valido per la terza giornata della fase a gironi della Champions League 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Antonio Mateu Lahoz.

QUI MANCHESTER CITY

Gli inglesi sono in testa al loro campionato insieme ai concittadini dello United, ma al momento danno una sensazione di maggiore solidità rispetto ai Devils. Questo in particolare per quello che riguarda la produzione offensiva, che nello scorso weekend è valsa una goleada allo Stoke City.

Discorso non molto differente in campo europeo per la truppa di Guardiola, che finora ha mantenuto il punteggio pieno battendo prima il Feyenoord - con un'altra straripante prova in attacco - e più di recente lo Shakhtar Donetsk in casa, in una gara tutt'altro che scontata. Obiettivo 3 punti anche oggi per ipotecare il passaggio del turno.

Per questa spedizione il tecnico catalano non avrà a disposizione il lungodegente Benjamin Mendy, oltre al Kun Aguero, una delle maggiori stelle della squadra. In dubbio poi c'è anche la colonna della difesa Kompany, anche capitano della squadra, che però in ogni caso - visto le sue condizioni non ottimali - dovrebbe partire dalla panchina.

Pep Guardiola dovrebbe allora scegliere un 4-3-3 con Ederson Moraes in porta e davanti a lui la linea con Walker, Stones, Otamendi e l'adattato Delph. A centrocampo la diga è Fernandinho - che ha anche parlato in conferenza stampa - le mezzali De Bruyne e David Silva. In attacco tridente a tutta velocità con Sterling, Gabriel Jesus e Sané.

QUI NAPOLI

Momento forse anche migliore per i partenopei, che dopo il successo sulla Roma hanno concluso la giornata con un margine di due punti in favore della seconda in classifica, l'Inter, e hanno ancora il punteggio pieno in Serie A.

Più complicata, per ora almeno, la situazione nel girone di coppa... Situazione peggiorata dal sorprendente scivolone dei campani in casa dello Shakhtar Donetsk al debutto. Non hanno tradito due volte però i ragazzi di Sarri, che si sono subito parzialmente rifatti divorandosi il Feyenoord nel secondo matchday. Adesso serve un buon risultato in Inghilterra per cullare le ambizioni di primo posto.

Nei convocati dell'allenatore ex Empoli non risultano i nomi dell'unico indisponibile Arkadiusz Milik e, soprattutto, dello squalificato Raul Albiol, uomo ex Real Madrid d'esperienza internazionale non indifferente e la cui assenza potrebbe pesare non poco. Per il resto, non sembrano esserci grossi dubbi di formazione...

Maurizio Sarri dovrebbe infatti optare per un 4-3-3 con Pepe Reina - uno che di presenze in Premier League e contro i Citizens ne ha fatte tante - in porta ed Hysaj, Chiriches, Koulibaly e Ghoulam davanti a lui. È il turno di Rog a centrocampo insieme a Diawara ed Hamsik, in attacco straconfermati i tre folletti Callejon, Mertens ed Insigne.

STATISTICHE

Si sfidano oggi due degli attacchi più prolifici dell'intero panorama calcistico europeo, che in campionato hanno segnato un totale di 46 gol, sommati, nelle rispettive prime 8 di campionato. Per gli Sky Blues un grosso contributo è stato dato da Gabriel Jesus, l'uomo che - quando è sceso in campo - non è mai uscito da sconfitto. Dall'altro lato, l'uomo chiave è decisamente Dries Mertens, attaccante dalla media di 1,5 a partita circa fra gol e assist nelle ultime 28 in campionato.