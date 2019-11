Risultato Napoli - Inter in diretta, LIVE Serie A 2017/18 - Reti bianche al San Paolo (0-0)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buonanotte! Al prossimo live!

Napoli che resta primo con 25 punti, Inter seconda con 23. Juventus che domani - impegnata ad Udine - può accorciare.

48' - Termina qui la gara: Napoli - Inter 0-0.

47' - Koulibaly sgambetta Eder, fallo ed ammonizione.

46' - Tre minuti di recupero.

45' - MERTENS! Sguscia alle spalle Mertens, uno contro uno con Miranda che conclude con lui; Handanovic ancora reattivo e pulito.

44' - Fallo di Gagliardini su Mertens.

41' - Cambio Inter: fuori Icardi, dentro Eder

39' - ZIELINSKI! Conclusione tambureggiante dell'ex Empoli da distanza siderale, Handanovic a mano aperta

38' - Cambio Inter: Cancelo prende il posto di Candreva.

37' - Numero pazzesco di Candreva, che salta due giocatori e scappa via. Palla centrale per Joao Mario che viene toccato da Koulibaly.

36' - Cambio Napoli: Ounas per Insigne.

34' - Verticale di D'Ambrosio per Candreva, in corsa, cross all'indirizzo di Perisic che viene spostato regolarmente da Hysaj.

32' - JOAO MARIO! Gagliardini imbuca per Joao Mario, destro radente che esce.

31' - Cambio Napoli: Rog prende il posto di Allan.

30' - INSIGNE! Solita chiusura di Skriniar sulla trequarti, Insigne controlla sulla treqaurti e va a giro sul palo lontano: palla fuori non di molto.

28' - Candreva e D'Ambrosio infiocchettano una ripartenza pericolosa. L'ex Lazio entra in area, ma vede respinto il suo cross.

26' - Cambio Napoli: fuori Hamsik, dentro Zielinski.

26' - Cambio Inter: Joao Mario rileva Borja Valero.

24' - Contatto Candreva - Koulibaly. L'87 dell'Inter resta dolorante a terra, poi si rialza.

22' - Scambio veloce Hysaj - Callejon, con il 7 che va dentro e pesca Mertens al centro: destro respinto da D'Ambrosio.

21' - Miranda duro su Mertens, giallo.

20' - INSIGNE! Mertens prova a bucare centralmente la retroguardia, fermato. Palla che schizza su Insigne, destro a giro che termina largo.

18' - Importante il lavoro di Skriniar, che prima ferma Insigne poi frena la corsa di Mertens.

16' - Angolo di Candreva, palla che schizza su Nagatomo che tenta la conclusione.

13' - CANDREVA! Prende il centro, si appoggia su Vecino e riceve il passaggio di ritorno; conclusione imprecisa, era chiuso.

11' - HAMSIK! Insigne fa la sponda per il capitano, destro schiacciato che termina di poco a lato.

9' - Numero di Mertens che aggira Skriniar, l'ex Sampdoria rinviene e gli scippa palla.

8' - Hysaj controlla un pallone difficile, converge al centro ma trova l'opposizione di Nagatomo

4' - Pestone di Allan su Gagliardini, fallo sulla trequarti.

2' - VECINO! Ribalta l'azione dal centro del campo, taglia la difesa del Napoli, supera Reina e tenta di scodellare la palla verso la porta; Albiol salva sulla linea.

1' - Riparte il secondo tempo.

Partita tattica e ragionata nei primi minuti, poi il Napoli confeziona le prime occasioni a dispetto di un Inter comunque positiva. Callejon e Mertens scaldano Handanovic, Insigne non sfrutta un occasione importante. L'Inter risponde con la fiammata di Icardi e la girata ravvicinata di Borja Valero. Primo tempo piacevole, squadre attente e con personalità.

45' - Non c'è recupero, Inter e Napoli chiudono il primo tempo sullo 0-0.

41' - BORJA VALERO! Perisic - in area - prolunga per l'inserimento di Borja Valero che controlla e spara con il destro; Reina alza la mano e si rifugia in angolo. Intervento decisivo.

40' - ICARDI! Spunto del 9 nerazzurro che si esula verso l'esterno e calcia; facile Reina.

38' - Koulibaly scippa palla a Skriniar, entra in area ma calcia male. Altro brivido.

37' - Inter ora in difficoltà, Napoli che gioca ad un tocco e pressa altissimo.

35' - INSIGNE! Palla magnifica di Hamsik per il movimento spalle alla porta di Insigne; colpo di testa centrale che trova i guantoni di Icardi.

32' - Icardi protegge palla poi cerca Candreva a memoria, Ghoulam ripiega e mette una pezza.

29' - Azione prolungata del Napoli, Insigne viene fermato da D'Ambrosio.

26' - PERISIC! Candreva fa piazza pulita sulla destra, servizio centrale per Perisic; colpo di testa cadendo all'indietro che non trova lo specchio della porta.

23' - Napoli che lavora molto sulla corsia di sinistra, Inter che tiene.

20' - MERTENS! Hysaj monopolizza la fascia, servizio arretrato per Callejon che calcia e trova Handanovic, sulla respinta monumentale l'estremo difensore su Mertens. Occasionissima.

17' - Mertens controlla un suggerimento dalla retrovie, Miranda lo rimonta e lo chiude.

16' - INSIGNE! Mertens salta Skriniar e Gagliardini, apertura per Insigne che non trova l'angolo lontano

15' - Inter in possesso palla , ragiona la compagine di Spalletti.

12' - Intervento pericoloso di Miranda su Callejon, punizione ai 30 metri.

11' - Candreva supera Hamsik sulla linea, cross respinto sul quale si avventa D'Ambrosio: destro alto.

10' - GAGLIARDINI! Candreva va al cross dalla destra, rigettato. Gagliardini accudisce palla poi cerca il fendente, palla deviata.

9' - Percussione centrale di Borja Valero che arriva al limite e cerca Perisic, Koulibaly inibisce il croato.

7' - Insigne brucia Skriniar sulla corsa, alleggerisce per Ghoulam che effettua il cross; nessuno ne approfitta.

5' - HAMSIK! Mertens apre su Insigne, dribbling e servizio per il destro di prima intenzione firmato Hamsik; palla fuori.

4' - Ghoulam falcia Candreva sulla corsa, punizione.

3' - Solita trama rapida sulla mancina del Napoli. Ghoulam supera Skriniar ma sbaglia il passaggio all'indirizzo di Insigne

1' - Primo guizzo d'Insigne, che taglia internamente cercando Mertens in profondità, Skriniar fa ottima guardia.

1' - Minuto di silenzio terminato, il Napoli batte il calcio d'inizio.

Inno della Serie A, saluti e poi sarà contesa.

Entrano le squadre in campo, atmosfera surreale al San Paolo!

Nessuna novità rispetto alla vigilia, squadre che confermano il blocco vincente. Insigne titolare.

Le formazioni ufficiali.

Uno sguardo agli spogliatoi.

Sì gioca al San Paolo, impianto da 60.000 mila posti a sedere situato a Napoli.

Solito 4-2-3-1 per Spalletti. In porta Handanovic, difesa composta - destra verso sinistra - da D'Ambrosio, Skriniar, Miranda e Nagatomo. Vecino e Gagliardini frangiflutti di centrocampo; Borja Valero dietro Icardi con Candreva e Perisic ali.

Spalletti chiama a raccolta i suoi uomini, c'è bisogno di un'altra impresa. Dopo lo scoppiettante derby griffato Icardi - tripletta e pallone portato a casa - l'Inter si ritrova seconda in solitaria grazie al passo falso della Juve nella tana d'Inzaghi. Primo, con un roboante 8 su 8 nella casella vittorie, il Napoli, prossimo avversario. I nerazzurri continuano a predicare calma, a ripetere che l'obiettivo stagionale resta la qualificazione alla prossima Champions League, ma Handanovic e compagni sanno che l'occasione è a portata di mano, e che vincere significherebbe assaporare la vetta. E poi, chissà. Al San Paolo con l'elmetto.

Spalletti in conferenza stampa

Allenamento Inter - Fonte: inter.it

Formazione tipo per Sarri, 4-3-3 collaudato. Reina tra i pali, a sua protezione Albiol e Koulibaly con Hysaj e Ghoulam terzini. Trittico di centrocampo formato da Allan, Jorginho ed Hamsik; davanti Insigne e Callejon a supporto di Mertens.

Caroselli e dolci pensieri in quel di Napoli, che sogna in grande. Un ruolino di marcia incredibile quello proposto dalla compagine di Sarri, che non ha intenzione di fermarsi e viaggia a ritmi spediti: 8 vittorie in altrettanti match di campionato, 29 gol fatti e 5 subiti, ed il solito gioco spumeggiante; secondo molti il più bello d'Europa. Numeri da capogiro, decisivi da mantenere contro un Inter sporca, vincente ed anche solida. Importante non far pesare la sconfitta di Manchester, maturata dopo una prima mezz'ora sottotono, compensata dall'ottima reazione nei 60 minuti successivi. Il San Paolo come roccaforte, l'Inter non deve passare.

Silenzio stampa per Sarri, che nemmeno questa volta si presenta davanti alle telecamere prima di un match di campionato.

sscnapoli.it

Sono 142 i precedenti totali in Serie A. Comanda l'Inter con 63 vittorie, il Napoli ne annovera 45 mentre sono 34 i pareggi. L'ultimo head to head risale al maggio dell'anno in corso. Un Napoli straripante mette alle corde l'Inter, che viene punito sul gong del 1° tempo, con Callejon bravo a sfruttare un errore grossolano di Nagatomo.

L'analisi tattica della sfida, offerta dalla nostra redazione.

Arbitra Luca Banti coadiuvato da Meli e Manganelli, quarto uomo Irrati. V.A.R. (video assistant referee) Rocchi, A.V.A.R. (assistant of the video assistant referee) Pinzani.