Juventus - Ecco De Sciglio, Matuidi e Benatia out

Buone nuove per Allegri in vista della Spal. Il tecnico livornese della Juventus recupera Mattia De Sciglio che dal pomeriggio di ieri è tornato ad allenarsi con la squadra, in forse Stefano Sturaro che potrebbe rientrare tra i convocati.

Il terzino destro ex Milan si era fatto male a Settembre nel primo impegno di Champions League contro il Barcellona, ma ora l'infortunio occorso alla caviglia destra è superato e il milanese è pronto a tornare a calcare i campi di Serie A e Champions League. Questa è ovviamente una notizia di fondamentale importanza per la Juventus e per Allegri, che soprattutto in Europa ha avuto più di un problema sull'out destro di difesa, anche se Sturaro si è adattato molto bene in quel ruolo. Ora per De Sciglio giunge il momento del riscatto, iniziato proprio in terra catalana dove stava disputando una buona partita contenendo le folate offensive di Suarez. Il giocatore avrà come sempre la fiducia di Mister Allegri, che lo ha fortemente voluto strappare dal Duomo, dove era ormai mal visto, per portarlo sotto la Mole. L'ambiente per tornare ai livelli del Milan allegriano c'è, ora tocca al giocatore mostrare di poter tornare il terzino che aveva incantato tutti all'esordio.

Per Allegri le buone notizie non finiscono qua. Anche Stefano Sturaro sembra essere in grado di essere convocato per il match di domani con la Spal, ma se non dovesse farcela c'è sempre l'usato garantito, Stephan Lichtsteiner, pronto ad arare la fascia destra ancora una volta. Chi invece non riuscirà a partecipare al match contro la neopromossa ferrarese è Blaise Matuidi. Il centrocampista francese ex Paris Saint Germain si è fermato nella seduta di sabato mattina per un affaticamento al flessore della coscia destra ed oggi dovrebbe sostenere gli esami strumentali. Un suo utilizzo nel match contro la squadra di Semplici sembra fuori discussione, anche perché Khedira ha dimostrato di essere recuperato in pieno e anche Marchisio è pronto a giocare qualche scampolo di partita. Verosimilmente, il francese, tornerà tra i convocati per la sfida al Milan, sempre che gli esami non rivelino qualcosa di più serio. Nella stessa situazione anche Mehdi Benatia, che dopo l'infortunio in Champions League contro lo Sporting Lisbona non dovrebbe essere rischiato.