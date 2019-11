Terminata Juventus - SPAL, LIVE Serie A 2017/18 (4-1): Bernardeschi, Dybala, Higuain e Cuadrado!

22.41 - Direi che è tutto. E allora un grazie da parte di Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Juventus batte SPAL per 1-0 con le reti di Bernardeschi, Dybala, Higuain e Cuadrado!

22.39 - Nonostante rimanga quello spettro di una difesa che continua a mantenere la media di un gol subito a partita, la Juventus può - e anzi forse deve - focalizzarsi anche sulle risposte positive giunte da questa vittoria scontata, che poi tanto scontata non è stata, contro la SPAL. Un attacco che continua a produrre - e arriva a 31 reti realizzate in campionato - una squadra che quando alza il ritmo è insostenibile per tutte ed Higuain che interrompe il proprio digiuno, che forse andava avanti da un po' troppo. E ci sono sempre tre punti, utili nella corsa Scudetto...

22.37 - Con qualche secondo d'anticipo, fischia la fine l'arbitro. Risultato di 4-1.

90' + 5' - CUADRADO! LARGO! Lichtsteiner porta via l'uomo a Cuadrado dopo il cambio di gioco di Douglas Costa, il colombiano calcia potentissimo col mancino ma troppo stretto sul primo palo: solo un brivido, niente pokerissimo. Rinvia ora Gomis.

90' + 4' - Mora trova Bonazzoli in verticale, Barzagli poi annulla il centravanti scuola Inter. La palla schizza in seguito da Szczesny.

90' + 3' - Elegante apertura d'esterno piede di prima di Barzagli che aveva trovato Lichtsteiner sull'out di destra, ma lo svizzero era partito da posizione di fuorigioco.

90' + 2' - Nulla di fatto e poi ennesimo fallo di Schiavon a centrocampo.

90' + 1' - Saranno ben 5 i minuti di recupero. GRANDE INTERVENTO DI GOMIS! Dybala dal centro-destra riceve l'assist di Cuadrado in area e mastica un po' la conclusione di destro, comunque angolatissima, che Gomis mette in corner togliendola dalla disponibilità di Douglas Costa!

90' - Nulla di fatto. Si resta sul 4-1: gol annullato per fuorigioco al Pipita, sarebbe stato il suo 100esimo in Serie A. Si riparte da un calcio di punizione per gli ospiti.

89' - GOOOOOOOOOOOOOOL! HIGUAIN! 5-1! Anche qui aspettiamo il VAR, ma grande verticalizzazione per il Pipita che salta Gomis e dal centro-sinistra insacca poi col mancino!

88' - Dybala dal limite cerca un tiro velleitario col mancino, un pallonetto idealmente fantastico ma concretamente nullo. La conclusione è infatti facile preda di Gomis.

87' - Schiavon commette fallo ai danni di Barzagli. Ormai siamo avviati verso la conclusione della gara. Subisce un'altra infrazione poi Mora, commessa da Pjanic.

86' - Dybala sta giocando prevalentemente assieme ai centrocampisti in questa fase: qui cerca di impostare la manovra ma trova un muro.

85' - Marchisio, nella stessa azione, cerca poi Higuain con un passaggio però decisamente troppo lungo.

84' - Gran tocco di Pjanic, che ha portato comunque parecchia classe in campo.

83' - A terra Dybala, che ha subito un calcione, ma sembra in grado di proseguire.

82' - Calcia Bonazzoli, murato, dal centro-sinistra. Sta comunque concedendo un po' troppo la compagine ospitante - per la furia di Allegri.

80' - Barzagli commette anche lui un'infrazione, all'altezza della mediana.

79' - Pendolino dei torinesi ormai orchestrato con facilità da difensori e centrocampisti. Quasi assente il pressing avversario.

78' - Finisce qui la partita di Rizzo, dentro al suo posto Luca Mora.

77' - Lichtsteiner batte con molta calma il fallo laterale seguente.

76' - Da segnalare un rientro importante: al posto di Khedira infatti torna Claudio Marchisio nei padroni di casa.

75' - Altro off-side, nettissimo, di Cuadrado che era tutto solo.

74' - Lampo di Higuain, innescato in verticale, ma che era partito da posizione di fuorigioco.

73' - Possesso palla ormai fisso degli juventini, giustamente i ferraresi non ne hanno più anche mentalmente.

72' - Il gioco riprende.

71' - Paloschi chiude la sua buona prestazione, dentro Bonazzoli.

70' - GOOOOOOOOOOL! CUADRADO! 4-1! Dybala prima cerca Khedira, dopo il rimpallo allarga per Douglas Costa: il cross del brasiliano trova il numero 7 in tuffo di testa sul secondo palo tutto solo, Gomis devia ma non evita il poker! 4-1!

69' - Mattiello, ora spostatosi a destra, cerca un pallone scodellato: Barzagli respinge.

68' - Cuadrado ha spazio sul disimpegno perfetto di Pjanic, la sua corsa viene però limitata in fallo laterale.

66' - Si ricomincia dal centrocampo come al solito, adesso il match sembra ben avviato verso la chiusura.

65' - Douglas Costa ottiene un corner. GOOOOOOOOOOOL! HIGUAIN! 3-1! Defilato sul secondo palo l'argentino: Rugani va a colpire di testa, Higuain di sinistro a giro pesca l'incrocio sul palo lontano: tris bianconero!

64' - Schiavon sbaglia un passaggio non semplice, palla a Szczesny.

63' - Oikonomou commette fallo tattico ai danni di Douglas Costa: il greco non viene ammonito, ma direttamente espulso dal suo allenatore, che lo sostituisce con Filippo Costa.

62' - Cross pericolosissimo rasoterra di Douglas Costa: Higuain viene placcato in qualche modo, Cuadrado si muove un po' in ritardo.

61' - Cuadrado ha appena guadagnato un calcio di punizione sull'out di destra. Arriverà un cross nel mezzo. Dopo una prima respinta, Alex Sandro scivola palla al piede in area e perde una buona chance.

60' - Esce Bentancur, autore di una prestazione un po' anonima, dentro Pjanic. Il rischio di 2-2 ha un po' scosso Allegri.

59' - Gomis va al rinvio dopo un cross semplicemente controllato tentato da Cuadrado. Salamon per limitare Costa usa il fisico: fallo laterale.

58' - Cuadrado guadagna un fallo nella propria area, è stato Mattiello a stenderlo.

57' - Felipe si prende il carico dell'impostazione della manovra.

56' - Brivido che comunque mostra ancora una volta la debolezza difensiva dei campioni d'Italia. Esce, prima della ripresa del gioco, Bernardeschi: dentro al suo posto Cuadrado.

55' - Il VAR sta ovviamente facendo il suo corso. L'arbitro sta comunicando coi due assistenti virtuali. Gol definitivamente annullato: si riparte con un calcio di punizione per i bianconeri.

54' - Gioco fermo. Ci sono polemiche, ovviamente.

53' - GOL ANNULLATO ALLA SPAL! Paloschi oltre la linea dopo un primo tocco di Oikonomou e una clamorosa traversa presa dai ferraresi, i quali da palla inattiva stavano per segnare ancora! Azione molto concitata con mischia in area.

52' - PALOSCHI! Che chance! Sorpresa da una verticalizzazione la retroguardia juventina, Paloschi rientra sul destro in area, salta Barzagli e calcia: murato! Corner.

51' - Intervento duro su Douglas Costa, che ha subito una botta al fianco. Resta un po' a terra l'ex Bayern, il quale sembra comunque in grado di proseguire. Norma del vantaggio in suo favore.

50' - Bentancur cerca di battere velocemente una punizione nella propria metà campo, ma la sua inerzia viene fermata. Adesso si può continuare a giocare.

49' - Accelerazione tremenda di 50 metri di Douglas Costa, che crossa dalla trequarti ma anticipa anche i compagni: Dybala è costretto a rincorrere il pallone. L'azione prosegue fino al cross verso Higuain, che però spinge Salamon: arriva l'intervento dell'arbitro, fallo in attacco.

48' - Calcione di Viviani a Khedira nel pressing, anche qui arriva il fischio dell'arbitro. Altro fallo poi, gioco molto spezzato: l'infrazione l'ha commessa Bentancur.

47' - Pressione fallosa ai danni di Borriello, sacrificato addirittura nella propria area di rigore: calcio di punizione.

46' - Bernardeschi passa in mezzo a due, poi Dybala torna però indietro.

21.47 - Si riparte! Pallone mosso dalla Juventus.

21.46 - Squadre nuovamente in campo.

21.37 - Poteva essere un primo tempo tranquillo, come gli "altri" in casa nelle stagioni recenti, per la Juventus, che aveva approcciato bene e trovato due gol con due splendide giocate di Bernardeschi e Dybala. E invece, arriva ancora una volta un brutto segnale dalla difesa, battuta poco dopo da Paloschi: la SPAL risulta così ancora in vita, con una frazione intera da giocare. Il risultato non sarà però scontato: per conoscerlo, ci vediamo dopo una piccola pausa. A dopo.

21.32 - Termina il primo tempo. Parziale di 2-1.

45' - Non ci sarà recupero. Rugani imposta dunque l'ultima azione del primo tempo.

44' - Bernardeschi si era mosso bene sul secondo palo, ma Mattiello si è comportato ancora una volta meglio in copertura in area.

43' - Possesso della squadra in trasferta, che ha comunque acquisito fiducia.

42' - Lancio di Rugani irraggiungibile per Douglas Costa, in virtù della pressione di Oikonomou.

41' - Lichtsteiner neutralizza un'idea di Felipe. Bentancur reimposta l'azione.

40' - Douglas Costa fa un po' fatica qui ad arrivare al cross, Salamon respinge un po' in apprensione.

39' - Rugani arriva quasi in posizione da trequartista palla al piede, poi appoggia per Lichtsteiner.

38' - Oikonomou lancia dalla sua metà campo, rimessa in favore degli ospitanti.

37' - Rugani batte un calcio di punizione rapidamente, verso Barzagli. In seguito il numero 24 commette anche lui un fallo su Borriello, che stava facendo risalire i suoi: addirittura ammonizione per lui.

36' - Bernardeschi va in pressione sulla destra e commette fallo.

35' - Silent check del VAR, gol regolare. Si ricomincia a giocare.

34' - GOOOOOOOOL! PALOSCHI! 2-1! Schema che favorisce velocemente il tiro-cross da fuori dalla sinistra, sul secondo palo sbuca Paloschi che da due passi sorprende la retroguardia avversaria e accorcia!

33' - Calcio d'angolo in favore dei romagnoli.

32' - BERNARDESCHI! Largo di poco! Douglas Costa premia ancora la sovrapposizione di Alex Sandro con un passaggio splendido d'esterno piede, il cross del numero 12 è leggermente alto per Bernardeschi, che all'altezza del dischetto impatta comunque il pallone ma lo angola troppo!

31' - Bel duetto fra Alex Sandro e Douglas Costa, il primo cerca poi Dybala dalla trequarti: il seguente tentato assist dell'argentino viene però letto bene da Mattiello.

30' - Madama che continua a tessere la sua tela di passaggi.

29' - Lichtsteiner viene premiato in sovrapposizione da Bernardeschi, il suo traversone viene respinto.

28' - Bentancur cerca una percussione al limite e viene fermato; ribaltamento di fronte e Barzagli, in scivolata, disinnesca il velenoso cross di Lazzari.

27' - Alex Sandro intanto, a gioco appena ripreso, ha commesso un'altra infrazione intorno al centrocampo.

26' - Khedira rimane a terra al limite dell'area dopo un contatto al limite dell'area con un avversario. Sembra in grado di proseguire il tedesco.

25' - Salamon anticipa bene gli avversari e calcia il pallone praticamente dai 30 metri: bell'idea, esecuzione rivedibile. Rinvia Szczesny.

24' - Continua l'azione degli emiliani, che era stata interrotta da un'infrazione. Interrompe il tutto Bentancur.

23' - Si riparte, possesso dei romagnoli ovviamente.

22' - GOOOOOOOOOOOOOOL! DYBALA! 2-0! Perfetta la conclusione, forte e tesa, della Joya, che aggira la barriera e raddoppia!

21' - Higuain ottiene un calcio di punizione ai 20-25 metri. E' posizione perfetta, dal centro-destra, per Dybala...

20' - Bel cambio di gioco di Viviani, che poi però praticamente regala il pallone a Szczesny con un passaggio alla ricerca di Borriello.

19' - Douglas Costa cambia gioco da destra per Dybala, poi viene servito ancora a sinistra, punta l'uomo, torna indietro. Attivo, non molto efficace però.

18' - Alex Sandro chiede il dai e vai a Dybala, Oikonomou chiude il tutto nella sua area.

17' - Prima vera azione manovrata dei ferraresi, che ricominciano da Salamon. Bentancur interrompe questa fase con un fallo guadagnato.

16' - Non cambia però il copione della partita: altro lancio a cercare Higuain, Gomis attento in uscita.

15' - Dybala col tacco. Adesso la partita sembra in discesa.

14' - Tanta calma in questo cambio di gioco di Barzagli verso Lichtsteiner, che torna da Rugani. GOOOOOOOOOOOOOL! BERNARDESCHI! 1-0! CHE MERAVIGLIA! Pallone verticale per Higuain, Salamon respinge male, Dybala suggerisce per Douglas Costa che dalla lunetta appoggia un po' sporco per Bernardeschi, il quale calcia benissimo al volo col mancino, pallone sotto l'incrocio! 1-0!

13' - Higuain costretto ancora a defilarsi, stavolta sulla destra, per cercare un suggerimento alla Quaresma, con la trivela: il suo cross è stato però frenato.

12' - Cross deviato di Alex Sandro, il quale ottiene il terzo tiro dalla bandierina per i suoi.

11' - Douglas Costa non perfetto nel controllo: al brasiliano può andare bene, per stavolta, l'aver ottenuto soltanto un fallo laterale.

10' - Bernardeschi cerca prima un pallone profondo per la testa di Higuain: sulla respinta l'ex Fiorentina calcia dalla posizione tipica di Dybala col mancino, male, alto.

9' - Cerca la conclusione da poco meno di 30 metri Bentancur, trovando il muro dei difensori ospiti. Non sembra comunque avere fretta la formazione di casa.

8' - Khedira in scivolata ottiene un corner sul suggerimento un po' lungo di Bernardeschi verso il fondo campo. Conclusione deviata di Higuain, defilatosi in posizione da ala, altro calcio d'angolo.

7' - Non passa il pallone verticale ma rasoterra di Lichtsteiner, con pazienza la Vecchia Signora.

6' - Prima iniziativa nello spazio di Borriello, che dopo un pallone perso da Dybala viene annullato dalla pressione di Rugani.

5' - Mattiello anticipa Bernardeschi sul cambio di gioco di Alex Sandro. Fallo con le mani.

4' - Dybala qui cerca l'inserimento verticale di Khedira, anticipato al limite dell'area di testa.

3' - Dybala triplicato dalla pressione avversaria se ne va via con una bella giocata, per poi optare per il retropassaggio. Oikonomou opta per la spazzata classica sul tocco profondo di Bentancur.

2' - Lavora bene Khedira in copertura insieme a Douglas Costa, possesso ora comodo per Lichtsteiner.

1' - Subito pressione alta di Higuain, che concede una rimessa dal fondo. Costretto al fallo Alex Sandro su Lazzari dopo un cambio di gioco a centrocampo.

20.46 - Si parte! Primo pallone mosso dalla SPAL.

20.44 - Minuto di riflessione dedicato al gesto orribile di razzismo dei tifosi della Lazio. Ci accodiamo, ovviamente, allo sdegno.

20.42 - Squadre in campo!

20.35 - Adesso si torna negli spogliatoi: a breve inizierà Juventus-SPAL. Non mancate!

20.25 - Riscaldamento già iniziato all'Allianz.

20.15 - Tanto turnover anche per gli ospiti, che lanciano Dal Bello, Schiavon e Paloschi. Panchina per Pjanic, invece, nelle scelte dei campioni d'Italia.

20.05 - La risposta della SPAL (3-5-2): Gomis; Salamon, Dal Bello, Oikonomou; Lazzari, Schiavon, Viviani, Rizzo, Mattiello; Paloschi, Borriello. All. Semplici

19.55 - La formazione ufficiale della Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Alex Sandro; Khedira, Bentancur; Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa; Higuain. All. Allegri

19.45 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-SPAL, match valido per la decima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Fabrizio Pasqua.

QUI JUVENTUS

I bianconeri, dopo due partite di fila senza vincere in campionato, si sono ritrovati: prima il pesantissimo 2-1 allo Sporting in campo europeo, poi il sonoro 2-6 sul campo dell'Udinese di meno di 72 ore fa. Risultati che evidenziano, comunque, quello che è il grande limite juventino al momento.

Vale a dire, ovviamente, la difesa. Nove le reti subite finora nel massimo torneo nazionale dalla truppa di Allegri, che in conferenza stampa è tornato a battere sul tema della concentrazione a riguardo. In generale, l'approccio alle partite di Madama sotto l'aspetto mentale di recente non è stato dei migliori.

Non aiuta nemmeno la situazione in infermeria. Per la gara di oggi è tornato a disposizione De Sciglio - che ha comunque solo due allenamenti nelle gambe - ma rispetto alla rosa effettiva nei convocati mancano Mandzukic (squalificato), Howedes, Benatia, Sturaro, Matuidi e il lungodegente Pjaca.

Considerando anche quanto detto ieri da Max Allegri, il 4-2-3-1 della Signora vede pochi dubbi su chi scenderà in campo. In porta panchina per Buffon, fresco di elezione a miglior portiere dell'anno, per far spazio a Szczesny: in difesa giocano Lichtsteiner, Barzagli, Rugani ed Alex Sandro. A centrocampo Bentancur dovrebbe far riposare uno fra Khedira (più probabile) e Pjanic, mentre in attacco uno fra Bernardeschi (favorito) e Cuadrado agirà sulla destra del tridente con Dybala e Douglas Costa, alle spalle di Gonzalo Higuain.

QUI SPAL

Sono state settimane da derby per i ferraresi, impegnati prima contro il Bologna e, successivamente, contro il Sassuolo. Nonostante due prestazioni genericamente positive, non è arrivato nemmeno un punto: segnale importante riguardo alla maggiore concretezza che servirà in futuro.

Certo difficilmente stasera i romagnoli potranno sperare di far punti in un campo dove, prima della Lazio giusto due settimane fa, nessuno era riuscito a vincere per ben 783 giorni. Considerando poi che in trasferta gli emiliani hanno fatto punti solo nella rocambolesca vittoria con l'Udinese, le speranze sono ancora più basse.

Intanto, per la sfida di oggi, anche mister Semplici fa la conta degli assenti. Oltre al giovane Della Giovanna e a Vaisanen, infatti, non saranno a disposizione nemmeno Meret - ancora alle prese con problemi fisici -, ma anche Floccari (che si sta allenando a parte da diverse settimane), Grassi e Costa.

Leonardo Semplici, nel suo 3-5-2, dovrebbe dunque partire da Gomis in porta con Salamon (favorito su Oikonomou), Vicari e Felipe a completare il pacchetto arretrato. I tornanti sarebbero così Lazzari e Mattiello, calcisticamente nato proprio a Torino, con nel mezzo Rizzo, Viviani e Schiattarella. In attacco, Borriello (passato, in prestito dalla Roma, anche lui dai campioni d'Italia) fa reparto con Antenucci.

CURIOSITA'

I precedenti, seppur pochi, ci sono e sorridono ovviamente alla Juventus. Difficilmente oggi vedremo un'inversione di tendenza: d'altronde, nonostante non si tratti di una gara di copertina, è giusto ricordare che per molti dei calciatori di casa - come ad esempio per Douglas Costa - questa gara rappresenterà un minutaggio importante e dunque un'ottima occasione per farsi notare.