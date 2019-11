Risultato finale Chievo Verona - Milan in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (1-4): vittoria dei rossoneri!

Il Milan torna alla vittoria: finsice 4-1 in favore dei rossoneri sul Chievo Verona. In rete: Suso, autogol di Cesar, Çalhanoglu e per i clivensi a segno Birsa. Buona partita per i rossoneri che ottengono un prezioso successo. Per oggi è davvero tutto un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia!

FINISCE LA PARTITA, CHIEVO VERONA 1 MILAN 4!

92' Calabria esce in barella, colpo al collo. Direttamente in ambulanza diretto all'ospedale più vicino!

91' Gioco ancora fermo e Calabria a terra

88' Botta alla testa per Calabria: gioco fermo e difensore ancora a terra

82' Ammonito Meggiorini

81' Occasione per André Silva: bella palla da Calhanoglu, ma Sorrentino para il tiro del portoghese

81' Rossoneri sempre in avanti

80' Ultimo cambio per il Milan: dentro Andre Silva e fuori un buon Kalinic

74' Chievo vicino al 2-4: Punizione per i clivensi, palla che arriva sulla testa di Tomovic e miracolo di Donnarumma che, con l'aiuto della traversa, nega il gol.

71' Altro cambio per il Milan: dentro Montolivo e fuori Suso

Rivediamo i gol di Kalinic e Birsa

68' Cambio anche per Montella: fuori Biglia e dentro Locatelli

66' Cambio per Maran: fuori Birsa, al suo posto Meggiorini

64' GOOOOOOOL DEL MILAN, KALINIC: Asist di Suso e tocco del croato che a tu per tu con Sorrentino non sbaglia ed insacca in rete il 4-1.

61' GOOOOOOOL DEL CHIEVO, A SEGNO CON BIRSA: Errore di Kessié, che regala palla all'ex rossonero sul primo palo.

59' rivediamo il terzo gol del Milan

58' Il Milan insiste alla ricerca del quarto gol

56' Cambio per il Chievo : Stepiniski prende il posto di Pellissier.

55'GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN CI PENSA CALHANOGLU: contropiede perfetto finalizzato dal turco con un buon sinistro!!!!

54' Chievo in avanti

52' Tiro da dimenticare per Çalhanoglu

50' Ritmi leggermente calati in questo avvio di secondo tempo

49' Tiro di Borini, alto sopra la traversa

48' Milan in avanti

47' Fuorigioco di Pellissier

45' Chievo subito in avanti, ma la difesa rossonera spazza via

45' INIZIA IL SECONDO TEMPO

21.46 Squadre di nuovo in campo

Dopo i primi 45 minuti il Milan va negli spogliatoi in vantaggio di due reti a zero contro il Chievo Verona. Doppietta di Suso. A tra poco per il secondo tempo

Finisce il primo tempo, Chievo Verona 0 Milan 2

43' Chievo in avanti

41' GOOOOL DEL MILAN, AUTORETE DI CESAR! Tiro di Suso, deviazione di Cesar decisiva. Rete assegnata allo spagnolo rossonero

38' Altro tiro dalla lunga distanza di Suso, ma questa volta la palla finisce fuori

35' Rivediamo il gol_ Conclusione di sinistro di Suso a giro da fuori area. parabola perfetta e la palla si insacca in rete

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, SUSO DALLA DISTANZA!

32' Suso in verticale per Kalinic, salva Cesar

28' tocco corto, ma il Milan spreca l'azione dalla bandierina. Fuorigioco

28' Calcio d'angolo per il Milan che torna a respirare

26' Rodriguez libera

26' Punizione in avanti in favore del Chievo

23' Tomovic dimenticato dalla difesa del Milan impatta di testa, ma la palla finisce sopra la traversa.

22' Angolo per il Chievo che torna a farsi vedere dalle parti di Donnarumma

19' Il Milan prova a cercare il gol per sblocca la partita, difende bene il Chievo

18' Sinistro dalla distanza per Suso, anche questa volta la palla finisce fuori dallo specchio della porta

15' Va Suso, palla che finisce sul fondo

14' Ammonito Hetemaj per un fallo su Calhanoglu. Era diffidato, salterà la sfida con la Sampdoria. Ennesima punizione per i rossoneri dai 30 metri

12' Brutto fallo di Borini, ammonito

10'Ennesima punizione per il Milan

9' Opportunità per il Chievo, colpo di testa di Pellissier, Rodriguez salva sulla linea

8' Discesa sulla destra di Calabria, che mette in mezzo, ma Kalinic non ci arriva

7' nessun problema per i difensori del Chievo, la palla si perde in rimessa laterale

7' Altra punizione per i rossoneri

6' Milan in attacco

3' libera la difesa del Chievo

20.50 Bonucci, squalificato per due giornate, è presente allo stadio

2' Fallo di Cesar su Kalinic, punizione per il Milan da lunga distanza

1' Milan in avanti

INIZIA CHIEVO VERONA MILAN! Prima palla giocata dai padroni di casa

20.42 squadre in campo

20.32 Biglia alla prima da capitano del Milan dal primo minuto, Suso il vice

20.17 Radovanovic a Milan TV: "Il Milan è sempre il Milan, ma siamo consapevoli del nostro momento. Abbiamo appena vinto il derby ma non abbiamo festeggiato, subito a preparare il Milan. Abbiamo un po' paura di loro perché arrivano da un momento particolare, ma sarà dura in casa nostra. Centrocampo rossonero? Biglia è forte, ma anche Çalhanoglu, Montolivo e Locatelli".

20.08 I rossoneri sul campo del Bentegodi

20.01 Le parole di Calabria ai microfoni di Premium: "Abbiamo cercato di prepararla nel migliore dei modi, dobbiamo mettere tutto noi stessi per vincere e svoltare. Stiamo attraversando un momento complicato, già da stasera dobbiamo sbloccarci mentalmente”.

19.52 LE FORMAZIONI UFFICIALI

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Cesar, Gamberini; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Pellissier, Pucciarelli. A disp.: Seculin, Confente, Bani, Gobbi, Dainelli, Depaoli, Rigoni, Garritano, Gaudino, Bastien, Leris, Stepinski, Inglese, Meggiorini. All. Maran

MILAN (3-4-2-1): Donnarumma; Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Calabria, Kessie, Biglia, Borini; Suso, Çalhanoglu; Kalinic. A disp.: A. Donnarumma, Storari, Paletta, Abate, Antonelli, G. Gomez, Montolivo, Locatelli, Zapata, Mauri, Cutrone, André Silva. All. Montella

19.44 David Han Li presente al Bentegodi di Verona.

19.38 I giocatori del Milan sono appena arrivati allo stadio

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Chievo Verona - Milan, match valido per la decima giornata di Serie A. Io sono Radice Arianna e vi racconterò live il match. Restate con noi!

Il Milan deve tornare dal Bentegodi a tutti i costi con i tre punti contro la squadra di Maran, reduce dal successo nel derby contro il Verona. Una vittoria questa sera potrebbe dare la svolta decisiva alla stagione milanista. Ma attenzione al Chievo Verona che non perde in campionato da un mese e mezzo.

Montella è convinto di poter ancora incidere, ma tra oggi e sabato a San Siro contro la Juventus si giocherà il suo futuro sulla panchina rossonera.

Maran conferma ancora una volta il suo 4-3-1-2, con l’ex Milan Birsa alle spalle della coppia composta da Pellissier e Inglese.

Vincenzo Montella opta per il 3-4-2-1 e sulle corsie laterali ci saranno Davide Calabria a destra e Fabio Borini a sinistra. Il centravanti titolare sarà ancora una volta Nikola Kalinic, alla cui spalle agiranno Suso e la novità Calhanoglu.

Vincenzo Montella: "Mi sento presente, motivato, posso ancora incidere, e vedo che la squadra è lì per rispondere. È un momento difficile per la classifica, ma non vedo squadre che nelle ultime tre partite hanno giocato meglio di noi".

Rolando Maran: "Mi aspettavo dei miglioramenti su certi aspetti attraverso i quali avremmo potuto costruire qualcosa di importante e, al momento, i risultati ci stanno dando ragione".

Chievo Verona

PORTIERI: 70 - Stefano Sorrentino; 90 - Andrea Seculin; 98 – Alessandro Confente.

DIFENSORI: 2 – Pawel Jaroszynski; 3 – Dario Dainelli; 5 - Alessandro Gamberini; 12 - Bostjan Cesar; 14 – Mattia Bani; 18 - Massimo Gobbi; 27 - Fabio Depaoli; 29 – Fabrizio Cacciatore; 40 – Nenad Tomovic.

CENTROCAMPISTI: 4 – Nicola Rigoni; 7 – Luca Garritano; 8 – Ivan Radovanovic; 10 – Gianluca Gaudino; 19 - Lucas Castro; 23 - Valter Birsa; 56 – Perparim Hetemaj; 77 - Samuel Bastien.

ATTACCANTI: 9 – Mariusz Stepinski; 11 – Mehdi Leris; 20 – Manuel Pucciarelli; 31 – Sergio Pellissier; 45 - Roberto Inglese; 69 – Riccardo Meggiorini

Milan

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Calabria, Gomez, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Borini, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo

ATTACCANTI: Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

Probabili formazioni

Chievo 4-3-1-2: Sorrentino; Cacciatore, Cesar, Gamberini, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Inglese, Pucciarelli. All. Maran

Indisponibili:

Squalificati:

Milan 3-4-2-1: Donnarumma; Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Calabria, Kessie, Biglia, Borini; Suso, Calhanoglu; Kalinic. All. Montella

Indisponibili: Conti, Bonaventura

Squalificati: Bonucci

Negli ultimi dieci precedenti al Bentegodi in campionato, il Milan ha subito appena tre reti dal Chievo Verona (una l’anno scorso, una nella stagione 2010-2011 e una nella stagione 2009-2010 ndr).

Tre delle ultime quattro sfide tra Chievo e Milan disputate allo stadio Bentegodi in A sono terminate 0-0.

Vincenzo Montella ha vinto otto delle 12 precedenti sfide da allenatore contro il Chievo in Serie A (1 pareggio e 3 sconfitte).

CHIEVOVERONA Vs MILAN: I PRECEDENTI

Partite giocate allo stadio Bentegodi: 15

Vittorie ChievoVerona: 2

Pareggi: 4

Vittorie Milan: 9

Totale reti segnate dal ChievoVerona: 9

Totale reti segnate dal Milan: 18

Valter Birsa, ex della sfida, ha segnato un solo gol in Serie A contro i rossoneri, proprio nell'ultimo Chievo-Milan al Bentegodi dello scorso campionato.

Nikola Kalinic non segna in trasferta in Serie A da marzo contro il Crotone: in carriera però nel nostro campionato ha segnato più gol fuori casa (15) che in casa (14).

Suso è il giocatore del Milan - in Serie A - che ha segnato più gol (tre), servito più assist (due) e centrato più volte lo specchio della porta (otto)

