Risultato finale Milan - Juventus in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (0-2): Doppietta di Higuain!

La Juventus batte il Milan per 2-0. I bianconeri portano a casa i tre punti grazie alla doppietta di Higuain. I rossoneri tengono testa ai campioni d'Italia, ma non sono mai riusciti a metterla dentro (Kalinic sfiora il gol in almeno tre occasioni ndr). Per oggi è tutto un saluto da Radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia.

FINISCE QUI LA PARTITA MILAN 0 JUVENTUS 2

90' Ammonito Zapata

90' Ci saranno 4' minuti di recupero

85' I tifosi rossoneri lasciano già lo stadio

80' Ultimo cambio anche per Allegri: fuori Khedira e dentro Matuidi

77' Tiro di Locatelli ma finisce lontano dallo specchio della porta

74' Terzo ed ultimo cambio per il Milan: dentro Andrè Silva e fuori Çalhanoglu

71' Altro cambio per Allegri: Alex Sandro in campo al posto di Asamoah

69' Altra occasione per i rossoneri sempre con Kalinic, ma anche questa volta arriva in ritardo sul cross di Borini

66' Milan che fa fatica ad arrivare al tiro

65' Cambio per la Juventus: fuori Lichtsteiner, dentro Barzagli

Grande ripartenza della Juve e Higuain trova il raddoppio: finta su Rodriguez e destro all'angolino per l'argentino.

63' GOOOL DELLA JUVENTUS, DOPPIETTA DI HIGUAIN!

60' Due cambi per Montella: fuori Biglia e Abate, dentro Locatelli ed Antonelli

56' Tiro da dimenticare per Dybala

55' Fuorigioco di Romagnoli

54' Altro tiro pericoloso di Kalinic, la difesa bianconera devia in angolo

52' Ci prova Kessié da fuori area, tiro impreciso che finisce alto

48' Secondo angolo per la Juventus

47' Punizione in favore del Milan: Calhanoglu in mezzo, Zapata non trova la deviazione vincente

45' E' INIZIATO IL SECONDO TEMPO

19.01 Squadre che rientrano in campo

Finisce il primo tempo. La Juventus è avanti 1.0 sul Milan grazie al gol di Higuain al 23esimo. Rossoneri però che meriterebbero il pareggio! A tra poco per il secondo tempo

FINISCE IL PRIMO TEMPO MILAN 0 JUVENTUS 1

45' Un minuto di recupero

45' TRAVERSA DI KALINIC: il croato si divora un gol praticamente già fatto da ottima posizione!

44' Fuorigioco di Mandzukic

40' Ciabattata di Lucas Biglia

36' Rossoneri che però recuperano subito palla

36' Tiro flebile di Suso, nessun problema per Buffon

32' Ammonito Kessie per un fallo su Pjanic

29' Angolo per i rossoneri

28' Milan in avanti alla ricerca del pareggio

24' Milan vicino al pareggio: Borini mette in mezzo per Kalinic, ma il croato non ci arriva per mezzo millimetro!

Higuain scambia con Dybala e tira un destro secco imprendibile per Donnarumma. Juventus in vantaggio!

22' GOOOL DELLA JUVENTUS, LA SBLOCCA HIGUAIN!

20' Lancio lungo per Higuain, Romangoli lo anticipa

19' Pressing alto della Juventus che recupera palla

19' Brutto fallo di Asamoah su Suso, Valeri lo richiama solamente

17' Tiro centrale per Dybala, Donnrumma para in due tempi

16' Colpo di testa di Kalinic, ma non inquadra lo specchio della porta

16' Milan che torna in avanti

15' Momento di sofferenza per il Milan che non riesce ad uscire, bianconeri in attacco

13' Altro angolo, ma questa volta Gigio Donnarumma para

13' Azione prolungata per la squadra di Allegri

12' Va Pjanic, , deviazione della barriera, angolo per la Juventus!

11' Zapata stende Mandzukic, punizione interessante per la Juventus!

11' Juventus che prova a farsi vedere in attacco

8' Destro di Calhanoglu deviato in calcio d'angolo

8' Milan sempre in avanti

7' Asamoah salva su Kalinic servito da Çalhanoglu: il croato manca di un soffio il gol del vantaggio

6' La difesa bianconera allontana

5' Cuadrado stende Borini, punizione in favore dei rossoneri

5' Milan in pressione offensiva, ma la Juventus tiene botta

3' Milan in attacco

2' Va Rodriguez sul primo palo, Buffon allontana con i pugni. Il Milan ha iniziato molto forte

2' Punizione interessante in favore del Milan

1' Chiellini ferma Suso

1' Pressione alta del Milan

INIZIA MILAN JUVE, PRIMA PALLA GIOCATA DAI PADRONI DI CASA

17.59 Squadre in campo!

17.55 Tantissima gente a San Siro, sold out!

17.50 Fassone a Premium: “Non abbiamo problemi finanziari, leggere cose non vere dà fastidio. Speriamo che stasera arrivi la svolta definitiva".

17.48 Paulo Dybala (4) e Suso (3) sono i due giocatori che hanno segnato più gol da fuori area nella Serie A 17/18

17.45 Mancano 15 minuti al fischio d'inizio!

17.31 83° sfida in Serie A tra Milan e Juventus: i rossoneri conducono nel bilancio con 28 vittorie a fronte delle 21 bianconere. 33, invece, i pareggi.

17.28 San Siro ora

17.21 Abate, visto l'assenza di Bonucci, sarà il capitano del Milan

17.17 Anche Franck Kessie ha parlato a Milan TV: "Dopo la vittoria di Verona, dobbiamo continuare su questa squadra. La Juventus è una grande squadra, ma lo siamo anche noi. Sarà una gara equilibrata. Gol mio? In queste partite, tutti lo sognano."

17.08 Chiellini a Mtv: "Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni questa sera, servirà uno sforzo di tutti per poter vincere. Noi siamo pronti, ma sarà il campo a dirci se meriteremo la vittoria. Speriamo in bene".

17.02 Diamo un occhiata allo spogliatoio rossonero

16.58 LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN - JUVE

MILAN (3-4-2-1): G.Donnarumma; Zapata, Romagnoli, Rodríguez; Abate, Kessie, Biglia, Borini; Suso, Çalhanoglu; Kalinic. A disp.: A. Donnarumma, Storari, Paletta, Musacchio, Gómez, Montolivo, Locatelli, Mauri, Cutrone, André Silva. All. Montella

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Asamoah; Pjanic, Khedira; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, Barzagli, Matuidi, Marchisio, Bentancur, Bernardeschi, Douglas Costa. All. Allegri

16.50 De Sciglio ritorna da avversario del Milan a S.Siro per la prima volta in carriera

16.43 Le due squadre sono arrivate a San Siro!

Buongiorno e benvenuti alla diretta di Milan - Juventus. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live l'attesissimo big match di questa 11° giornata di Serie A. Restate con noi!

Questa giornata si apre con una grande partita importante per entrambe le squadre davanti a quasi 80 mila spettatori.

Da una parte il Milan deve battere la Juventus per dare la svolta al proprio campionato: i rossoneri vengono da un inizio di campionato non proprio semplice, ma mercoledì sera hanno riacceso la miccia. Occorre ritrovare il ritmo necessario per la conquista di un posto in Champions.

Un successo servirà proprio anche all'allenatore campano: Montella ha bisogno di una vittoria per blindare la propria panchina.

Oggi a San Siro si vedrà un nuovo Milan, schierato contro Genoa e Chievo, ovvero con il 3-4-2-1, con due novità importanti sull'undici pronto a scendere in campo. Spazio a Zapata, insieme ad Alessio Romagnoli e Ricardo Rodriguez (Bonucci è ancora squalificato ndr). Chance dal 1' per Ignazio Abate a destra. Con Bonaventura, ancora out per infortunio, davanti agiranno Suso e Calhanoglu, con Kalinic nel ruolo di punta centrale.

Anche la Juventus non ha iniziato al meglio, con la sconfitta contro la Lazio e il pareggio con l'Atalanta nella sfida di Bergamo, ma le difficoltà sono alle spalle più o meno: nonostante le goleade, ci sono state alcune crepe nelle ultime partite.

Per quanto concerne la formazione Allegri s’affiderà a Buffon, Chiellini e Pjanic, in panchina mercoledì sera per turnover. In avanti spazio a Mandzukic, assente con la Spal dopo l’espulsione di Udine.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Vincenzo Montella: "E' la partita che può darci la svolta immediata, senza giri di parole. Serve qualcosa in più a livello di coraggio, ci può essere un pò di timore a sfidare la Juve ma dobbiamo essere sereni".Qualche sassolino c'è ma per fortuna le scarpe sono sempre state comode, soprattutto con l'appoggio della società".

Massimiliano Allegri: "La vigilia è buona, a parte il fumo che c'è in giro sopra Torino... Milan-Juve è sempre una gara di grande fascino. Il Milan ha trovato una vittoria importante contro il Chievo. I rossoneri lotteranno per le prima quattro posizioni. Mercoledì ero arrabbiato, abbiamo sbagliato molti passaggi. Alla Juventus bisogna fare meno errori tecnici".

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Gomez, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Borini, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo, Zanellato

ATTACCANTI: Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

Juventus

1 Buffon, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Cuadrado, 8 Marchisio, 9 Higuaín, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 12 Alex Sandro, 14 Matuidi, 15 Barzagli, 16 Pinsoglio, 17 Mandzukic, 22 Asamoah, 23 Szczesny, 24 Rugani, 26 Lichtsteiner, 27 Sturaro, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (3-4-2-1): Donnarumma; Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Abate, Kessié, Biglia, Borini; Suso, Calhanoglu; Kalinic. A disp.: Donnarumma A., Storari, Antonelli, Gomez, Musacchio, Paletta, Locatelli, Mauri, Montolivo, Zanellato, Cutrone, Silva. ALLENATORE: Montella.

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Marchisio, Matuidi, Asamoah, Bentancur, Sturaro, Douglas Costa, Bernardeschi. ALLENATORE: Allegri.

STATISTICHE, PRECEDENTI E CURIOSITA'

83 ? sfida allo stadio San Siro tra le due squadre in A: il Milan in questo caso conduce per 28 successi a 21, completano 33 pareggi. Negli ultimi sette confronti tra le due squadre giocati a San Siro in Serie A, i rossoneri non sono mai riusciti a segnare più di un solo gol (cinque il totale).

Il Milan ha segnato quattro gol nell'ultimo match di campionato contro il Chievo, tanti quanti ne aveva realizzati nelle precedenti cinque giornate di A.

Gonzalo Higuaín è a un gol di distanza dalla quota di 100 reti in Serie A. Però non segna contro il Milan in Serie A da maggio 2015: da allora quattro sfide senza reti per lui; in questa stagione ha già fornito tre assist, tanti quanti in tutto lo scorso campionato e uno in più della stagione 2015/16.

L'ultima volta che la Juventus è rimasta a secco di gol in A risale al match della scorsa stagione proprio a San Siro contro il Milan

