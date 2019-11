Benevento-Lazio live, Serie A 2017/18 in diretta (1-5): goleada biancoceleste, vetta momentanea per Inzaghi!

14.28 - Carrellata di immagini da Benevento, per noi è davvero tutto. Da Stefano Fontana e l'intera redazione di VAVEL Italia un saluto ed un ringraziamento per averci seguito: rimanete sintonizzati per il proseguo di questa grandissima domenica di calcio e di sport. Per quanto riguarda noi, l'appuntamento è alla prossima diretta scritta. Ciao!

14.20 - Ennesima, grande prestazione della Lazio di Simone Inzaghi, che esclusa la prima fase del secondo tempo ha sempre dominato in lungo ed in largo sul campo del Benevento. Splendido Immobile, con due assist ed il quattordicesimo gol in campionato, bene anche Milinkovic, Luis Alberto e Nani, subentrato ed autore di un assist ed un gol in 20 minuti. Ora, per i biancocelesti la classifica recita 28 punti, gli stessi della Juventus e del Napoli, che però ha una partita ancora da giocare. Per i campani, invece, situazione sempre più disastrosa: undici sconfitte in undici partite, e nemmeno il cambio di allenatore sembra aver scosso l'ambiente. Se l'andazzo dovesse continuare ad essere questo, ci potremmo ritrovare con la retrocessione più veloce della storia del nostro campionato.

90+2' - FINISCE QUI! FISCHIA GIACOMELLI, CINQUINA DELLA LAZIO IN CASA DEL BENEVENTO! Finisce 5-1 al Vigorito, con le firme di Bastos, Immobile, Marusic, Parolo e Nani! Per gli Stregoni, il gol della bandiera è di Lazaar.

85' - NANIIII! NANIIII! ECCOLO IL PRIMO GOL IN SERIE A DEL FUNAMBOLO PORTOGHESE! Cinque a uno per la Lazio! Splendida mossa del 7 biancoceleste che chiude una ripartenza veloce mettendo a sedere il portiere e calciando col mancino!

84' - Ancora Ciciretti! Contropiede del Benevento, il neo-entrato trova spazio a sinistra e calcia incrociato, ma Strakosha legge bene e si oppone.

83' - NANI! Dribbling e destro, si oppone bene Brignoli.

82' - Ci prova bene Ciciretti da calcio di punizione: traiettoria molto insidiosa che però termina accanto al palo.

79' - Partita, senza mezzi termini, che non ha più senso d'esistere: si aspetta solo il fischio finale.

75' - PAROLOOOOO! Primo guizzo di Nani a sinistra: vinto un rimpallo, il portoghese entra in area e scarica su Parolo. Destro in corsa che si libera teso e potente, non può nulla il portiere, è 4-1 a quindici dal termine!

73' - Tocco dentro di Ciciretti per la corsa di Viola, ma la palla è lunga e si spegne sul fondo.

70' - Non si copre Inzaghi, anzi: occasione per Nani che subentra a Lulic.

68' - CICIRETTI! Lampo "alla Insigne" ma sul mancino, con un tocco verso l'interno e la battuta a giro verso il secondo palo. Palla che non trova la porta.

67' - Fase abbastanza piatta della gara, entrambe le squadre provano a manovrare senza successo.

60' - Luis Alberto calcia direttamente in porta da corner: attento Brignoli.

59' - Molto vivace in questa fase il Benevento, con Di Chiara che prova il mancino incrociato dalla distanza: palla sul fondo non di poco.

57' - Primo cambio nella Lazio, con Lukaku che prende il posto di Milinkovic-Savic: sarà probabilmente Lulic a stringere da mezz'ala.

54' - LAZAAR! STAVA CRESCENDO IL BENEVENTO, ARRIVA LA RETE CHE ACCORCIA LE DISTANZE! Ciciretti col mancino impegna Strakosha in tuffo, ma sulla ribattuta Lazaar ha lo spazio per controllare e lasciar partire il destro rasoterra: fulminato il portiere albanese, è il quarto gol in undici partite di campionato per il Benevento.

52' - LOMBARDI! Grande cross dalla destra, arriva sul secondo palo Cataldi che incoccia di testa, ma Strakosha blocca centralmente.

48' - CATALDI! Grandissima occasione per l'ex della gara, che non riesce a deviare una palla che attraversa l'area di rigore.

47' - De Zerbi ha provato a cambiare qualcosa, mandando dentro Amato Ciciretti al posto di Ledian Memushaj.

46' - SI RIPARTE!

13.25 - Insomma, primo tempo senza storia: la Lazio ha controllato il gioco per poi accelerare non appena l'occasione lo permetteva. Il 3-0 all'intervallo racconta una partita incanalata, che sembrerebbe già decisa. Vedremo se il Benevento riuscirà a tirare fuori l'orgoglio nel secondo tempo.

45' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! GARA SENZA STORIA, 3-0 LAZIO CON LE RETI DI BASTOS, IMMOBILE E MARUSIC.

44' - Punizione per il Benevento, mischia nel mezzo, ma Memushaj calcia direttamente in curva.

39' - Ancora Milinkovic, stavolta col destro, ancora Brignoli: conclusione debole, blocca l'ex-Perugia.

37' - BRIGNOLI! Si oppone! Milinkovic-Savic era andato benissimo in slalom al limite dell'area per provare poi il mancino: palla verso il sette, ma si oppone a mano aperta il portiere di casa!

36' - Mancino di Cataldi ribattuto dalla difesa, ci prova capitan Viola ad emularlo, ma la sua conclusione è altissima.

35' - IMMOBILE! Era ripartita velocissima la Lazio, con Luis Alberto a suggerire il filtrante verso Immobile: esce Brignoli, non c'è contatto, ma l'azzurro perde il passo e si trascina palla sul fondo.

34' - Qualche tentativo ora del Benevento che lancia lungo dalla trequarti alla ricerca di Iemmello, ma è ottima la copertura dei centrali di Inzaghi.

29' - Primo tiro della gara per i padroni di casa: una bomba dalla lunghissima distanza di Cataldi, palla ampiamente a lato.

27' - Quello che più spaventa del Benevento è la totale assenza di reazione, l'incapacità di costruire azioni vagamente pericolose sia con i lanci che partendo palla a terra. Iemmello è praticamente isolato.

23' - MARUSIIIIIIIC! MARUSIIIIC! HA GIA' FATTO TRIS LA LAZIO! Ennesima iniziativa di Lulic che stavolta taglia verso il centro, imbuca per Immobile e permette all'ex-Pescara di piazzare il secondo assist della sua partita: tocco d'esterno che anticipa l'uscita di Brignoli e permette a Marusic di insaccare da due passi. TRE A ZERO LAZIO, SITUAZIONE DRAMMATICA A BENEVENTO!

21' - Partita che si apre all'improvvisto: il Benevento prova a mettere la testa fuori ma perde subito palla. La Lazio, tuttavia, non sfrutta bene il 3vs3 ed il cross di Lulic allontanato permette a Cataldi di ripartire e guadagnare una punizione a centrocampo.

20' - Altro cross, dopo il dribbling, di Lulic, altra buona uscita alta di Brignoli per togliere la palla dalla disponibilità di Immobile.

19' - Continua il possesso palla laziale, tutti dietro la palla gli Stregoni.

18' - Luis Alberto prova la battuta dal piazzato, ma la palla si alza tantissimo.

17' - Pessimo errore di Di Chiara che rischia di lanciare Marusic verso la porta, ed è costretto poi a stenderlo all'altezza dei venti metri.

16' - Si muovono tantissimo gli ospiti: palla e uomini che scorrono in maniera molto fluida in qualsiasi zona di campo, davvero un gioco piacevole da guardare.

15' - Scodella dentro Lulic, buona uscita alta di Brignoli.

14' - Ennesimo inizio di partita da incubo del Benevento, che continua a sembrare giornata dopo giornata una squadra molto poco adatta alla categoria. Certo, poi, incontrare una Lazio così non aiuta...

12' - IMMOBILEEEEEE! IMMOBILEEEEE! NON SI FERMA PIU', CIRO IMMOBILE! Fraseggio a centrocampo, palla in profondità di Milinkovic per Immobile che si muove a ricciolo, beffa il marcatore diretto e scatena il destro incrociato: bacino al palo e rete! Dopo l'assist, il quattordicesimo gol stagionale di Immobile, la Lazio sta dominando a Benevento!

7' - Timida reazione dei campani, ma Chibsah sfonda sulla destra e commette fallo su Radu.

4' - Da evidenziare, però, il disastro difensivo del Benevento: far saltare completamente solo uno come Ciro Immobile sul secondo palo equivale ad un suicidio sportivo.

3' - GOOOOOOOL! GOOOOL! LA SBLOCCA LA LAZIO! SUBITO! Primo corner battuto subito lunghissimo, Immobile stacca sul secondo palo e mette in mezzo: il tocco decisivo a due passi dalla linea di porta, è di BASTOS con la coscia! SEGNA BASTOS, subito 0-1 Lazio!

2' - Subito a spingere la Lazio, linee serrate per i padroni di casa.

1' - VIA!!!!! FISCHIA GIACOMELLI, SI PARTE!

12.28 - Saluti di rito e scambio di gagliardetti ora. Inzaghi sembra molto tranquillo, al contrario De Zerbi passeggia nervosamente.

12.25 - Eccoli, squadre nel tunnel!

12.15 - Warm-up terminato, quindici minuti al via!

12.12 - Riscaldamento in corso al Vigorito!

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile.

12.08 - Tutto confermato invece per Inzaghi: non riposano né Lulic né Radu, così come Bastos e Marusic: tutti dentro nel 3-5-1-1 con Alberto a supporto di Immobile.

Benevento (3-4-2-1): Brignoli; Antei, Venuti, Di CHiara; Lombardi, Viola, Chibsah, Lazaar; Memushaj, Cataldi, Iemmello. All. De Zerbi

12.04 - Sorprende De Zerbi! Difesa a tre davanti a Brignoli, 3-4-2-1 con Viola e Chibsah in mezzo, Lombardi sulla destra, Lazaar sulla sinistra e la coppia Memushaj-Cataldi a supportare Iemmello! Solo panchina per Ciciretti.

12.02 - Eccoci qua! Benvenuti, mezz'ora al via, tuffiamoci subito nelle formazioni ufficiali!

Buongiorno a tutti! Benvenuti ad una nuova diretta scritta di VAVEL Italia! Torniamo ad occuparci di Serie A, con l'anticipo domenicale dell'undicesima giornata che vede il Benevento opposto alla Lazio in quel dello Stadio Ciro Vigorito. Io sono Stefano Fontana e vi racconterò la sfida, come al solito, in diretta ed in tempo reale. Calcio d'inizio previsto per le 12.30, direzione affidata a Piero Giacomelli.

Il momento delle due squadre

Poco da dire sull'esordio del Benevento in Serie A: un vero e proprio incubo. I campani hanno perso tutte le prime dieci, segnando solo tre gol ed incassandone 24. Quelle più pesanti sono sicuramente quelle esterne negli scontri diretti contro Verona (1-0) e Crotone (2-0), ma a pesare tanto è anche l'ultima, patita per 2-1 a Cagliari.

Contro i rossoblù, infatti, la squadra di Roberto De Zerbi (subentrato proprio in occasione di questa gara dopo l'esonero di Baroni) era riuscita a riacciuffare il pari con il rigore di Iemmello al novantaquattresimo, dopo il vantaggio firmato Faragò, salvo subire il clamoroso ribaltone da Pavoletti un minuto dopo. Sconfitta che pesa, e tanto, soprattutto psicologicamente, sugli Stregoni.

Ciciretti in azione contro il Cagliari. | Fonte: sito ufficiale Benevento Calcio

Dall'altra parte, invece, c'è una Lazio che arriva spedita a questo impegno di campionato: prima parte di stagione a dir poco eccellente per i biancocelesti, che viaggiano a 25 punti. Otto le vittorie, a fronte di un solo pareggio (all'esordio contro la SPAL) ed una sconfitta (1-4 contro il Napoli).

Il 2-1 inflitto al Bologna nel turno infrasettimanale, pur senza il timbro di Ciro Immobile sul tabellino, rappresenta la settima vittoria consecutiva tra tutte le competizioni, con i capitolini capaci di avere ragione anche di una corazzata come la Juventus a Torino (1-2).

Nani ripreso contro il Bologna. | Fonte: twitter - OfficialSSLazio

Le ultime dal campo

Ancora out Costa e D'Alessandro, così come ancora viva la squalifica di Lucioni, De Zerbi dovrà fare affidamento su Venuti ed Antei a protezione del portiere Brignoli nel suo 4-3-3. A sinistra prenderà posto Di Chiara, mentre sulla destra è ballottaggio Letizia-Djimsiti, con l'italiano favorito. Memushaj e Cataldi tengono il loro prezioso posto in mezzo al campo, con uno tra Viola e Chibsah a completare il reparto. Davanti, sarà Amato Ciciretti, ancora atteso al salto di qualità che permetterebbe ai suoi di trovare ossigeno, ad agire sulla destra, con Iemmello e Lombardi (avvantaggiato sulla concorrenza di Laazar) accanto a lui.

Le immagini di De Zerbi a dirigere il suo primo allenamento. | Fonte: sito ufficiale Benevento Calcio

Diversi dubbi anche per il 3-4-2-1 di Simone Inzaghi, che davanti a Strakosha potrebbe dare riposo a Radu, non al meglio: viva la candidatura di Luiz Felipe per un posto con De Vrij, perno centrale, ed uno tra Bastos e Mauricio. Sulla destra ci sarà Adam Marusic, completamente ristabilito dopo qualche problemino fisico, così come la coppia Lucas Leiva-Parolo, sempre più affiatata. Chi potrebbe usufruire di un turno di riposo è invece Lulic, che dovrebbe lasciare il posto a Lukaku, mentre è serratissimo il ballottaggio Luis Alberto-Nani in supporto ad Immobile. Completa il tridente Milinkovic-Savic.

Simone Inzaghi parla ai suoi in allenamento. | FOnte: twitter - OfficialSSLazio

Le probabili formazioni

Benevento (4-3-3): Brignoli; Letizia, Venuti, Antei, Di Chiara; Memushaj, Cataldi, Viola; Ciciretti, Iemmello, Lombardi. All. De Zerbi

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Radu, De Vrij, Bastos; Marusic, Lucas Leiva, Parolo, Lukaku; Nani, Milinkovic-Savic; Immobile. All. Inzaghi