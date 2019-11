Risultato Napoli - Sassuolo in diretta, LIVE Serie A 2017/18 - Allan, Falcinelli, Insigne, Mertens! (3-1)

Per oggi è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel, buon proseguimento di giornata. Al prossimo live!

Napoli che stacca Juventus e Lazio, tornando prima da sola. Sassuolo che si ritrova 17°, scavalcato da SPAL e Crotone.

49' - Triplice fischio di Pairetto. Napoli batte Sassuolo 3-1!

46' - Quattro minuti di extra time.

45' - MERTENS! Fendente pericoloso da fuori, palla che sfila alla sinistra di Consigli.

43' - Giaccherini punta Gazzola e cade. Pairetto gli sventola in faccia il giallo, simulazione.

41' - ZIELINSKI! DOPPIO PALO! Il neo entrato si sposta sulla sinistra e lascia partire un tracciante violentissimo; palo, palo e palla che non entra. Sfortunato l'ex Empoli qui.

40' - Cambio Sassuolo: Falcinelli lascia il posto a Scamacca.

38' - Rog sfila via sulla sinistra, Peluso lo rimonta ed è protagonista di una grande chiusura.

35' - Cambio Napoli: esce Insigne, entra Giaccherini.

34' - Zielinski duro a centrocampo, giallo.

31' - Cambio Napoli: Rog per Callejon

30' - INSIGNE! Slalom gigante tra i difensori, poi conclusione rasoterra di poco largo.

26' - Sassuolo che ora sembra più in palla.

24' - Politano s'incunea centralmente, Albiol tenta di schermarlo e lo butta giù. Il fantasista neroverde ricade sulla gamba di Albiol, a terra dolorante il difensore del Napoli.

24' - Cambio Sassuolo: Pierini rileva Mazzitelli.

22' - CASSATA PALO! Politano prende il fondo, cross dentro per l'inzuccata di Cassata. Legno.

21' - Cambio Napoli: fuori Hamsik, dentro Zielinski.

20' - Chiriches butta giù Falcinelli. Pairetto prima dà rigore, poi corregge dando la punizione.

17' - INSIGNE! Punizione perfetta del 24, Falcinelli devia in angolo.

16' - Mazzitelli falcia Hamsik. Punizione a ridosso del limite, occasione ghiotta.

14' - MAZZITELLI! Controlla il pallone al limite e calcia, nulla di fatto.

11' - Cambio Sassuolo: fuori Ragusa, dentro Missiroli

9' - MERTEEEEENS! TRIIIS! Cross sul quale fa sponda Albiol, tocco da due passi che regala il 3-1 al Napoli.

8' - INSIGNE! Rientra sul destro e calcia sul primo palo; Consigli c'è.

7' - Napoli che spinge a testa bassa, vuole chiudere il match.

4' - HAMSIK! Controllo volante di Insigne, orizzontale da Hamsik che chiama all'intervento Consigli.

1' - Inizia il secondo tempo.

Sassuolo senza paura nei primi minuti, Napoli che attende e cerca il momento propizio. L'errore grossolano di Sensi, regala ad Allan la possibilità di sbloccare la gara. I neroverdi si spengono, ma trovano il pareggio con l'unica sortita offensiva degna di nota. Insigne - con la partecipazione di Consigli - riporta subito avanti i suoi.

45' - Termina il primo tempo, senza recupero.

45' - Gran palla di Mertens per il taglio di Callejon; Consigli salva tutto.

44' - INSIGNEEEEE! NAPOLI AVANTIIII! Cross tagliato e corto di Callejon, Insigne - con l'aiuto di Consigli - mette dentro- 2-1.

43' - Cassata stende Albiol, giallo.

41' - FALCINELLIIIIIII! PAREGGIO SASSUOLOO! Spunto personale di Politano, che sviscera un cross perfetto per la testa dell'ex Crotone. Punito Reina. 1-1.

40' - Conclusione di Chiriches dalla distanza, palla altissima.

38' - Acerbi - in progressione - viene steso da Albiol, Pairetto fa proseguire.

35' - Sassuolo che non vede più la palla, Napoli che tiene sempre il pallino del gioco.

32' - Insigne va in percussione, apertura per Hamsik che tenta - senza fortuna - il tocco di ritorno.

30' - GHOULAM! PALO! La palla veleggia in area, il terzino colpisce violentemente con il destro e piazza il pallone sul legno. Ennesimo pericolo per Viviano.

29' - Cross profondo di Ghoulam deviato, Allan non arriva sul pallone.

27' - CALLEJON! Cannavaro salva i suoi sull'imbucata di Hamsik; Callejon tenta il destro da fuori.

26' - Napoli sempre proiettato in avanti, Sassuolo in difficoltà adesso.

23' - ALLAAAAAAN! VANTAGGIO NAPOLIIIII! Sensi temporeggia in maniera esagerata al limite dell'area; Allan gli scippa palla di forza e buca Consigli. 1-0.

21' - INSIGNE! Tacco splendido firmato Mertens, conclusione fuori misura dell'ala.

20' - INSIGNE! Solito movimento, solito destro a giro sul palo lontano; fendente largo.

19' - HAMSIK! Imbucata favolosa di Mertens, Hamsik controlla e calcia; Consigli si salva con il piede di richiamo.

18' - Ragusa si aggrappa alla maglia di Callejon, fermandolo. Primo giallo della gara.

17' - Spunto di Insigne sulla sinistra, servizio per Hamsik che calcia altissimo.

15' - SENSI! Angolo insidioso, la traiettoria a rientrare costringe Reina all'intervento.

14' - Sassuolo che non disdegna sortite offensive. Politano arriva al limite e calcia, Albiol devia in angolo.

13' - Jorginho allarga il braccio su Falcinelli, punizione.

11' - SENSI! TRAVERSA! Va in porta l'ex Cesena, palla che sbatte sulla barra superiore. Pericolo.

10' - Manovra veloce orchestrata da Politano e Ragusa. Quest'ultimo lavora sul lato corto dell'area di rigore e viene steso da Allan. Punizione da posizione interessante.

7' - Sventagliata dalle retrovie per lo scatto di Ghoulam; traversone respinto.

4' - Manovra lavorata del Napoli. Ghoulam porta palla, appena dietro per Insigne che arriva sul fondo e crossa; Callejon - piazzato ottimamente - anticipato.

2' - HAMSIK! Subito Napoli spumeggiante. Maggio scatta sulla destra, cross al centro per la fucilata al volo del capitano. Palla fuori, primo brivido.

1' - Partiti!

Inno della Serie A, saluti, e poi sarà contesa.

Entrano in campo le squadre, San Paolo colmo.

Bucchi stravolge alcune certezze della vigilia. Si cambia in mezzo al campo; fuori Magnanelli e Missiroli, dentro Mazzitelli e Cassata. Davanti, Ragusa vince il ballottaggio con Matri.

Sarri spiazza tutti e lascia fuori Koulibaly. Torna Albiol, che farà coppia con Chiriches; Maggio confermato a destra. Jorginho direttore d'orchestra.

Le formazioni ufficiali.

Si gioca al San Paolo, impianto da 60.000 mila posti a sedere situato a Napoli.

Bucchi vara il 4-3-3. In porta Consigli, a sua protezione Acerbi e Cannavaro con Gazzola e Peluso ai lati. Sensi, Magnanelli, Missiroli trittico di centrocampo; davanti Politano e Ragusa lavorano palloni per Falcinelli.

Il Sassuolo naviga in acque non sicure, e lotta contro le sabbie mobili per non essere risucchiato nella zona rossa, retrocessione. Gli 8 punti conquistati dagli uomini di Bucchi non possono soddisfare una società che l'anno scorso - di questi tempi - giocava l'Europa League. Nelle 10 giornate trascorse; 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, con soli 5 gol segnati e ben 16 subiti. Riscattarsi contro il Napoli è compito assai duro, ma gli emiliani devono giocare con il coltello tra i denti.

Solito 4-3-3 per Sarri. In porta Reina, difesa composta - destra verso sinistra - da Maggio, Albiol, Koulibaly e Ghoulam. Jorginho vertice basso, con Allan ed Hamsik a sua protezione. Davanti, Callejon ed Insigne a supporto di Mertens.

Il Napoli non ha intenzione di fermarsi, spiega le vele e continua il suo percorso. Il successo in rimonta contro il Genoa - ottima prova della compagine di Juric - ha messo in luce alcuni difetti, importanti da limare per restare la squadra da battere e volare alti, guardando tutti da lassù. La Juventus - vittoriosa a Milano, doppio Higuain - si è portata con il fiato sul collo, condividendo - almeno per una notte - il primato insieme agli uomini di Sarri. Importante vincere quest'oggi nella bolgia del San Paolo - previsti 50.000 spettatori - contro il Sassuolo, c'è in palio la prima posizione in solitaria.

Sono 8 i precedenti totali tra le due compagini. Comanda il Napoli con 4 vittorie, il Sassuolo ne annovera una, mentre sono 3 i pareggi. L'ultimo head to head risale all'aprile dell'anno in corso: succede tutto nel secondo tempo; Mertens apre le marcature al 52°, Berardi e Mazzitelli all'80° ribaltano il risultato, ma Milik strozza l'urlo in gola degli emiliani.

Arbitra Luca Pairetto coadiuvato da Posado e Prenna, quarto uomo Di Paolo. V.A.R. (video assistant referee) Abisso, A.V.A.R. (assistant of the video assistant referee) La Penna.