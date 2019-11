Risultato Hellas Verona - Inter in diretta, LIVE Serie A 2017-2018 - Valero, Pazzini(r), Perisic! (1-2)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buonanotte! Al prossimo live!

Inter che torna seconda in solitaria, Verona che resta penultimo a 6.

50' - Triplice Fischio; Inter batte Verona 2-1.

50' - Giallo per Lee, reo di aver simulato la caduta nel duello contro Skriniar.

49' - Disimpegno perfetto di Gagliardini, Herteaux lo sgambetta e si becca il giallo.

47' - Brozovic falcia Lee, giallo.

45' - Cinque minuti di extra time.

44' - Apre il gomito Pazzini su Gagliardini, giallo.

44' - SKRINIAR! Colpisce di testa da calcio piazzato, palla fuori.

42' - Spunto mostruoso di Lee, apertura per Fares che non trova compagni in mezzo grazie alla chiusura di Skriniar.

41' - Cambio Inter: esce Icardi, entra Eder.

40' - Verona che tenta l'arrembaggio finale.

36' - LEE! Conquista palla al limite, converge al centro e tira; respinge la retroguardia.

34' - Cambio Verona: Lee rivela Cerci.

33' - Cambio Inter: fuori Borja Valero, dentro Cancelo.

30' - PAZZINI! Attacca il Verona a pieni polmoni. Palla che schizza su Fares, cross dentro per Pazzini che non arriva per centimetri all'appuntamento con il pallone.

28' - Cambio Inter: Brozovic prende il posto di Candreva.

25' - Candreva sguinzaglia i cavalli sulla destra, cross per Borja Valero che vede respinto il suo destro.

22' - PERISIIIIIC! VANTAGGIO INTEEEER! Cross sbrogliato dalla difesa veronese, Perisic - fuori - esplode un destro centrale ma violento. Nicolas battuto, 1-2.

21' - CANDREVA! Destro secco dalla distanza, Nicolas ci mette la mano e prolunga in angolo.

19' - Cambio Verona: Bessa lascia il posto a Zuculini.

18' - VECINO! TRAVERSA! Pizzica la palla da angolo e colpisce la parte superiore della traversa. Brivido Verona.

17' - Adesso l'Inter si riversa in avanti.

14' - PAZZINIIIIII! PAREGGIO VERONAAAA! Entra, piazza il pallone sul dischetto e batte Handanovic. 1-1.

13' - Cambio Inter: esce Kean, entra Pazzini.

13' - Gavillucci decide per il rigore.

11' - Handanovic cerca di togliere la sfera dalla portata di Cerci, ma lo fa goffamente e frana sullo stesso. Gavillucci va al VAR.

9' - PERISIC! Percussione tambureggiante di Vecino, che spariglia le carte centralmente e serve Candreva sulla destra; servizio in area per il tiro strozzato di Perisic.

6' - Gagliardini stende Romulo, giallo per il nerazzurro.

5' - VECINO! Riceve palla da Borja Valero, avanza e tenta il tracciante; sfera che lambisce la traversa.

3' - ICARDI! Verticalizzazione di Perisic per lo scatto di Icardi; destro di prima intenzione che termina di poco sopra la traversa.

2' - PERISIC! Vecino trova Perisic al limite; fendente largo del 44 nerazzurro.

1' - Inizia il secondo tempo!

Partita non entusiasmante al Bentegodi, con l'Inter che cerca - senza fortuna - varchi propizi per colpire un Verona coperto e propenso al contropiede. La sblocca Borja Valero al 36°, aria fresca per i nerazzurri.

46' - Termina la prima frazione di gioco.

45' - Un minuto di recupero.

43' - MIRANDA! Solito colpo di testa scoccato da angolo, palla deviata e secondo angolo.

40' - Slalom gigante di Kean, che fa tunnel a Gagliardini. Il 5 frana su di lui e lo butta giù. Punizione.

38' - Fares stende Candreva, giallo per lui.

36' - BORJAAA VALEEEEROOOO! VANTAGGIO INTEEER! Icardi e Borja Valero tagliano al centro, Candreva va in mezzo e l'ex Fiorentina deposita la palla in rete da due passi.

35' - BORJA VALERO! Perisic effettua il traversone al centro, lo spagnolo non si coordina bene e colpisce a lato.

34' - Rientra Kean dopo le cure.

33' - Toccato duro Kean da Vecino, resta a terra il centravanti.

31' - D'AMBROSIO! Verticalizzazione illuminante di Borja Valero per l'inserimento di D'Ambrosio, che non riesce a calciare in porta.

30' - Ripartenza veloce del Verona, con Cerci si libera di due giocatori ed apre su Romulo; cross respinto da Skriniar.

28' - Tentativo di manovra veloce dell'Inter, ma Borja Valero sbaglia il passaggio per Candreva.

25' - Giro palla prolungato e sterile dell'Inter, aspetta il Verona.

22' - VECINO! Raccoglie l'angolo dalla sinistra, si libera e calcia in porta; blocca Nicolas.

20' - Frazione di gioco anonima, con l'Inter che gira palla senza mordente.

17' - ICARDI! Recupera palla nella sua metà campo, poi è chiamato a concludere l'azione: destro masticato che termina largo.

16' - Spunto sulla mancina di Perisic, che sterza su Romulo e crossa; blocca Nicolas.

13' - Imbucata di Vecino per l'inserimento di Borja Valero, cross controllato dalla difesa.

11' - Impostazione scellerata da parte della retroguardia nerazzurra, Kean stava approfittando.

9' - CERCI! Romulo azzanna la fascia e prende il fondo, controllando la palla millimetrica di Verde; sterzata terribile che manda al tappeto Nagatomo e passaggio centrale per il sinistro di Cerci: Miranda mura.

8' - VECINO! Candreva converge al centro poi trova d'Ambrosio; servizio vicino per il destro fuori misura dell'ex Fiorentina.

5' - CANDREVA! Fraseggio veloce con Vecino che premia l'inserimento dell'87; tiro respinto dalla retroguardia gialloblu.

4' - Azione veloce dell'Inter: Borja Valero largo da Candreva; cross che non trova Icardi.

2' - D'Ambrosio si appoggia su Vecino, verticalizzazione per Candreva appena lunga.

1' - Partiti!

Inno della Serie A, saluti, e poi sarà contesa.

Entrano in campo le squadre, Bentegodi che registra 25.000 mila spettatori - 3.000 mila nerazzurri.

I due tecnici puntano sulla continuità. Nessun cambio per Pecchia e Spalletti, i quali confermano gli uomini che hanno calcato il campo rispettivamente contro Atalanta e Sampdoria.

Le formazioni ufficiali.

Uno sguardo agli spogliatoi.

Buonasera amici di Vavel Italia da Simone Cappelli e benvenuti alla diretta live, scritta ed online del posticipo di Serie A 2017/2018 tra Hellas Verona e Inter, scontro valevole per l'undicesima giornata del massimo campionato italiano.

Spalletti vuole la nona vittoria in campionato per mantenere il passo del Napoli e non perdere punti preziosi sia rispetto ai partenopei, sia verso la Juventus e la Lazio. Per ottenere i tre punti, il tecnico friulano, conferma gli undici titolari delle ultime quattro partite, con la coppia di centrocampo formata da Vecino e Gagliardini.

L'Inter cerca quindi di non terminare il momento positivo che dura ormai da inizio campionato. La squadra nerazzurra è ancora imbattuta in campionato e dopo aver fermato il Napoli sullo 0-0 e battuto la Sampdoria in un match thrilling, vuole continuare sulla retta via imponendosi contro l'Hellas Verona. Il compito non dovrebbe essere difficile, vista la pochezza della squadra neopromossa, ma Spalletti non vuole sorprese, individuando questo match come rivelatore rispetto alle ambizioni della propria squadra.

Per un Inter alla ricerca di continuità, c'è un Hellas Verona che brama l'interruzione della serie di sconfitte consecutive inaugurata domenica scorsa nel derby e continuata in settimana con il 3-0 inflittogli dall'Atalanta.

Per interrompere questa striscia negativa, Pecchia, si affida al 4-3-3 con Cerci e Verde a supporto di Gianpaolo Pazzini, ex della partita. Per ottenere un buon risultato sarà fondamentale la fase di non-possesso, quando i due esterni alti dovranno sacrificarsi abbassandosi sulla linea dei centrocampisti, così da donare equilibrio alla squadra ed aiutare la difesa sulle sovrapposizioni dei terzini interisti.

I precedenti tra le due squadre al Bentegodi di Verona sono in totale 36, con la netta prevalenza interista che vanta 18 vittorie a fronte di 10 pareggi ed 8 sconfitte. L'ultimo scontro giocato in casa dei gialloblù è terminato nello spettacolare 3-3 del 7 Febbraio 2016, mentre l'ultima vittoria dell'Inter è datata Aprile 2015. Per trovare invece l'ultimo successo veronese bisogna andare al secolo scorso, quando il Verona si impose sull'Inter per 1-0 nel match del 9 Febbraio 1992.

La gara che si giocherà al Bentegodi di Verona sarà affidata alla direzione di Claudio Gavillucci.