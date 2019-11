Risultato Apollon - Atalanta in diretta, LIVE Europa League 2017/18 - Ilicic(r), Zelaya! (1-1)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buon proseguimento di serata! Al prossimo live!

Atalanta che resta prima ad 8 punti, a pari merito con il Lione. Apollon a 3 punti, Everton fanalino a 1.

94' - Termina qui la gara. Apollon - Atalanta 1-1.

93' - ZELAYAAAAA! APOLLON CHE TROVA IL PAREGGIO! Palla che spiove dalle retrovie, Zelaya beffa la difesa ed in torsione punisce Berisha.

91' - Quattro minuti di recupero.

89' - Avanzata di Petagna, che arriva al limite. Invece di servire de Roon, il centravanti sceglie la soluzione personale e viene murato.

86' - ORSOLINI! Colpo di tacco illuminante di Petagna, Orsolini piazza la palla ma trova la respinta di Vale.

82' - Cambio Atalanta: de Roon per Cristante

81' - JAKOLIS! Di testa, schiaccia a terra il pallone proveniente da destra; Berisha smanaccia in angolo.

79' - Catena di sinistra che funziona bene. Scatto di Hateboer, che lascia palla ad Orsolini e si butta dentro accogliendo il passaggio di ritorno. Chiude molto bene la retroguardia dell'Apollon.

77' - Petagna calamita su di sé le attenzioni della difesa, protegge palla ed apre su Spinazzola; cross intercettato da Vale.

76' - Cambio Apollon: Maglica entra al posto di Da Silva.

74' - Imbucata di Orsolini per Petagna, che viene rimontato al momento della battuta a rete.

73' - Orsolino arringa i suoi con il contrattacco veloce, prende il fondo e cerca - senza fortuna - Petagna al centro.

70' - Punizione che si rivela in un nulla di fatto.

69' - Cambio Atalanta: fuori Kurtic, dentro Gosens.

68' - Petagna sgambetta Da Silva, punzione Apollon ai 35 metri.

67' - Atalanta che fatica a dare alito a spunti offensivi, Apollon costantemente nella metà campo nerazzurra.

64' - Cambio Apollon: Schembri rileva Sardinero.

61' - ALLAN! Ci prova dalla distanza, intervento facile per Berisha.

60' - Vassiliou prende il fondo sulla mancina, Zelaya viene ingabbiato nella morsa dei centrali.

58' - Cambio Apollon: fuori Papoulis, dentro Jakolis.

57' - Grande spunto di Orsolini, che salta tre uomini e viene steso. Treimanis non fischia fallo e fa proseguire.

55' - Cambio Atalanta: fuori Ilicic, dentro Orsolini.

54' - PETAGNA! PALO! Da angolo, Caldara fa la sponda per Petagna; schiaffo di testa che termina sul legno.

53' - SPINAZZOLA! Il sinsitro di Ilicic viene respinto dalla barriera, Spinazzola raccoglie e tenta il fendente.

52' - Yuste atterra ingenuamente Petagna al limite. Occasione importante.

50' - Apollon in possesso palla, Atalanta che serra le fila.

47' - Ilicic colpisce duro Vassiliou, giallo.

46' - Inizia il secondo tempo.

Primi 45 minuti giocati su ritmi bassi. Poche soluzioni e tanto agonismo nei primi 20/25 minuti, poi l'Atalanta ragiona e fa del possesso palla il suo punto di forza. Un rigore - generoso - regala il vantaggio firmato Ilicic.

46' - Termina il primo tempo.

45' - Un minuto di extra time.

44' - CRISTANTE! Impatta di testa la punizione di Freuler, palla alta.

43' - Imbucata di Palomino per il movimento alle spalle di Hateboer; cross basso che non trova riscontro.

42' - Atalanta che controlla il match ora.

39' - Sachetti a piedi uniti su Masiello. Intervento pericoloso, solo giallo.

39' - Petagna intercetta palla sulla trequarti, tentativo d'imbucata per Ilicic fallito

35' - ILICIIIIIIC! VANTAGGIO ATALANTAAAA! Rigore perfetto, Vale intuisce ma non può nulla.

34' - RIGORE ATALANTA! Alef salta su Ilicic e gli rifila una manata. Treimanis non ha dubbi ed indica il dischetto. Penalty generoso.

33' - Spinazzola lotta con Sachetti a centrocampo, fotografia del match.

30' - ILICIC! Tracciante dalla lunga distanza, out.

29' ILICIC! Hateboer tiene vivo un pallone sulla linea di fondo, servizio arretrato per Ilicic che calcia alto da posizione invitante.

27' - Grande azione corale della Dea inziata da Hateboer, ricamata da Ilicic e culminata con il tacco di Petagna a cercare lo stesso sloveno. Chiude la retroguardia.

24' - Non decolla il match, soporifero finora.

21' - PETAGNA! Spinazzola attacca lo spazio e riceve il suggerimento dalle retrovie; traversone basso all'indirizzo dell'ex Ascoli che calcia sulla folta schiera di difensori.

18' - MASIELLO! Da corner, Petagna fa la sponda per il solito inserimento di Masiello sulla sinistra; controllo e diagonale che termina largo. Ghiotta occasione.

17' - Possesso palla ragionato e pulito dell'Apollon.

14' - Palomino lavora la sfera sulla trequarti, imbucata per Petagna pizzicato in posizione di offside.

12' - Verticalizzazione profonda per Petagna, Joao Pedro azzecca la diagonale e chiude.

9' - DA SILVA! Destro scoccato da distanza siderale, sfera che schizza sul terreno e sfila sul fondo.

8' - Scivola Joao Pedro sulla corsia di destra, Kurtic non frena la corsa e commette fallo.

6' - Pullula l'agonismo, squadre che poggiano sull'intensità più che sulla precisione. Poche trame di gioco.

3' - Le due compagini si studiano, match che si sviluppa a centrocampo.

1' - Partiti!

Inno dell'Europa League, saluti e poi sarà contesa.

Squadre in campo, il Tsirio è pronto ad accoglierle.

La scheda UEFA.

Le formazioni ufficiali.

Atalanta (3-4-3) Berisha; Palomino, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; Kurtic; Ilicic, Petagna.

Uno sguardo allo spogliatoio orobico.

Si gioca al Tsirio, impianto da 13.400 posti a sedere situato a Limassol.

Gasperini sceglie il 3-4-1-2. Berisha tra i pali, trittico difensivo formato da Toloi, Caldara e Masiello. Freuler e De Roon interni di centrocampo, Spinazzola e Castagne esterni a tutta fascia. Davanti, Kurtic a supporto di Petagna ed Ilicic.

L'Atalanta viaggia a due velocità, forse anche tre. La squadra allenata da Gasperini non sempre assorbe le fatiche in Europa, riversando sul campo prestazioni ben al di sotto delle loro possibilità. La sconfitta contro l'Udinese nello scorso turno ha sbalzato l'Atalanta in 10° postazione, già a -5 dalla zona Europa League. Pesano sul groppone le 4 sconfitte subite, a discapito di altrettante vittorie e 2 pareggi. In Europa la Dea ha tutt'altra stoffa: vittorie contro Everton ed Apollon, pareggio contro il Lione. Tutto ciò vale il primo posto in solitaria nel girone, e questa sera è a portata di mano il primo match ball per i sedicesimi.

Gasperini in conferenza stampa.

Avgousti vara il 4-3-3. Vale in porta, difesa composta - destra verso sinistra - da Joao Pedro, Yuste, Pitian e Jander. Alef vertice basso, Sachetti ed Allan ai lati. Davanti, Schermbri e Jakolis supportano Maglica.

L'Apollon viaggia a buon ritmo nella prima divisione cipriota. A prima vista, il 5° posto può essere visto come una postazione deludente, ma la compagine allenata da Avgousti deve recuperare ben tre partite. Dovesse vincerle, sarebbe virtualmente prima. Altri punti positivi non mancano: è una delle migliori difese con 7 gol subiti - la 1°, l'AEL, ne ha incassati solo 3 in meno - ed è imbattuta da inizio campionato. Inoltre, la scorsa volta, l'Atalanta ha spezzato una serie positiva che durava dal 3° turno di qualificazione di Europa League - sconfitta 2-1 contro L'Aberdeen. In Europa i ciprioti sono a due punti - ottenuti comunque contro due corazzate del calibro di Lione ed Everton - lontani dai due posti caldi. Per sperare devono battere la Dea.

L'unico precedente tra le due compagini risale - ovviamente - a due settimane fa: a Reggio Emilia - Mapei Stadium, stadio del Sassuolo - l'Atalanta supera agevolmente l'Apollon Limassol. Apre Ilicic al 12', Schermbri pareggia al 59', ma Petagna e Freuler tra il 64' ed il 66' chiudono il match. Bergamaschi che volano primi, Apollon che resta a 2 punti.

