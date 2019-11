Juventus, Pjanic torna in campo

E' terminato da poco l'allenamento odierno della Juventus, che seppur con pochi elementi si è ritrovata sul campo di Vinovo agli ordini di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese sta cercando di preparare al meglio la prossima sfida di campionato, la prima di un ciclo di fuoco, che vedrà Madama andare a Marassi per fare visita alla Sampdoria di Giampaolo.

Sul campo d'allenamento di Vinovo sono pochi gli uomini ad allenarsi sotto il vigile controllo di Allegri, ma tutti sono pronti ad utilizzare al meglio questa pausa per le nazionali per migliorare la propria forma fisica o recuperare al meglio da un infortunio. Nella seduta odierna i giocatori della Juventus si sono divisi fra palestra e campo, focalizzando l'attenzione sulla forza, al chiuso, e sui cambi di direzione, sul rettangolo verde, completando quindi un allenamento interamente fisico, senza toccare la palla.

Sul campo è finalmente tornato anche Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco ha saltato la partita contro il Benevento per un problema muscolare rivelatosi nel match di Champions League contro lo Sporting Lisbona ed ora sta piano piano recuperando. Dopo alcuni giorni passati in infermeria a fare le terapie, oggi, il regista bianconero è finalmente tornato a calcare il rettangolo verde e l'obiettivo è quello di tornare a disposizione per il match di Serie A contro la Sampdoria.

L'appuntamento per i giocatori rimasti a Torino è per domani mattina, quando la squadra si riunirà per un'altra seduta d'allenamento mattutina che si svolgerà ancora senza i sedici giocatori impegnati in giro per il mondo con le proprie selezioni nazionali, chi per giocarsi l'accesso ai Mondiali di Russia 2018, chi per giocarsi le proprie carte e convincere i rispettivi commisari tecnici nelle ultime amichevoli in vista della rassegna iridata.