Terminata Juventus - Crotone, LIVE Serie A 2017/18 (3-0): Mandzukic, De Sciglio e Benatia i marcatori

22.37 - Direi che è tutto. E allora un grazie a chi ci ha seguiti da parte di Gianluigi Sottile e alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Juventus batte Crotone per 3-0 con reti di Mandzukic, De Sciglio e Benatia!

22.35 - Il secondo tempo ha dato il suo verdetto: la Juventus non è stata soltanto possesso palla oggi - 81% contro 19, dato incredibile -, ma anche tre marcatori diversi per tre gol e tre punti. Il Crotone esce sconfitto ma non ridimensionato, autore di un buon primo tempo in un'arena dove obiettivamente era difficile fare di più: nel momento in cui Mandzukic ha pescato l'1-0, la gara è andata via in discesa. Agli scontri diretti Madama arriva dunque a -4 dal Napoli e -2 dall'Inter, e soprattutto con una vittoria in testa. Che non è mai male.

22.32 - Termina il match. Risultato di 3-0.

90' + 1' - Rinvia Buffon, è l'ultima azione.

90' - Cordaz blocca questo appoggio di Pavlovic di testa, dopo un cross di Douglas Costa.

89' - Ecco il dato sul possesso palla: le percentuali sono 81-19 in favore, ovviamente, della squadra in vantaggio. Non ci sarà recupero.

88' - Fallo su Dybala, pallone sulla destra che verrà tirato in mezzo da Pjanic.

87' - Sarà incredibile il dato del possesso palla. Qualcosa di scandaloso.

86' - Posizione di fuorigioco di Trotta che si disinteressa però dell'azione e rinuncia a questo lancio lungo. Gestisce il tutto Buffon.

85' - Cartellino giallo per Rohden, troppo duro nell'intervento su Mandzukic. E' entrato Faraoni al posto di Nalini.

84' - Mandzukic torna nella sua metà campo per dettare i tempi del possesso palla.

83' - Si va avanti seguendo questo copione, la partita è d'altronde finita da un pezzo.

82' - Il giropalla è sempre affidato alla linea difensiva per l'11 locale, che ormai non è tanto concentrata.

81' - Buona uscita palla al piede con Douglas Costa che cerca Dybala, trova un velo e poi la sponda di Mandzukic ancora per l'argentino, il cui tiro viene smorzato da Ceccherini.

80' - La pressione di Matuidi fa guadagnare ai suoi una rimessa laterale.

79' - Dentro Aristoteles Romero al posto di Barberis nei pitagorici, è il loro secondo cambio.

78' - Adesso qualche distrazione di troppo dei torinesi, che hanno perso un po' d'attenzione.

77' - Dentro Stefano Sturaro per Madama, in luogo di Marchisio.

76' - Poco fa dentro Trotta per Tonev: l'italiano ha subito guadagnato un fallo in corsia, sulla destra. Pallone che verrà crossato dentro.

75' - Budimir, con un tentativo da posizione defilata, trova il buon intervento di Buffon in tuffo per l'unico vero tiro in porta dei suoi.

74' - Dybala gestisce la sfera a centrocampo. Ci sono due cambi in arrivo, uno per parte.

73' - Entra dentro al campo Alex Sandro, poi Pjanic crossa per Mandzukic il quale svetta bene, ma trova le manone di Cordaz.

72' - Il gioco riparte, palla immediatamente persa.

71' - L'ex milanista ottiene ora un calcio d'angolo. GOOOOOOOOOOOOOOL! BENATIA! 3-0! Schema a liberare Pjanic in area da posizione defilata, cross forte e teso del bosniaco che pesca Benatia tutto solo ad un passo dalla porta, che può addirittura controllare prima di segnare il tris!

70' - De Sciglio cerca di liberare Pjanic col tacco, non reisce nell'intento, ma si rimane in una fase di dominio.

69' - Adesso il sistema degli ospitanti è cambiato in un 4-3-2-1, con Pjanic a fare il mediano.

68' - Calcia bene l'argentino, che non riesce però a far scendere abbastanza il pallone. Dentro Pjanic al posto di Howedes, che ha avuto vita facile oggi.

67' - Matuidi alza il suo baricentro ed ottiene un calcio di punizione dai 20 metri. Siamo leggermente verso il centro-sinistra... vediamo cosa succede, Dybala sul punto di battuta.

66' - Non riesce nemmeno ad accennare un pressing la squadra calabrese, che sembra davvero atterrita.

65' - Dybala cerca il cross dalla sinistra, nulla di fatto nemmeno dopo il tentativo di Douglas Costa dopo la respinta.

64' - Adesso ovviamente il ritmo a cui viaggia il pallone si è molto abbassato.

63' - Prende metri Barzagli, lancia poi per Mandzukic che liscia la sponda.

62' - Dybala adesso inizia a dribblare: via con due tunnel e pallone poi per Douglas Costa, sfortunato nel rimbalzo, la palla sfila allora sul fondo.

61' - E si riparte ancora col possesso della Vecchia Signora.

60' - GOOOOOOOOOOOOOL! DE SCIGLIO! 2-0! Destro potente dai 20 metri sul primo palo per il numero 2, che segna il suo primo gol in Serie A e lo fa in grande stile!

59' - Errore di Pavlovic: Dybala può allora concedere un assist a Douglas Costa, il cui tiro viene deviato in calcio d'angolo.

58' - Alex Sandro cerca di saltare Sampirisi, non ci riesce, ma ottiene comunque un buon fallo laterale.

57' - Lichtsteiner sembra avere un leggero problema fisico: Allegri non rischia, dentro al suo posto De Sciglio.

56' - Matuidi viene pescato sul fondo da Douglas Costa, il suo passaggio basso viene fermato.

55' - Matuidi sbaglia, lancio lungo verso Budimir che viene anticipato da Benatia.

54' - Continua il possesso juventino, stavolta con l'intento di chiamare un po' fuori gli avversari.

53' - Fallo e calcio di punizione per i vincitori dell'ultimo Scudetto.

52' - GOOOOOOOOOOOOOOOOL! MANDZUKIC! Altro bel pallone di Barzagli dalla destra della trequarti, si muove da centravanti il croato e la spedisce nell'angolo alla propria destra prendendo in controtempo Cordaz! 1-0!

51' - Ancora possesso, ancora difficoltà dei piemontesi a sfondare il muro.

50' - Marchisio s'inserisce, Mandzukic lo premia, ma il controllo non è dei migliori. Ennesima chiusura. Ammonito Matuidi.

49' - Fallo su Benatia che aveva tentato un anticipo sulla fascia mancina.

48' - Brutto cross di Alex Sandro col destro, palla facilmente rispedita all'indietro.

47' - Nalini in scivolata anticipa Alex Sandro: risponde bene al pressing la formazione ospite.

46' - Sponda verso Lichtsteiner che crossa per Mandzukic, il quale cerca un altro appoggio ma viene chiuso. Avvio aggressivo.

21.47 - Si ricomincia! Pallone mosso dalla Juventus.

21.46 - Squadre nuovamente in campo. Nessun cambio.

21.38 - In generale una prova sufficiente, quella proposta in questo primo tempo dalla Juventus nella sfida interna contro il Crotone, ma non questo basta per ottenere il vantaggio. 0-0 dettato da un giropalla un po' troppo lento, una contemporanea buona difesa posizionale dei meridionali e soprattutto una lucidità rivedibile sottoporta: almeno quattro le situazioni pericolose in cui gli juventini avrebbero potuto fare di più. Vedremo se questa situazione cambierà nel secondo tempo: per ora, una piccola pausa. Ci vediamo dopo!

21.32 - Termina il primo tempo. Parziale di 0-0.

45' + 2' - Poca sensibilità in questo cross in caduta per Alex Sandro che non può mai trovare così Mandzukic.

45' + 1' - Verticalizzazione di Howedes per Dybala, che cerca un aggancio a favorire Mandzukic ma viene fermato. Benatia, per evitare la ripartenza, commette fallo: sacrosanto il cartellino giallo.

45' - Alex Sandro cambia gioco, ma lo fa male, fuori misura. Due i minuti di recupero segnalati.

44' - Nalini anticipa sul cambio di gioco di Dybala, ma non riesce a gestire bene questa possibilità di contropiede.

43' - MANDZUKIC! FUORI DI NIENTE! Lichtsteiner dal fondo torna indietro da Barzagli, che dal vertice destro dell'area mette un pallone perfetto per la testa dell'ariete, il quale colpisce bene e vede la palla sfilare di poco alla sinistra di Cordaz!

42' - Fase un po' confusa dei bianconeri, che commettono diversi errori tecnici e sembrano un po' distratti.

41' - Un po' rischioso il retropassaggio di Pavlovic, Cordaz riesce a cavarsela; poco fa, situazione pericolosa per Tonev - l'unica per i suoi -, il suo tiro mancino si spegne sull'esterno della rete.

40' - L'ex Bayern cerca ora un pallone di tacco per Dybala, ma non riesce nell'intento forse esageratamente elegante.

39' - Mandzukic sceglie di tornare indietro, vista la sua posizione troppo defilata sulla sinistra.

38' - Nulla di fatto sul tentativo di schema: tiro dal limite al volo di Dybala che finisce alle stelle.

37' - ALEX SANDRO! C'E' CORDAZ! Palla orizzontale per Matuidi che sbaglia il controllo, la sfera diventa buona per Alex Sandro che dal limite calcia potente ed angolato di mancino sul primo palo, grande parata dell'italiano in calcio d'angolo!

36' - Difesa posizionale dei pitagorici difficilmente scardinabile anche da un giropalla più veloce degli avversari, come in questo caso: il cross di Barzagli pesca la testa di Mandzukic, ma dalla lunetta il numero 17 non trova il bersaglio.

35' - Bel tentativo di cross per Dybala, che però viene murato in fallo laterale.

34' - Adesso prova ad alzare un po' il ritmo la compagine campione d'Italia.

33' - MATUIDI ANCORA FUORI! Il francese s'inserisce sul secondo palo dopo un'iniziativa straripante di Douglas Costa, il cui tiro era stato murato: di testa, dal limite dell'area piccola, non trova il bersaglio!

32' - Budimir viene ammonito per un altro intervento piuttosto irruento, stavolta su Benatia.

31' - Palla che subisce alcune deviazioni in area sul tentativo di Dybala, poi viene spazzata via.

30' - Calcione di Ajeti su Mandzukic sulla fascia sinistra del campo, ci aspettiamo un cross in mezzo. Vediamo.

29' - Pericoloso cross dalla sinistra con doppia sponda prima di Lichtsteiner e poi di Mandzukic, ma gli Squali se la cavano ancora.

28' - Mandzukic cerca Dybala in profondità, chiusura puntuale sulla corsia.

27' - Alex Sandro cerca il fondo con un triangolo con Douglas Costa, Sampirisi capisce tutto e chiude in fallo laterale.

26' - Si torna a giocare da Buffon e il suo passaggio corto verso Barzagli, che avvia ancora il solito possesso.

25' - Howedes ha subito una gomitata ora da Budimir e perde sangue: cure mediche attorno alla sua lunetta per lui.

24' - Addirittura Howedes si propone in area sulla sponda di Mandzukic, ma viene anticipato da Ceccherini: Budimir ottiene poi un fallo su Matuidi.

23' - Continua incessante il giropalla orizzontale e prevedibile dei padroni di casa.

22' - Douglas Costa viene ancora una volta spinto al limite dell'area, tutto regolare secondo l'arbitro. Protesta un po' il pubblico.

21' - Benatia cerca di controllare il pallone per cercare poi una rovesciata, ma il pallone gli rimane sotto e l'azione sfuma sulla bella sponda di Douglas Costa.

20' - Mandzukic non riesce ad impattare il pallone sulla situazione di cross, ma ottiene un altro calcio d'angolo grazie alla sua spinta.

19' - Gioco fermo per un problema alla mano rilevato da Alex Cordaz, che sente male a una mano.

18' - Lancio lungo di Marchisio verso Mandzukic che fa la sponda per Douglas Costa: il brasiliano salta un uomo ma poi viene chiuso, sulla respinta riappare Marchisio che calcia alto di destro ma cogliendo una deviazione. Corner.

17' - Si continua fino all'errore di Marchisio, che sulla trequarti sbaglia l'ultimo passaggio verso Dybala. Barzagli commette un fallo su Budimir nel corso del conseguente duello aereo.

16' - Da più di un minuto va avanti il possesso torinese, ininterrotto.

15' - Continua il forcing nella metà campo degli ospiti, pochi gli spazi ma per adesso Madama non spinge più di tanto.

14' - Conclusione ancora da fuori di mancino per Douglas Costa: Cordaz fa suo il pallone senza problemi.

13' - Mandzukic pescato da Lichtsteiner in verticale sul fondo, da fuori il croato tenta un cross e ottiene un calcio d'angolo.

12' - Il palleggio è come al solito juventino: Matuidi cerca lo strappo in velocità, Sampirisi lo chiude.

11' - Mandragora e Barzagli lottano sulla linea di fondo vicino a centrocampo, la palla esce è la rimessa è in favore del primo.

10' - Mandzukic soffia il pallone a un dormiente Sampirisi, dal fondo il croato cerca il cross d'esterno destro per Lichtsteiner ma la palla viene respinta.

9' - Magia di Dybala a suon di finte, suggerimento per Marchisio che dal fondo raccatta un calcio d'angolo.

8' - L'azione prosegue, il brasiliano arriva al traversone e la sfera sfila con Dybala che, dal limite, cerca un ricamo di troppo: passaggio fermato, poi Lichtsteiner è pescato in fuorigioco.

7' - Benatia anticipa e si propone in avanti, ma Douglas Costa temporeggia prima di andare al cross.

6' - Cross debole rasoterra di Lichtsteiner su un pallone non facile da gestire, pallone facilmente respinto.

5' - Primi applausi per Howedes che chiude Budimir su questo lancio lungo.

4' - MATUIDI! LARGO! Douglas Costa passa nell'uno-contro-uno sulla fascia e serve dentro l'area il francese, che col mancino calcia sull'esterno della rete cercando il primo palo!

3' - I calabresi sono schiacciati tutti nella loro metà campo, lancio lungo alla ricerca di Dybala che nemmeno ci prova nel duello aereo: altro fallo con le mani.

2' - Alex Sandro in verticale da Matuidi, passaggio sporcato e che diventa ancora leggibile per Cordaz.

1' - Rinvio troppo lungo di Cordaz dopo una fase di possesso, subito fallo laterale. Sinistro telefonato di Marchisio da oltre 30 metri, il portiere avversario blocca.

20.45 - Si parte! Primo pallone mosso dal Crotone.

20.41 - SQUADRE IN CAMPO!

20.35 - Qualche foto dal riscaldamento che è appena terminato: a breve si parte con Juventus-Crotone, non mancate!

.@G_Higuain porta un tutore alla mano sinistra a causa di un trauma al terzo metacarpale. #JuveCrotone — JuventusFC (@juventusfc) 26 novembre 2017

20.25 - Tutore alla mano per Gonzalo Higuain, che non scenderà in campo dall'inizio forse anche per questo motivo.

20.15 - Howedes in una difesa a 3 con Barzagli e Benatia per Allegri, che fa riposare Higuain; dall'altro lato nessuna novità rilevante.

20.05 - La risposta della Juventus (3-4-2-1): Buffon; Barzagli, Benatia, Howedes; Lichtsteiner, Marchisio, Matuidi, Alex Sandro; Dybala, Douglas Costa; Mandzukic. All. Allegri

19.55 - La formazione ufficiale del Crotone (4-4-2): Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Ajeti, Pavlovic; Rohden, Barberis, Mandragora, Nalini; Tonev, Budimir. All. Nicola

19.45 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Crotone, match valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Claudio Gavillucci.

QUI JUVENTUS

Non è certamente il momento migliore della stagione per i bianconeri, sconfitti a sorpresa settimana scorsa dalla Sampdoria per 3-2 ma comunque autori di una prestazione discreta in settimana, nella sfida che ha portato ad ottenere lo 0-0 contro il Barcellona. Ora bisogna assolutamente vincere.

Una mini-crisi dettata da una difesa non proprio solidissima e qualche sbavatura di troppo sottoporta. Sotto questo aspetto è esplicativo il KO di Marassi di settimana scorsa, come detto nel post-gara dagli intervistati juventini. Qualche segnale d'incertezza lo ha dato anche la partita di mercoledì.

Il mese di dicembre proporrà comunque tre scontri diretti alla Vecchia Signora, oltre che la giornata decisiva per il passaggio del turno in Champions League. E visto che anche la vetta si allontana, dopo la vittoria dell'Inter a Cagliari di ieri sera - aspettando il Napoli oggi pomeriggio -, vincere diventa più che necessario.

Per la sfida di oggi mister Allegri non avrà a disposizione Chiellini - intervistato dall'UEFA in settimana -, Bernardeschi e Cuadrado. Recuperato a pieno titolo Howedes, mentre è ancora in fase di recupero dalla rottura del crociato ormai di parecchi mesi fa il lungodegente Marko Pjaca.

Max Allegri dovrebbe optare per il solito 4-2-3-1, con Buffon fra i pali e Lichtsteiner (in ballottaggio con De Sciglio), Benatia, Howedes e uno fra Alex Sandro (più probabile) e Asamoah (meno) in difesa. La coppia di mediana, col riposo di Khedira annunciato in conferenza stampa, dovrebbe essere formata da Marchisio e Matuidi, mentre in attacco Douglas Costa, Dybala e Mandzukic dovrebbero agire alle spalle di Higuain. Con un eventuale riposo del Pipita si passerebbe ad un 4-3-3 con Bentancur in mezzo al campo e Mandzukic a fare il centravanti.

QUI CROTONE

I pitagorici, nonostante un momento tutt'altro che straordinario confermato dal KO col Genoa, possono dirsi soddisfatti finora della loro stagione: l'attuale 15esimo posto significherebbe salvezza, una salvezza che sarebbe garantita da quella bellissima vittoria sul Bologna ottenuta prima della sosta.

Non si può però vivere di ricordi e adesso i calabresi sono pronti alla sfida impossibile, come confermato dal tecnico Nicola in conferenza stampa. L'allenatore dovrà oggi fare a meno dell'ex Roma Tumminello, di Izco e di Kragl: di questi, soltanto l'argentino tornerà a disposizione in tempi brevi.

Davide Nicola dovrebbe optare per un 4-4-2 con Cordaz fra i pali. Davanti a lui sicuramente Sampirisi, Ceccherini e Simic con Pavlovic favorito su Martella per occupare l'ultima casella. A centrocampo confermati Rohdén, Barberis, Mandragora - il cui cartellino è fra l'altro di proprietà di Madama - e Stoian. Trotta (o Tonev) al fianco di Budimir in attacco.

La risposta di Nicola. | VAVEL.com via lineupbuilder.com

PRECEDENTI

I precedenti sono quattro e sono tutte vittorie dei torinesi, con gli Squali mai autori di un gol nel parziale. La più significativa di questo poker di sfide è sicuramente l'ultima, datata 21 maggio scorso e terminata sul risultato di 3-0 con gol di Mandzukic, Dybala ed Alex Sandro. E' stata la partita del sesto scudetto di fila, per il club di corso Galileo Ferraris...