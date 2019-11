Terminata Napoli - Juventus, LIVE Serie A 2017/18 (0-1): Higuain manda in estasi la Vecchia Signora!

22.46 - Direi che è tutto. E allora un grazie a chi ci ha seguito da parte di Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Juventus batte Napoli per 0-1 grazie al gol di Gonzalo Higuain!

22.44 - Decisivo, manco a dirlo, Gonzalo Higuain. Non sbaglia mai contro la sua ex squadra il centravanti della Juventus, che al San Paolo porta i suoi a -1 dal Napoli: una prova di solidità clamorosa dei bianconeri difensivamente, soffrendo il minimo indispensabile contro una squadra che in casa essenzialmente era sembrata imbattibile nell'ultimo peiodo. Uno scontro diretto che potrà dire tanto e su cui si potrà dire tanto: per ora, solo complimenti al vincitore di una partita tatticamente elevatissima.

22.41 - E' FINITA! JUVENTUS BATTE NAPOLI 0-1!

90' + 4' - Maggio trova il secondo palo sul cross di Mertens, il suo terzo tempo è facile per Buffon che blocca. C'è forse l'ultimo assalto sulla palla spazzata ora da Barzagli.

90' + 3' - Benatia respinge ancora sul cross a giro di Hysaj. E respinge ancora sulla sponda di Koulibaly che ormai fa la punta.

90' + 2' - Cuadrado devia un cross di Ounas in corner! Ultimo assalto! C'è anche Reina!

90' + 1' - Cuadrado sale in pressione ed ottiene una preziosa rimessa laterale, anche lui. Poi Allegri si arrabbia perchè voleva tenerla vicino alla bandierina.

90' - Prende ed ottiene un calcio di punizione pesantissimo Dybala, una botta al collo per lui sull'intervento di Ounas.

89' - Matuidi in contrasto lancia lungo a centrocampo, ormai l'obiettivo dei campioni d'Italia non è più di gestire il pallone.

88' - Ounas cerca un pallone rasoterra, Asamoah intuisce ed in scivolata concede solo calcio d'angolo. L'algerino si ripropone dopo un'iniziale respinta ed il suo sinistro è troppo lungo per l'inserimento di Callejon.

87' - Matuidi e Dybala recuperano bene la sfera, non riescono però a gestirla al meglio.

86' - Jorginho sbaglia un passaggio più o meno semplice per Maggio: non c'è spazio.

85' - Ounas ottiene un calcio d'angolo con un traversone deviato.

84' - Il cambio si è effettuato solo adesso.

83' - Asamoah non fa complimenti e spazza via il pallone: sugli sviluppi Mertens viene pescato in fuorigioco. Esce De Sciglio, entra Barzagli: buona partita difensiva del numero 2, che forse tecnicamente ha assunto qualche rischio di troppo ma tant'é.

82' - De Sciglio accompagna il pallone verso il fallo laterale sul lancio verso Callejon.

81' - Cross deviato di Callejon, nell'insolita posizione di esterno sinistro con Ounas a destra, blocca Buffon senza patemi.

80' - Mertens si schianta per l'ennesima volta sul muro centrale guidato da Pjanic, che cerca di far partire Asamoah, che viene chiuso da Allan. Che ritmo.

79' - C'è una sostituzione: esce a mio parere il migliore in campo, Douglas Costa, al suo posto c'è Cuadrado.

78' - Higuain fa salire la squadra con CINQUE, cinque, uomini addosso. E cerca pure di innescare Douglas Costa, che fortunatamente viene chiuso: ha tentato una giocata aliena.

77' - Adesso riprende, dalla solita situazione di questa ripresa, il gioco.

76' - E proprio in seguito al contatto di prima, il numero 24 campano chiede il cambio: credo che sia una situazione che va avanti da un po' di minuti. Entra dunque l'algerino Ounas al posto dello sfortunato italiano; in contemporanea, out Mario Rui per Maggio (scala Hysaj a sinistra).

75' - Fuorigioco di Insigne, che aveva ricevuto un pallone sul secondo palo ed innescato una mischia clamorosa.

74' - Molto basso il baricentro di Madama in quest'ultima fase.

73' - INSIGNE! FUORI DI NIENTE! Cambio di gioco che sorprende sia De Sciglio che Costa, nel frattempo l'italiano calcia col mancino dritto per dritto: pallone largo oltre il secondo palo.

72' - Tiro al volo di Jorginho, che svirgola completamente: Chiellini accompagna fuori la sfera, rinvia ora Buffon. Un paio di errori tecnici: cambio di gioco sbagliato di Hysaj, Douglas Costa corre ed appoggia ad Higuain che fa un cross sbagliatissimo. Si riparte da Reina.

71' - Hysaj ottiene un corner, preso in pieno da questo cross Asamoah.

70' - Douglas Costa ogni tanto si concede anche un errore: qui, sulla respinta, liscia il pallone ma poi in ripiegamento difensivo è perfetto.

69' - PARATA FOLLE DI REINA! FOLLE! Grande azione di quelli in trasferta, grande pallone di Pjanic sul secondo palo, Matuidi schiaccia il pallone in sforbiciata e Reina fa una parata clamorosa, un riflesso assurdo! Corner.

68' - Lavori in corso a centrocampo anche dall'altro lato: in luogo di Khedira d'ora in poi ci sarà Marchisio.

67' - Esce Allan, è il primo cambio della gara: dentro al suo posto c'è Zielinski.

66' - Francamente per me non c'è niente: anche l'arbitro e la VAR sono d'accordo. Si riparte, dunque, e la palla è continuamente dello stesso proprietario.

65' - Brutto errore di De Sciglio, che appoggia corto per Chiellini: in area Mertens e il difensore italiano vanno a contatto, l'arbitro non ha dato niente, vediamo cosa dice la VAR.

64' - Khedira evita problemi e cerca un cambio gioco essenzialmente troppo potente: Matuidi non può mai tenerla.

63' - Continua il palleggio dei padroni di casa, che sembrano in fiducia. Adesso gli serve un colpo favorevole.

62' - Douglas Costa viene servito da Higuain nella sua zona preferita e va sul destro, un po' a sorpresa: il suo cross forte e teso viene fermato, in due tempi, da Reina.

61' - Il pallone circola molto meglio adesso per gli azzurri: e adesso anche la deviazione sul cross di Hysaj è favorevole per Callejon, che trova però un fallo anzichè il tap-in vincente.

60' - Insigne ha un metro, glielo toglie quasi l'arbitro: Hamsik cerca di non perdere l'azione ma di fatto il suo lancio per Mario Rui è impossibile.

59' - Mario Rui trattiene troppo a lungo Douglas Costa, sacrosanto il giallo. Che partita finora del brasiliano, sembra circondato da un'aura di superiorità.

58' - Gran tacco di Dybala indirizzato però nella terra di nessuno.

57' - Possesso dei torinesi che viene interrotto, grandissimo aggancio di Insigne in area che contro due preferisce tornare indietro.

56' - Fallo di Dybala su Albiol, che ha trovato un grande anticipo a centrocampo e ha anche preso una discreta botta.

55' - CALLEJON! LARGO! Respinto il primo tentativo di Allan, lo spagnolo al limite controlla di destro e calcia rasoterra e velocissimo: palla fuori di un soffio!

54' - Douglas Costa porta parecchio palla prima di cercare il passaggio laser per Matuidi, che viene fermato. Mertens trova Insigne sul ribaltamento di fronte, tiro di sinistro bloccato da Buffon.

53' - Allan mette giù bene il pallone, Insigne cerca sempre Callejon ed Asamoah lo sa bene. La respinta è per la ripartenza di Matuidi.

52' - Gira meglio il pallone per i campani, Callejon cerca un cross che viene fermato da Chiellini. Mario Rui stende Asamoah cercando un inserimento alla Callejon: calcio di punizione.

51' - Cambio di gioco verso Matuidi, che viene fermato da Albiol.

50' - Lancio lungo di Jorginho che Buffon blocca senza problemi.

49' - Mertens taglia sul primo palo sul cross velocissimo di Hysaj, palla deviata di testa in tribuna.

48' - Rinvio lungo di Reina. L'azione prosegue bene e Mario Rui viene seguito da Douglas Costa, che in scivolata riesce pure a ottenere rinvio dal fondo.

47' - Hysaj salta finalmente il pressing, Callejon letteralmente murato da Asamoah.

46' - Pressing subito alto guidato da Dybala e Matuidi, non si molla niente per ora. Reina tiene il pallone per un po'.

21.52 - Si riparte! Pallone mosso dal Napoli.

21.50 - Juve già in campo, ora si accinge a tornare anche il Napoli. Fra poco si riparte.

21.46 - E' stato un primo tempo intenso anche per Giorgio Chiellini...

21.40 - E' vantaggio per la Juventus, è un po' di confusione per il Napoli, è un trionfo dell'equilibrio tattico finora: prendendosi qualche rischio, i bianconeri hanno cercato - e trovato - il vantaggio con Gonzalo Higuain. Poi, due blocchi da quattro e le due punte in pressing: il tutto arginando, fino ad ora più o meno perfettamente, gli schemi ripetuti degli azzurri che faticano a trovare soluzioni alternative ad un recupero palla efficace, ma raramente portato nella trequarti avversaria. Per ora è 0-1, c'è tutto un secondo tempo da giocare: ci vediamo fra poco.

21.35 - Termina il primo tempo. Parziale di 0-1.

45' + 2' - Pallone che viene battuto lungo, dopo una perdita di tempo del bosniaco in seguito al calcione subito.

45' + 1' - Saranno due i minuti di recupero. Mertens cerca di creare pericoli, non ci riesce, cerca di rimediare ma fa un fallo a Pjanic a palla lontana: giallo sacrosanto per lui.

45' - Benatia chiude sul cross di Mario Rui - credo sia la 100esima volta - Douglas Costa completa il tutto buttando via il pallone in rimessa laterale.

44' - E' rimasto a terra il numero 6 tedesco, che chiede l'intervento dei medici. Gioco fermo.

43' - Fase concitata: in pressing Khedira non riesce a chiudere il triangolo con De Sciglio, Insigne calcia ancora però sul passaggio di Mertens. Facile per Buffon.

42' - Higuain stavolta chiuso da tre nella sua progressione.

41' - Pjanic devia un cross, Buffon può comunque bloccarlo - non si tratta evidentemente di un passaggio volontario.

40' - Higuain imbecca Pjanic in profondità con un gran pallone, Koulibaly come un treno rimedia allo scatto un po' misero di Albiol e rilancia.

39' - Mario Rui tiene benissimo su Douglas Costa - e non è scontato - ottenendo anche un fallo. Dybala recupera il pallone in posizione pericolosissima e calcia dai 20 metri, sul centro-sinistra: col mancino tira alto.

38' - Cross di Hamsik dal fondo di sinistro, perfetto per Callejon che calcia al volo, male, Benatia respinge in calcio d'angolo.

37' - Insigne ancora attivo fra le linee: tiro a giro disinnescato da Buffon.

36' - Calcio di punizione battuto in velocità dai padroni di casa.

35' - Sempre problematica la gestione del pallone negli ospiti dalla difesa, tanti errori negli ultimi minuti.

34' - Higuain lotta e prova ad aiutare la sua squadra a respirare, ma la perdita del pallone è solo rimandata. Fallo di Mario Rui, a centrocampo, c'è un momento per tirare il fiato.

33' - E' una fase difficile per le ripartenze della Vecchia Signora: neanche qui, Douglas Costa, può salvare un passaggio un po' così.

32' - ANCORA INSIGNE, ANCORA BUFFON! Sul primo palo il numero 24 sorprende gli avversari, il portiere italiano respinge ed Albiol al volo di sinistro calcia altissimo!

31' - E' una folata veloce del match: Mario Rui approfitta del ritardo in copertura di Douglas Costa per provare a fre male, ma il suo cross è fuori misura. INSIGNE! BUFFON C'E'! Chiellini cerca un rinvio di destro anziché andare da Buffon, Insigne non ci pensa e calcia subito, Buffon respinge sul primo palo in corner!

30' - Dybala con una magia apre le linee avversarie, Higuain non trova però la traccia giusta per Matuidi sulla fascia.

29' - E' rimasto a terra Insigne dopo un tocco con De Sciglio in area su una palla alta, non c'è niente secondo l'arbitro. Tunnel di Hysaj a Matuidi, Asamoah rimedia senza problemi. Si è ripreso l'italiano, che sta bene; la palla scorre fino a Buffon.

28' - Dopo la respinta sul calcio d'angolo continua la classica manovra partenopea, in questa fase più scorrevole anche grazie a qualche errore tecnico in uscita della controparte.

27' - Mario Rui cerca il cross per Callejon, Chiellini di testa sceglie di metterla in corner.

26' - Uno scatenato Douglas Costa stavolta va per la soluzione personale: dribbling e tiro mancino, Reina blocca senza troppi problemi.

25' - De Sciglio sbaglia il pallone alto per Costa, ma anche gli avversari non riescono in palleggio a costruire una manovra fluida.

24' - Jorginho cerca il taglio di Callejon con un lancio profondo, troppo profondo: rinvio per Buffon.

23' - Fallo in attacco di Koulibaly, che si era inserito pericolosamente ma ha steso poi Buffon, da cui era stato peraltro anticipato.

22' - BENATIA! Alto! Nervosi Higuain e Mertens che si beccano, ma la palla sfila sul secondo palo e il marocchino calcia alto tutto solo fuori misura! Incadescente il clima, contropiede sprecato da Hysaj che cerca un gol ma viene fermato da una deviazione in corner, ammonito Chiellini dopo l'iniziale norma del vantaggio per fallo su Callejon!

21' - Khedira chiude lo scambio fra Hamsik e Callejon, chiudendo tutto. Douglas Costa parte in accelerazione ed è infermabile anche palla al piede: Higuain cerca l'assist col mancino rasoterra, trova una deviazione in calcio d'angolo.

20' - Scambio fra Chiellini e Asamoah, l'italiano poi spazza e sul duello aereo ottiene un fallo laterale. Douglas Costa ottiene poi un altro calcio di punizione a favore.

19' - Dybala conquista un fallo prezioso sulla sinistra in una situazione in cui portare avanti il contropiede, sulla sinistra, non era semplice.

18' - Douglas Costa recupera palla, i suoi la buttano ancora: Hamsik calcia a giro dai 20 metri, potente e non angolatissimo, brivido per Buffon che la mette però senza troppi problemi in calcio d'angolo.

17' - Insigne cerca la sua tipica soluzione a giro piedi sulla linea limitante dell'area, pallone che termina decisamente alto.

16' - Palla deviata da Benatia sul taglio di Koulibaly sul secondo palo, rimessa con le mani.

15' - Altro errore, stavolta di Albiol, che cerca con troppa fretta Hysaj: altra rimessa laterale. Allan guadagna poi un fallo sulla pressione di Pjanic a 35-40 metri di distanza dal bersaglio.

14' - Cambia gioco Albiol, ora è un momento difficile per lui e per i suoi compagni: koulibaly, poco dopo, sbaglia un tocco.

13' - GOOOOOOOOOOOOOOL! HIGUAIN! 0-1! Dybala guida la ripartenza sul recupero palla del brasiliano, con la Joya che sullo spazio liberato proprio da Costa premia sul centro destra il suo connazionale, che stavolta batte Reina sul primo palo!

12' - Mertens si defila in questo caso, Douglas Costa interrompe la traccia di Insigne verso il belga.

11' - Chiellini interviene sul pallone deviato tentato da Hysaj dalla corsia, spazzando via.

10' - Buffon quasi rischia sulla pressione di Mertens, riesce a ricominciare l'azione, ma il recupero palla è immediatamente per i campani.

9' - Continua la circolazione bianconera e il pallone che cerca Matuidi è posticipato: fuorigioco, calcio di punizione che avvia l'azione avversaria.

8' - Douglas Costa viene dentro al campo e trova Matuidi con uno splendido pallone in profondità: Higuain viene poi servito e viene pressato da Allan, ma se la cava.

7' - Matuidi scambia con Asamoah e cerca la profondità in posizione classica per lui, da mezzala: la chiusura gli concede un fallo con le mani.

6' - Chiellini in scivolata chiude il classico pallone verso Insigne, disimpegno pulito poi iniziato da Benatia. Hysaj chiude in due tempi la traccia di Higuain verso Matuidi.

5' - Pallone respinto sul cross da fermo, l'azione riparte dal cambio di gioco di Koulibaly.

4' - REINA RISPONDE AD HIGUAIN! Iniziativa di Douglas Costa che punta Mario Rui e poi premia il taglio sul centro-destra del suo numero 9, che cerca il classico scavino e trova l'intervento di pancia del portiere spagnolo! Corner.

3' - Finta di corpo di Koulibaly che elude il pressing e ricomincia da Reina. Velenosissimo il pallone perso da Pjanic nella propria trequarti da Allan, che sbaglia poi il suggerimento in area per Hamsik per questione di centimetri.

2' - Il rimpallo sfavorisce Mario Rui, che non riesce a prendere calcio d'angolo. Douglas Costa a destra e Matuidi a sinistra in un vero e proprio 4-4-2 in questo avvio.

1' - Pjanic sbaglia in orizzontale, Douglas Costa però recupera immediatamente a uomo su Insigne. Hamsik trova spazio al limite dell'area subito in seguito, la sua conclusione viene respinta in fallo laterale.

20.48 - Con un po' di ritardo, si parte! Primo pallone mosso dalla Juventus.

20.44 - SQUADRE IN CAMPO!

20.35 - Diverse foto ci sono giunte dai due account social delle squadre a breve in campo...

20.31 - Adesso si rientra nello spogliatoio: mancano più o meno dieci minuti, a breve si comincia con Napoli-Juve. Non mancate!

20.21 - Ovviamente anche l'altra compagine è scesa da parecchio sul rettangolo verde e sembra molto concentrata. L'atmosfera al San Paolo è ovviamente quella delle grandi occasioni.

20.14 - Le parole di Kalidou Koulibaly prima del match ai microfoni di Sky Sport: "Tutte le partite sono una prova di maturità, dobbiamo far vedere che siamo cresciuti. Sarà una partita importante, molto difficile: la Juve è una squadra molto pericolosa. Faremo di tutto per vincere e continuare sulla nostra strada. Difendiamo di squadra, quando facciamo gli sforzi è più facile. Ci aiutiamo tutti e si vede. In avanti poi possiamo fare gol in qualsiasi momento e quindi non c'è problema, ma dobbiamo ancora crescere, oggi è una grande prova. Higuain? Non centra, la Juve è una squadra forte, che giochi lui o un altro: dobbiamo stare attenti a tutti i loro e poi fare il nostro, giocare il nostro calcio in velocità e provare a vincere".

20.09 - La prima delle due squadre ad assaggiare il campo è quella ospite, ovviamente subissata di fischi. Vistoso tutore per Higuain alla mano sinistra.

20.01 - Confermate le novità, dall'altro lato. Dunque: De Sciglio sulla destra, al posto di Barzagli c'è Matuidi che si inserisce nel centrocampo a tre del 4-3-2-1. C'è anche un fasciato Gonzalo Higuain dal 1'. A breve l'ingresso in campo delle squadre per il riscaldamento.

Juventus XI: Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala; Higuain



19.59 - La risposta della Juventus (4-3-2-1): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Dybala, Douglas Costa; Higuain. All. Allegri

19.51 - Nessuna sorpresa rilevante: confermate le vittorie nei rispettivi ballottaggi per Mario Rui e Allan.

19.49 - La formazione ufficiale del Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri

19.40 - Attendiamo le ultime conferme prima di proporre le formazioni ufficiali della gara: i padroni di casa sembra non proporranno grosse sorprese, mentre gli ospiti sembrano orientati verso un 4-3-2-1 con Matuidi in mezzo al campo e Barzagli che finirebbe così in panchina. Ma il condizionale è ancora d'obbligo: attendiamo conferme ufficiali.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Napoli-Juventus, match valido per la 15esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Daniele Orsato (sez. di Schio).

QUI NAPOLI

Inizia oggi un mini tour-de-force molto intenso per gli azzurri, che vengono dalla vittoria per 0-1 sul campo dell'Udinese e che si giocheranno, contro il Feyenoord in trasferta, le proprie possibilità di passare il turno in Champions League. Ma i pensieri della tifoseria - e non solo - sono principalmente per la sfida odierna...

E' inutile negarlo: portarsi a +7 dagli odierni avversari, campioni in carica, sarebbe un importante passo avanti dei campani nella lotta per lo Scudetto - nonostante quanto detto da Zielinski in settimana. Si tratta di un'insolita certezza, per i meridionali, che hanno iniziato meglio la stagione.

Gli unici assenti, in questo sfortunato avvio di stagione, per Maurizio Sarri saranno Ghoulam e Arkadiusz Milik, entrambi reduci da una rottura del crociato. In attacco non ci sono problemi: si riparte da Mertens, che giorni fa avevamo messo a confronto con Mandzukic, in parallelo al paragone Insigne-Dybala.

Le scelte di Maurizio Sarri saranno le solite: 4-3-3 con Reina fra i pali, davanti a lui Hysaj, Albiol - alfiere della sua difesa, al pari di Chiellini dall'altro lato -, Koulibaly e Mario Rui (in ballottaggio con Maggio, che porterebbe Hysaj a scalare a sinistra). Allan in vantaggio su Zielinski nelle quotazioni per occupare la casella al fianco di Jorginho e Hamsik, i soliti tre in avanti: Callejon, Mertens ed Insigne.

QUI JUVENTUS

Meno agevole l'inizio di stagione dei bianconeri, reduci dalla vittoria contro il Crotone ma in generale ancora con addosso le ombre di quel clamoroso KO di Marassi contro la Sampdoria, che ancora brucia e soprattutto pesa in classifica. E anche loro, in settimana, si giocheranno il passaggio di turno in Europa...

Accorciare oggi sui capolisti sarebbe fondamentale, così come sottolineato da Allegri in conferenza stampa: lo 0-0 non va bene. La situazione è però scomoda per il tecnico, che vive col dubbio riguardante Gonzalo Higuain: il Pipita, attesissimo ex di giornata, cerca di recuperare da una frattura alla mano.

L'alternativa numero uno all'argentino, che sembrava essere anzi addirittura favorito, vale a dire Mandzukic, sarà anche lui indisponibile: insieme a Lichtsteiner e Howedes è nella lista infortunati di Madama. Vedremo se il sudamericano ce la farà: uno fra lui, Cuadrado e Bernardeschi, appena recuperati, dovrà comunque in ogni caso forzare la mano...

Max Allegri sembra orientato verso un 3-4-2-1 con Buffon che varrà difeso quasi sicuramente da Barzagli, Benatia e Chiellini. Serratissimi i ballottaggi sulle fasce, con Cuadrado (di cui abbiamo parlato in relazione a Callejon) e Asamoah favoriti rispettivamente su De Sciglio e Alex Sandro: in attacco sicuri del posto Dybala e Douglas Costa, poi un altro fra Higuain, che agirebbe da punta classica, e Bernardeschi, che formerebbe un tridente leggero.

PRE-PARTITA

E' una gara piena di risvolti di analisi: si può parlare delle difficoltà che incontrerà l'attacco napoletano a scontrarsi con la difesa avversaria o viceversa, ma è suggestivo anche soffermarsi su diversi altri punti. In questo senso uno dei più interessanti è la sfida fra due allenatori toscani, Sarri ed Allegri.