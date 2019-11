Inter - Chievo in diretta, LIVE Serie A 2017/18 - Perisic(3), Icardi, Skriniar! (5-0)

Per oggi è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buon proseguimento di giornata.

Inter prima in solitaria a quota 39 punti, Chievo che resta a 20 punti, 10° in graduatoria.

47' - Termina qui la gara. Inter - Chievo 5-0.

47' -PERISIIIIC! 5-0! Protegge palla in area e mette il pallone in buca d'angolo. Tripletta per il croato.

46' -BORJA VALERO! Conclusione al volo del centrocampista, Sorrentino vola in angolo.

46' - RANOCCHIA! Incornata da angolo, Sorrentino attento.

45' - PERISIC! Lavora in maniera certosina il pallone, si ritaglia lo spazio e calcia; Sorrentino in angolo.

43' -KARAMOH! Perisic si accentra, Dalbert si sovrappone, riceve, e scarica dietro per Karamoh: controllo a seguire e destro che fa la barba al palo.

43' - Cambio Chievo: fuori Gobbi, dentro Jaroszynski.

40' - Cambio Inter: fuori Candreva, dentro Karamoh.

39' - CANDREVA! Parallela di Brozovic a cercare Candreva, scatto dell'87 che arriva sul fondo e calcia; solo esterno.

35' - BROZOVIC! TRAVERSA! Percussione centrale del croato, testa alta e siluro che scheggia la parte alta della traversa.

34' - PERISIC! Uno-due funambolico tra Joao Mario e Perisic; quest'ultimo va alla conclusione che termina sull'esterno della rete.

32' - Cambio Inter: fuori D'Ambrosio, dentro Dalbert.

30' - Cambio Inter: fuori Icardi, dentro Eder.

29' - Suggerimento di Birsa per il movimento profondo di Inglese, che calcia indisturbato a tu per tu con Handanovic. Calvarese ferma tutto, posizione di offside.

26' - INGLESE! Colpo di testa del centravanti grazie al taglio sul primo palo, blocca Handanovic.

24' - Fendente da distanza siderale di Santon, palla alta.

22' - Inter che ora cammina sui resti del Chievo, vicino al KO tecnico.

18' - Cambio Chievo: esce Rigoni - infortunato - entra Tomovic.

15' - SKRINIAAAAAAR! QUARTO GOL NERAZZURROOOO! L'attacco parte dal difensore, che esce con eleganza dall'area di rigore e smista il pallone. Segue attivamente l'azione, taglia verso il fondo e trasforma in gol il cross di Candreva. 4-0.

14' - BROZOVIC! Conclusione del croato a mirare l'angolino, Sorrentino evita il 4-0.

13' - PERISIIIIIIC! TRIS INTEEEEER! Altra sbavatura in impostazione del Chievo, Perisic riconquista palla, s'immola verso la porta e fa partire un diagonale che viene solo accarezzato da Sorrentino.

11' - Ranocchia falcia Meggiorini, giallo sacrosanto.

9' - PERISIC! Joao Mario riceve tra le linee, cross liftato per la conclusione volante del 44; blocca Sorrentino.

5' - BROZOVIC! Controlla in area spalle alla porta, si gira senza marcatura e fa partire un fendente poderoso che esce in larghezza. Occasione.

3' - CANDREVA! Recupera palla sulla trequarti, arriva al limite e calcia; palla che termina fuori di nulla.

3' - Bastien converge al centro, scalda il destro e prova la conclusione; palla alta.

1' - Inizia il secondo tempo.

Inter a 5 stelle. La squadra di Spalletti attacca con veemenza sin dalle prime battute, crea e mette alle corde il Chievo, pericoloso solo con l'incornata di Meggiorini. Perisic apre le marcature, Icardi raddoppia con un diagonale violento. 2-0, ed Inter che non sembra sazio.

45' - Termina qui il primo tempo.

45' - CANDREVA! Fendente dal limite, palla che termina alta sulla traversa.

43' - JOAO MARIO! Azione favolosa degli uomini di Spalletti, orchestrati dallo strappo di Candreva. Riceve Brozovic, che trova Joao Mario in area; conclusione neutralizzata.

42' - Contrattacco nerazzurro affidato a Joao Mario, corta la verticale per Icardi che viene anticipato. La palla poi schizza sui piedi di Brozovic, che non riesce a calciare.

39' - ICARDIIIIIII! RADDOPPIO INTEEER! Verticalizzazione di Brozovic per la corsa a campo aperto di Icardi, il 9 si defila ed incrocia; Sorrentino tocca ma non può evitare il 2-0.

36' - Gamberini prende posizione fallosamente su Icardi, punizione Inter.

35' - CACCIATORE! Salta secco Santon, e conclude; facile Handanovic.

31' - Candreva azzanna le praterie lasciate dal Chievo, cross a cercare Icardi deviato da Gobbi.

28' - JOAO MARIO! Retropassaggio thriller di Rigoni, Icardi intercetta e vola verso la porta; sterzata e servizio per l'arrivo di Joao Mario, destro incrociato inibito da Sorrentino. Grande occasione.

26' - Inter meritatamente in vantaggio, i ragazzi di Spalletti più che positivi nella prima metà di tempo.

23' - PERISIIIIIIC! VANTAGGIO INTEEEEER! Sfila via sulla corsia mancina Santon, entra in area e calcia in porta; Sorentino respinge, ma può poco sul tap-in volante di Perisic. 1-0.

20' - Traversone basso di Perisic, Icardi compie il movimento con un pizzico di ritardo e perde l'attimo.

18' - RANOCCHIA! Altro stacco del centrale, palla che sfila sul fondo.

16' - Traversone basso di Santon, sponda di Icardi per il destro di Brozovic respinto in angolo.

14' - MEGGIORINI! Torsione del centravanti nei pressi dell'area piccola, Handanovic risponde con un guizzo. Ranocchia poi gli impedisce la ribattuta.

12' - SANTON! Inter tambureggiante. Va alla conclusione anche Santon, rasoiata che non trova la porta.

11' - BROZOVIC! Tracciante dai 25 metri, palla che termina larga.

9' - CANDREVA! Slalom centrale del laterale nerazzurro, poi conclusione respinta da Gamberini.

6' - CANDREVA! Spiovente pericoloso di Santon, Icardi non arriva sul pallone che viene raccolto sul secondo palo da Candreva: controllo, e destro violento; para Sorrentino.

4' - Inter propositiva e vispa, Chievo che lavora in contropiede.

2' - RANOCCHIA! Stacco poderoso da angolo, palla che accarezza la parte alta della traversa.

1' - PERISIC! Discesa di Joao Mario, servizio esterno per il 44 che rientra e calcia sul palo lontano; una deviazione smorza la traiettoria.

1' - Partiti!

Inno della Serie A, saluti, e poi sarà contesa.

Entrano le squadre in campo, ruggito deciso dei 60.000 cuori nerazzurri.

Le formazioni ufficiali.

Uno sguardo agli spogliatoi.

Si gioca a San Siro, impianto da 80.000 mila posti a sedere situato a Milano.

Maran poggia sul 4-3-1-2. Sorrentino tra i pali, Tomovic e Gamberini a sua protezione con Cacciatore e Gobbi terzini. Rigoni fulcro di centrocampo, Bastien ed Hetemaj a sua protezione; Birsa dietro il tandem Inglese - Meggiorini.

Il Chievo ricama la solita stagione tranquilla, con i 20 punti acquisiti che valgono il 7° posto in coabitazione con ben 4 squadre - Atalanta, Milan, Bologna e Torino. La sconfitta in Coppa Italia - seppur arrivata contro il Verona, nel derby - appare dimenticata, ora c'è il campionato e l'obiettivo è quello di migliorarsi giornata dopo giornata. Trascinati da un Inglese prolifico, dal solito Birsa, e dall'ormai rinomata difesa granitica. Ora si vola a Milano, c'è l'Inter. Test difficile, ma il Chievo sa come fermare le grandi. Chiedere a Sarri.

Fonte: AC ChievoVerona / Facebook

Maran: "Loro hanno tanti stimoli, li avremo anche noi. Conosciamo le loro intenzioni, ma non saremo intimiditi. Contro le grandi ce la giochiamo, riusciamo a colmare il gap tecnico il più delle volte."

Solito 4-2-3-1 per Spalletti, cambiano alcuni interpreti. Handanovic in porta, difesa composta - destra verso sinistra - da D'Ambrosio, Skriniar, Ranocchia e Nagatomo. Borja Valero e Joao Mario frangiflutti di centrocampo, Brozovic dietro Icardi con Candreva e Perisic ali.

Spalletti gioca di fioretto in conferenza stampa, difesa ed attacco sulle dichiarazioni di Sarri ed Allegri riguardanti la sua Inter. Non sono scappati i sorrisi, ma il mister di Certaldo sa che il match odierno può rappresentare un punto di svolta importante nella corsa alla qualificazione in Champions League. Miranda ed il blocco di centrocampo - Vecino, Gagliardini - assenti, le seconde linee hanno l'obbligo di dimostrare di essere mentalmente e fisicamente al livello dei titolari. Occasioni importanti per Joao Mario e Brozovic, Ranocchia per rinascere; il Chievo deve essere domato, in palio il primo posto solitario.

Spalletti in conferenza stampa.

Fonte: inter.it

Sono 30 i precedenti totali tra le due compagini. Comanda l'Inter con 18 vittorie, il Chievo ne annovera 5 mentre sono 7 i pareggi. L'ultimo head to head risale al Gennaio dell'anno in corso: i clivensi gelano l'Inter nel primo tempo con la marcatura di Pellissier; Icardi pareggia i conti prima del vantaggio firmato Perisic e della rete finale ad opera di Eder.

La preview del match, offerta dalla nostra redazione.

Arbitra Gianpaolo Calvarese coadiuvato da Carbone e Bindoni, quarto uomo Serra. V.A.R. (video assistant referee) Guida, A.V.A.R. (assistant of the video assistant referee) Ranghetti.