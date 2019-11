Risultato finale Benevento - Milan in diretta, LIVE Serie A 2017/18 2-2 (Bonaventura, Puscas, Kalinic, Brignoli)

Forse un pò troppo eccessivo il recupero, ma il Benevento trova il primo punto in Serie A: finisce 2-2 con il Milan di Gattuso. Due volte il Milan va avanti e due volte la squadra di De Zerbi recupera. Per oggi è tutto un saluto da radice Arianna e da tutta la redazione di Vavel Italia!

FINISCE QUI, BENEVENTO 2 MILAN 2

95' GOooOOL DEL BENEVENTO, HA SEGNATO BRIGNOLI, SI IL PORTIERE. MUSACCHIO SE LO PERDE ED INSACCA IN RETE IL GOL DEL PAREGGIO!

94' Giallo anche per Abate, punizione interessante per il Benevento

90' 5 minuti di recupero forse, un pò troppo eccessivi.

89' Tutto il Benevento in avanti, tutto il Milan a difendere

88' Scintille anche tra Abate e Cataldi.

88' Giallo a Kessie' per aver spintonato un avversario

87' Gattuso si chiude a sei dietro con Abate e Rodriguez

86' Ultimo cambio anche per Gattuso: dentro Zapata e fuori Suso

84' Benevento co il 4-2-4

83' Cross di Letizia per Coda che in ottima posizione, ma non aggancia

80' Due cambi per il Benevento: dentro Di Chiara per Coda, fuori anche Memushaj per Gyam

77' Gattuso non cambia e si copre abbassando Abate, 4-4-1 per il Milan

75' DOPPIO GIALLO PER ROMAGNOLI, ESPULSO! il difensore era scivolato e non ha toccato l'attaccante. Ammonizione che non c'era.

73' Secondo cambio per Gattuso: dentro Biglia e fuori Montolivo

70' Occasione Benevento con D'alessandro che si trova libero in mezzo all'area, para Donnarumma

67' Cambio anche per De Zerbi: dentro Brignola ed esce Parigini

66' Punizione per il Milan

65' Angolo per il Milan

64' Milan che ribatte

63' Angolo per il Benevento che non vuole mollare

60' Primo cambio per il Milan: fuori Borini e dentro Abate

rivediamo il gol

56' GOOOOOOOOOOL DEL MILAN, CI PENSA KALINIC: crosss perfetto di Bonaventura, il numero 7 ci ariva di testa ed insacca in rete il gol del 2-1 per il Milan

53' milan molle in questo avvio di ripresa

52' brutto fallo di di chiara su borini, giallo per lui

51' rivediamo il gol

50' GOOOOOOOOOOL DEL BENEVENTO: - Respinta di Donnarumma sul tiro di Letizia poi Puscas ribatte a rete e segna il gol del pareggio

49' Calcio d'angolo per i padroni di casa

47' Benevento che spinge

45' INIZIA IL SECONDO TEMPO

13.38 tra poco inizia il secondo tempo

13.33 Rivediamo il gol di Bonaventura

Il Milan chiude in avanti il primo tempo grazie ad una rete di Bonaventura al 36'. A tra poco per il secondo tempo

FINISCE IL PRIMO TEMPO BENEVENTO 0 MILAN 1

44' Cataldi ferma Borini

40' Il Benevento non ci sta e arriva due volte alla conclusione ma la difesa rossonera regge.

36' GOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, LA SBLOCCA BONAVENTURA: Kessie raddoppiato mette in mezzo, dopo un batti e ribatti in area tra Djimsiti e Kalinic, il numero 5 rossonero mette in rete il gol del vantaggio!

34' DOpo un discreto avvio del Milan, ora il pallino del gioco lo ha la squadra di De Zerbi

33' Ora il Benevento ci crede, angolo per i padroni di casa. Pallone che esce. si riparte con una rimessa dal fondo

32' Parigini si mangia il gol del vantaggio: tutto solo di testa, da solo, è impreciso!

30' Va suso, conclusione troppo centrale

29' Giallo a Cataldi, punizione per il Milan dal limite

26' Tiro di Bonaventura, sfera che finisce alle stelle

25' Punizione sulla barriera.

24' Romagnoli era diffidato, salterà la prossima partita

24' Ammonito Romagnoli per un fallo di mano. Punizione dal limite per il Benevento

20' Benevento pericoloso con Memushaj: la sua conclusione attraversa l'area e si spegne sul fondo

19' Cross di D'Alessandro in area, ci arriva Donnarumma.

18' Ripartenza di Kessie che con il fisico arriva in area avversaria ma viene chiuso da un difensore

15' Rossoneri costretti a partire da dietro per impostare il gioco

11' PALLA GOL PER IL MILAN: Kalinic si divora il gol del vantaggio dopo un errore clamoroso del Benevento

11' Gattuso chiede ai suoi di mettersi a 5 dietro

10' Conclusione di Bonaventura, ma la palla non si abbassa.

7' Fallo di D'Alessandro su Rodriguez, dopo una bella chiusura della svizzero.

3' Colpo di testa di Bonaventura, la palla finisce sopra la traversa

3' Milan in attacco

2' Fuorigioco di Parigini

1' Va direttamente Bonaventura, nessun problema per Brignoli!

1' Punizione interessante per il Milan.

0-0 INIZIA BENEVENTO - MILAN, prima palla giocata dai rossoneri

12.32 Le squadre fanno il loro ingresso in campo

12.23 Rivediamo le formazioni ufficiali che tra poco scenderanno in campo

12.21 Dalla finale play-off di LegaPro di 2 anni fa, a Benevento- Milan di A. Gattuso ritrova De Zerbi

12.18 Andrea Costa ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium: "Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo. Vogliamo sbloccare questa situazione, anche per noi è molto pesante: dobbiamo fare una grande partita contro una squadra di assoluto livello".

12.11 Vigorito: "Peggio il Milan che con 400 milioni spesi ha pochi punti in classifica. Noi abbiamo mezzi economici differenti e squadre monstre contro cui lottare".

12.06 Anche Musacchio ha parlato ai microfoni di Milan Tv: "Abbiamo lavorato duramente in settimana, oggi c'è voglia di fare una grande partita. Benevento? Non guardiamo i loro punti, è una partita difficile come le altre."

12.03 Le parole di Abbiati nel pre partita: "Senza risultati con Montella sono cadute le sicurezze. Non si era creata una frattura con la squadra, ma certo senza vincere andare avanti è difficile".

12.00 Il Milan ha 9 punti in meno rispetto alla 14ª giornata dello scorso campionato (20 contro 29).

11.54 Sette sconfitte su sette partite casalinghe per il Benevento in questo campionato

11.48 Da Ancelotti in poi, solo vittorie al debutto per i tecnici rossoneri

11.41 La prima tappa del nuovo Milan targato Rino Gattuso è al Vigorito contro l'ultima classifica

11.37 ECCO LE FORMAZIONI UFFICIALI

BENEVENTO (4-3-3): Brignoli; Letizia, Djmisti, Costa, Di Chiara; Memushaj, Chibsah, Cataldi; D'Alessando, Puscas, Parigini. All. De Zerbi.

MILAN (3-4-2-1): Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Borini, Kessie, Montolivo, Rodríguez; Suso, Bonaventura; Kalinic. A disp.: A. Donnarumma, Storari, Abate, Antonelli, Calabria, Gómez, Paletta, Zapata, Biglia, Locatelli, Cutrone, André Silva. All. Gattuso

11.30 Eccoci collegati!

Buongiorno e benvenuti alla diretta di Benevento - Milan. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live il lunch match di questa 15esima giornata di Serie A 2017/2018. Restate con noi!

Ci siamo: inizia da Benevento l'era di Gattuso da allenatore del Milan. I rossoneri, dopo l'esonero di Montella di lunedì scorso, sperano in una inversione di tendenza, ma, per il momento, non stravolgerà ciò che ha fatto l'ex tecnico.

Il Benevento è ancora a caccia del primo punto in questo campionato, ma la squadra allenata da De Zerbi è in crescita e vuole trovare il primo storico punto nella massima serie.

Gattuso dovrebbe puntare sulla continuità e conferma 9/11 della formazione scesa in campo domenica scorsa contro il Torino. 3-4-3 con Suso, Bonaventura e Kalinic in avanti, in mezzo il duo Montolivo-Kessié ed in difesa Zapata confermato con Bonucci e Romagnoli.

De Zerbi recupera Letizia, che rientra dalla squalifica, trio d'attacco formato da Lombardi, Armenteros e D'Alessandro.

La partita sarà arbitrata dal signor Maurizio Martiano della sezione di Aprilia

LE PAROLE DELLA VIGILIA

De Zerbi non ha parlato

Gattuso: " Ho parlato solo con 4-5 giocatori. Dobbiamo dare la sensazione alla squadra che parliamo la stessa lingua, ho parlato anche con i medici per capire la situazione degli infortuni. Farò anche dei colloqui con altri giocatori, capirò la storia di ogni singolo calciatore".

I CONVOCATI

Benevento

PORTIERI: 1 Belec, 22 Brignoli, 12 Piscitelli;

DIFENSORI: 3 Letizia, 17 Di Chiara, 18 Gyamfi, 23 Venuti, 21 Costa, 6 Djimsiti, 88 Antei, 95 Gravillon;

CENTROCAMPISTI: 8 Cataldi, 13 Chibsah, 4 Del Pinto, 20 Memushaj, 14 Viola, 24 Kanoute;

ATTACCANTI: 7 D'Alessandro, 26 Parigini, 87 Lombardi, 99 Brignola, 90 Armenteros, 11 Coda, 32 Puscas.

Milan

Portieri - A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari.



Difensori - Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Romagnoli, Zapata.



Centrocampisti - Biglia, Bonaventura, Borini, Kessie, Locatelli, Montolivo.



Attaccanti - Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

LA PROBABILE FORMAZIONE

Benevento (4-3-3): Brignoli; Venuti, Antei, Costa, Di Chiara; Chibsah, Viola, Cataldi; Parigini, Armenteros, Lombardi. Allenatore: De Zerbi

Indisponibili: Ciciretti, Iemmello, Lazaar, D’Alessandro

Squalificati: Lucioni

Milan (3-4-3): G.Donnarumma; Musacchio, Bonucci, Romagnoli; Borini, Montolivo, Kessie, Rodriguez; Suso, Kalinic, Bonaventura. Allenatore: Gattuso

Indisponibili: Conti, Calhanoglu

Squalificati: -

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Il Milan ha vinto solo tre delle ultime 12 trasferte di Serie A contro squadre neopromosse.

Nessun precedente tra Benevento e Milan, in alcuna competizione.

Milan 20 punti conquistati in 14 partite, Benevento in altrettante gare.

Pur avendo effettuato 167 conclusioni, il Benevento finora ha segnato solo sei gol.

[opta]