Risultato Crotone - Udinese LIVE, Diretta Serie A 2017/18: squadre in cerca di riscatto - Jankto(2), Lasagna! (0-3)

Udinese che agguanta il 14°posto, a -1 dal Cagliari. Crotone che resta 15°.

48' - Termina qui la gara. Crotone - Udinese 0-3.

47' - SIMY! Un rimpallo lo favorisce; destro da posizione ravvicinata che termina out.

46' - Tre minuti di extra time.

42' - BARAK! Imbucata di De Paul, destro di Barak; solo esterno della rete.

39' - DE PAUL! Tenta - senza fortuna - la conclusione da distanza siderale

36' - Cambio Udinese: fuori Lasagna, dentro De Paul.

33' - Cambio Crotone: fuori Tonev, dentro Romero.

32' - Partita che ora ha poco da dire.

28' - ALI ADNAN! Galoppa sulla corsia mancina, arriva al limite e calcia; rasoiata che termina out.

25' - CECCHERINI! Punizione insidiosa di Pavlovic, che scende sul secondo palo: si avventa Ceccherini, che non riesce a creare pericoli.

24' - Cambio Udinese: fuori Angella, dentro Nuytinck.

21' - LASAGNAAAAA! TRIS UDINESEEEE! Barak si ritaglia lo spazio in area di rigore, servizio centrale per Lasagna che deposita in rete a porta sguarnita. 0-3

19' - Cambio Udinese: fuori Maxi Lopez, dentro Perica.

16' - ANGELLA! Altro colpo di testa del centrale, stesso risultato del precedente.

15' - FOFANA! Riceve da Jankto, e tenta la fortuna; conclusione sballata.

15' - Cambio Crotone: fuori Rodhen, dentro Stoian.

14' - ANGELLA! Inzuccata da corner, sfera che termina out.

11' - Stordito il Crotone, Udinese che timbra nei momenti più importanti.

8' - JANKTOOOOO! RADDOPPIO UDINESEEEEE! Numero di Maxi Lopez che porta a spasso Ceccherini, sterza e trova dalla parte opposta Jankto; piattone di prima intenzione in buca d'angolo. 0-2.

7' - LASAGNA! Si propone e riceve tra le linee, controllo e sinistro che termina alto.

6' - Cambio Crotone: fuori Nalini - infortunato - dentro Simy.

4' - Lasagna scappa sulla sinistra, arriva sul fondo e trova Maxi Lopez al limite. Il centravanti controlla e serve sulla corsa Barak, che perde il tempo per concludere in porta.

1' - Inizia il secondo tempo.

Partita che regala emozioni nelle prime battute, con un paio di occasioni da ambo le parti. Poi la paura vince, e le due squadre duellano prevalentemente a centrocampo perdendo fosforo negli ultimi 15 metri. Un guizzo di Maxi Lopez regala la conclusione a Lasagna ed il successivo tap-in decisivo di Jankto.

47' - Termina qui il primo tempo, Crotone 0 - Udinese 1.

46' - Fofana si allarga a destra, ed effettua il cross, che viene impattato al volo da Lasagna. Tutto fermo però, fallo in attacco.

46' - Due minuti di extra time.

43' - Prova a riorganizzarsi il Crotone a fronte di un Udinese in fiducia.

41' - JANKTOOOOOO! VANTAGGIO UDINESEEEE! Verticale di Barak per Maxi Lopez, tacco volto a favorisce l'entrata forte di Lasagna che calcia addosso a Cordaz; sulla ribattuta, Jankto deposita in rete. 0-1.

40' - Azione magistrale dell'Udinese, con la sponda di Maxi Lopez che favorisce Jankto; l'ex Ascoli manca goffamente la palla.

36' - RODHEN! Destro dai 20 metri, palla che s'impenna.

35' - NALINI! Scatto del nove parallelamente al lato corto dell'area di rigore, sterzata decisa e destro sul palo lontano; Bizzarri in angolo.

32' - Si lavora in maniera estenuante a centrocampo, difese che hanno vita facile finora.

28' - Poche emozioni ora, le squadre faticano a creare occasioni.

24' - Scomposto Samir su Sampirisi, punizione Crotone.

22' - Punizione insidiosa di Tonev, Ali Adnan anticipa tutti e si rifugia in corner.

18' - Impostazione dal basso per il Crotone, Udinese che attende.

14' - TONEV! Tiro cross pericoloso del 24, palla che termina sull'esterno della rete.

11' - Frangente di gara giocato a centrocampo, guardinghe le due compagini.

8' - LASAGNA! Traversone profondo ed avvolgente di Samir, Lasagna prende il tempo a tutti ma impatta debolmente.

7' - TONEV! Destro dalla lunga distanza che schizza sul terreno dello Scida, facile Bizzarri.

5' - Tonev monopolizza la corsia destra, prende il fondo respingendo gli attacchi e suggerisce in mezzo per Rodhen, che non trova la battuta a rete.

4' - BARAK! Uno-due con Maxi Lopez, e fendente tambureggiante di prima intenzione: a mano aperta respinge Cordaz.

3' - Giro palla prolungato ma sterile dell'Udinese.

1' - Partiti.

Inno della Serie A, saluti, e poi sarà contesa.

Squadre che entrano in campo, risponde presente lo Scida.

Le formazioni ufficiali.

Lo spogliatoio del Crotone.

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Crotone vs Udinese, match valido per la 15a giornata della Serie A Tim 2017/2018. Si gioca all'Ezio Scida di Crotone, fischio d'inizio alle 19.00, dirige Massa.

Gli Squali tornano in campo dopo aver raccolto la sconfitta di misura al Ferraris di Genova contro il Genoa. L'uscita dalla Coppa Italia non è certo un dramma per gli uomini di Davide Nicola, ma la terza sconfitta consecutiva è certamente un campanello d'allarme.

I calabresi dopo le vittorie di personalità contro Fiorentina e Bologna sono caduti due volte contro i genoani, una come detto in Coppa Italia, e contro la Juventus. L'impegno odierno contro gli altri bianconeri del campionato deve fruttare dei punti, così da dare continuità al cammino verso la salvezza.

Per questa sfida importantissima, Davide Nicola, può contare sulla totalità della sua rosa, schierando quindi il suo undici ideale con in porta Cordaz e la linea a quattro davanti a lui composta da Samprisi, Ajeti, Ceccherini ed il vincitore del ballottaggio tra Pavlovic e Martella, che vede il primo favorito. A metàcampo confermati Stoian e Rhoden sulle fasce e Mandragora con Barberis a presidiare il centro.

In attacco l'unica assenza, quella di Budimir, squalificato. L'ex Sampdoria verrà sostituito da Nalini, con Trotta prima punta e Simy pronto a subentrare.

Anche per l'Udinese c'è stato l'impegno infrasettimanale di Coppa Italia, ma a differenza di quello del Crotone è risultato vittorioso. La squadra di Massimo Oddo ha travolto il Perugia sotto una pioggia di gol ed ora si ripresenta in campionato con uno spirito nuovo, ma soprattutto positivo.

Già nel match contro il Napoli, quello d'esordio per il campione del mondo sulla panchina friulana, la squadra ha mostrato qualche cambiamento rispetto a quando c'era Delneri, oggi è il momento di confermare tutto.

In conferenza stampa, Oddo, ha annunciato di avere molti dubbi di formazione anche se qualcuno sicuro del posto c'è, soprattutto in mediana: Alì Adnan e Widmer governeranno le due fasce, in mezzo Barak è ormai inamovibile, mentre Jankto e Balic potrebbe saltare un turno. Davanti spazio ancora a Maxi Lopez, con Lasagna pronto a subentrare, e De Paul ad agire dietro all'argentino.

I PRECEDENTI - Gli incontri tra le due squadre si limitano a quelli dello scorso campionato di Serie A in cui si sono equamente divisi la posta in palio. I friulani si sono imposti per 2-0 alla Dacia Arena, mentre i calabresi per 1-0 all'Ezio Scida.