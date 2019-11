Risultato finale Milan - Bologna in diretta, Serie A 2017/18 LIVE (2-1): Doppietta di Bonaventura!

Il Milan vince 2-1 contro il Bologna. I rossoneri in crescita ritornano alla vittoria, doppietta di Bonaventura. La rete di Verdi non serve a nulla. per oggi è tutto, un saluto da Arianna Radice e da tutta la redazione di Vavel italia

FINISCE LA PARTITA MILAN 2 BOLOGNA 1

90' ci saranno 4 minuti di recupero

89' angolo per il Milan

84' Tiro da dimenticare per Cutrone

83' Cambio anche per Donadoni: fuori Masina e dentro Petkovic

82' Terzo ed ultimo cambio per il Milan: dentro Calabria e fuori un ottimo Borini

77' Risponde subito il Bologna con il colpo di testa di Verdi, para Donnarumma

76' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, DOPPIETTA DI BONAVENTURA: Cross di Borini e spezzata vincente di Jack, caparbio in area di rigore.

72' Secondo cambio anche per Donadoni: fuori Palacio, dentro Okwonkwo

70' Tiro a giro di Suso che non trova la porta

67' Kalinic esce tra fischi ed applausi

67' Secondo cambio per Gattuso: dentro Andrè Silva, fuori Kalinic

64'Primo cambio anche per il Bologna: Donadoni toglie Nagy e mette Taider

62' Bonucci prolunga per Suso, palla dentro ma nessuno ci arriva

61' Angolo per il Milan

60' Tiro di Bonucci alto

58' Primo cambio per Gattuso. Fuori Abate e dentro Cutrone

55' Suso si libera al tiro col suo sinistro, palla che finisce tra le mani di Mirante

53' Montolivo chiude su Nagy in area

49' Subito Suso per Bonaventura, ma Torosidis lo anticipa

48' Angolo per il Milan

45' Prima palla giocata dai rossoneri

21.47 Sta per iniziare il secondo tempo di Milan - Bologna

21.33 Milan in goal a San Siro 399 minuti dopo l'ultima volta

FINISCE IL PRIMO TEMPO MILAN 1 BOLOGNA 1

41' 1: Bonucci di testa sfiora il gol del vantaggio!

38' Altro corner per il Milan: palla in mezzo, Kessié calcia, ma la sua conclusione finisce tra le mani di Mirante

37' Palla dentro per Borini, ma calcia malissimo

34' Milan che torna a farsi vedere in attacco, angolo per i rossoneri

29' tacco di Kalinic per Kessie, il destro violento viene preso da Mirante!

24' Rivediamo il gol di Verdi

22' GOOOL DEL BOLOGNA PAREGGIO CON VERDI: Destro salta Musacchio in area, serve Verdi e con il sinistro insacca all'incrocio il gol dell'uno a uno

20' Primo angolo per il Bologna

18' Suso a entra in area e mette una palla perfetta al centro, ma nessuno ci arriva per metterla dentro

17' conclusione dalla distanza per Suso, il tiro non si abbassa e finisce in tribuna

15' sinistro al limite di Kessie raccolto da Mirante

13' rossoneri che pressano alto e recuperano palla

11' Rivediamo il gol di Bonaventura

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MILAN, LA SBLOCCA BONAVENTURA:Lancio di Abate per Kalinic che fa la sponda, ci arriva il centrocampista rossonero a rimorchio e mette dentro grazie anche ad una deviazione. 1-0 per il Milan

8' Fallo in attacco di Kalinic

6' Terzo angolo per i rossoneri

6' Altro corner per il Milan

5' rossoneri che iniziano all'attacco

3' Due volte murate le conclusioni del Milan

2' Primo corner per il Milan

2' Gran Palla di Bonucci per Rodriguez, lo svizzero mette in mezzo ma la difesa rossoblu libera

1' Giro palla Milan

0-0 E' INIZIATALA PARTITA, primo possesso palla per il Bologna

20.44 Squadre in campo

20.36 Problemi per Kessie durante il riscaldamento, ma l'ex Atalantino ci sarà

20.25 rossoneri sul campo di San Siro

20.18 Statistiche Milan Bologna

20.14 Anche Borini è intervenuto a Premium Sport: “Dobbiamo vincere la partita e iniziare ad imporre il nostro gioco. Da esterno d’attacco sono più vicino alla porta, ma ovviamente non devo smettere di pensare anche alla fase difensiva”.

20.08 Le parole di Destro a Premium: "Stiamo facendo molto bene, anche se l’Europa è un parolone per noi. Faremo di tutto per portare a casa i tre punti. Il Milan è un grande squadra, ma noi vogliamo fare una grande partita. Per me è una partita come le altre, ci teniamo tutti a fare bene in un palcoscenico così importante”.

19.56 Ecco le formazioni ufficiali

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Bonucci, Rodríguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Suso, Kalinic, Borini. A disp.: A. Donnarumma, Guarnone, Paletta, Zapata, Antonelli, Calabria, Gómez, Locatelli, Zanellato, Gabbia, Cutrone, Silva. All. Gattuso

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Torosidis, González, Helander, Masina; Nagy, Pulgar, Donsah; Verdi, Destro, Palacio. A disp.: Da Costa, Ravaglia, Krafth, De Maio, Petkovic, Taider, Crisetig, Mbaye, Maietta, Falletti, Krejci, Okwonkwo. All. Donadoni

19.46 Tra poco le formazioni ufficiali!

19.45 Eccoci collegati!

Buona giornata e benvenuti alla diretta di Milan - Bologna. Io sono Arianna Radice e vi racconterò live il match di San Siro. Calcio d'inizio ore 20,45- Restate con noi!

Dopo il pareggio beffa di Benevento, il Milan deve forzatamente accelerare il ritmo perchè la classifica piange.

Gattuso arriva dal pareggio di domenica scorsa e dalla sconfitta a Fiume. Dunque non può assolutamente sbagliare il debutto casalingo contro il Bologna.

Dall'altra parte il Bologna è stato capace di arrampicarsi nella parte sinistra della classifica, ovvero uno spareggio per il settimo posto.

Roberto Donadoni ritroverà per la diciassettesima volta il Milan da allenatore avversario.

Conferma in avanti per Kalinic assieme a Suso e Borini, Kessie, Montolivo e Bonaventura al centro. In difesa Abate, Musacchio, Bonucci e Rodriguez. In porta Donnarumma.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Gattuso: "L'emozione più importante è riuscire a vincere questa partita, sono concentrato su questa gara.Domani abbiamo bisogno del nostro pubblico, spero non ci sia contestazione. Spero che avremo lo stadio dalla parte nostra, i ragazzi ne hanno bisogno".

Donadoni: "Al di là di quello che il Milan può essere in questo momento, dobbiamo concentrarci molto su di noi, di come riusciremo ad interpretare la partita. Dobbiamo correre, essere convinti e decisi, di andare sulle seconde palle con grande determinazione".

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Guarnone

DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Paletta, Rodriguez, Zapata

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bonaventura, Borini, Gabbia, Kessie, Locatelli, Montolivo, Zanellato

ATTACCANTI: Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

Bologna

Portieri: Da Costa, Mirante, Ravaglia.

Difensori: De Maio, Gonzalez, Helander, Krafth, Maietta, Masina, M’Baye, Torosidis.

Centrocampisti: Crisetig, Donsah, Nagy, Pulgar, Taider.

Attaccanti: Destro, Falletti, Krejcì, Okwonkwo, Palacio, Petkovic, Verdi.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): G.Donnarumma; Abate, Musacchio, Bonucci, Rodriguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Suso, Kalinic, Borini.

Indisponibili: Calhanoglu, Gomez, Conti

Squalificati: Romagnoli

Bologna (4-3-3): Mirante; Mbaye, Maietta, De Maio, Masina; Taider, Pulgar, Donsah; Verdi, Destro, Palacio. Allenatore: Donadoni

Indisponibili: Gonzalez, Di Francesco, Avenatti

Squalificati: Poli

I PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

70° sfida in Serie A a San Siro tra le due squadre: il Milan ha vinto 39 incontri, 13 sono invece i successi del Bologna, completano 17 pareggi.

Solo una sconfitta per il Milan nelle ultime 15 partite di campionato contro il Bologna, con i rossoneri vincenti in 10 occasioni.

acmilan

Donadoni ha perso dieci volte contro il Milan pareggiando in due occasioni e vincendo quattro partite.

Il Milan è la squadra che ha segnato più gol al Bologna in Serie A (215).

