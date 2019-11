Juventus, Pjanic verso l'ok per Bologna

Continua l'avvicinamento della Juventus alla partita del Bologna. La squadra bianconera si è allenata anche oggi sui campi di Vinovo agli ordini di Massimiliano Allegri e del suo staff, che dopo una settimana travagliata possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: Miralem Pjanic sarà a disposizione per la trasferta emiliana. Il centrocampista bosniaco ha recuperato dall'infortunio che lo ha tenuto in dubbio fino a pochi giorni fa e quindi sarà regolarmente in mezzo al campo a gestire il gioco dei bianconeri.

Al contrario, resta in dubbio Juan Guillermo Cuadrado, fermatosi nella seduta d'allenamento di ieri per un fastidio muscolare. Il colombiano è uno degli uomini più in forma a disposizione di Allegri, ma proprio per questo motivo il tecnico livornese non vuole rischiarlo inutilmente, anche perché settimana prossima c'è il big match contro la Roma. Al posto dell'esterno cafetero ci sarà uno tra Douglas Costa e Federico Bernardeschi, con l'italiano che freme dalla voglia di scendere in campo per dimostrare quanto vale, ma il ballottaggio sarà sciolto poco prima del calcio d'inizio. Salterà la trasferta anche Gianluigi Buffon, ancora out per il problema al polpaccio emerso prima della trasferta in Grecia contro l'Olympiakos, che quindi darà un'ulteriore occasione a Szczesny di provare che è lui l'uomo giusto per raccogliere l'eredità del poritere italiano.

Ritmi elevati e lavoro con il pallone: così il gruppo si prepara a #BolognaJuve! pic.twitter.com/5npJ4e4pzZ — JuventusFC (@juventusfc) 15 dicembre 2017

La seduta diretta oggi di Allegri ha avuto come tema principale la tattica, con la squadra che ha lavorato a lungo con la palla provando i movimenti offensivi e concentrandosi sulle conclusioni in porta. Domani mattina è prevista la rifinitura allo Juventus Training Center di Vinovo, dopodiché il tecnico livornese parlerà in conferenza stampa e diramerà la lista dei giocatori convocati per la trasferta di Bologna.