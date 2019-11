Juve, brutte notizie da Vinovo: Mandzukic non si allena

Giungono brutte notizie dall'allenamento odierno della Juventus: Mario Mandzukic non si è allenato. L'attaccante croato ha saltato la seduta odierna a causa della ferita al polpaccio riportata nella partita di ieri contro il Bologna. Il taglio al muscolo della gamba ha procurato dolore al croato che ha dovuto ricorrere a tredici punti di sutura per chiuderlo. Per questo motivo il numero diciassette non si è allenato con il gruppo a Vinovo e salterà sicuramente la sfida di Coppa Italia di mercoledì tra Juventus e Genoa. Quello che però preoccupa più di tutto è la possibilità che l'attaccante debba saltare anche il big match di sabato prossimo contro la Roma. Nel caso di assenza di Mandzukic è probabile che Allegri si affidi nuovamente al tridente composto da Dybala, Higuain e Douglas Costa sfoderato nella sfida al Napoli.

Si avvicina, invece, il rientro di Stephan Lichsteiner, che oggi si è allenato con il gruppo. Al contrario, hanno continuato nel loro lavoro personalizzato Gianluigi Buffon, ancora alle prese con il fastidio al polpaccio, Giorgio Chiellini e Juan Cuadrado: tutti e tre saranno difficilmente presenti per la sfida che si terrà tra due giorni.

Chi è stato a disposizione di Max Allegri allo Juventus Training Center di Vinovo si è quindi concentrato nella seduta di tattica e possesso palle studiata dal tecnico livornese, che sta preparando la sfida al Genoa di Coppa Italia, ma anche il big match con la Roma, un appuntamento da non fallire per non perdere terreno in campionato, oltre che per mandare un segnale alle dirette avversarie per il titolo.