Terminata Juventus - Genoa, LIVE Coppa Italia 2017/18 (2-0): Dybala-Higuain, Signora ai quarti

22.44 - Direi che è tutto. E allora un grazie a chi ci ha seguiti da Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Juventus batte Genoa per 2-0 con reti di Dybala ed Higuain e vola ai quarti, dove sfiderà il Torino!

22.42 - Ha vinto la squadra più forte. Non c'è stato bisogno della migliore Juventus per battere un buon Genoa, che nel secondo tempo è comunque riuscito a creare qualche patema ai campioni d'Italia, ai quali è però bastato mettere dentro Higuain per risolvere quei problemi dovuti ai soliti cali di tensione: il Pipita si è inventato il 2-0 e ha messo in ghiaccio la qualificazione, ma il calo resta. Calo mentale ma non solo: anche fisico e tecnico, probabilmente di conseguenza. I migliori lavorano sempre per migliorarsi, anche quando vincono; risposte tutto sommato buone, invece, per le seconde linee del Grifone, che nel globale se la sono giocata abbastanza alla pari.

22.38 - E' FINITA! JUVENTUS BATTE GENOA PER 2-0 E VOLA AI QUARTI!

90' + 5' - Asamoah torna indietro, non affonda. Sul pallone perso, bel controllo di Rossi, che guadagna un fallo su Bentancur.

90' + 4' - Sulla barriera la soluzione della Joya. Poi Ricci riesce a ripartire.

90' + 3' - Ancora bene e vivo Dybala, che recupera palla su Gentiletti e viene steso dallo stesso ex Lazio al limite. Ora si incarica della punizione.

90' + 2' - Nulla di rilevante nel giropalla della retroguardia locale.

90' + 1' - Cinque minuti di recupero. Giallo per Ricci, che in scivolata ha steso Asamoah.

90' - Dybala trattenuto in posizione da mediano, punizione.

89' - Guizzo di Higuain, alla ricerca della doppietta: Dybala sguazza fra le linee e dà il pallone all'argentino, che rientra sul destro con una finta e calcia abbastanza centrale per Lamanna, che blocca.

88' - Ancora possesso sterile della Vecchia Signora, che ha come obiettivo la gestione della sfida.

87' - Matuidi sceglie un passaggio per Marchisio come prima soluzione del suo match.

86' - Esce Bernardeschi, sicuramente uno dei migliori in campo sotto l'aspetto tecnico. Dentro al suo posto Matuidi per questi minuti finali.

85' - Dybala fermato per un tocco di mano in caduta al limite. Tira alto dalla lunetta, poi, Higuain sull'ennesimo grande lavoro di Bentancur.

84' - Vediamo la decisione dell'arbitro. Rigore annullato! Si riparte da una palla per i piemontesi.

83' - VAR. Se il rigore verrà tirato, sarà Pepito Rossi a calciare.

82' - CALCIO DI RIGORE PER IL GENOA! Erroraccio di Asamoah che osa un dribbling al limite della propria area e viene fermato, poi stende Pellegri cercando di rimediare!

81' - Fallo su Sturaro, ma errore tecnico immediato di Madama. Lampo di Rossi: tiro da fuori di mancino, alto.

80' - Bernardeschi resiste di fisico sul raddoppio avversario, poi si disimpegna con un retropassaggio elegante. Bene lui oggi.

79' - Chiellini stronca il giovane Pellegri sulla propria corsia sinistra, ottenendo anche fallo laterale.

78' - Adesso chiaramente l'inerzia psicologica è tutta in favore dei torinesi, che hanno chiuso i conti con discreto anticipo.

77' - E' un bel momento: dentro Giuseppe Rossi (forza Pepito!), fuori lo stangone Galabinov.

76' - GOOOOOOOOOOOOOOL! HIGUAIN! 2-0! Mezzo pallone, il gol è intero! Dybala lo serve al limite, lui passa in mezzo a due più col fisico che con la tecnica, poi trova il guizzo e calcia rasoterra verso il palo lontano! Raddoppio!

75' - Bernardeschi ottiene un altro fallo, da parte di Laxalt. Tipica zona del loro duello in questa sfida quella, sulla fascia.

74' - Non arriva su questo pallone lungo un frustrato Higuain, che poi scalcia via la sfera. Punizione per i visitanti.

73' - E' tempo di cambi: termina la gara di Lichtsteiner, dentro Chiellini con Barzagli che scala dunque nel ruolo di terzino destro.

72' - Spazio all'enfant prodige Pellegri, fuori Centurion al suo posto. E il giovane prende subito il giallo per una manata ai danni di Sturaro.

71' - Ora è in grado di proseguire. Brlek commette fallo su Bernardeschi a centrocampo.

70' - Regolare l'intervento di Rossettini su Bentancur, anche se molto duro, dopo che l'ex Boca aveva trovato un altro recupero palla. Tante proteste degli juventini, il sudamericano è rimasto a terra.

69' - Calcio di punizione sulla sinistra per Centurion, che è pronto a metterla dentro.

68' - Grande palla filtrante di Centurion con l'esterno piede, Omeonga stava tagliando più velocemente di Barzagli ma l'intervento di Szczesny ha impedito ulteriori patemi.

67' - Higuain cerca un'azione personale al suo primo pallone toccato, ma si perde il pallone per strada.

66' - Ancora un rinvio per Lamanna.

65' - Palla sublime da trequatista di Bernardeschi, che dalla destra rientra sul sinistro e coi tempi giusti trova Sturaro, il quale è indeciso sulla sinistra e cerca un tentativo sbagliato di ultimo passaggio.

64' - Ancora Galabinov pericoloso: ripartenza di Omeonga che premia bene l'ex Novara il quale, a giro col sinistro, cerca il palo lontano: palla fuori non di molto!

63' - Dybala cerca ancora uno scambio con Bernardeschi, ma i due non s'intendono sulla trequarti.

62' - Sturaro prova a muoversi da ala pura sullo spazio offertogli dalla sovrapposizione di Asamoah, ma viene chiuso.

61' - Fallo su Bernardeschi nel tentativo di ripartenza. Ecco i primi cambi: da un lato dentro Higuain in luogo di Douglas Costa, dall'altro Ricci per Lazovic.

60' - GALABINOV! C'E' SZCZESNY! Un rimpallo favorisce l'ingresso in area dalla sinistra del bulgaro, che poi di tutta potenza calcia sotto la traversa trovando l'intervento del portiere polacco in calcio d'angolo!

59' - Douglas Costa riceve in posizione di centravanti sul pallone di Marchisio: fra le linee, il brasiliano scivola tirando. Facile per Lamanna.

58' - Bernardeschi furioso dopo essersi accentrato per questo calcione subito alla lunetta, voleva il fallo di Cofie ma non l'ha ottenuto.

57' - Cerca un controllo volante ancora Bernardeschi sul cambio di gioco ricevuto, ma viene chiuso.

56' - Rimpallo fra Bernardeschi e Gentiletti sulla destra, rinvio per Lamanna secondo l'arbitro.

55' - Continua ad essere piuttosto nullo il possesso della compagine in svantaggio, anche se la controparte ha abbassato un po' il ritmo.

54' - Circolazione da un lato all'altro, ora la sfera viaggia veloce: Omeonga qui in area tenta una complicata conclusione in girata, Szczesny accompagna fuori la palla.

53' - BENTANCUR! LARGO! L'argentino calcia dal limite su sponda di Sturaro, pallone rasoterra di poco fuori alla destra di Lamanna!

52' - CHE ERRORE DI BARZAGLI, CENTURION SBAGLIA! In area passaggio orizzontale dell'italiano che è troppo corto, l'argentino anticipa Szczesny ma la spedisce troppo stretta sul primo palo! Questione di centimetri!

51' - Bentancur chiude bene una linea di passaggio sulla sinistra, fallo laterale.

50' - Douglas Costa scucchiaia per Rugani, che si trova in area dopo un anticipo, ma sbaglia completamente la girata mancina e spedisce il pallone alto.

49' - Adesso gli ospiti stanno provando un possesso perimetrale, che viene però disinnescato senza patemi dagli oppositori.

48' - Fallo su Omeonga, che si sta comunque muovendo bene.

47' - Rugani verticalizza verso Dybala, che si appoggia su Sturaro e poi sceglie di continuare il palleggio.

46' - Sturaro pescato in posizione di fuorigioco da Bernardeschi dopo un bell'inserimento.

21.48 - Si ricomincia! Muove la sfera la Juventus.

21.47 - Riecco i ventidue in campo.

21.46 - Le squadre stanno per calcare nuovamente il terreno di gioco. Al momento non sembra che ci siano cambi.

21.37 - Meritat(issim)o il parziale del primo tempo all'Allianz Stadium, dove la Juventus sta battendo il Genoa per 1-0 in quest'ultimo ottavo di finale di Coppa Italia. Una sfida dominata dalla Vecchia Signora sin dal primo minuto e concretizzata da una giocata dell'uomo più atteso, Dybala, che ha rotto il buon bunker avversario. I rossoblù si sono sicuramente saputi difendere, ma hanno pagato alcune amnesie e si può dire che si trovano correttamente sotto nel punteggio. Prestazione concreta, non brillantissima ma positiva, dei padroni di casa: vedremo chi riuscirà ad accedere ai quarti. Per adesso, una piccola pausa. Ci vediamo dopo!

21.31 - Senza recupero, termina il primo tempo. 1-0.

45' - Altro pallone filtrante pericoloso per Dybala, che col destro mette dentro un cross un po' rivedibile. Marchisio calcia dal limite, Sturaro devia all'altezza dell'area piccola ma Lamanna è freddo e blocca la debole conclusione.

44' - Ammonito Galabinov per una sbracciata di troppo.

43' - Si torna a giocare, sta per scoccare il penultimo minuto.

42' - Ancora di fatto inutile il tiro dalla bandierina. GOOOOOOOOOOOOOOL! DYBALA! 1-0! E CHI POTEVA ESSERE? Velo di Lichtsteiner sul passaggio dalla destra di Marchisio, si muove verso la lunetta l'ex Palermo con uno splendido stop orientato ed un tiro nell'angolo alla destra di Lamanna, perfetto, anche se in caduta! 1-0!

41' - LAMANNA SALVA SU BERNARDESCHI! Colpisce perfettamente sopra la barriera, palla non angolatissima e Lamanna in tuffo ce la fa a metterla in calcio d'angolo!

40' - Dybala subisce un altro calcione al limite, sul centro-destra, da parte di Gentiletti, che è già ammonito... ha rischiato l'ex Lazio. E rischieranno qui i suoi compagni, ora tira Bernardeschi...

39' - Pochi spazi, poca fortuna: Asamoah guida la ripartenza e serve Douglas Costa che passa come un treno nell'uno-contro-uno e poi mette un pallone perfetto per Dybala, che colpisce sporco a pochi metri da distanza dal bersaglio! Rinvio dal fondo, la palla è sfilata oltre il secondo palo.

38' - Gentiletti legge ancora bene la situazione ai danni di Dybala, che non sta trovando i suoi spazi.

37' - Douglas Costa sceglie di calciare lui, lo fa, male. Botta in curva.

36' - ...e fallo all'altezza della trequarti da parte di Gentiletti, che è stato ammonito. Posizione perfettamente centrale, circa 30 metri di distanza dal bersaglio.

35' - Douglas Costa guida le operazioni offensive, verticalizzazione per Dybala da parte di Bentancur...

34' - Qui però Marchisio trova un buco: rimbalzo sfavorevole sul passaggio di Asamoah, il numero otto si gira su se stesso, palleggia, e calcia in sforbiciata, alto.

33' - Tenuta difensiva ancora buona finora del Grifone, che ora addirittura riesce a costruire una manovra.

32' - Cambio di gioco verso Douglas Costa, che di testa sbaglia però il tocco e regala un fallo con le mani agli avversari.

31' - BERNARDESCHI! Solo uno spavento! Premiato dal passaggio rasoterra di Costa, in area si defila sulla sinistra e da posizione ravvicinata l'ex Fiorentina calcia sull'esterno della rete col mancino!

30' - Lazovic dopo l'errore tecnico degli avversari serve immediatamente Centurion in verticale sulla destra dell'area, Szczesny è reattivo e blocca in uscita.

29' - Omeonga guida una delle prime ripartenze dei suoi, che si spegne sulla mezza chiusura di Rugani. In seguito, Centurion sbaglia il tocco verso Galabinov.

28' - Cross respinto, ancora una volta, quello tentato da Dybala.

27' - Bernardeschi crea ancora tanti problemi: qui elude un raddoppio e guadagna, sulla destra, un calcio di punizione. Arriverà un cross dentro.

26' - Bernardeschi cerca una gran palla, dopo essere rientrato come al solito sul suo sinistro, per Sturaro e la trova: la sponda dell'italiano è però per nessuno in area.

25' - Mischione in area, ma né Lichtsteiner né Barzagli trovano la deviazione giusta.

24' - CHE PARATA DI LAMANNA! Bentancur in scivolata serve Bernardeschi che si invola dopo l'anticipo su Brlek, Dybala taglia ma il pallone è sul centro-sinistra, dove Douglas Costa controlla e calcia ad incrociare e rasoterra, grande parata del portiere avversario in corner!

23' - Omeonga ottiene un altro prezioso fischio a favore nella propria metà campo. Buona prova difensiva finora dei genovesi.

22' - Continua la solita situazione, anche se proprio adesso alza un po' il baricentro della pressione Galabinov.

21' - Lichtsteiner ottiene un corner con questo cross murato. Bernardeschi viene servito sul corto, ma trova una chiusura.

20' - Dybala cerca un colpo di tacco alla lunetta per sorprendere gli avversari, che riescono però a respingere.

19' - Un po' di parole di troppo su questo provvedimento un po' dubbio, ora si può giocare.

18' - Duro Bentancur in scivolata alla ricerca dell'anticipo, per l'arbitro è giallo. E ammonito anche Lichtsteiner per le proteste successive.

17' - Cofie sbaglia ancora un pallone. Fase di stagno con tutti i rossoblù a difendere sui tentativi di Asamoah in due tempi: Lazovic chiude bene il suo bel passaggio verso Costa.

16' - Dybala si libera di tre avversari appena entrato in area, ma poi non trova il varco giusto per la conclusione, venendo perciò fermato.

15' - Bentancur viene anticipato sull'appoggio di Costa, ma poi con una buona pressione provoca l'errore in impostazione avversario. Rimessa con le mani.

14' - Errore in costruzione di Barzagli, Lichtsteiner la tiene in campo ma la regala a Brlek.

13' - Lazovic riesce a saltare Asamoah, disimpegno faticoso ma efficace dei liguri che si spegne sul tiro sballatissimo di Centurion.

12' - Triangolo fra Asamoah e Douglas Costa, il brasiliano si concede addirittura un colpo di tacco; poi, però, commette fallo cercando di strappare il pallone perso ad Omeonga.

11' - Rugani non disdegna addirittura il portare palla sulla trequarti: Sturaro trova un cross però troppo lungo. Sugli sviluppi altro traversone sul secondo palo tentato da Bernardeschi, troppo lungo, la sfera scorre sul fondo.

10' - Punizione ancora non battuta. Cure mediche per Bernardeschi, che rientra però subito in campo. Dybala trova la barriera con la sua conclusione.

9' - Bernardeschi ha iniziato bene e qui ha ottenuto una punizione dai 25 metri sul centro-destra: sul punto di battuta c'è Dybala...

8' - Ancora situazione statica con Dybala che viene incontro e nessuno che attacca lo spazio. Possesso abbastanza sterile dei bianconeri, nonostante l'inserimento di Bentancur premiato da Bernardeschi.

7' - Bernardeschi ripiega ai danni di Centurion, che stava attaccando sulla corsia di sinistra. Poi c'è anche rinvio per Szczesny.

6' - Scivolata molto decisa a centrocampo di Bentancur, che trova il pallone ma per l'arbitro commette fallo ai danni di Cofie. Punizione.

5' - Difesa schierata a cinque degli ospiti sul possesso orizzontale guidato ora da Rugani.

4' - Lazovic sporca il possesso ad Asamoah ed ottiene un fallo laterale.

3' - Errore di Cofie sulla pressione di Bentancur, poi altro errore tecnico nella transizione. Brlek rischia ma poi in spaccata frena Dybala.

2' - Si riparte: possesso palla ora per Bernardeschi, che cambia gioco verso Asamoah.

1' - Primo errore su un lancio lungo dalla retroguardia, Lichtsteiner rimette il pallone in gioco fra i titolari. E ancora Gentiletti sbaglia, colpendo il guardalinee in testa. Una scena al limite del comico.

20.46 - Si comincia! Primo pallone mosso dal Genoa.

20.43 - Squadre in campo!

20.40 - Prima di iniziare, le parole di Beppe Marotta alla Rai riguardo Paulo Dybala: "Per lui è un momento direi normalissimo per un giovane che è esploso improvvisamente. Dobbiamo avere pazienza: da lui ci si aspetta tanto, ha tanta pressione addosso e non può sempre fare prestazioni straordinarie. E' normale che quando le prestazioni non sono straordinarie la critica lo becca e i voti sono insufficienti".

20.35 - Fra poco si comincia: le due squadre sono tornate negli spogliatoi. Juventus-Genoa: qualche minuto e ci sarà il calcio d'inizio, non mancate!

20.25 - Qualche immagine fra primi approccio al campo e riscaldamento, che nel frattempo è iniziato...

20.15 - Nessuna grossa sorpresa né da un lato né dall'altro: Brlek e Sturaro vincono i rispettivi ballottaggi in mediana.

20.05 - La risposta del Genoa (3-5-2): Lamanna; Biraschi, Rossettini, Gentiletti; Lazovic, Omeonga, Cofie, Brlek, Laxalt; Centurion, Galabinov. All. Ballardini

19.55 - La formazione ufficiale della Juventus (4-3-3): Szczesny; Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Asamoah; Marchisio, Bentancur, Sturaro; Douglas Costa, Dybala, Bernardeschi. All. Allegri

19.45 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Genoa, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Ezio Maresca (sez. di Napoli).

QUI JUVENTUS

I bianconeri hanno di recente agganciato il secondo posto in campionato, in particolare andando a battere il Bologna a domicilio per 0-3; in Champions League, allo stesso tempo, è arrivato il passaggio del turno nella fase a gironi. Ora c'è da competere sul terzo fronte diverso della stagione.

Attenzione, però: Allegri ha sempre chiesto di rispettare questa competizione. Oggi in particolare occhio agli avversari per evitare figuracce, guai a sottovalutarli: anche con un big match alle porte, come quello del prossimo sabato contro la Roma, occhi aperti in questo impegno.

In conferenza stampa il tecnico ha anche fatto il punto sugli indisponibili: Mandzukic - che non si è allenato nemmeno lunedì - e De Sciglio sono i nuovi entrati, rispettivamente per un taglio profondo sulla coscia ed un risentimento al flessore. Sempre out capitan Buffon ed Howedes.

Fra i convocati, l'ultimo assente è Juan Cuadrado: nell'attacco juventino dunque trova finalmente spazio dal 1' il neo-acquisto Bernardeschi, che si è visto poco in questo primo periodo con Madama - come al solito per i più giovani. Meno probabilità di vedere invece Marko Pjaca, ancora non al 100% dopo la rottura del crociato di quasi nove mesi fa.

Massimiliano Allegri è dunque orientato verso un 4-3-2-1 con Szczesny fra i pali e, sulle corsie, il rientrante Lichtsteiner ed Asamoah. Barzagli - intervistato poco tempo fa - il favorito per affiancare Rugani come centrale, in mediana Marchisio (o Sturaro), Bentancur e l'instancabile Matuidi. Dybala e Bernardeschi dietro ad Higuain (anche lui in leggero dubbio) in avanti.

QUI GENOA

I rossoblù sono invece nel pieno centro della lotta per non retrocedere, ma hanno ottenuto dei segnali importanti per la permanenza in Serie A dopo il cambio della guida tecnica da Juric a Ballardini, non ultimo l'importante pareggio dello scorso weekend contro la Fiorentina. Insomma, occhio.

Il nuovo mister ha portato fiducia e concentrazione: oggi non al meglio soltanto Spolli oltre al giovane Pellegri, con l'argentino che comunque siederà in panchina. C'è invece un nuovo acquisto fra i panchinari: si tratta di Giuseppe Rossi, tesserato da poco a parametro zero, che contro la Vecchia Signora siglò una tripletta quando vestiva la maglia della Fiorentina.

Oggi comunque Pepito non è al meglio e starà in panchina nel 3-5-2 di Davide Ballardini, che in attacco è pronto a schierare Centurion e Galabinov (in gol nell'ultima sfida di campionato fra Grifone e campioni d'Italia). Andando a ritroso, sulla linea mediana troviamo Lazovic, Omeonga, Cofie, Ricci e Laxalt favoriti nei rispettivi ballottaggi, mentre in difesa Biraschi, Rossettini e Zukanovic. In porta, come sempre in Coppa, c'è Lamanna.

PRECEDENTI

Qui abbiamo fatto il punto sui precedenti in TIM Cup fra le due squadre: abbiamo già menzionato l'ultimo duello in ordine cronologico fra queste due compagini, con una pirotecnica vittoria per 2-4 degli ospiti a Marassi (tripletta di Dybala, in mezzo il gol-vittoria di Cuadrado). A Torino, l'ultimo precedente risale al 23 aprile: fu uno schiacciante 4-0 in favore dei padroni di casa, sempre nel massimo torneo per club nazionali (autogol di Munoz, poi reti di Dybala, Mandzukic e Bonucci).