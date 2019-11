Risultato Roma - Torino in diretta, LIVE Coppa Italia 2017/18 - De Silvestri, Edera, Schick!  (1-2)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buon proseguimento di serata.

94' - Termina qui la gara. Torino batte Roma 2-1. Affronterà la vincente di Juventus - Genoa, in programma questa sera alle 20:45 qui.

94' - SCHICK! Protegge palla a centro area, si gira e calcia: rasoiata che termina out.

94' - RINCON! In contropiede, da solo, non riesce a battere Skoruspski. Occasione.

91' - 4 minuti di extra time.

89' - DZEKO! Cross di Peres che cade in area, Dzeko effettua l'incocciata ma non trova lo specchio della porta.

88' - DZEKO! Conclusione dal lato corto dell'area di rigore; a mano aperta Milinkovic-Savic.

85' - SCHIIIIIIICK! DIMEZZA LO SVANTAGGIO LA ROMAAAAA! El Sharaawy trova il corridoio per Schick; controllo e staffilata che muore all'angolino basso. 1-2, ci credono i giallorossi.

84' - Cambio Torino: fuori Edera, dentro Boyè.

81' - PEROTTI! Avanza sino al lato corto dell'area di rigore e calcia; conclusione alle stelle.

80' -PELLEGRINI! Fendente violento dell'interno giallorosso, para Milinkovic-Savic.

78' - Cambio Torino: fuori Valdifiori, dentro Rincon.

77' - PARA MILINKOVIC-SAVIC! Rigore a mezza altezza di Dzeko, si protrae Milinkovic-Savic e respinge.

76' - RIGORE ROMA! Schick protegge palla all'altezza del dischetto, si appoggia su Moretti che lo strattona a terra. Per Calvarese non ci sono dubbi, penalty.

76' - Cambio Roma: fuori Strootman, dentro Dzeko.

72' - EDERAAAAAA! RADDOPPIO TORINOOOO! Cross tagliato di Berenguer, Belotti non impatta ma arriva in seconda battuta Edera, che devia in rete. 0-2.

72' - Cambio Torino: fuori Niang, dentro Berenguer.

68' - Cambio Roma: fuori Gerson, dentro Pellegrini.

67' - SCHICK! PALO! Prende l'ascensore a centro area e colpisce di testa; altro legno per la Roma, resiste lo 0-1.

65' - STROOTMAN! Solo a centro area, controlla in equilibrio precario e non riesce ad angolare la conclusione. Altra occasione Roma.

64' - PEROTTI! Viene raggiunto da un cambio di gioco, controlla, entra in area e calcia: Milinkovic-Savic si rifugia in angolo.

61' - Cambio Roma: fuori Under, dentro Perotti.

59' - EDERA! Acquah s'inserisce con i tempi giusti in area, riceve, e serve con l'esterno Edera, solo; il laterale subisce l'uscita di Skorupski e non riesce a mantenere basso il pallonetto a scavalcare.

57' - Intervento scomposto di Gonalons ai danni di Obi; ammonizione giusta.

54' - GONALONS! Impatta a centro area, palla che non trova lo specchio della porta.

53' - Nulla di fatto, calcio piazzato che termina direttamente sul fondo.

52' - Punizione Torino sulla trequarti, Edera sul punto di battuta.

48' - EL SHARAAWY! Spiovente dalla destra che attraversa tutta l'area e coglie alle spalle la difesa granata; El Shaarawy spunta sul palo lontano e tenta la zampata, Milinkovic-Savic smanaccia ed allontana la minaccia.

46' - Inizia la ripresa.

Partita godibile, a ritmi medio-alti. Occasioni da una parte e dall'altra, ma difese sicuramente migliori rispetto agli attacchi. El Shaarawy colpisce l'incrocio, De Silvestri punisce Skorupski e la Roma.

45' - Termina qui il primo tempo. Roma 0 - Torino 1.

44' - Non ci sarà recupero.

41' - UNDER! Imbucata di El Shaarawy per il vertice alto Gerson, che controlla e serve largo Under; piattone di prima intenzione disinnescato da Milinkovic-Savic.

39' - DE SILVESTRIIIIIII! VANTAGGIO TORINOOOO! Belotti si libera dalla marcatura, impatta di testa e costringe all'intervento Skorupski; sulla respinta, De Silvestri calcia e batte il portiere giallorosso. 0-1.

35' - UNDER! Palla che rimbalza a centro area, l'esterno giallorosso si avventa su di essa ed esplode il fendente che sorvola la traversa e termina sul fondo.

33' - EMERSON! Azione rapida della Roma, a due tocchi. Schick libera la correnta Emerson che conclude in corsa: forte, ma impreciso.

30' - EL SHAARAWY! TRAVERSA! Scalda il destro al limite ed effettua la conclusione; sfera che si stampa sull'incrocio dei pali e ricade sulla linea.

27' - Duro Niang sull'uscita palla al piede di Juan Jesus, giallo.

23' - DE SILVESTRI! Svetta sul calcio piazzato e mira la porta, Skorupski con un grande colpo di reni evita lo 0-1.

23' - Gerson travolge Niang sulla trequarti; punizione interessante.

21' - Poche emozioni in questo frangente.

18' - Roma che fa girare palla e si scontra con lo schieramento accorto sciorinato dal Torino.

16' - GONALONS! Riceve all'altezza dei 20 metri, sposta il pallone e calcia cercando l'incrocio; sfera larga.

13' - MOLINARO! Scippa palla e guida l'arrembaggio verso la porta giallorossa; allegerisce su Niang che lo serve nuovamente sull'inserimento: sinistro in corsa che termina alto.

10' - Possesso prolungato della Roma ora, gli uomini di Di Francesco lavorano per allentare le maglie granata.

7' - Ritmo alto, squadre che tentano di sfondare prevalentemente sulle corsie esterne.

4' - Danza Under sulla corsia destra, ubriaca Molinario che lo stende allargando il braccio.

3' - BELOTTI! Schiaccia a terra il colpo di testa da angolo, blocca Skorupski.

2' - NIANG! Accelera e converge al centro; destro respinto che si adagia sopra la traversa.

1' - Partiti.

Saluti, e poi sarà contesa.

Entrano le squadre in campo, Olimpico semi deserto ma che non farà mancare il suo apporto.

Le formazioni ufficiali.

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Roma vs Torino, partita valida per la Coppa Italia 2017/2018. Si gioca allo stadio Olimpico, fischio d'inizio alle 17.30, dirige Calvarese.

Per la Roma si tratta del debutto nella competizione. Ingresso agli ottavi, come per le altre big del nostro campionato.

Il Torino è invece al terzo impegno. Due incontri, fin qui, con squadre di rango inferiore. Goleada rifilata al Trapani, successivamente incrocio con il Carpi, sigillo granata per 2-0.

Il momento è diametralmente opposto. Mihajlovic convive con le alterne lune del suo gruppo. La squadra fatica a decollare, dopo i tre punti con la Lazio, ecco il tonfo con il Napoli. La sconfitta rientra nell'ordine naturale, sotto la lente d'ingrandimento, però, l'atteggiamento dell'undici di casa, eccessivamente dimesso.

Successo al tramonto per la Roma di Di Francesco. 94 minuti per piegare il Cagliari, rete di Fazio in mischia. Tre punti per mantenere il treno delle prime e sfruttare il primo passo falso di stagione dell'Inter. Una vittoria chiave, in virtù anche del big match alle porte con la Juventus.

Roma - Di Francesco, da inizio stagione, muove sulla scacchiera giallorossa diverse pedine. Una scelta ponderata per avere sempre la giusta intensità. La Coppa Italia è così utile per far rifiatare giocatori come Kolarov e Dzeko. Turno di riposo anche per Perotti e De Rossi.

Da seguire con attenzione alcuni profili. Emerson ritrova la titolarità a sinistra, Schick ha una preziosa opportunità al centro del tridente. Regia affidata a Gonalons, Under parte da destra.

Le scelte: Skorupski; Bruno Peres, Moreno, Juan, Emerson; Strootman, Gonalons, Pellegrini; Under, El Shaarawy, Schick

Di Francesco ?“Juventus-Roma? Noi pensiamo prima alla Coppa Italia, passare sarebbe importante perché vincere aiuta vincere. Sarà una sfida importante per lo scudetto, ci dirà tanto dal punto di vista della forza. Loro vorranno far bene, ma anche noi vogliamo far bene pur se cambieremo qualcosa"

Torino - Mihajlovic non può disporre di Ansaldi e Ljajic - per entrambi se ne riparla nel 2018 - come di Bonifazi. Due ballottaggi in essere: Gustafson o Valdifiori nel mezzo, Molinaro o Barreca a sinistra.

Opportunità ghiotta per Niang, fin qui corpo estraneo nel mondo granata. Fiori di milioni per portarlo alla corte del tecnico serbo, rendimento sotto il livello di guardia e panchine in serie. Può rilanciarsi in Coppa.

Niang prende la zona sinistra nel reparto d'attacco. Mihajlovic non rinuncia a Belotti, Edera completa il pacchetto, fuori Iago Falque e Berenguer.

Detto dell'interrogativo in mezzo, passiamo alle mezzali, per l'occasione Obi e Acquah. Il tecnico risparmia, almeno inizialmente, Baselli e Rincon. Moretti e Lyanco al centro della difesa, a destra De Silvestri, in porta Milinkovic.