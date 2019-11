Sassuolo - Inter in diretta, LIVE Serie A 2017/18 - Falcinelli! (1-0)

46' - Cinque minuti di recupero.

43' - Ripartenza nerazzurra con Icardi, che apre su Eder; cross lungo a trovare Perisic, la quale sponda viene rigettata dalla retroguardia.

40' - EDER! Sponda fantastica di Icardi, in equilibrio precario, per l'italo-brasiliano che al volo spedisce il pallone sul fondo.

38' - Cambio Sassuolo: fuori Politano, dentro Mazzitelli.

37' - ICARDI! Cross avvolgente di Perisic, Icardi fa il movimento ed impatta il pallone; destro da dimenticare, come tutta la partita. Doveri, poi, segnala il fuorigioco.

36' - POLITANO! Svernicia Dalbert sulla corsia destra, entra in area e calcia in porta; Handanovic evita il gol.

35' - Cambio Inter: fuori Miranda, dentro Joao Mario.

32' - Cambio Inter: fuori D'Ambrosio, dentro Dalbert.

29' - PERISIC! Impatta indisturbato a centro area, Goldaniga salva a Consigli battuta.

28' - Icardi scippa palla, e corre verso la porta avversaria. Magnanelli lo ferma, e si becca il giallo.

26' - Contrattacco rapido affidato a Ragusa, che vede Falcinelli libero e tenta di servirlo; Handanovic anticipa tutti e blocca.

23' - Gagliardini recupera palla, ma viene atterrato fallosamente da Ragusa.

20' - FALCINELLI! Ragusa scippa palla sulla corsia destra, sprinta verso la porta e serve Falcinelli: controllo e destro largo.

18' - Cambio Sassuolo: fuori Berardi, dentro Ragusa.

17' - Prevedibile la manovra dell'Inter, possesso palla sterile che porta quasi sempre ad un nulla di fatto.

14' - Inter in pressione, Sassuolo che tiene botta ottimamente. Gli uomini di Spalletti tentano di sfogare sulle corsie laterali.

10' - CANDREVA! Coast to coast dell'ex Lazio, che arriva palla al piede al limite e scarica la conclusione; distinto Consigli.

9' - Missiroli riceve largo a destra, cross immediato a pescare Berardi in area che cade sull'intervento di Miranda. Per Doveri non c'è nulla.

7' - Inter comunque intenta a ribaltare il risultato avverso della gara.

4' - PARA CONSIGLI! Rigore potente ma impreciso di Icardi; Consigli azzecca l'angolo e respinge.

3' - RIGORE INTER! Funziona la catena di destra dell'Inter, con lo scambio rapido tra Candreva e Cancelo. Quest'ultimo effettua il cross, Acerbi devia nettamente con la mano. Penalty solare.

1' - Inizia la ripresa.

Cambio Inter all'intervallo: fuori Brozovic, dentro Eder.

Primo tempo incolore, con un ritmo compassato a fare da cornice ai primi 45 minuti. L'Inter ci prova, prova a bucare la retroguardia neroverde, ma alla fine è costretta ad inchinarsi a Falcinelli. Sassuolo in vantaggio.

46' - Fine primo tempo.

45' - Un minuto di recupero.

42' - ICARDI! Brozovic scodella per Icardi, che salta Consigli in uscita con un sombrero ma non riesce a ribadire in rete grazie al'intervento provvidenziale di Acerbi.

40' - CANDREVA! Tenta il destro dal limite che - deviato da Icardi - termina sul fondo.

37' - Cancelo salta secco Peluso, ma si trascina la sfera in fallo di fondo.

34' - FALCINELLIIIIII! VANTAGGIO SASSUOLOOOOO! Cross lungo di Politano dopo un'azione travolgente, Falcinelli sorprende Cancelo e batte Handanovic. 1-0.

30' - Berardi spinge Cancelo fallosamente, punizione Inter.

28' - Propositiva l'Inter, costantemente nell'area avversaria.

25' - PERISIC! Cross morbido di Gagliardini, Perisic si appoggia sul difensore e schiaccia a terra il colpo di testa; smanaccia Consigli.

25' - ICARDI! Brozovic imbuca per l'argentino, che si trova a tu per tu con Consigli; destro piazzato che termina fuori, occasione monumentale non capitalizzata. Doveri, poi, fischia outside.

24' - BERARDI! Suggerimento favoloso di Berardi, che trova Missiroli spalle alla porta; il centrocampista ricambia il favore servendolo al centro, controllo e sinistro che termina largo.

21' - Brozovic va dritto sull'uomo commettendo fallo; giallo per il croato.

20' - Confusione e tanti errori, partita senza mordente fino ad ora.

17' - Conclusione sbilenca di Lirola dai 25 metri, palla che si perde sul fondo.

14' - Inter che si riversa in attacco, Sassuolo guardingo.

10' - Aziona prolungata dell'Inter, con tre cross consecutivi di Candreva che non scaturiscono gli effetti sperati.

8' - SKRINIAR! Svetta da corner, palla che termina alto sopra la traversa.

7' - CANDREVA! Riceve da Icardi, osserva che la retroguardia neroverde apre le maglie e tenta la conclusione; blocca in presa bassa Consigli.

5' - Ritmo basso, compassato in questi primi minuti, match che non decolla.

2' - Conclusione sterile di Perisic dalla distanza, palla alta.

1' - Partiti.

Inno della Serie A, saluti, e poi sarà contesa.

Entrano le squadre in campo, Mapei Stadium che risponde presente.

Spalletti spiazza tutti e fa esordire in campionato Cancelo, che va a rilevare Santon sulla corsia sinistra.

Iachini cambia una sola pedina rispetto alla vigilia. Lo slot di terzino destro viene occupato da Lirola, Gazzola in panchina.

Le formazioni ufficiali.

Si gioca al Mapei Stadium, impianto da 23.700 posti a sedere situato a Sassuolo.

Spalletti conferma il 4-2-3-1. Handanovic tra i pali, a sua protezione Miranda e Skriniar con D'Ambrosio e Nagatomo ai lati. Borja Valero e Gagliardini frangiflutti di centrocampo, Brozovic dietro Icardi con Candreva e Perisic ali.

Lo stop interno contro l'Udinese ha leggermente ridimensionato quel clima di magia creatosi a seguito delle 16 partite senza sconfitte. Spalletti ha predicato calma, dicendo - giustamente - che nulla è compromesso, e che l'Inter è ancora pienamente in corsa per l'obiettivo fissato ad inizio stagione: la Champions League. Inutile, comunque, nascondere l'amarezza; difatti la sconfitta ha fatto scivolare i nerazzurri al 3° posto, i quali ora sono braccati dietro dalla Roma e costretti ad inseguire Juventus e Napoli davanti. Vincere con il Sassuolo per ripartire e confermare che è stata soltanto una sconfitta isolata.

Iachini vara il 4-3-3. Consigli in porta, difesa composta - destra verso sinistra - da Gazzola, Goldaniga, Acerbi e Peluso. Magnanelli vertice di centrocampo, Missiroli e Duncan mezz'ali. Davanti, Berardi e Politano a supporto di Falcinelli.

Il Sassuolo prova a risalire la china, a togliersi dalle zone calde e pericolose del massimo campionato. Il cambio in panchina Bucchi - Iachini sta dando i frutti sperati, con il tecnico ascolano che ha raccolto due vittorie nelle ultime tre uscite - unica macchia il 3-0 incassato contro la Fiorentina - posizionandosi al 15° posto con 17 punti all'attivo. In Coppa Italia, però, è arrivata l'eliminazione per mano dell'Atalanta, vittoriosa con il punteggio di 2-1. Oggi, al Mapei Stadium, arriva l'Inter, desideroso di riscatto dopo lo scivolone interno contro l'Udinese. Esame difficile, ma il Sassuolo è in netta ripresa.

Sono 8 i precedenti totali tra le due compagini in Serie A. L'Inter conta 4 vittorie, il Sassuolo altrettante, nessun pareggio. L'ultimo head to head risale al maggio dell'anno in corso; Sassuolo vittorioso in quel di Milano. I neroverdi trovano il vantaggio al 36' con Iemmello, il quale replica ad inizio ripresa. Eder accorcia le distanze a 20' dalla fine, ma i padroni di casa non riescono ad acciuffare il pari.

Arbitra Daniele Doveri coadiuvato da Marrazzo e Peretti, quarto uomo Pasqua. V.A.R. (video assistant referee) Mazzoleni, A.V.A.R. (assistant of the video assistant referee) Meli.