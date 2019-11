Terminata Juventus - Roma, LIVE Serie A 2017/18 (1-0): Vince la Signora, sfortuna ospite nel finale

22.47 - Direi che è tutto. E allora un grazie a chi ci ha seguiti da parte di Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Juventus batte Roma per 1-0 con il gol di Benatia!

22.43 - Una partita su cui si potrebbe dire tantissimo: Juventus-Roma è stata uno spot per il calcio italiano, con il gol di Benatia unico e decisivo. Per il resto, con due portieri normali sarebbe finita con molti più gol: il primo plauso va ad Alisson e soprattutto a Szczesny, entrambi autori di due interventi assurdi nel recupero, ma il polacco forse un po' di più, su un'occasione nettissima capitata a Schick. Giallorossi sconfitti, ma non ridimensionati: nel finale il pareggio poteva anche starci, dopo una partita in cui comunque ai punti i bianconeri qualcosa in più l'hanno fatto. E anche nel risultato.

22.39 - E' FINITA! JUVENTUS BATTE ROMA 1-0!

90' + 5' - Prima era stato ammonito Kolarov, Benatia si oppone a Fazio nell'ultimissima azione della partita ed ottiene corner.

90' + 4' - SZCZESNY SALVA TUTTO SU SCHICK! Il ceco lanciato tutto solo da un clamoroso errore di Benatia, il portiere polacco rimane freddo nell'uno contro uno e si erige ad eroe di questo match!

90' + 3' - Alex Sandro gioca troppo di suola vicino alla bandierina, poi concede una rimessa dal fondo.

90' + 2' - TRAVERSA DI PJANIC! MAMMA MIA CHE BOTTA! Trova la forza di fare un coast-to-coast, da un'area all'altra, e poi calcia col destro dal limite sfruttando gli inserimenti dei compagni: traversa piena! Anzi, c'ha messo ancora le mani Alisson... che portiere.

90' + 1' - Cinque minuti di recupero. Pallone che sfila nella zona di Perotti, che poi viene frenato dal solito raddoppio degli juventin

90' - Marchisio apre per Bernardeschi sulla trequarti, l'ex Fiorentina calcia malissimo, addirittura in fallo laterale.

89' - Perotti calcia al volo dopo il pallone sfilato in area, palla alta. Ha preso la milionesima botta della sua partita Mario Mandzukic, che per la milionesima volta si alza.

88' - SZCZESNY SALVA SU UNDER! Bel taglio del turco sulla sponda di Dzeko sul primo palo, Alex Sandro lo limita insieme a Szczesny in calcio d'angolo!

87' - Higuain guadagna un calcio di punizione a dir poco prezioso, fallo di Pellegrini.

86' - Cengiz Under è l'ultimo cambio della Lupa, fuori addirittura De Rossi: 4-2-4, dunque, il loro schema adesso.

85' - Nainggolan sbaglia la misura di un passaggio piuttosto facile, verso la destra: Florenzi si sacrifica ma non ce la fa a tenerla in campo.

84' - Manolas, sfidato in scatto da Higuain, preferisce rifugiarsi in corner. Ottima uscita di Alisson sul traversone di Pjanic.

83' - Adesso Kolarov può crossare la palla dentro. Cross bloccato da Szczesny.

82' - Pestone di Alex Sandro a palla lontana ai danni di Schick, in corsia: giallo.

81' - Fase positiva per la squadra di trasferta, che prova ad attaccare a pieno organico.

80' - Momento un po' di stallo del match, dopo una fase di grande intensità. TRAVERSA DI FLORENZI! Benatia e Chiellini fanno passare questo lancio lungo, al volo l'italiano tenta un pallonetto stranissimo che colpisce la traversa! Sfortunato poi anche nella respinta l'ex Crotone, palla spazzata via.

79' - Il francese non ne ha più e lascia il campo: dentro, al suo posto, Marchisio.

78' - Matuidi è solo in area e cerca una conclusione, dopo un dribbling: il tiro colpisce l'esterno della rete. Poi si butta a terra: è stanchissimo.

77' - Entra anche Bernardeschi, primo cambio di Allegri: dentro Cuadrado.

76' - Mandzukic "spaventa" con una finta Florenzi ed evita il suo intervento, guadagnando il fallo laterale.

75' - Chiellini sceglie anche di provare l'azione personale, ma il suo tiro in caduta è facile per Alisson.

74' - Un po' di sangue dal naso per Matuidi, che esce dal campo, per poi rientrare subito.

73' - Altro pallone giocabile in area per Dzeko, Chiellini lo chiude in scivolata.

72' - Continua la fase di possesso dei giallorossi, qui interrotta da Khedira.

71' - Pellegrini è il secondo cambio di Di Francesco, che sostituisce Strootman. DZEKO! Un brivido. Il bosniaco riceve in area dopo un rimpallo favorevole, poi calcia alto!

70' - Pjanic guadagna un prezioso calcio di punizione nella sua tipica posizione da mediano.

69' - Alisson è stato bravo, qui, a bloccare la conclusione debole da fuori di Pjanic, che però aveva subito una velenosa deviazione.

68' - Continua il possesso un po' sterile dei capitolini.

67' - Finisce la buona partita di El Shaarawy, dentro al suo posto Schick. Higuain tira alto di piatto sul cross potente di Mandzukic. Può e deve fare meglio, da dentro l'area.

66' - CHE PARATA DI ALISSON! Mandzukic serve rasoterra sul primo palo Matuidi, che colpisce bene sul sinistro e trova la grande reattività del brasiliano, il quale col petto evita il raddoppio!

65' - Palla pericolosissima persa da Fazio, Pjanic serve Higuain che però viene murato proprio dall'ex Tottenham.

64' - Dzeko prova a rendersi pericoloso palla a terra, ma viene chiuso da un raddoppio.

63' - In seguito, posizione di fuorigioco per Mandzukic su questo lancio lungo. Prima c'era stata una possibile palla fatale per Higuain, chiuso bene però da Fazio.

62' - Parità numerica ristabilita. Ottimo disimpegno palla al piede completato con un cambio di gioco da Pjanic.

61' - I padroni di casa restituiscono il pallone e sono per ora in 10.

60' - Azione pericolosa dei piemontesi, con contrasto fra Mandzukic e Nainggolan: proprio il croato è rimasto a terra, ora il gioco è fermo.

59' - Fallo su Benatia da parte di Dzeko nel pressing su un pallone che stava uscendo.

58' - Dopo il cross basso di Kolarov, sugli sviluppi, è arrivato un corner.

57' - Benatia straordinario, poco dopo, a vincere il duello aereo con Dzeko sul cross di Florenzi.

56' - Altra ottima chance per i campioni d'Italia: Alex Sandro arriva sul fondo e mette un cross non irresistibile, l'arpione di Khedira non è perfetto né per Cuadrado né per Higuain, che erano soli sul secondo palo!

55' - Si torna a giocare soltanto adesso. Rinvia lungo Alisson.

54' - Florenzi stende Alex Sandro, che stava entrando al campo, fallo. HIGUAIN SE LO DIVORA! Pallone lungo di Chiellini per Mandzukic, il croato sbaglia il tocco, sul rimpallo però serve bene Khedira, altrettanto pronto a mettere il Pipita da solo contro Alisson: il suo tiro è alto, da posizione favorevolissima!

53' - Sugli sviluppi arriva un altro corner, la sponda di Manolas sul secondo palo è raccolta facilmente da Matuidi.

52' - Restituito il pallone ad Alisson, Khedira sembra in grado di proseguire. Cuadrado contrasta Kolarov sulla fascia e gli concede corner - l'arbitro lo ammonisce, adesso, per le seguenti proteste.

51' - Cure mediche per il tedesco. All'altezza del costato il dolore dell'ex Real Madrid, che ha subito un'involontaria gomitato da Fazio.

50' - Khedira rimane a terra dopo un contrasto, ha sentito dolore soltanto in seguito.

49' - Punizione per Pjanic, che dalla trequarti sulla sinistra la butta dentro, ma trova una respinta.

48' - Higuain pescato in avanti da un'altra verticalizzazione di Pjanic sulla destra dell'area, cerca il pallone dentro per Mandzukic ma con una grande scivolata Manolas evita il facile tap-in del croato.

47' - Punizione per fallo di mano di De Rossi, che è già ammonito e deve stare ammonito. Dalla sinistra, il pallone di Mandzukic per Higuain è fuori misura: rinvio dal fondo.

46' - Kolarov viene chiuso, ma il triangolo Cuadrado-Pjanic-Khedira è troppo frettoloso nel disimpegnarsi e regala il pallone a Fazio.

21.49 - Si ricomincia! Primo pallone mosso dalla Juventus.

21.47 - Le due squadre stanno rientrando in campo: per ora, nessun cambio.

21.37 - Come al solito, la Juventus si adatta ai propri avversari, ne evidenzia i limiti e sfrutta la propria superiorità: il vantaggio per 1-0 sulla Roma è più che meritato, anche se giunto in un'azione un po' particolare, una mischia in cui si è fatto valere Medhi Benatia, uno dei tre ex di serata. Chiamando fuori i propri avversari, i bianconeri stanno mostrando tutte le difficoltà di questi nel creare palle gol con un blocco che diventa facilmente un 4-4-2, con Mandzukic ed Higuain ad agire da punte. Poco per i giallorossi, pericolosi soltanto in una situazione, peraltro di contropiede, con una grande parata di Szczesny. Vedremo se queste circostanze cambieranno: per ora, solo una piccola pausa. Ci vediamo fra poco.

21.32 - Senza recupero, termina il primo tempo. Risultato di 1-0.

45' - Errore di Higuain in appoggio, laterale regalata agli avversari.. Brutta serata finora per l'ex Napoli.

44' - Soluzione dai 40 metri per Benatia, altissima.

43' - Cuadrado sbaglia il controllo sul pallone alto di Barzagli, Fazio disinnesca definitivamente l'azione con un appoggio ad Alisson.

42' - Tocco sbagliato di Mandzukic su Matuidi dopo un errore velenoso di Fazio. Manolas avanza, Pjanic lo chiude in fallo laterale.

41' - Mandzukic, dopo un pallone lungo respinto che era alla ricerca di Matuidi, cerca di tirare di prima, di punta, rasoterra: Alisson blocca senza grandi problemi.

40' - Bel cross di Kolarov, ma troppo su Szczesny, che blocca.

39' - Pjanic bene in verticale, Khedira guadagna un fallo col controllo orientato ai danni di Fazio. Buona giocata di Nainggolan, che poi cerca sul secondo palo Dzeko... l'azione si sviluppa fino al fallo, quasi sulla linea di fondo campo di sinistra, di Cuadrado su Kolarov.

38' - Benatia rischia nella gestione del pallone e lo perde, in corsia, ma lo recupera poi reggendo l'uno-contro-uno con Perotti.

37' - Szczesny salta Dzeko con una finta, inizia l'azione della Vecchia Signora: Alex Sandro ha tutto il tempo di puntare in area e cercare un cross per Mandzukic, che viene però letto da Fazio e spazzato in corner.

36' - Alex Sandro rischia con un passaggio orizzontale, ma la palla è sempre dei suoi.

35' - Dzeko commette fallo nel solito corpo-a-corpo coi suoi avversari. Lancio lungo di Szczesny che cerca Mandzukic, il quale premia di testa l'inserimento di Matuidi, anticipato in fallo laterale da Manolas.

34' - Nainggolan si prende un rischio facendo scorrere il pallone sul gioco corto di De Rossi, ma poi se la cava. Possesso sempre degli ospiti.

33' - Bella iniziativa di Kolarov, che stende Cuadrado regolarmente e poi innesca la sua corsa, ma poi è sfortunato a scivolare mentre cercava l'ultimo passaggio.

32' - Calcio di punizione sulla sinistra per infrazione di Cuadrado. Cross deviato due volte, Nainggolan quasi dal vertice destro dell'area cerca una conclusione difficile che infatti esce di moltissimo oltre il secondo palo.

31' - Il cross seguente, ancora di Kolarov, viene respinto. Cuadrado consolida il possesso dei suoi nonostante un rischio, in posizione pericolosa, accorso insieme ad Alex Sandro.

30' - Conclusione del serbo deviata dalla barriera: calcio d'angolo.

29' - Dzeko steso ai 25 metri circa di distanza dal bersaglio da parte di Chiellini: è la posizione prediletta, sul centro-destra, per Kolarov...

28' - Brivido su palla di Pjanic sul secondo palo, il mancato intervento di Manolas sorprende Higuain che non arriva al tap-in vincente per pochissimo.

27' - CHE PARATA DI SZCZESNY! Grandissimo lavoro di Dzeko, che con l'esterno piede fa correre Perotti a campo aperto: cross basso dell'argentino, che a centro area trova la deviazione di El Shaarawy con una specie di rigore in movimento, grande parata di Szczesny ad evitare il pareggio!

26' - Sempre il Pipita protagonista: prima, su una sponda di Mandzukic, viene fermato sul più bello; poi, dai 25-30 metri, prova a tirare rasoterra, ma non inquadra il bersaglio.

25' - Nonostante le proteste, nulla secondo l'arbitro: il fallo c'è invece su questa spinta di Manolas sulla trequarti ai danni, ancora, di Higuain.

24' - Che rischio per Alisson e Fazio! Un po' in ritardo l'uscita del brasiliano su questo pallone lungo, Higuain lo anticipa e fa passare il pallone alle sue spalle, per poi scontrarsi col portiere avversario! Fazio recupera prima che il pallone entri e ritorna a giocare

23' - Dzeko in posizione regolare su questo pallone scodellato da Perotti, ma la morsa di Benatia rende il suggerimento ingiocabile. Blocca Szczesny. Il primo ammonito della partita è De Rossi, fallo duro vicino alla bandierina ai danni di Barzagli in pressing.

22' - Higuain, dopo un'iniziale respinta, viene chiuso da Nainggolan in contropiede con un'ottima scivolata.

21' - Calcio di punizione sulla destra guadagnato da De Rossi per infrazione di Pjanic: distanza di 30-35 metri dal bersaglio, presumibilmente però arriverà un cross nel mezzo.

20' - Perotti abbassa un attimo i ritmi e torna indietro da Fazio, cercando di disinnescare l'inerzia favorevole ai bianconeri.

19' - Si torna a giocare soltanto adesso. Ora la partita è accesa.

18' - Verticalizzazione di Alex Sandro e Higuain sarebbe tutto solo, ma Fazio lo rimonta e si salva in corner. GOOOOOOOOOOOL! BENATIA! 1-0! Gol dell'ex per il marocchino: prima Chiellini con salvataggio di Alisson, poi ancora il brasiliano sulla prima conclusione del numero 4 per spedirla sulla traversa, e ancora l'ex Bayern per l'1-0!

17' - Gran cross dalla destra della trequarti di Cuadrado, taglia Higuain che praticamente dal limite cerca un colpo di testa troppo strozzato, largo oltre la sinistra.

16' - Altro traversone dalla sinistra, Cuadrado arriva come un treno provando ad anticipare Kolarov ma non trova un impatto efficace col pallone in area.

15' - Fase di studio della partita, nessuna delle due squadre sta osando più di tanto. qui cross di Alex Sandro alla ricerca di Khedira a rimorchio ma con troppi avversari in mezzo alla traiettoria.

14' - El Shaarawy ripiega su Matuidi quasi nella propria area sul pallone di Cuadrado verso la fascia. Poi è bravo e guadagna anche un fallo laterale.

13' - Bel pallone dalla sinistra per il taglio di Florenzi sul secondo palo, l'italiano cerca il tiro al volo e spedisce il pallone in curva.

12' - ... per poi essere rimontato da De Rossi in velocità, dopo aver tentato un tunnel.

11' - Buon disimpegno completato da Florenzi, l'errore sul passaggio permette a Khedira di lanciarsi...

10' - Rilancio lungo di Alisson in terra di nessuno, gestione della retroguardia locale.

9' - Pallone lungo verso Higuain, anticipato, stesso discorso per Mandzukic, che ha provato a rientrare nell'azione.

8' - Cuadrado cerca un'apertura di prima col mancino, chiusa, poi Barzagli recupera immediatamente la sfera. MANDZUKIC! Fuori di poco! Sviluppo della manovra sulla sinistra, Matuidi crossa col sinistro per Mandzukic che, a centro area, non inquadra l'angolo più lontano! Questione di centimetri...

7' - Fazio imposta con questo pallone lungo alla ricerca di Dzeko, Benatia ancora bene, in fallo laterale.

6' - Recupero palla e contropiede: Higuain serve il taglio di Cuadrado in mezzo a Kolarov e Fazio, il colombiano sbaglia il controllo e viene chiuso, il seguente tiro di Khedira da dentro l'area è però troppo angolato. Rinvia Alisson.

5' - Errore di Chiellini ed El Shaarawy parte sulla destra: il suo cross è poi sul primo palo, dove Dzeko viene anticipato dalla spaccata di Benatia. Il secondo traversone di Florenzi viene disinnescato in fallo laterale.

4' - Tocco di prima di Cuadrado spalle alla porta, Kolarov si presenta con un calcione: richiamo dell'arbitro per lui, calcio di punizione.

3' - Higuain sbaglia un'apertura dalla lunetta, Florenzi bravo ad intercettare e poi guadagnare un fallo sulla pressione di Pjanic. Si gioca, ma El Shaarawy, su questa verticalizzazione di De Rossi, non riesce ad intervenire: il rinvio è allora di Szczesny.

2' - Scucchiaia Pjanic alla ricerca di Khedira, sfera respinta. Sugli sviluppi prima accelerazione sulla destra di El Shaarawy, che sterza all'improvviso e guadagna un po' di spazio su Alex Sandro, poi bravo a chiudere.

1' - Lancio di De Rossi per Perotti, che appoggia per Kolarov. Benatia chiude e appoggia, il primo pallone di Chiellini è un altro pallone alto verso Mandzukic, che fa la sponda per Matuidi, anticipato ancora da Nainggolan.

20.47 - Si parte! Primo pallone mosso dalla Roma.

20.42 - Squadre in campo!

20.35 - Piede caldo per Miralem Pjanic, uno degli ex di giornata... bene così: adesso le squadre sono tornate negli spogliatoi, a breve si parte con Juventus-Roma. Non mancate!

20.25 - Il riscaldamento è iniziato da parecchi minuti. Andiamo a vedere qualche immagine...

20.15 - I bianconeri recuperano Mandzukic e scelgono lui nel tridente al fianco di Cuadrado ed Higuain; in panchina, come armi aggiuntive, ci sono Douglas Costa e Dybala. Nessuna sorpresa per i giallorossi.

20.05 - La risposta della Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Strootman; Perotti, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco

19.55 - La formazione ufficiale della Juventus (4-3-3): Szczesny; Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Higuain, Mandzukic. All. Allegri

19.45 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Roma, match valido per la 18esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Paolo Tagliavento.

QUI JUVENTUS

Momento decisamente favorevole questo per i bianconeri, che non subiscono gol da sei gare consecutive fra campionato e Champions League e, giusto mercoledì, hanno staccato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia battendo il Genoa per 2-0. Sembra che le incertezze di inizio stagione siano passate.

Il secondo posto ottenuto con il successo di Bologna non è però abbastanza per i campioni d'Italia, che puntano ancora una volta ad ottenere il miglior piazzamento in questa stagione, perlomeno all'interno dei confini nazionali, come ha detto anche in settimana Miralem Pjanic, ex di giornata.

Non solo il bosniaco, ma anche Szczesny - pronto a sostituire ancora Buffon, per cui si parla di rientro solo per l'anno nuovo - e Benatia hanno vestito i colori oggi rivali. Parlando ancora di assenti, Allegri in conferenza stampa ha fatto il punto della situazione, in particolare riguardo gli acciaccati Cuadrado e Mandzukic.

Massimiliano Allegri ha in realtà convocato i due attaccanti, lasciando a casa solo De Sciglio ed Howedes rispetto ai convocati. Il tecnico va per la riconferma del 4-3-2-1: davanti a Szczesny ci sarebbero Barzagli, Benatia, Chiellini ed Alex Sandro, in mediana invece Khedira, Pjanic e Matuidi. Cuadrado e Dybala i favoriti per occupare le caselle alle spalle di Higuain (attenzione alle quotazioni però di Douglas Costa e Mandzukic, che potrebbero anche essere inseriti al posto di una delle due mezzali con conseguente passaggio al 4-2-3-1).

QUI ROMA

In un bilancio generale di questa prima parte di stagione i giallorossi in realtà possono ritenersi soddisfatti, aldilà del blackout in TIM Cup di mercoledì, costato l'eliminazione in favore del Torino. Ora però massima concentrazione per un impegno definito "importantissimo" da Di Francesco in conferenza stampa.

In generale già la vittoria ottenuta solo al 95esimo contro il Cagliari aveva lasciato qualche perplessità sulla condizione della Lupa, che però era riuscita a farsi valere e a lanciare un urlo bellissimo, una carica che magari potrà permettere di chiudere comunque alla grande quest'annata.

Fra i più criticati di recente c'è sicuramente Edin Dzeko, trascinatore e capocannoniere della squadra l'anno scorso, ora però a secco di reti da un po'. L'ex City è comunque pronto a guidare l'attacco dei suoi, anche vista l'assenza odierna di Defrel (unico escluso dai convocati, oltre al lungodegente Karsdorp, a causa di un infortunio).

A supporto del centravanti bosniaco Eusebio Di Francesco è pronto a schierare Perotti ed El Shaarawy, con quest'ultimo insidiato da Schick. Andando a ritroso, a centrocampo troviamo Nainggolan e Strootman con De Rossi favorito su Gonalons per il posto in cabina di regia. La difesa è invece composta da Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. Alisson, che ha parlato pubblicamente in settimana, sempre titolare fra i pali.

PRECEDENTI

Abbiamo già parlato qui dei precedenti, con i capitolini che in realtà non sono ancora mai riusciti a fare punti all'Allianz Stadium. La più recente fra queste vittorie della Vecchia Signora è di circa un anno fa, datata 18 dicembre 2016: il gol di Gonzalo Higuaìn consegnò il big match ai torinesi, per l'1-0 finale.