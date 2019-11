Terminata Milan - Atalanta, LIVE Serie A 2017/18 (0-2): Cristante-Ilicic, che crollo dei rossoneri!

20.00 - Direi che è tutto. E allora un grazie a chi ci ha seguiti da parte di Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Atalanta batte Milan per 0-2 con le reti di Cristante ed Ilicic!

19.58 - L'Atalanta c'è: è questo il verdetto che ci lascia questa diciottesima giornata di Serie A, per quello che riguarda la lotta per l'Europa League. Il Milan, invece, è in caduta libera: lo scontro diretto è stato vinto per 0-2 dalla Dea a San Siro, con reti di Cristante ed Ilicic, ma con una sensazione di netta superiorità diventata poi dominio totale nel secondo tempo. Sempre più a terra, psicologicamente ed in classifica, i rossoneri: adesso sembra che le cose si mettano davvero male, dopo l'ennesima sconfitta.

19.55 - E' finita! Atalanta batte Milan per 0-2!

90' + 4' - Ancora André Silva, che sembra l'unico interessato al match, lotta ed ottiene un fallo laterale.

90' + 3' - André Silva prova ad inventarsi un gol: dalla destra arriva un pallone pulito, lui apre l'angolo di tiro e col sinistro ci prova, ma è un passaggio per Berisha.

90' + 2' - Spinazzola sulla corsia mancina elude la pressione di Abate con una ruleta e ottiene fallo. Quasi apoteosi per la squadra in trasferta.

90' + 1' - Musacchio di testa apre il recupero con un appoggio per Donnarumma. André Silva prova un aggancio complicato su un pallone arrivatogli da dietro, vince un contrasto, perde in seguito la sfera.

90' - Saranno quattro i minuti di recupero, Kurtic apre per Gomez in campo, il palleggio viene consolidato poi da Freuler.

89' - Rischia il giallo Biglia, qui in netto ritardo nell'intervento su Ilicic che è entrato benissimo nella gara.

88' - André Silva elude la pressione di tre avversari in successione, poi va da Biglia. La manovra prosegue fino ad un cross di Rodriguez, atipicamente col destro, che Masiello prima e Gomez poi spazzano via.

87' - Altra iniziativa estemporanea di Borini, che dalla destra prova ad inventarsi un tiro fantastico, che in realtà termina alto.

86' - Kurtic tocca per ultimo dopo un rimpallo sulla sinistra, rinvio dal fondo. In seguito Masiello ci prova ancora: terzo lancio della partita verso Gomez, che però non può arrivarci prima che il pallone possa essere gestito verso Donnarumma.

85' - Lancio lungo per Gomez, alle spalle di Abate, con uno stop fantastico dell'ex Catania: Bonucci lo ferma in calcio d'angolo.

84' - Insieme anche Biglia al posto di Montolivo, prima. Fallo netto di Borini su Freuler, che portava palla in mediana.

83' - E' appena entrato in campo André Silva, al posto del fischiatissimo Kalinic. Ingiusto, oggi è stato comunque uno dei pochi a creare qualcosa, anche soltanto con la forza dell'impegno. Il portoghese viene invece subito pescato in fuorigioco.

82' - Scivola Donnarumma su un rinvio, il pubblico lo scherza con un boato. Un momento difficile.

81' - Freuler ferma Kessié, che avanzava sulla destra, in rimessa laterale.

80' - Irriconoscibile Rodriguez che sbaglia un tocco dalla sinistra in verticale, completamente. Che disastro... dentro Kurtic, fuori Cristante che viene anche giustamente applaudito dal suo ex stadio.

79' - Possesso infinito che ora pesca Gomez vicino alla bandierina, Musacchio lo chiude e guadagna anche fallo laterale.

78' - Sta davvero scherzando la compagine orobica, che sembra stia quasi allenandosi. A San Siro.

77' - Protegge bene la sfera Kalinic sulla verticalizzazione di Bonucci, poi si gira e calcia di destro: pallone alto dal limite. E' l'immagine più essenziale del momento del Diavolo.

76' - Dentro Calhanoglu al posto dell'ex Jack Bonaventura, uno dei pochi sufficienti fra i suoi. Si è ripreso Ilicic che un po' zoppica... vediamo se ha dei problemi seri.

75' - Ilicic scappa alle spalle di Bonucci, poi cade a terra... credo, da solo. Vediamo cosa è successo...

74' - ...E FREULER QUASI CALA IL TRIS! Cross di Hateboer che domina su quella fascia, pallone che l'olandese sbatte nel mezzo per il proprio connazionale centrocampista e calcia col destro, potente ed angolato, mezzo miracolo di Donnarumma!

73' - Spinazzola rinuncia al cross dalla sinistra e va da Freuler, poi possesso palla che va da sinistra a destra...

72' - Risultato meritato, comunque, aldilà di qualche occasione sporadica creata dai milanesi che però sembravano scollegati da un po'.

71' - E adesso una punizione guadagnata dai bergamaschi nella propria metà campo. GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ILICIC! 0-2! Appoggio spaziale di Gomez per Spinazzola che vola sulla sinistra e col mancino, dal limite, mette un pallone perfetto a centro area per Ilicic, che col destro rimane freddo e batte Donnarumma per lo 0-2!

70' - Kessié-Borini-Kessié e l'ivoriano può tentare di rifinire, ma sbaglia completamente la misura del passaggio verticale verso Kalinic.

69' - Possibilità con tanto campo per Gomez sulla sinistra, entra in area l'argentino, Bonucci lo chiude e riparte in disimpegno.

68' - Clamorosa chance per Ilicic sul recupero palla ai danni di Musacchio, lo slavo può calciare dalla lunetta tutto solo di sinistro ma lo fa male, Donnarumma blocca...

67' - BORINI! FUORI DI POCO! Apre Bonaventura sulla destra di prima, cross dentro di Abate dal fondo e Kalinic col petto appoggia per Borini, che al volo di destro la piazza nell'angolo e la spedisce di poco larga alla sua sinistra!

66' - Ancora l'ex Palermo con un doppio passo si libera del diretto avversario, ma poi sbaglia il passaggio. Musacchio ricomincia l'azione dei suoi.

65' - Eccolo: dentro Ilicic, fuori Petagna per togliere riferimenti agli avversari. E lo sloveno, con un'elegante finta, ottiene subito una punizione. Gomez si è ripreso.

64' - Ora l'argentino viene curato, intanto è pronto un cambio e si continua a non giocare...

63' - Un'altra volta il gioco fermo, perchè Gomez ha subito un colpo alla schiena: Montolivo mette il pallone fuori.

62' - Cure mediche per l'ex Juventus, che sembra, anche se zoppicante, in grado di proseguire. Intanto era stato ottenuto un altro corner, ora battuto senza sviluppi dopo che Rodriguez di testa aveva provato a rimetterla nel mezzo.

61' - Corner per i padroni di casa. Rimane a terra Bonucci, scontro con Freuler ed un problema per lui al ginocchio destro. L'olandese ha camminato letteralmente sul ginocchio dell'ex Juventus.

60' - Calcio di punizione guadagnato da Rodriguez sulla sinistra. Proprio lo svizzero calcia il pallone nel mezzo, un po' corto ma deviato, Kessié al limite viene ancora una volta fermato.

59' - Cambio di gioco di Bonucci, che trova Abate il quale ora può impostare.

58' - Apre il compasso Rodriguez, a 40 metri di distanza dal bersaglio avversario, ma lo apre troppo: pallone sul fondo, Berisha rilancia.

57' - Duello fra Rodriguez ed Hateboer, la palla ce l'ha il primo, in una posizione delicata: il risultato è un nulla di fatto e l'inizio di un'altra fase di possesso dei compagni dello svizzero, costretto a tornare indietro.

56' - Retropassaggio verso Donnarumma e San Siro rumoreggia: tuttavia è una scelta difensiva saggia per i giocatori locali, che ora possono riposizionarsi.

55' - HATEBOER SALVA SU KALINIC! Grande passaggio col tacco di Bonaventura per la corsa di Borini, l'italiano mette un pallone a rimorchio dove Kalinic controlla non benissimo col sinistro e poi calcia ad incrociare, trovando il gambone dell'olandese nell'area piccola, e soltanto un corner!

54' - Lancio per Gomez, ancora tentato da Masiello, Musacchio accompagna il suo connazionale sul fondo del campo.

53' - Toloi svetta a centro area, colpo non ottimale, altro bloccaggio piuttosto semplice per Donnarumma. Borini fa rimbalzare un campanile ai 20-22 metri, poi calcia di sinistro: non male, ma alto lo stesso.

52' - Bonucci colpito da una conclusione dal limite, Rodriguez ferma Hateboer in corner sugli sviluppi.

51' - Il pallone gira meglio, sembra che i rossoneri abbiano iniziato in generale con un atteggiamento favorevole.

50' - Conclusione dai 20 metri di Rodriguez col mancino, blocca Berisha. KESSIE'! QUESTO ERA PERICOLOSO! Grande appoggio di Kalinic, pallone che Kessié può colpire dal limite col mancino di controbalzo per una botta di poco oltre il palo alla destra di Berisha!

49' - Kalinic anticipa Cutrone su un pallone, appoggio per Kessié sulla destra dell'area, tiro rimpallato, ancora l'ivoriano che svirgola. Rimessa dal fondo.

48' - Taglio sul primo palo di Kessié, che colpisce male e spedisce alto. In seguito c'è un fallo di Cristante in mediana, ai danni di Rodriguez.

47' - Interessante cross di Rodriguez dalla trequarti, pallone respinto da Toloi in calcio d'angolo a centro area. Sugli sviluppi arriva un altro corner.

46' - Confermati gli stessi 22, pallone giocato male e Donnarumma che può dunque rinviare in tutta tranquillità.

19.06 - Si riparte! Muove la sfera l'Atalanta.

19.04 - Squadre nuovamente in campo. Non sembrano esserci cambi.

18.54 - L'avevamo detto nella preview: è di fatto uno spareggio che dirà tanto su chi potrà proseguire nella lotta all'Europa. L'Atalanta ha sentito meno la pressione, probabilmente, e nei primi minuti ha fatto bene, approcciando meglio il tutto; poi il Milan è venuto fuori e il prodotto è stato una partita di alta intensità e buon livello tecnico. L'abilità su palla inattiva dei nerazzurri, supportata da un errore tattico in difesa dei rossoneri, per ora sposta il risultato in favore degli ospiti: vediamo come si evolverà però il secondo tempo. Ora c'è una piccola pausa: ci vediamo dopo!

18.49 - Termina il primo tempo. Parziale di 0-1.

45' + 3' - Appoggio del Papu, tocco per Cristante che calcia rasoterra, debole e deviato: blocca Donnarumma.

45' + 2' - Freuler anticipa il diretto avversario su questo pallone sporcato da Montolivo alla lunetta: ancora il classe 1985 cerca un contrasto, stavolta commette fallo, posizione centrale ai 20 metri e c'è Gomez.

45' + 1' - Pallone crossato praticamente addosso a Berisha, che blocca senza problemi. Due minuti di recupero.

45' - Gomez stende Abate, punizione sulla destra da posizione di cross per gli ospitanti, che realisticamente proveranno a buttarla nel mezzo.

44' - Galoppa Bonucci, fino al limite dell'area sulla sinistra, dove poi il suo tocco non è il massimo.

43' - Hateboer evita di far scorrere oltremodo il cross a mezza altezza giunto dalla destra, il riflesso in area di Kessié manda il pallone addirittura in fallo laterale.

42' - Bel pallone di Spinazzola per Petagna, che all'altezza del limite viene però ingabbiato e poi chiuso dopo un controllo leggermente difettoso.

41' - Bel pallone di Bonaventura con l'esterno, Rodriguez prova a prendersi il fondo ma controlla male.

40' - Kessié sbraccia cercando di farsi valere su Petagna in mediana, lo fa troppo: fallo e giallo per lui.

39' - Montolivo pesca l'arbitro, involontariamente, con una verticalizzazione, palla persa. Sempre lui, poi, non s'intende con Bonaventura sulla sinistra e regala una rimessa ai suoi avversari.

38' - Cross dalla sinistra di Bonaventura, bel contropiede: Borini sul secondo palo arriva però in ritardo, altro pallone potenzialmente buono sprecato.

37' - Stop orientato di Gomez che si mangia Musacchio, appoggio alla lunetta per Cristante che fa scorrere per Petagna, il cui tiro viene respinto. In seguito De Roon recupera ancora il pallone all'altezza della trequarti e tira, Donnarumma commette una papera e sarebbe 0-2 se non fosse per un fischio di Fabbri: punizione per il Diavolo...

36' - Lancio lunghissimo di Berisha su un rinvio, Bonucci controlla la corsa di Petagna e gioca il pallone per Donnarumma.

35' - Confusione pazzesca in area: Bonaventura cerca una sforbiciata volante con Berisha un po' fuori dai pali, diversi rimpalli, poi un cross dalla sinistra sempre di Bonaventura e una respinta comoda.

34' - Musacchio in verticale dopo una punizione battuta velocemente, palla deviata, Kessié ottiene una rimessa laterale nonostante il raddoppio di Masiello su di lui.

33' - Si riparte, pallone allargato per Rodriguez. Sesto gol in campionato per l'italiano ex Benfica (e sarebbe un centrocampista).

32' - GOOOOOOOOOOOL! CRISTANTE! 0-1! Pallone messo sul secondo palo e Caldara schiaccia di testa, a Donnarumma la sfera sfugge e Cristante ribadisce in gol nell'area piccola! Gol dell'ex, 0-1!

31' - Frustrato da questa situazione è un combattente come Cutrone, troppo irruento su Gomez ai 20-22 metri sul centro-destra, fallo. Anche ammonito il numero 63, ora punizione per il Papu...

30' - Anche la Dea ha perso un po' di lucidità ed ora attende che si apra uno spazio.

29' - Ritmi ora più bassi: spinta fallosa di Abate su Gomez che stava lavorando spalle alla porta.

28' - Giropalla perimetrale e un po' lento in questa fase che Rodriguez ora cerca di rendere qualcosa di più.

27' - Discorso simile per Cutrone, che sul suggerimento di Abate deve accontentarsi di ottenere una rimessa con le mani dopo il duello aereo.

26' - Kalinic, sull'ennesimo pallone alto ricevuto, commette un'infrazione buttando a terra Caldara: fallo.

25' - Triangolo fra Gomez e Spinazzola che non si chiude: rimessa laterale per i padroni di casa, che sprecano questo possesso con l'iniziativa chiusa di un comunque - finora - positivo Cutrone.

24' - Velo di Bonaventura, Kalinic allarga ancora per Cutrone che rientra sul destro e calcia a giro dal limite: Berisha, attento, blocca.

23' - ... l'italiano rinvia immediatamente e Kalinic lavora di sponda per Cutrone: l'italiano con un bello spunto entra in area, cross di sinistro ma sul secondo palo non arriva nessuno a concludere un bel contropiede. Gestiscono i bergamaschi.

22' - Petagna lavora bene per Gomez su un campanile, l'argentino scucchiaia e Donnarumma blocca...

21' - Bella combinazione sulla destra, Borini imbuca per Kessié che non crossa però bene. In seguito Freuler ottiene una punizione.

20' - Masiello cerca un lancio per Gomez, la misura è giusta, la chiusura di Musacchio anche: fallo con le mani, dopo un rimpallo, battuto da Abate.

19' - MONTOLIVO! C'E' BERISHA! Schema e pallone poco dietro la lunetta, tiro rasoterra, non velocissimo, ma angolatissimo: respinge bene l'albanese, altro calcio d'angolo. Sul cross sfera respinta e Borini dai 30-35 metri cerca una conclusione, potente, ma abbastanza imprecisa.

18' - Grande recupero sulla possibile ripartenza commesso da Freuler in scivolata ai danni di Kalinic. In seguito Caldara regala un corner a Kalinic sulla destra.

17' - Triplo rimpallo sul tocco errato di Cristante, la palla va da Petagna che cerca un cross forte e teso: deviazione, in area non c'è nessuno, Abate ha paura e concede giustamente corner.

16' - Sulla destra adesso c'è un altro possibile cross, da fermo, che verrà tentato da Bonaventura dopo una punizione. Bel tentativo di traversone, ma la deviazione è di un milanista e la rimessa dal fondo è per Berisha.

15' - Gol immediatamente annullato, ci sono almeno due infrazioni in questa marcatura. La mano di Cutrone ed il fuorigioco di Bonaventura, in quest'ordine.

14' - GOOOOOOOOOOOOL! BONAVENTURA! 1-0 MA ASPETTIAMO LA VAR! Pallone messo in mezzo di Kessié dalla destra della trequarti, Cutrone sul secondo palo - forse con un braccio - dopo l'uscita sbagliata di Berisha colpisce e Bonaventura sulla linea di porta, in palese fuorigioco, la mette in porta...

13' - Rimpalli vari fra Freuler e Kalinic, sulla corsia destra dello slavo che stava pressando, ma è proprio lui secondo l'arbitro ha commesso fallo di mano.

12' - Combinazione fra Cutrone e Bonaventura sulla sinistra, il secondo si allunga il pallone ed è rimessa dal fondo.

11' - Silent check della VAR, l'intervento sulla tibia era abbastanza brutto ma non ha causato l'intervento dell'assistenza video. Si riprende solo adesso a giocare.

10' - Fallo di Kalinic su Toloi, col piede a martello, cercando di lottare a centrocampo. Bruttissima la dinamica, a terra il brasiliano, intervengono i medici.

9' - Buona diagonale di Abate sul passaggio di Petagna, morbido, verso il taglio di Gomez: calcio d'angolo.

8' - Grande aggressività dei nerazzurri comunque in quest'avvio, gli oppositori fanno fatica a venire fuori dalla propria metà campo.

7' - Anche Freuler sul punto di battuta. Appoggio dell'olandese e l'argentino esegue un tiro-cross verso il secondo palo, che in due tempi - dopo la battuta tentata da Spinazzola da fuori area - viene respinto.

6' - Musacchio in scivolata su Petagna sulla corsia di sinistra, palla ed avversario colpiti: c'è fallo vicino alla bandierina, pronto a battere Gomez.

5' - Kessié bene in corsia, ma poi sbaglia un velenoso passaggio orizzontale: il break di De Roon viene contenuto dall'ivoriano, il seguente coss di Spinazzola viene respinto.

4' - Rilancio lungo di Berisha, Cristante rincorre ma Rodriguez ferma le operazioni con un altro retropassaggio, verso Donnarumma.

3' - Cambio di gioco di Masiello, Cutrone ringhia e prova a farsi valere ma il possesso è sempre avversario.

2' - Montolivo in verticale per Kalinic, che fa la sponda ma è partito da posizione di fuorigioco. Punizione.

1' - Primo pallone rimpallato ma con sfortuna per Borini, in seguito rimessa verso Masiello.

18.02 - Si parte! Primo pallone mosso dal Milan.

17.58 - Squadre in campo!

17.50 - Adesso però si torna negli spogliatoi: a breve si comincia con Milan-Atalanta, non mancate!

17.40 - Il riscaldamento è già iniziato da qualche minuto...

17.30 - Vincono Musacchio e Cutrone i ballottaggi nei rossoneri, in panchina Zapata e Calhanoglu. Dall'altro lato spazio a De Roon con Ilicic in panchina: è una scelta difensiva.

17.20 - La risposta dell'Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante, Gomez; Petagna. All. Gasperini

17.10 - La formazione ufficiale del Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Bonucci, Rodriguez; Kessié, Montolivo, Bonaventura; Borini, Kalinic, Cutrone. All. Gattuso

17.00 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

QUI MILAN

Il bruciante KO di Verona è stato presumibilmente il punto più basso mai toccato dai rossoneri nelle stagioni recenti - già di per sé tutt'altro che esaltanti. Tutto ciò che di positivo aveva lasciato il successo sul Bologna in casa - comunque anch'esso arrivato tra mille sofferenze - è stato quasi dimenticato dall'ambiente.

Dimenticato sì, ma in maniera lecita. Allora la società, dopo aver preso accordi col tecnico Gattuso, ha deciso di assumere la misura del ritiro punitivo per tutta la squadra, giustificata poi dalla dirigenza, ed in particolare da Fassone, nel corso della settimana, con delle dichiarazioni piuttosto forti.

Nemmeno la situazione tecnica, per i milanesi, è semplice. Le assenze di Suso e Romagnoli - fra i migliori per rendimento in quest'annata - per squalifica oggi si faranno sentire (in particolare, è difficile immaginare un Diavolo senza lo spagnolo). Sempre out dai convocati per il match ci sono Conti e José Mauri, infortunati.

Gennaro Gattuso, nel suo 4-3-3, ha diversi dubbi. Davanti a Donnarumma, ad esempio, c'è da capire chi la spunterà nei ballottaggi Abate-Calabria sulla destra e Zapata-Musacchio al centro, completando il reparto con Bonucci e Rodriguez. A centrocampo dovrebbero essere confermati Kessié, Montolivo e Bonaventura, mentre in attacco dovrebbe essere Calhanoglu - per cui si è parlato di "rilancio" in settimana - e non Cutrone a fare reparto con Borini e Kalinic.

QUI ATALANTA

Aldilà delle aspettative iniziali, i nerazzurri stanno vivendo una stagione molto simile a quella dei loro odierni avversari: entrambe le compagini hanno vinto il proprio girone in Europa League ed hanno totalizzato 24 punti, anche se con mille sfaccettature diverse: ad esempio, nell'ultima giornata è arrivato per loro un roboante 3-3 contro la Lazio.

Quasi in sordina, c'è da dire che anche quest'anno la Dea si sta comportando bene: Gasperini oggi si trova ad affrontare una sorta di spareggio per l'Europa, come ha confermato lui stesso in conferenza stampa, ma è anche fiducioso dei propri mezzi, anche dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Sassuolo di mercoledì.

Per la gara di oggi, il tecnico ex Genoa si trova costretto a fare a meno di Palomino per un problema al ginocchio; in dubbio c'è anche Cornelius, uscito un po' acciaccato dall'impegno infrasettimanale di cui sopra. Petagna - intervistato di recente - è pronto però a sostituirlo al centro dell'attacco.

Gian Piero Gasperini, alle spalle della punta appena citata ex di giornata, dovrebbe optare per Ilicic - che "studia da Re" - e il Papu Gomez nel solito 3-4-2-1. Andando a ritroso, sulla linea mediana dovrebbero poi agire Hateboer, Cristante, Freuler (o De Roon) e Spinazzola, mentre in difesa è obbligato il trio con Toloi, Caldara e Masiello. In porta c'è Berisha.

STATISTICHE E CURIOSITA'

Diversi gli ex che oggi potrebbero essere della partita, oltre a Petagna: ci riferiamo a Paletta, Kessié, Montolivo e Bonaventura da un lato, mentre a Cristante dall'altro. Proprio l'ex Benfica andò in gol per i padroni di casa nell'ultima vittoria del Milan in casa contro l'Atalanta, nel 2013-2014, in una gara terminata sul risultato di 3-0: da allora i bergamaschi sono sempre usciti imbattuti dalle trasferte contro questo avversario. Nella scorsa stagione, i due confronti fra queste compagini sono terminate sui risultati di 0-0 (il 17 dicembre 2016) e 1-1 (il 13 maggio 2017).