Risultato Milan - Inter in diretta, LIVE Coppa Italia 2017/18 - Cutrone! (1-0)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buon proseguimento di serata.

Milan che in semfinale affronterà la Lazio.

121' - Termina qui la gara. Milan in semifinale!

120' - Un minuto di recupero.

116' - SUSO! Uno contro uno con Nagatomo, cross tagliato che Cutrone non riesce a deviare in gol.

114' - ICARDI! Perisic riceve largo a sinistra, cross dentro per Icardi che impatta male.

111' - Vecino atterra Bonaventura, giallo sacrosanto.

107' - Eder scappa alle spalle di Bonucci e riceve il suggerimento di Nagatomo. L'ex centrale della Juventus - però - subisce fallo, e l'azione sfuma.

105' - Iniziano gli ultimi 15 minuti di gara. Poi - eventualmente - ci saranno i rigori.

106' - Termina qui il primo tempo supplementare.

103' - CUTRONEEEEEEE! VANTAGGIO MILAAAAAN! Il solito Suso converge al centro, pesca il taglio alle spalle di Cutrone e va dal centravanti; tocco di prima intenzione ed Handanovic battuto. 1-0.

100' - Cambio Inter: fuori Candreva, dentro Eder.

97' - BONAVENTURA! Avanza al piccolo trotto sino al limite, si ritaglia spazio e calcia; deviazione ed angolo.

95' - Match vivace, squadre molto più lunghe e possibilità di colpire da ambo le parti.

93' - Brozovic aggancia Kessie, punizione.

90' - Al via il primo tempo supplementare.

95' - Terminano qui i tempi regolamentari, servono i supplementari.

93' - Esce dolorante Kessiè, medicato a bordo campo.

91' - Quattro minuti di recupero.

89' - SUSO! Calhanoglu lo pesca a centro area; controllo e destro deviato in angolo.

87' - PERISIC! Staffilata dalla distanza, Donnarumma non perfetto costretto a chiudere su Candreva in ribattuta.

85' - Ritmi blandi ora.

81' - PERISIC! Sprinta sulla corsia mancina, si appoggia centralmente su Brozovic che lo pesca nuovamente con una palla filtrante al bacio; il croato avanza ma la sua conclusione è da dimenticare. Occasione gettata alle ortiche.

79' - SUSO! TRAVERSA! Solito sinistro scoccato a giro; palla che bacia la traversa ed esce.

78' - Possesso palla prolungato dei nerazzurri; Borja Valero sbaglia il passaggio.

75' - Cambio Milan: fuori Kalinic, dentro Cutrone.

75' - Cambio Inter: fuori Gagliardini, dentro Brozovic.

73 - Cambio Milan: fuori Locatelli, dentro Calhanoglu.

72' - Skriniar energico su Kalinic, giallo per il centrale.

71' - Frangente di match giocato a centrocampo.

67' - Cambio Inter: fuori Joao Mario, dentro Borja Valero.

65' - BONAVENTURA! Handanovic smanaccia difettosamente un cross in area, Bonaventura - in tuffo - prova a ribattere in rete, ma sbaglia in maniera clamorosa e grazia la truppa di Spalletti.

63' - SUSO! Rodriguez sventaglia per l'8, uno contro uno contro Nagatomo che lo tiene bene e gli concede solo il destro; solo esterno della rete.

62' - VECINO! Riceve palla nel cuore del centrocampo, avanza e calcia; conclusione pretenziosa, blocca Donnarumma.

60' - JOAO MARIO! Percussione centrale tambureggiante di Vecino, suggerimento per Icardi che - in area - fa la sponda per la corrente Joao Mario; destro debole e centrale respinto da Donnarumma. Occasione.

57' - BONAVENTURA! Riceve palla a centro area, controlla ed esplode il destro; alto sopra la traversa.

54' - ICARDI! Fa rimbalzare la sfera per agevolarne il controllo, conclude ma trova Calabria sulla traiettoria che respinge.

53' - Cambio Milan: fuori Abate, dentro Calabria.

52' - Verticalizzazione geniale di Vecino a premiare il taglio di Icardi, che si ritrova solo davanti a Donnarumma. Il 9 sbaglia il controllo e permette all'estremo difensore rossonero di intervenire.

51' - GAGLIARDINI! Rasoiata ai 25 metri, respinge la difesa rossonera.

49' - Ritmi più alti in questi primi scampoli di secondo tempo; latita ancora la brillantezza.

46' - Inizia la ripresa.

Poco da commentare nel quarto d'ora iniziale, poi il Milan produce occasioni poggiando sul talento di Suso mentre Bonaventura chiama al miracolo Handanovic. L'Inter passa alla prima occasione con l'ausilio di Donnarumma sulla sponda di Perisic. Guida - coadiuvato dal VAR - annulla la marcatura.

46' - Termina il primo tempo.

46' - Un minuto di extra time.

44' - BIGLIA! Riceve al limite, colpevolmente solo. Avanza e conclude, palla sul fondo.

40' - Suso - largo a destra - controlla elegantemente, effettua il cross ma sbaglia il dosaggio dello stesso. Kalinic era solo a centro area.

37' - KESSIE! Tracciante dai 20 metri, palla che si alza sopra la traversa.

35' - Verticalizzazione - di prima - di Gagliardini, Icardi fa il movimento ma viene attaccato, in uscita, da Donnarumma. Cancelo alimenta l'azione, ma Guida aveva ravvisato fallo in attacco.

33' - ICARDI! Traversone tagliato di Joao Mario, Icardi prende il tempo ed impatta; palla che sfila fuori.

31' - Leggerezza di Bonucci appena fuori area; palla che termina a Joao Mario il quale non riesce a far fruttare l'attacco.

30' - Episodio dubbio in area di rigore: Perisic chiede il rigore per il fallo di mano Bonucci in area.

28' - SUSO! Kessiè protegge palla, tiene botta nell'uno contro uno e premia con il tacco l'avanzata di Suso; fendente che chiama Handanovic all'intervento.

26' - Perisic sbuca sul secondo palo, fa la sponda per Ranocchia a centro area che osserva Donnarumma spingere il pallone infondo alla rete. Guida assegna il gol, poi si consulta con la sala VAR ed annulla la marcatura. Si resta sullo 0-0.

22' - Kessie apre su Suso, controllo leggiadro con il mancino prima di tentare la conclusione: Nagatomo si oppone.

20' - Vecino anticipa Biglia, che lo stende. Giallo.

18' - BONAVENTURA! Cross con il contagiri del solito Suso, Bonaventura svetta con i tempi giusti ma trova un enorme Handanovic a negargli il gol.

16' - Suso pesca Locatelli a centro area, controllo prima di andare giù. Guida non ha dubbi; simulazione e giallo.

15' - Match contratto, primo quarto d'ora confuso e con poco rigore logico.

12' - Cross in mezzo di Nagatomo, Icardi non aggancia la sfera e l'azione sfuma.

8' - BONAVENTURA! Traversone basso del laterale rossonero, Ranocchia anticipa tutti in area e rischia l'autogol.

8' - Mancino di Suso che si stampa sulla barriera.

7' - Tacco provvidenziale di Kalinic, che arma la corsa centrale di Suso. L'ex Liverpool arriva a ridosso del limite e viene steso. Punizione da una mattonella interessante.

6' - Match che fatica a decollare, ritmi compassati.

3' - Atterrato Suso da Nagatomo, punizione Milan.

1' - Partiti.

Inno, saluti, e poi sarà contesa.

Entrano le squadre in campo. San Siro è caldo, coreografie da ambo le parti!

Non sarà del match nemmeno Storari, infortunatosi durante il riscaldamento. A difendere i pali della porta rossonera ci sarà Antonio Donnarumma, fratello di Gigio.

Le formazioni ufficiali.

Si gioca a San Siro, impianto da 80.000 mila posti situato a Milano.

Solito 4-2-3-1 per Spalletti. Tra i pali Padelli, a sua protezione Ranocchia e Skriniar con Cancelo e Nagatomo terzini. Gagliardini e Vecino frangiflutti di centrocampo, Borja Valero dietro Icardi con Perisic e Candreva ai lati.

L’Inter ha assaporato nuovamente l’agre effetto della sconfitta, dopo che per 16 giornate la casella “L” registrava lo 0. Brusco stop contro l’Udinese, 1-0 in quel di Sassuolo. Napoli e Juventus scappano a suon di gol e cinismo, con la vetta che ora è distante 5 punti. I nerazzurri sono costretti anche a guardarsi le spalle, dato che la Roma - uscita sconfitta allo Stadium contro la Juve, buon per Spalletti - resta a 2 punti con una gara da recuperare, e che la Lazio sarà la prossima avversaria in campionato. La Coppa Italia può ridare smalto ad una compagine apparsa stanca dopo un girone d’andata quasi perfetto. Il derby è sempre il derby.

Fonte: Inter / Facebook.

Gattuso opta per il 4-3-3. Storari in porta - Donnarumma out per infortunio all’inguine - difesa composta - destra verso sinistra - da Calabria, Bonucci, Romagnoli e Rodriguez. Biglia vertice basso, Kessiè e Locatelli mezz’ali. Davanti, Suso e Bonaventura a supporto di Kalinic.

Il Milan naviga in acque insicure, strattonato da una corrente violenta e dispotica. La gara pre natalizia contro l’Atalanta - sconfitta 2-0 davanti al pubblico amico - ha acuito i già enormi problemi che attanagliavano Gattuso e la sua truppa. Il ruolino di marcia parla chiaro; nelle 18 gare disputate: 7 vittorie, 3 pareggi, e ben 8 sconfitte che relegano i rossoneri all’11^ posto con soli 24 punti all’attivo. Serve una scossa, un cambio di marcia deciso per salvare il salvabile e non sprofondare sempre più. Il derby odierno è l'occasione per far rifiorire nuovamente il Milan, per riavvicinare i tifosi alla squadra e per cambiare rotta.

Fonte: AC Milan / Facebook.

Sono 23 i precedenti tra le due compagini in Tim Cup. Comanda il Milan con 9 vittorie, l'Inter ne annovera 7; sono 7 anche i pareggi. L'ultimo incrocio risale ad Ottobre dell'anno in corso, match valido per l'ottava giornata di campionato. Pirotecnico 3-2 nella cornice magica di San Siro; Icardi proietta l'Inter in vantaggio, che chiude sul risultato di 1-0 i primi 45 minuti. Suso impatta, Icardi riporta avanti i nerazzurri e consegna la vittoria ai suoi all'ultimo respiro dopo il pareggio di Bonaventura.

Arbitra Marco Guida coadiuvato da Meli e Crispo, quarto uomo Pairetto. V.A.R. (video assistant referee) Massa, A.V.A.R. (assistant of the video assistant referee) Vuoto.