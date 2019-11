Risultato Inter - Lazio in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (0-0)

Per questa sera è tutto. Da Simone Cappelli e dalla redazione Vavel Italia, buon proseguimento di serata. Al prossimo live!

Inter che blinda il 3° posto e sale a 41. Lazio che rimane a 37.

49' - Termina qui la gara. Inter 0 - Lazio 0.

49' - RANOCCHIA! Stacca da angolo, palla alta sopra la traversa.

46' - Quattro minuti di recupero.

44' - ICARDI! Perisic aggancia la sfera al limite, tenta la conclusione che viene deviata di testa da Icardi. Palla che termina larga.

42' - ICARDI! Traversone basso e teso di Perisic, Icardi tenta l'anticipo su De Vrij ma non riesce a concludere.

40' - Cambio Inter: fuori Borja Valero, dentro Brozovic.

39' - NANI! Destro dal limite, blocca Handanovic.

38' - PERISIC! Pennellata di Joao Mario per lo stacco sul secondo palo di Perisic; inzuccata debole, para Strakosha.

38' - Cambio Lazio: fuori Milinkovic-Savic, dentro Nani.

37' - Cambio Inter: fuori Cancelo, dentro Dalbert.

35' - ANDERSON! Apertura ariosa su Immobile a destra, tocco dentro di prima per Felipe Anderson che sbaglia un rigore in movimento.

33' - Perisic salta secco Radu, che lo aggancia irregolarmente. Giallo.

30' - PAROLO! Una deviazione fortuita di Rocchi dona una pallone interessante a Parolo; l'interno calcia di prima intenzione ma trova Handanovic.

29' - FELIPE ANDERSON! Punta Skriniar, e lo supera in velocità; destro incrociato salvato da Handanovic.

28' - Cambio Inter: fuori Candreva, dentro Joao Mario.

26' - Lazio che ora prende campo.

23' - ANDERSON! Il neo entrato prova a pennellare sul palo lontano, tiro che si spegne largo.

22' - Santon perde palla nello scontro con Leiva, poi commette fallo.

21' - Cambio Lazio. fuori Luis Alberto, dentro Felipe Anderson.

19' - Affonda Candreva sulla destra, cross pericoloso in mezzo sventato da Bastos.

16' - Immobile scappa sulla sinistra, cross che s'infrange prima sulla gamba e poi sul braccio di Skriniar. Rocchi dapprima dà rigore, poi ricontrolla al VAR e cambia decisione.

14' - Cambio Lazio: dentro Lukaku, fuori Lulic.

13' - ICARDI! Attacco prolungato dell'Inter, con la conclusione del 9 che si perde altissima.

12' - BORJA VALERO! Candreva cerca e trova lo spagnolo a rimorchio; finta ad eludere Leiva e destro velenoso respinto da Strakosha e dal palo.

9' - Cross di Cancelo rigettato dalla difesa, Icardi - nel tentativo di controllare la sfera - frana su De Vrij.

7' - Spunto di Cancelo, Lulic lo strattona e commette fallo.

4' - Cross tagliato di Icardi volto a premiare il taglio profondo di Perisic, legge perfettamente Marusic e sventa il pericolo.

2' - Nessun cambio, per ora. Sembra reggere Ranocchia a centro difesa.

1' - Inizia la ripresa.

Primo quarto d'ora ad alto ritmo, con il pressing dell'Inter che crea occasioni e fa da contraltare alla capacità di offendere della Lazio. L'occasione migliore capita sui piedi di Perisic, che impatta un cross dalla sinistra di Borja Valero costringendo all'intervento Strakosha. Match - ai punti - equilibrato.

47' - Si chiude qui il primo tempo. 0-0.

47' - Angolo Lazio, Borja Valero prolunga la sfera e colpisce la traversa.

46' - Due minuti di extra time.

43' - Non ce la fa Ranocchia, Spalletti costretto al cambio. Si aspetta - presumibilmente - solo il duplice fischio per il cambio all'intervallo.

41' - Attacca la profondita Icardi, addomestica il pallone e serve a rimorchio Perisic che perde un tempo di gioco e - di conseguenza - il pallone.

38' - Accusa un dolore alla bocca dello stomaco Ranocchia, colpito involontariamente da Gagliardini. Si rialza il centrale, sospiro di sollievo per la panchina.

36' - Candreva atterra Luis Alberto, punizione all'altezza del lato corto dell'area di rigore.

34' - VECINO! Controlla una palla vagante con la coscia, poi prova la conclusione; sinistro strozzato, para Strakosha.

32' - Contrattacco veloce della Lazio, che punge i nerazzurri reduci dal calcio d'angolo. Luis Alberto imbecca Milinkovic-Savic sulla corsa, palla nuovamente all'iberico che viene chiuso da Borja Valero in ripiegamento.

30' - PERISIC! Icardi serve Borja Valero, lo spagnolo temporeggia, danza sulla palla, poi pesca Perisic in area con unn cross perfetto: destro in controbalzo velenoso; Strakosha in angolo.

28' - LEIVA! Controlla, avanza al piccolo trotto e calcia; conclusione che termina sul fondo.

26' - Possesso palla sterile e prevedibile dei nerazzurri.

23' - Messo giù Milinkovic-Savic da Borja Valero, punizione.

20' - MILINKOVIC-SAVIC! Staffilata poderosa del gioiello biancoleste, Handanovic respinge in maniera discreta.

19' - CANDREVA! Cross tagliato di Santon, impatta Candreva ma la sua conclusione rimane centrale.

18' - Azzanna la sfera vagante Immobile, destro dai 20 metri che si perde altissimo.

16' - PAROLO! Immobile sprinta su Ranocchia, che lo tiene come può e gli chiude lo specchio utile per concludere. Il centravanti rincula e trova Parolo al limite: destro respinto dalla difesa.

14' - Verticalizzazione millimetrica di Borja Valero all'indirizzo di Candreva; l'87 fa rimbalzare il pallone e perde l'attimo.

14' - LUIS ALBERTO! Percussione centrale di Milikovic-Savic, parallelamente corre Luis Alberto che riceve: diagonale bloccato facilmente da Handanovic.

11' - Attacca Marusic con veemenza sulla sinistra, suggerimento per Immobile che viene chiuso con eleganza ed efficacia da Santon. I nerazzurri poi si complicano la vita in disimpegno, nessun problema.

8' - Sponda perfetta di Icardi all'indirizzo di Valero, rimontanto facilmente da Leiva che spegne sul nascere il contrattacco.

6' - Lulic commette fallo su Cancelo, punizione nerazzurra dalla propria metà campo.

4' - Pressing molto alto dell'Inter, Lazio finora confusa ed imprecisa.

2' - Spunto di Candreva, che supera Radu con un tunnel. Cross poi impreciso dell'87.

1' - Partiti.

Inno della Serie A, saluti, e poi sarà contesa.

Entrano le squadre in campo, San Siro - come sempre - risponde presente e ruggisce.

Le formazioni ufficiali.

Si gioca a San Siro, impianto da 80.000 posti a sedere situato a Milano.

Ancora 3-5-1-1 per Inzaghi. Strakosha tra i pali, trittico difensivo formato Wallace, Radu e De Vrij. Leiva guardiano del centrocampo, a sua protezione Milinkovic-Savic e Parolo con Lulic e Marusic terzini a tutta fascia. Davanti, Luis Alberto a supporto di Immobile.

La Lazio ha la ghiotta possibilità di sprintare verso l’obiettivo Champions. Le vittorie contro Crotone e Fiorentina - seppur in Coppa Italia - hanno restituito vigore e rabbia agonistica ad una compagine scarica dopo la sconfitta contro il Torino ed il 3-3 esterno contro l’Atalanta. Inzaghi ed i suoi volano a San Siro; ad aspettarli una Inter che deve presentarsi - per forza di cose - con il coltello fra i denti, ma che è tutto fuorché sicura di riuscire a farlo. Una vittoria consentirebbe ai biancocelesti rosicchiare punti alla stessa Inter e di non perdere terreno dalla Roma.

Fonte: S.S. Lazio/ Facebook.

Inzaghi in conferenza stampa.

Solito 4-2-3-1 per Spalletti. In porta Handanovic, difesa composta - destra verso sinistra - da Cancelo, Skriniar, Ranocchia e Santon. Vecino e Gagliardini in cabina di regia, Borja Valero dietro Icardi con Candreva e Perisic ali.

Nemmeno il tempo di metabolizzare la 3^ sconfitta consecutiva, nemmeno il tempo di metabolizzare un derby perso. L’Inter viene subito catapultata in campo, e la parola d’ordine è una soltanto: reagire. Il match contro la Lazio potrebbe essere fondamentale in chiave Champions, visto che con una vittoria gli uomini di Spalletti distanzierebbero i capitolini di 7 punti, anche se quest’ultimi hanno una gara da recuperare. Eppure il momento non è dei migliori, ed i nerazzurri rischiano una debacle che vanificherebbe il duro lavoro costruito fino ad adesso. Mancano due pilastri difensivi come Miranda e D’Ambrosio, il gruppo deve compattarsi.

Spalletti in conferenza stampa.

Sono 148 i precedenti totali in Serie A tra le due compagini. L’Inter comanda con 61 vittorie, la Lazio ne annovera 35 mentre sono 52 i pareggi. L’ultimo head to head risale al Maggio scorso. Vittoria esterna degli uomini di Vecchi, che reagiscono al gol in apertura di Keita con le marcature di Andreolli e l’autogol di Hoedt. Nel corso della ripresa, Eder chiude la contesa al 74’.

Fonte: Inter/ Facebook.

Arbitra Gianluca Rocchi coadiuvato da Di Liberatore e Tasso, quarto uomo Abisso. VAR (Video Assistant Referee) Damato, AVAR (Assistant of Video Assistant Referee) Saia.