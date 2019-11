Terminata Hellas Verona - Juventus, LIVE Serie A 2017/18 (1-3): È tornato Paulo Dybala!

22.46 - Direi che è tutto, in generale per questo 2017 di calcio italiano. E allora un grazie a chi ci ha seguiti in tutto l'anno e a chi ci seguirà nel 2018: per adesso, Gianluigi Sottile vi augura una buona serata e vi ricorda il tabellino, con la Juventus che passa sul campo dell'Hellas Verona per 1-3 con gol di Matuidi e Dybala due volte!

22.44 - Che non passi inosservato: oggi l'Hellas Verona ha offerto una grande prestazione, aldilà del risultato, contro la Juventus. Il risultato di 1-3 premia i bianconeri, che però come prestazione e come atteggiamento forse non hanno offerto una prova migliore dei propri avversari. In una situazione di equilibrio però è stato Paulo Dybala a distruggere gli scaligeri, con una fulminante doppietta che interrompe definitivamente quella mini-crisi che aveva caratterizzato il suo mese di dicembre. Vada come vada, i campioni d'Italia chiudono il girone d'andata a meno uno dal Napoli, primo in classifica: le sensazioni, lasciando da parte questa prestazione un po' rivedibile sotto ogni aspetto, sono positive.

22.40 - Termina il match. Risultato di 1-3.

90' + 4' - Bernardeschi allarga per Matuidi che viene fermato e non la prende bene: due contrasti a metà campo e fallo, come se da questo pallone dipendesse la sua vita.

90' + 3' - Da notare che sta soffrendo parecchio Mazzoleni in questo finale, a causa di quella ferita che ha rimediato non si sa come. In campo Bernardeschi se la cava con un sombrero sulla pressione avversaria, per poi allargare verso Alex Sandro che scivola ma gestisce.

90' + 2' - Continua la gestione dei piemontesi in questa ripresa, sempre con un possesso un po' difficoltoso.

90' + 1' - Ecco il tempo aggiuntivo: si tratta di quattro minuti. Higuain torna ancora vicino alla sua bandierina a gestire un pallone. Uno dei pochi a mantenere un grande atteggiamento. Bravo.

90' - Fasciatura per... l'arbitro: Mazzoleni ha chiesto supporto ai medici locali e l'ha ottenuto. Vediamo quanto durerà ora il recupero.

89' - Alex Sandro ancora a subire un'infrzione in mezzo al campo. E ancora un fallo, l'autore stavolta è stato Calvano ai danni di Chiellini, forse ci poteva stare anche il giallo.

88' - Franco Zuculini commette fallo su Alex Sandro in corsia, era partito il brasiliano. Dentro Calvano al posto di un positivo Bessa per i gialloblù.

87' - Frustata di Bernardeschi dalla destra col sinistro, Nicolas blocca in due tempi.

86' - Ormai la gara è di fatto conclusa, palleggio sempre ritmato degli ospiti.

85' - Franco Zuculini commette fallo sulla destra, fa lo stesso dall'altro lato Romulo, adattato terzino e ammonito dopo che era stato dribblato da Bernardeschi. Gol annullato proprio a Bernardeschi per fuorigioco attivo sia di Higuain sia di Benatia sul tiro-cross dell'ex Fiorentina, che si era insaccato senza deviazioni.

84' - Nicolas ora rilancia dopo che Dybala ha cercato un eurogol al volo, stavolta col mancino.

83' - Di fatto il match si è concluso quando l'alieno con la dieci ha deciso di vincerla. Rimane comunque un'ottima prestazione ai veronesi.

82' - Dall'altro lato esce uno spento Mandzukic, c'è invece Marchisio.

81' - Dentro anche Franco Zuculini, in luogo di Kean (che ha giocato da operaio).

80' - NICOLAS SALVA I SUOI! Tiro a giro di Dybala verso l'incrocio più lontano, il portiere avversario si salva solo con un grande intervento.

79' - Calcio di punizione in favore degli juventini, 30-35 metri di distanza dal bersaglio per il sinistro di Dybala...

78' - Si riprende a giocare, con Caçeres che non ce la fa più nemmeno lui dopo lo scontro: Pazzini fa il suo ingresso. All-in di Pecchia.

77' - Kean è rimasto giù dopo aver subito un mezzo colpo, tutto regolare per l'arbitro, si gioca. GOOOOOOOOOOOOOOL! DYBALA! ASSURDOOOOOOOOOOOO! 1-3! Slalom in mezzo a quattro o cinque avversari, forse sei, poi appena dentro l'area calcia in controtempo per la doppietta personale col destro! Tris!

76' - Sempre possesso della Vecchia Signora, una volta in vantaggio.

75' - Dybala stavolta torna indietro, mentre Bernardeschi veniva dentro al campo palla al piede.

74' - Uscirà Lichtsteiner: dentro, al suo posto, Barzagli. Si torna a giocare.

73' - Gomitata per Lichtsteiner sugli sviluppi di questo assist, subita da parte di Caçeres. Entrambi sono comunque adesso sotto le cure dei medici. Lo svizzero sembra esserne uscito meglio.

72' - GOOOOOOOOOOOOOOL! DYBALA! 1-2! Lichtsteiner arriva sul fondo sul bel filtrante di Khedira in anticipo su Caçeres, al centro dell'area in caduta col destro Dybala riporta in vantaggio i suoi, quasi in una mischia, di rabbia!

71' - Higuain pizzica appena questo cross di Alex Sandro, ma lo toglie di fatto dalla disponibilità di Dybala.

70' - Bernardeschi cerca di liberarsi del raddoppio di Heurtaux e Caçeres, ma dopo la seconda finta viene fermato in calcio d'angolo. CHIELLINI! Brivido! Ancora su un traversone, il difensore di testa cerca di colpire dritto per dritto verso il secondo palo: fuori, ancora!

69' - Grande pressing che costringe Szczesny al rilancio, Ferrari si mette davanti a Mandzukic e gli concede fallo laterale.

68' - Caçeres non aggancia per una volta il pallone in corsia, errore di Dybala però nella gestione di questo possesso.

67' - Pallone per Higuain, anticipato però da Heurtaux in rimessa laterale. MANDZUKIC! Fuori di poco! Sul secondo palo il croato riesce a svettare dopo un bel cross dalla destra, ma la mette fuori per un soffio!

66' - Altra infrazione commessa da Buchel, il metronomo di quest'intensità assurda degli scaligeri insieme a Caçeres: deve stare però più attento, perchè è ammonito.

65' - Buchel lavora bene il pallone ma viene fermato da Alex Sandro sulla corsia.

64' - Altro errore in uscita degli ospiti, che sembrano completamente fuori di sé dalla distrazione. Incredibile.

63' - Verde scippa il pallone a Dybala in area dopo che l'azione stava continuando verso l'area.

62' - Deviato il tiro da 30 metri di Khedira, calcio d'angolo.

61' - Alex Sandro subisce un calcione da Zuculini, fallo. Pallone perso sulla sinistra e Caçeres dalla sinistra mette un grande filtrante per Kean, fermato poi da Chiellini e Benatia in due tempi. Buchel sulla contro-ripartenza sceglie un fallo, giallo per lui stavolta.

60' - E adesso abbiamo una mezz'ora da vivere.

59' - GOOOOOOOOOOOOOOOL! CACERES! 1-1! Erroraccio di Matuidi dopo uno scippo ai danni di Kean, il tiro dell'uruguaiano dai 20 metri, nonostante la caduta, è angolatissimo e conferma la legge del gol dell'ex! 1-1!

58' - Higuain e Bernardeschi combinano: il numero trentatré va al tiro appena dentro l'area e calcia potente ma non troppo angolato, blocca Nicolas.

57' - Si torna indietro da Szczesny, tiro dalla bandierina un po' sprecato. Alex Sandro cerca una magia su Romulo, ma perde il duello.

56' - Mandzukic frenato da Ferrari, Alex Sandro sale in pressing e l'italiano preferisce spazzare via - non lo biasimo. Subito dopo arriva un corner, dopo un rimpallo, per i bianconeri.

55' - Verde sbaglia, fallo laterale battuto verso Khedira il quale gestisce bene la sfera.

54' - Dybala viene a prendersi il pallone sulla destra e cerca una sventagliata per gli inserimenti di Mandzukic o Higuain: nessuno dei due può arrivare su questo pallone, blocca Nicolas.

53' - Bella giocata di Higuain per Dybala sulla sinistra, tunnel dell'ex Palermo che poi prova anche a saltare Buchel ma viene fermato. Altro bel tentativo, utilità però un po' scarsa.

52' - Molto duro questo intervento di Buchel a centrocampo, punizione e richiamo deciso dell'arbitro per il mediano. Kean salta secco Chiellini, che poi però lo insegue e raddoppia sulla pressione di Benatia: corner concesso, ma i padroni di casa ci sono.

51' - Sembra in grado di proseguire l'attaccante che fra l'altro è di proprietà della squadra oggi sua avversaria; si riparte. Dopo poco è ristabilita anche la parità numerica.

50' - Kean è in fuorigioco su questo pallone lungo alla sua ricerca, Benatia però lo contrasta come se fosse tutto buono: il classe 2000 ha subito un bel colpo e prima della punizione deve venire curato.

49' - E ancora Romulo che mette il turbo sulla destra, lo ferma Benatia che poi guadagna anche un calcio di punizione. Bella giocata.

48' - Romulo cerca un cross ma trova solo la gamba dell'avversario, la deviazione è in rimessa dal fondo.

47' - Zuculini imposta, pallone lungo, dopo il rimpallo Buchel anticipa Matuidi.

46' - Buchel ottiene subito un calcio d'angolo, Bernardeschi allontana e Dybala prova anche a gestire il pallone con la testa, senza esito positivo.

21.51 - Si riparte! Primo pallone mosso dall'Hellas.

21.50 - Ce l'abbiamo: Bernardeschi fa il suo ingresso in luogo di Bentancur, che ha offerto una prova comunque insufficiente. Si passa al 4-2-3-1 con l'italiano sulla destra.

21.49 - L'ex Fiorentina ha continuato a riscaldarsi, senza giubbotto né altro abbigliamento aggiuntivo oltre alla divisa di gioco.

21.47 - Fra poco si ricomincia, intanto abbiamo già una novità: in campo troveremo Bernardeschi per Madama, c'è da capire ora al posto di chi.

21.40 - La classica furia di Allegri al duplice fischio, guardando soltanto i primi sei minuti di questo primo tempo - quanto è bastato alla Juventus per andare in vantaggio sul campo dell'Hellas Verona - sarebbe ingiustificata. Tuttavia, dopo il gol di Matuidi, i bianconeri hanno un po' smesso di spingere e messo in campo un po' di sufficienza, man mano perdendo qualcosa a livello di cattiveria: la superiorità rispetto all'avversario non è in discussione, ma visto il buon comportamento della squadra di Pecchia i campioni d'Italia dovranno cambiare registro nella ripresa per ottenere questi tre punti. Lo vedremo fra poco: per ora, c'è soltanto una piccola pausa, a fra poco!

21.34 - Dopo il rilancio, termina il primo tempo. Risultato di 0-1.

45' - Altro calcio d'angolo dopo questo traversone respinto. Verde torna da Nicolas dopo l'appoggio non utile di Bentancur.

44' - Serie di finte di Alex Sandro su Romulo, l'ex Fiorentina se la cava vicino alla sua bandierina. Kean ha un po' di campo e crossa forte e teso dalla destra dopo l'errore di Bentancur; Chiellini chiude in calcio d'angolo.

43' - Continua l'azione fino alla doppia chiusura di Caçeres, che rischia anche un po' (è stato appena ammonito) per disinnescare Higuain in posizione non pericolosa.

42' - Tanta calma da parte di Alex Sandro, che sceglie di non forzare la rifinitura e torna indietro sulla trequarti.

41' - Steso in netto ritardo Lichtsteiner nella propria metà campo, ammonito Caçeres per le proteste dopo questo fischio.

40' - NICOLAS FERMA HIGUAIN! Gran cross di Alex Sandro in area per Higuain, che a botta forse troppo sicura apre il piattone e trova l'intervento prodigioso del portiere avversario in calcio d'angolo! Che parata!

39' - Benatia allarga per Bentancur. Continuano a non accelerare gli ospiti.

38' - Alex Sandro, dalla sua area, lancia Higuain a 60 metri: offensiva fin troppo tranquilla della Vecchia Signora, Mandzukic si fa anticipare.

37' - Buca Mandzukic sul suggerimento lungo di Zuculini, Caçeres trova Verde che con una rifinitura frettolosa colpisce in testa Benatia, calcio d'angolo. Sugli sviluppi, Romulo cerca ancora il fondo per contro-crossare ma viene chiuso da Bentancur con una bella scivolata. Altro corner.

36' - Buon controllo di Lichtsteiner che poi d'esterno cerca Mandzukic, tocco troppo debole, fallo con le mani.

35' - S'invertono Matuidi ed Alex Sandro: in questa fase di costruzione il brasiliano si è appostato largo in avanti, con Mandzukic impegnato ad occupare la destra.

34' - Gran palla filtrante di Khedira per Lichtsteiner, dal limite lo svizzero crossa male, Nicolas controlla facilmente. Sul contropiede Kean protesta per questa touche concessa agli avversari; effettivamente, il pallone non era uscito.

33' - Ancora la Joya a guadagnare un fallo all'altezza del centrocampo, spalle alla porta.

32' - Uscita di palla guidata da Alex Sandro, che scodella verso Dybala il quale gestisce.

31' -... ora il gioco riprende. Lancia lungo Nicolas, trova Bessa e Verde al limite, dopo un rimpallo sul tiro-cross del primo, il secondo crossa ancora praticamente addosso a Szczesny.

30' - Higuain commette un fallo nel solito pericolosissimo pressing, dubbia questa chiamata...

29' - VERDE! FUORI DI POCO! Verde rientra sul destro dalla sinistra dopo il passaggio di Bessa, poi calcia a giro verso il palo lontano e trova soltanto il fondo del campo!

28' - Buon blocco difensivo degli ospitanti su questa fase di palleggio degli avversari.

27' - Dybala controlla un passaggio complicato e poi s'accentra con una magia, prima che al limite Caçeres lo fermi con una scivolata perfetta.

26' - Chiellini stende Caçeres - in un'inedita posizione da trequartista - a quaranta metri dalla porta che difende, punizione.

25' - Cross con deviazioni molteplici verso l'area, Nicolas interviene prima di Khedira che sembrava pronto a colpire.

24' - Continua ad essere solido il possesso juventino.

23' - Fallo prima su Higuain, poi su Dybala.

22' - Combinazione fra Bessa e Romulo per risalire il campo, Verde dalla sinistra mette un pallone insidioso che viene respinto dopo il liscio di Caçeres.

21' - Nicolas ha paura di Higuain e sceglie di rilanciarla a caso sulla sinistra, regalando un altro fallo con le mani.

20' - Errore di Chiellini in impostazione, Ferrari si accontenta del fallo laterale. Verde in seguito si lamenta per un tocco secondo lui assente, ma per l'arbitro la rimessa è torinese.

19' - HIGUAIN! FUORI DI NULLA! Direttamente da calcio di punizione dalla sinistra, l'argentino cerca una conclusione molto angolata che si spegne sull'esterno della rete!

17' - Lichtsteiner riceve un pallone da Dybala sulla destra e lo gestisce con un retropassaggio.

16' - Higuain, Dybala, Higuain, Dybala, Higuain: il seguente cross del Pipita dalla trequarti è leggermente lungo per la testa di Mandzukic, la palla sfila verso la sinistra. Che azione, però!

15' - Pallone scodellato dalla destra nell'area dei campioni d'Italia, facile la gestione per Szczesny.

14' - Matuidi sbaglia il traversone dalla sinistra, Nicolas è un po' ingenuo nel bloccaggio in uscita e si trascina il pallone in calcio d'angolo. Dopo la battuta il portiere si rifa, fermando senza problemi il pallone tentato da Dybala.

13' - Higuain scende fino a centrocampo per aiutare l'uscita del pallone verso l'attacco con una magia.

12' - Fallo di Bessa su Bentancur sulla fascia destra. Sugli sviluppi ancora possesso e cross, troppo profondo, di Alex Sandro. Altra punizione, stavolta fallo di Bentancur, su Zuculini, dopo un controllo errato.

11' - Mezzo errore in controllo sempre dell'autore del gol, Bentancur ci mette una pezza con la testa, tornando indietro da Chiellini. Higuain parte in progressione centrale e dai 18-20 metri calcia rasoterra verso la sinistra, Nicolas blocca la sassata in due tempi.

10' - Il pressing veronese non scende però: qui c'è anche un fallo ai danni di Matuidi in mediana.

9' - Bentancur ora si abbassa fra i due centrali per velocizzare l'impostazione, i ritmi si sono improvvisamente abbassati.

8' - Benatia sceglie di gestire questo pallone rimbalzante tornando indietro da Szczesny. Possesso lineare ora dei torinesi.

7' - Dopo un immediato recupero, Bentancur inizia con calma l'azione dei suoi. Troppa anche la calma di Dybala, che commette un errore su un passaggio orizzontale.

6' - GOOOOOOOOOOOOOL! MATUIDI! 0-1! Errore di Heurtaux in uscita, Dybala di prima va da Khedira il quale serve in verticale Higuain: dal limite l'argentino spacca il palo con anche un tocco di Nicolas, sulla respinta Matuidi colpisce sporco ma dalla sinistra dell'area incrocia bene per il vantaggio dei suoi!

5' - Matuidi guida il pressing dei suoi che esula ovviamente Nicolas; dopo qualche secondo il brasiliano sceglie il rilancio.

4' - Khedira si inserisce e viene servito, ma è partito da posizione di fuorigioco; il suo seguente tiro è perciò inutile (e comunque era finito sul fondo).

3' - Situazione d'attacco sulla corsia per i padroni di casa, Lichtsteiner la risolve senza tanti problemi con un rilancio lungo.

2' - Matuidi ottiene un calcio d'angolo, il primo della serata, sulla sinistra. BENATIA! Stacca di testa sull'assist di Dybala all'altezza del dischetto del rigore il marocchino, non inquadra il bersaglio per questione di centimetri!

1' - Schema con pallone lungo per Mandzukic che fa la sponda per Alex Sandro il quale però scivola, sulla corsia allora Romulo trova molto campo ma viene prima limitato e poi intercettato da Khedira.

20.49 - Con un filo di ritardo, si parte! Primo pallone mosso dalla Juventus.

20.46 - Squadre in campo!

20.35 - Ora si torna negli spogliatoi: fra poco si comincia con Hellas Verona-Juventus, non mancate! Come perdersi, d'altronde, l'ultima sfida del 2017 del calcio italiano?

20.25 - Riscaldamento iniziato da tempo ormai al Bentegodi...

20.15 - Nessuna grande sorpresa; Benatia vince il ballottaggio con Rugani nei bianconeri. Per i gialloblù la formazione è confermata in toto, ma disposta in maniera diversa dai loro account ufficiali social (come ad esempio potete vedere più sotto). Si tratta in ogni caso di uno schieramento abbastanza fluido.

20.05 - La risposta della Juventus (4-3-3): Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Dybala, Higuain, Mandzukic. All. Allegri

19.55 - La formazione ufficiale dell'Hellas Verona (4-3-3): Nicolas; A. Ferrari, Caracciolo, Heurtaux, Caçeres; Romulo, Buchel, Bruno Zuculini; Verde, Bessa, Kean. All. Pecchia

19.45 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Hellas Verona-Juventus, match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Paolo Silvio Mazzoleni.

QUI HELLAS VERONA

Una settimana dopo la sconfitta contro un'altra squadra bianconera, l'Udinese, per 0-4, gli scaligeri ritornano fra le mura amiche - dove il ricordo più recente è invece molto più felice, corrispondente a quel 3-0 al Milan che sembrava essere una svolta - con una sfida complicatissima e da affrontare con tutt'altro atteggiamento.

Già dopo la sfida della Dacia Arena il tecnico Pecchia era stato chiaro: "Prestazione da dimenticare subito". Vedremo se i suoi risponderanno subito sul campo, come peraltro l'allenatore stesso ha richiesto in conferenza stampa; con ovviamente tutte le attenuanti del caso, legate al livello dell'avversario.

Per riscattare questa sconfitta disonorevole, il mister non avrà a disposizione Brosco, Zaccagni e Fares, ma soprattutto alla lista indisponibili s'è aggiunto l'ex Torino Alessio Cerci, il quale per una lesione del bicipite femorale potrà rivedere il campo solo nel 2018. Tutti gli altri effettivi sono a disposizione per i gialloblù.

Fabio Pecchia è orientato verso un 4-3-3 abbastanza spregiudicato: davanti al solito portiere Nicolas ci sarebbero Alex Ferrari, Caracciolo, Heurtaux e Caçeres (favorito su Souprayen). A centrocampo, ci sarebbe Buchel in cabina di regia con Bruno Zuculini e Bessa, in vantaggio nelle quotazioni su Valoti, ai lati; in attacco, sarebbero invece Romulo e Verde a muoversi larghi, con Moise Kean - intervistato in settimana - centravanti e Pazzini ancora una volta verso la panchina.

QUI JUVENTUS

Ben migliore la situazione dalle parti di Torino, dove nonostante un tentato suicidio nel finale di gara una settimana fa è arrivata la pesantissima vittoria ai danni della Roma a portare altri tre punti in uno scontro diretto ai campioni d'Italia, che in questa stagione si trovano però costretti ad inseguire.

Con la vittoria di ieri, infatti, il Napoli è scappato parzialmente a quattro punti di vantaggio ed adesso tocca alla Vecchia Signora rispondere sul campo, come detto fra le altre cose dal suo tecnico Allegri in una lunga conferenza stampa, nella quale ha toccato argomenti fra i più svariati...

...a partire dall'esclusione dai convocati per stasera di Juan Cuadrado e Miralem Pjanic, alle prese con due infortuni; assieme a loro nella lista indisponibili ci sarebbero Buffon - che in settimana ha di fatto ufficializzato il suo ritiro a fine stagione -, De Sciglio e Howedes, mentre Pjaca è ormai recuperato ma non ha ancora mai giocato.

Max Allegri sembra dunque orientato verso la conferma del suo 4-3-3 con Dybala, Higuain e Mandzukic in attacco e Khedira, Bentancur (o Marchisio) e Matuidi a centrocampo; attenzione però alla possibilità d'inserimento di Douglas Costa sull'out di destra al posto del numero 14 con conseguente passaggio al 4-2-3-1. In difesa, Lichtsteiner e Chiellini (che dovrebbe rinnovare a breve) sono sicuri del posto; per le altre due caselle, i ballottaggi sono Rugani-Benatia ed Alex Sandro-Asamoah, con i rispettivi primi citati favoriti. Confermato Szczesny fra i pali.

PRECEDENTI E CURIOSITA'

Per tutto ciò che riguarda i precedenti vi rimandiamo qui; curioso invece l'alto numero di ex presenti oggi in campo nelle fila dei padroni di casa. Caçeres, Buchel, Romulo e Kean hanno vestito la maglia di Madama, con fortune piuttosto alterne: occhio soprattutto al classe 2000, ancora di proprietà dei suoi odierni avversari. A proposito, dall'altro lato tutti i fari su Paulo Dybala, chiamato ad uscire dalla sua mini-crisi di rendimento dopo tre esclusioni di fila dalla formazione titolare in campionato.