Terminata Juventus - Torino, LIVE Coppa Italia 2017/18 (2-0): Reti di Costa e Mandzukic, Signora in semifinale

22.41 - Direi che è tutto. E allora un grazie a chi ci ha seguiti da parte di Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Juventus batte Torino per 2-0 grazie alle reti di Douglas Costa e Mandzukic!

22.39 - Risultato meritato. Aldilà degli episodi, di cui inevitabilmente si discuterà, in particolare di quel presunto fallo di Khedira su Acquah non segnalato nemmeno dal controllo con la VAR nell'azione che poi ha portato al 2-0 della Juventus siglato da Mandzukic, il Torino non può recriminare assolutamente nulla ed incassa un KO sonoro nel derby, più nei modi che nel risultato stesso, che forse non racconta quello che è stato il vero e proprio controllo su questo match dei campioni d'Italia: con un gol per tempo, passaggio alle semifinali assolutamente meritato. Quell'iniziativa di Niang fermatasi sul palo e qualche assalto finale non sono stati abbastanza, assolutamente.

22.35 - ... corner che non verrà battuto: è finita! Juventus batte Torino per 2-0!

90' + 4' - Ultimo pallone che i granata potranno mettere in the box con Berenguer, sugli sviluppi di questo calcio di punizione. C'è un corner...

90' + 3' - Szczesny si concede anche una finta per eludere la pressione di Boyé su questo retropassaggio a cui Asamoah era stato praticamente costretto.

90' + 2' - Dopo un paio di batti e ribatti, palesemente innervosito, Rincon sceglie di tentare la conclusione di prima intenzione, che finisce in tribuna. Prima si diceva "fino all'ultimo": questo tiro, quasi certamente, è un "ultimo". In seguito iniziativa sulla sinistra di De Luca, che cerca il pallone nel mezzo, bloccato da Szczesny.

90' + 1' - Quattro minuti di recupero. Chiellini costretto alla scivolata per frenare un inserimento di Obi ben servito da Boyé verso l'area. Ultimi assalti degli ospiti, che comunque ci stanno provando fino all'ultimo.

90' - Ammonito Rugani, che qui ha cercato l'anticipo anche se palesemente in ritardo. In seguito altra punizione che viene battuta da Rugani stesso.

89' - Verticalizzazione troppo veloce anche per Douglas Costa, che non può raggiungere questo suggerimento. Un po' precipitoso, subito dopo, Higuain, che sbaglia a rientrare sul mancino con un po' di spazio a disposizione appena dentro l'area.

88' - Khedira arriva fin sul fondo dopo aver tenuto in campo non banalmente un pallone un po' insidioso di Lichtsteiner, ma preferisce tornare indietro per far gestire ai suoi compagni il palleggio.

87' - Spazio per Iago Falqué, chiuso poi alla lunetta dopo aver sprecato un attimo buono; Chiellini rilancia poi in fallo laterale.

86' - Ha commesso un'infrazione Khedira nel pressing, battuta corta la punizione.

85' - Cross troppo lungo dalla sinistra per Asamoah che quasi non trova un eurogol; in realtà ci sarà solo rimessa dal fondo per Milinkovic-Savic.

84' - Nello spazio il primo spunto della serata di Higuain, che dalla sinistra entra in area per rientrare sul destro e calciare, né potente né angolato, dove Milinkovic può bloccare.

83' - Calcio d'angolo, subito dopo, in favore della compagine in trasferta, che commette però fallo in attacco sul seguente cross.

82' - Non dovrebbero esserci state altre sostituzioni. Si gioca, possesso dei campioni d'Italia.

81' - Finisce in anticipo anche la partita di Niang, entra al suo posto De Luca. Nella situazione esce anche Acquah per Obi e Baselli per Boyé.

80' - Dopo una respinta così così di Milinkovic-Savic, Lichtsteiner calcia al volo di sinistro dal limite, troppo alto.

79' - Punizione sulla destra per Pjanic, che prova anche a batterla velocemente ma viene richiamato dall'arbitro.

78' - Ultimo cambio per Allegri, che sostituisce Mandzukic con Higuain. Un po' di riposo per l'ariete slavo.

77' - Una buona giocata di Niang, in posizione da ala sinistra di fatto, che poi viene anche aiutato dal rimpallo; è costretto però a mettere il pallone fuori, perchè c'è un suo compagno a terra...

76' - Possesso al limite per Dybala e Mandzukic, che non riescono a gestire il tutto al meglio.

75' - Verticalizzazione per Niang, che però butta un altro pallone, mangiato ancora dalla gabbia Rugani-Chiellini.

74' - Continua a gestire il possesso la Vecchia Signora, ora la situazione sembra essere diventata davvero favorevole.

73' - ANCORA DYBALA FUORI! Le finte di Douglas Costa probabilmente non aiutano neanche l'argentino, che calcia verso il primo palo di sinistro con un equilibrio imperfetto e non inquadra il bersaglio per pochissimo dal limite!

72' - Grande cambio di gioco al volo di Dybala, che oggi aldilà di qualche errore sottoporta si è sicuramente comportato bene.

71' - Sceneggiata di Lichtsteiner che ha subito un fallo ma ha sicuramente accentuato; in ogni caso, si riparte da punizione. Nervi tesissimi, repetita iuvant.

70' - A palla lontana arriva il fallo di Burdisso a gioco appena iniziato, scoppia una piccola rissa, adesso i nervi sono tesissimi. Giallo per l'argentino.

69' - GOL CONVALIDATO! Siamo sul 2-0! Tantissime polemiche, allontanato Mihajlovic!

68' - Vediamo se la VAR interviene. Il contatto fra Khedira ed Acquah sembra esserci stato.

67' - GOOOOOOOOOOOOL! MANDZUKIC! 2-0, IN MEZZO ALLE PROTESTE! Forse un fallo ad inizio azione di Khedira su Acquah, Costa ha proseguito e un rimpallo favorevole ha lanciato il croato all'uno-contro-uno con Milinkovic-Savic, superato con un elegante tocco sotto!

66' - Cross forse troppo violento di Asamoah, forse un po' in ritardo nel taglio Mandzukic, fatto sta che il pallone è buono solo per Lichtsteiner dall'altro lato.

65' - Dybala crossa cercando il taglio sul primo palo di Khedira dalla sinistra, ma Milinkovic-Savic blocca.

64' - Douglas Costa temporeggia troppo sull'appoggio vicino al limite dell'area prima di crossare, e quindi il suo assist per Rugani arriva solo quando il numero 24 è finito in fuorigioco.

63' - Matuidi arriva sul fondo con un dai-e-vai con Mandzukic, ma il suo cross viene respinto. Iago Falqué, sulla seguente rimessa laterale, concede un calcio d'angolo.

62' - Szczesny blocca un cross dalla sinistra piuttosto telefonato.

61' - Lichtsteiner usa le cattive su Berenguer, che ha tentato di girarsi. Ghiaccio sulla coscia destra per Marchisio, che ha appena lasciato il campo ed a questo punto viene da pensare che lo abbia fatto per un problema fisico.

60' - Entra Khedira per gli ospitanti, in luogo di Claudio Marchisio.

59' - MATUIDI DA DUE PASSI SFIORA IL 2-0! Gran palla di Costa per Dybala dopo una splendida apertura di Mandzukic verso la destra, l'argentino crossa anche col destro da dentro l'area per Matuidi, che anticipa sul primo palo ma col sinistro non trova il bersaglio, complice un intervento decisivo di un difensore avversario che concede calcio d'angolo!

58' - Marchisio sporca un passaggio e concede rimessa laterale. Lichtsteiner, sugli sviluppi, evita il corner.

57' - Asamoah legge bene il cross sul secondo palo di Molinaro, che si era lanciato bene.

56' - Lichtsteiner lancia ancora in contropiede davanti alla porta Douglas Costa, stavolta però coi tempi sbagliati ed un conseguente fuorigioco. Punizione.

55' - Fallo all'altezza della trequarti sulla destra in favore di Iago Falqué, che potrà crossare dentro.

54' - Fallo di mano di Niang, che è scivolato gestendo questo pallone vicino al limite dell'area.

53' - Si è rialzato Milinkovic-Savic, che ha preso una ginocchiata mica da ridere. Il gioco può dunque proseguire, chance sprecata.

52' - Szczesny si prende qualche secondo prima di rinviare questo pallone. MANDZUKIC SI DIVORA IL 2-0! Grande palla filtrante sul filo del fuorigioco di Lichtsteiner per Douglas Costa, il brasiliano crossa subito anticipato per il taglio a centro area di Mandzukic, il quale non trova però l'impatto a botta sicura col pallone ed anzi colpisce il portiere avversario...

51' - Cerca lo spunto dalla sinistra Niang dopo un'azione manovrata, ma viene fermato da Marchisio: Dybala, subito dopo, guadagna un fallo.

50' - Ecco il secondo cross e Burdisso subisce un fallo in attacco. De Silvestri prova a rendersi pericoloso sulla destra ma il campo è finito: rimessa laterale per i suoi avversari.

49' - Sugli sviluppi viene concesso un altro calcio d'angolo. De Silvestri lamenta una botta subita.

48' - MANDZUKIC! ANCORA FUORI! Douglas Costa premia la sovrapposizione di Lichtsteiner, che crossa perfettamente per Mandzukic, il quale viene contrastato in maniera decisiva da N'Koulou, che non gli concede la battuta a rete dal centro dell'area! Corner.

47' - Ecco proprio il neo-entrato Lichtsteiner, che qui gioca all'indietro verso Rugani, il quale poi sceglie di cambiare gioco. Pjanic scodella per Matuidi, che si stava inserendo in area di rigore: giocata complicata, Milinkovic-Savic accompagna fin sul fondo.

46' - Fermato Baselli, De Silvestri batte la rimessa laterale.

21.46 - Si riparte! Primo pallone mosso dal Torino.

21.45 - Le squadre stanno proprio adesso facendo il loro ingresso sul terreno di gioco. C'è un cambio: fuori Sturaro, che evidentemente continuava ad avere gli stessi problemi di inizio partita a livello fisico, dentro Lichtsteiner. Ne sapremo di più nel post-gara.

21.37 - Un'ottima Juventus quella vista in campo in questo primo tempo di Coppa Italia contro il Torino e meritatamente in vantaggio per 1-0, con la rete di Douglas Costa, ad ora per distacco migliore in campo. Anzi forse il singolo vantaggio sta tutto sommato stretto a Madama, che in diverse occasioni ha sfiorato il raddoppio; tuttavia, considerando l'unico grande rischio occorso, vale a dire il palo preso da Niang subito dopo l'unico gol segnato, il risultato può anche essere considerato giusto. Serve di più ai granata per rendersi pericolosi: vedremo se qualcosa di più si vedrà nel secondo tempo. Per ora, c'è solo una piccola pausa: ci vediamo dopo...

21.31 - Termina il primo tempo. Parziale di 1-0.

45' - Che brivido sul seguente corner! Il potente traversone di Pjanic attraversa tutto lo specchio della porta, ma non trova nessuna deviazione vincente!

44' - DYBALA SFIORA ANCORA IL GOL! Altra ottima apertura di Chiellini che trova Dybala sulla destra, tipica giocata per il numero 10 che al limite cerca la classica conclusione a giro verso il secondo palo, deviata in calcio d'angolo ma fuori di un soffio!

43' - Pallone velenosissimo perso in mediana, Baselli recupera ma vede il suo conseguente tiro quasi dal limite deviato e disinnescato senza problemi da Szczesny.

42' - Pjanic prova a venir fuori da una gabbia di tre avversari, ma si trascina il pallone oltre la linea di fondo campo. Fallo con le mani. Altra buona transizione fino al cross di Marchisio dalla sinistra, gestito ancora da Milinkovic-Savic.

41' - Rugani accompagna Berenguer fuori dal campo forse anche con una spinta, ma per l'arbitro è tutto buono: Chiellini continua il gioco, dopo la rimessa laterale.

40' - Asamoah mette in mezzo un altro cross e guadagna un calcio d'angolo. Corner battuto corto alla ricerca di Douglas Costa leggermente oltre il vertice dell'area, ma il cross conseguente è ancora fuori misura.

39' - N'Koulou contrasta Mandzukic, rimessa laterale per la Vecchia Signora. Un po' di bisticci fra i due, ma senza grosse conseguenze.

38' - N'Koulou alza il pallone, Chiellini gestisce anche con eleganza vicino al centrocampo e appoggia per Pjanic.

37' - Sbaglia però adesso l'esterno ex Bayern Monaco la misura del cross, troppo lungo. Gestisce il rinvio, di conseguenza, Milinkovic-Savic.

36' - Tunnel clamorosamente elegante di Douglas Costa ai danni di Rincon, l'azione viene fermata sulla sinistra. Mamma mia che partita il numero 11 fino ad adesso.

35' - Richiamato dall'arbitro Niang, forse per qualche spallata di troppo cercando di contrastare i centrali avversari (che pure loro non ci stanno andando piano). Pallone gestito da Acquah sulla sinistra, torna indietro il centrocampista, lancio lungo verso Niang, a cui viene fischiato un fallo.

34' - Nessun problema per il sudamericano, che sembra in grado di proseguire. Si gioca. Irregolare anche l'intervento di Rugani sull'attaccante avversario in fascia. Match piuttosto spezzettato.

33' - Steso per l'ennesima volta Dybala, il fallo stavolta è sacrosanto, nella metà campo della Joya, che è anche rimasta a terra.

32' - Altro tocco fino di Douglas Costa verso Sturaro sulla destra, la corsa del terzino viene però contenuta con una buona scivolata da parte di Molinaro.

31' - Alza troppo la gamba Niang ai danni di Chiellini, c'è il fischio di Doveri.

30' - Buona uscita in disimpegno degli juventini, lancio velleitario di Matuidi che pesca sì Douglas Costa, ma soltanto in fuorigioco. La doppietta del brasiliano è dunque annullata.

29' - I replay mostrano un fuorigioco di Douglas Costa nell'occasione: l'eventuale gol sarebbe stato annullato. In campo un lancio è troppo lungo per Sturaro, che nemmeno prova a seguire questo passaggio.

28' - MILINKOVIC-SAVIC NEGA A DYBALA IL RADDOPPIO! Grandiosa giocata di Douglas Costa dalla destra, che in accelerazione salta l'avversario con la testa e poi appoggia, al volo, per la conclusione potentissima di Dybala di prima intenzione fermata da Milinkovic-Savic con un prodigioso riflesso!

27' - Serie di finte per Asamoah, che poi sceglie di non forzare e torna indietro da Chiellini. Non sarà contentissimo dell'arbitraggio Dybala, qui steso ma con un fallo fischiato contro e non a favore per palla trattenuta.

26' - Si continua a giocare praticamente solo in una metà campo, ma il palo colpito ha un po' svegliato la squadra in svantaggio, che dà l'impressione di essere comunque connessa ora.

25' - Ancora possesso dei campioni d'Italia; per un attimo recuperano gli avversari, subito frenati dal solito Matuidi.

24' - Bella l'idea di Pjanic, che dalla sinistra cercava di sfruttare gli spazi a disposizione con un filtrante alto per Mandzukic, che all'interno dell'area non è riuscito però ad arrivare su questo passaggio.

23' - Forse per la prima volta imposta un'azione la compagine ospite. E perde quasi subito la sfera, dopo aver trovato una verticalizzazione.

22' - Grandissimo lavoro di Chiellini che si spinge fin sulla trequarti per poi premiare Sturaro, tutto solo a destra, ma l'ex Genoa sbaglia la misura del cross.

21' - L'infrazione viene invece segnalata ai danni di Acquah sulla sinistra, Berenguer crossa da fermo e Szczesny blocca.

20' - A terra di nuovo Dybala esattamente sulla lunetta dopo l'ennesimo controllo non proprio perfetto della sua gara, a causa del contrasto di Burdisso: non c'è fallo secondo l'arbitro.

19' - Lancio lungo di Chiellini a cercare il movimento in verticale di Marchisio, leggermente lungo, Milinkovic-Savic c'è.

18' - NIANG PRENDE IL PALO! Forse anche la mano di Szczesny sulla conclusione mancina del francese, che direttamente dopo il rinvio di Milinkovic-Savic è riuscito a calciare da dentro l'area ed ha colpito il legno più lontano! Ci prova anche Rincon da fuori col destro, blocca stavolta sicuramente il portiere avversario.

17' - DYBALA! ALTO! Tutto solo in area l'argentino, che ha tutto il tempo per prendere la mira col mancino ma tira troppo forte e non inquadra il bersaglio!

16' - Grande gol. Vantaggio meritatissimo, è rimasto a terra Sturaro non so se ancora per quel problema di inizio gara.

15' - GOOOOOOOOOOOOOOOOL! DOUGLAS COSTA! FANTASTICO! Controllo sbagliato di Dybala, il seguente rimpallo al limite favorisce la sforbiciata appena dentro l'area col mancino di Douglas Costa, che la piazza all'incrocio e fa 1-0!

14' - Asamoah perde un pallone velenoso, Douglas Costa è prezioso nel ripiegamento e nella ripartenza sul cambio di fronte. Pallone verticale per Mandzukic da parte di Dybala, che forse era in fuorigioco, esce bene Milinkovic-Savic.

13' - Calcio di punizione in favore di Asamoah, Pjanic è pronto a crossare il pallone nel mezzo. La soluzione aerea è piuttosto innocua per Milinkovic-Savic, che finora non è stato chiamato ad alcun intervento particolarmente duro.

12' - Stavolta la trattenuta ai danni di Dybala è troppo evidente e Doveri interviene: punizione sulla destra.

11' - Buco di Sturaro su un traversone all'apparenza innocuo di Acquah: Berenguer può allora calciare dal limite col mancino, lo fa però strozzando troppo l'angolo di tiro oltre il secondo palo.

10' - Verticalizzazione troppo lunga per l'inserimento di Marchisio, nessun problema per Milinkovic-Savic ancora una volta.

9' - Asamoah, nella circostanza, viene dentro al campo sulla trequarti e si cala nel ruolo - da bravo ex centrocampista - cercando un passaggio che avrebbe lanciato Dybala in porta; N'Koulou ha però chiuso bene.

8' - Sventaglia Pjanic, duetta Asamoah con Mandzukic, ma il passaggio del ghanese per il rimorchio di Dybala è intercettato bene da Baselli. Avvio favorevole per i padroni di casa, piuttosto passiva la controparte.

7' - Ma poi il lavoro sporco di Matuidi concede a Pjanic la possibilità di un tiro dai venti metri, centrale, ancora sicuro Milinkovic-Savic nella presa.

6' - Douglas Costa mette il turbo e dalla destra riesce a servire Asamoah, il cui traversone viene dapprima respinto...

5' - Nel duello aereo Asamoah riesce a prevalere, ma regala il possesso agli avversari sull'out di competenza. Sugli sviluppi cross di Mandzukic dopo un bel suggerimento di costa, blocca Milinkovic-Savic in uscita.

4' - Sugli sviluppi fuorigioco di rientro di Berenguer, altro fischio. Dybala steso nel corso della sua tipica progressione che stava partendo dal centrocampo, non c'è fallo per l'arbitro.

3' - Tocco rischioso all'indietro di Matuidi verso Pjanic, che con una scivolata riesce comunque a consolidare il possesso del pallone in favore della sua dfiesa; spreca però tutto Sturaro, che commette fallo all'altezza del centrocampo.

2' - Sembra in grado di proseguire l'italiano, che si è alzato senza l'ausilio dei medici. Ed è anzi proprio lui a battere la seguente rimessa con le mani.

1' - Primo lancio lungo alla ricerca di Mandzukic che fa la sponda per Matuidi, il cui controllo è però imperfetto e concede una rimessa laterale agli oppositori, che sugli sviluppi restituiscono immediatamente il favore. Rimane poi a terra Sturaro, che nel pressing ha subito una botta da Burdisso.

20.45 - Si parte! Primo pallone mosso dalla Juventus.

20.42 - Squadre in campo!

20.39 - Bisogna riconoscere che con le conclusioni Paulo Dybala se la cava, come potete apprezzare nel video qua sotto... tornando al campo, lo speaker ha appena annunciato le formazioni, manca ormai pochissimo.

20.35 - Adesso si rientra negli spogliatoi: ci godiamo qualche altra immagine, ma fra poco si comincia con Juventus-Torino. Non mancate!

20.25 - Il riscaldamento all'Allianz Stadium è già iniziato da alcuni minuti...

20.15 - L'unica vera e propria sorpresa è la presenza di Acquah a scapito di Valdifiori nei granata; per i bianconeri riposa invece Higuain, Mandzukic fa il centravanti.

20.05 - La risposta del Torino (4-3-3): Milinkovic-Savic; De Silvestri, N'Koulou, Burdisso, Molinaro; Acquah, Rincon, Baselli; Iago Falqué, Niang, Berenguer. All. Mihajlovic

19.55 - La formazione ufficiale della Juventus (4-3-2-1): Szczesny; Sturaro, Rugani, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala; Mandzukic. All. Allegri

19.45 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Torino, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Daniele Doveri di Roma.

L'esultanza di Paulo Dybala, autore di una doppietta nell'ultimo derby di campionato. | juventus.com

QUI JUVENTUS

I bianconeri sono reduci, in campionato, dalle vittorie sulla Roma prima e sull'Hellas Verona, soltanto sabato scorso, poi: un rullino di marcia molto positivo nelle ultime settimane per i campioni d'Italia, che stanno tenendo il passo con il Napoli capolista, distante soltanto un punto in classifica.

Anche in Champions League è arrivato il passaggio del turno qualche settimana fa: adesso l'obiettivo della Vecchia Signora, come ha confermato Allegri in conferenza stampa, è dunque portare avanti il proprio percorso anche nella terza competizione stagionale, che dalle parti di Corso Galileo Ferraris considerano al pari delle altre.

Per questa partita sono diversi i dubbi di formazione che si porta dietro il tecnico livornese: con solo Buffon, De Sciglio e Cuadrado fuori dai convocati - oltre a Marko Pjaca, che a breve si accaserà in prestito allo Schalke -, i ballottaggi sono diversi. Tutti, però, inseriti nel contesto di quel fondamentale turnover...

La probabile formazione scelta da Max Allegri, con tanti dubbi. | VAVEL.com via lineupbuilder.com

Max Allegri dovrebbe puntare su un 4-3-2-1. Davanti al portiere Szczesny dovrebbero agire Sturaro ed Asamoah larghi, favoriti nei ballottaggi con Lichtsteiner ed Alex Sandro; discorso simile per Benatia e Rugani rispetto a Barzagli e Chiellini. A centrocampo dovrebbe tornare Pjanic assieme a Marchisio e Matuidi; dietro all'unica punta, al momento più Higuain che Mandzukic, agiranno Dybala - definitivamente uscito dalla sua mini-crisi - e Douglas Costa. Attenzione però alle quotazioni di Bernardeschi, che potrebbe scalzare uno dei centrocampisti (con conseguente passaggio al 4-2-3-1) o anche l'attaccante brasiliano, inserendosi fra i titolari.

I calciatori del Torino esultano dopo il gol di Rincon contro la Lazio all'Olimpico. | torinofc.it

QUI TORINO

Nell'ultima giornata di Serie A i granata non sono riusciti ad ottenere i tre punti nella sfortunata sfida contro il Genoa, terminata sul risultato di 0-0. Per loro si tratta di una stagione un po' anonima rispetto alle buone attese che il mercato estivo aveva creato: oggi, in tal senso, è un'occasione di rivalsa.

Rivalsa prima di tutto dall'ultimo derby di campionato, che in questo stesso stadio è stato vinto da Madama per 4-0; ma rivalsa anche nell'ottica di guadagnare un posto per i preliminari di Europa League come questa competizione garantisce alla vincitrice finale. Una via secondaria per l'Europa comunque da non sottovalutare.

Lunga la lista infortunati per Mihajlovic, che è alla ricerca di una svolta. Il più grande assente sarà sicuramente Belotti, ma mancheranno anche i vari Lyanco, Barreca, Ansaldi, Ljajic ed Edera oggi. In compenso, quantomeno torna a disposizione Baselli, squalificato lo scorso weekend.

La risposta di Mihajlovic. | VAVEL.com via lineupbuilder.com

Sinisa Mihajlovic è orientato anche lui verso un 4-3-3: in porta il grande protagonista degli ottavi di finale (che hanno visto i piemontesi espugnare l'Olimpico) Vanja Milinkovic-Savic, con De Silvestri, N'Koulou, Moretti (o Burdisso, da valutare) e Molinaro a completare il pacchetto arretrato. In mediana spazio a Rincon, Valdifiori e Baselli, con in attacco Niang punta affiancato da Iago Falqué e Berenguer.

Il gol di Miralem Pjanic sempre nell'occasione del 4-0 rifilato dalla Vecchia Signora ai granata di settembre. | juventus.com

PRECEDENTI

Nel ristretto ambito di questa competizione, l'ultimo precedente risale agli ottavi di finale della stagione 2015-2016, in cui i bianconeri vinsero per 4-0 con doppietta di Zaza e gol di Pogba e Dybala. In campionato però attenzione a quanto avvenne lo scorso 6 maggio, con il pareggio per 1-1 sempre all'Allianz: in quell'occasione, le reti furono siglare da Ljajic e da Higuain nel recupero.