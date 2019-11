Juventus, ora è ufficiale: Pjaca in prestito allo Schalke 04

Dopo le voci in settimana, ora è ufficiale: Marko Pjaca è un giocatore dello Schalke 04 fino alla fine di questa stagione. L'attaccante croato, in accordo con la società bianconera con cui ha avuto un confronto negli scorsi giorni, come rivelato anche da Massimiliano Allegri nelle conferenza stampa pre-Roma, ha scelto la destinazione tedesca assecondando il volere della Juventus, che incassa un milione e mezzo di euro.

Nelle scorse ore la società di Torino ha diffuso tramite comunicato stampa l'accordo preso con lo Schalke, mentre poco fa Pjaca ha superato le visite mediche, diventando a tutti gli effetti un giocatore dei tedeschi. L'ex attaccante della Dinamo Zagabria è quindi approdato in Spagna, nel ritiro dei Minatori, accolto ben volentieri dal suo nuovo allenatore, Domenico Tedesco che ha commentato così l'acquisto: "Siamo contenti che Marco abbia scelto noi, perchè tante squadre lo volevano. Porta delle qualità diverse alla squadra, può giocare indifferentemente a destra e sinistra, così come da mezzala offensiva. Ha forza fisica e qualità".

Impensabile poi non pensare che un peso nella scelta lo abbia avuto anche Benedikt Howedes, ex capitano della squadra della Ruhr e approdato in bianconero sul finire del mercato estivo. A dar manforte a questa sensazione è lo stesso Pjaca, che rivela di aver chiesto lumi al tedesco: "Ho parlato a lungo con Howedes che mi ha detto molto sullo Schalke e mi ha detto che sarei dovuto venire qui". Il croato poi entra nel merito della sua scelta, lasciando trapelare che il contratto di prestito potrebbe prolungarsi anche nella prossima stagione: "Ho parlato con il mister che mi ha spiegato i suoi piani. Sono qui per giocare e aiutare la squadra, e dopo penserò al Mondiale. Per ora l’operazione è fino a giugno, ma ne riparleremo ancora".