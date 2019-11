Terminata Cagliari - Juventus, LIVE Serie A 2017/18 (0-1): La decide Bernardeschi fra le polemiche

22.45 - Direi che è tutto. E allora un grazie a chi ci ha seguiti da parte di Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Juventus batte Cagliari per 0-1 grazie alla rete di Bernardeschi!

22.42 - Vince la Juve, ma prima di tutto c'è da fare i complimenti al Cagliari. La squadra rossoblù si è giocata alla grande una partita potenzialmente importantissima, che gli avrebbe permesso di portarsi al 12esimo posto, forse sfavorita anche dagli episodi; da rivedere, in particolare, un rigore che sarebbe potuto essere stato concesso ai danni di Bernardeschi, proprio l'uomo che poco prima aveva siglato il gol dell'1-0 ed ha, in generale, disputato una buona gara. Meriti anche da parte dei bianconeri, che sono riusciti a spuntarla grazie alle loro qualità.

22.39 - Termina la partita. Risultato di 0-1.

90' + 7' - Scaduti i sei di recupero. Chiellini spazza ancora, Romagna respinge alzando ancora il pallone.

90' + 6' - Non segna da parecchio, ma adesso corre davvero: Higuain raggiunge un pallone in profondità con un grande scatto e prova a metterlo dentro per Mandzukic, c'è un'ottima chiusura di Ceppitelli in scivolata.

90' + 5' - Errore di Padoin, Sau recupera. Gli otto giocatori locali che hanno iniziato la sfida sembrano stanchissimi: arriva qui un lancio alla disperata verso Pavoletti, che non riesce però a farsi valere in area.

90' + 4' - Lichtsteiner ha spazio dopo una giocata fantastica contro due nello stretto di Douglas Costa, ma gestisce male e anziché tenerla alla bandierina regala un fallo laterale.

90' + 3' - Siamo tornati a giocare, quest'interruzione potrebbe allungare ulteriormente il recupero. Higuain svirgola tentando un tiro, Romagna può gestire e rilanciare.

90' + 2' - Problemi di crampi per Farias. Esce dal campo il brasiliano, davvero sfinito.

90' + 1' - Recupero giustificatissimo a causa delle varie interruzioni a cui abbiamo assistito. Alex Sandro crossa basso, respinta, calcia Pjanic, largo. Partita un po' sottotono del bosniaco.

90' - Alex Sandro scalciato in corsia, subisce fallo. Punizione in suo favore; sei minuti di recupero.

89' - Matuidi spazza via sull'iniziativa di Sau.

88' - Dentro anche Giannetti, un'altra punta - e un altro ex - fuori Pisacane. All-in di Lopez.

87' - Sbilanciato in area Barzagli su un pallone alto, sarà calcio d'angolo: nessun fallo questa volta per Calvarese. Dopo un'iniziale respinta, l'ennesima, Padoin calcia al volo ma non trova l'impatto giusto. Rinvio per Szczesny.

86' - E' uscito Nicolò Barella, uno dei migliori in campo: dentro al suo posto Van der Wiel.

85' - Parte con una velocità assurda Higuain dopo la chiusura di Barzagli sul cross precedente, ma poi sceglie il dribbling anzichè il passaggio per Douglas Costa.

84' - Fallo ai danni di Padoin sulla corsia di sinistra, Cigarini pronto al cross.

83' - Higuain chiuso dalla perfetta copertura preventiva di Ceppitelli sulla destra.

82' - Spazzata di Benatia, che punta a non avere dei rischi.

81' - I nervi sono sempre molto tesi, la situazione è ovviamente sfociata dopo alcuni episodi dubbi.

80' - Mandzukic prolunga, Alex Sandro viene fermato da Romagna in rimessa laterale.

79' - Si torna a giocare. Fuori Bernardeschi, dentro Lichtsteiner: ora si mette col 3-4-2-1 la compagine campione d'Italia. Lecito, vista la situazione così confusa.

78' - Calvarese sta discutendo con gli assistenti della VAR.

77' - Tocco con la mano di Bernardeschi su un cross, ma a me sembrava più fuori area che dentro. Calcio d'angolo per i rossoblù, che adesso reclamano parecchio, finale di gara che si preannuncia polemico.

76' - Da segnalare un piccolo problema fisico per Benatia, che si è fatto fasciare la gamba destra.

75' - Ovviamente ammonito Pavoletti per le tante proteste. Aveva subito una leggera gomitata da parte di Benatia: il contatto è troppo lontano dal gol, però, perchè la VAR possa intervenire.

74' - GOOOOOOOOOOOOOOL! BERNARDESCHI! 0-1! Era rimasto a terra Pavoletti, che però si è poi rialzato: l'azione è dunque proseguita, Pjanic ha allargato per Douglas Costa, che dalla destra ha vinto l'uno-contro-uno e ha messo il pallone dentro per il tap-in di Bernardeschi! 0-1!

73' - Situazione confusa, tanti batti e ribatti nella metà campo dei piemontesi.

72' - Cigarini trova le gambe di Bernardeschi cercando il pallone: punizione sulla trequarti, batterà Pjanic, probabile un cross nel mezzo. In mischia la prende Benatia, ma male. Rinvio per Rafael, che fa con comodo.

71' - Gran palla di Bernardeschi, che prova a lanciare Higuain: il controllo del numero 9 è sbagliato però, e spreca una chance ottima. In seguito c'è anche un fuorigioco di Pavoletti, prontamente segnalato dall'assistente.

70' - Douglas Costa lanciato in velocità, sembra poter superare tutti, ma poi prova a scavalcare Rafael, che era leggermente fuori dai pali: il pallonetto non viene fuori bene, sarà solo rimessa dal fondo. Poteva fare meglio il brasiliano.

69' - Corner per gli ospitanti: al posto di Ionita entra Marco Sau. Addirittura un cambio offensivo, contro Madama, in situazione di pareggio...

68' - Chiellini sbaglia il passaggio in orizzontale, Pjanic lo devia ma non lo rende buono per nessuno dei compagni. Fase un po' di stallo.

67' - Pisacane protegge una buona rimessa dal fondo.

66' - Siamo tornati a giocare da qualche secondo: si prospetta un maxi-recupero. Numero di Bernardeschi, appoggio di Pjanic, tacco di Costa: il risultato è solo un fallo laterale.

65' - Cure per il centrale, che veste l'ennesimo turbante della sua carriera. Pisacane è invece pronto a rientrare.

64' - Sanguinante poi il difensore toscano, immediatamente dopo aver trovato l'impatto col pallone: ha subito una botta da Pisacane, che anche lui non sembra esserne uscito benissimo.

63' - Douglas Costa scalciato da Padoin dopo il controllo orientato verso la porta, Pjanic pronto a crossare in mezzo. CHIELLINI! ALTO! Sul secondo palo sbuca l'italiano, che stacca bene ma non inquadra il bersaglio - non di molto - cercando di incrociare!

62' - Barella sfida Chiellini in scatto e ha la peggio, ma ottiene comunque un fallo laterale.

61' - Entra finalmente Mandzukic, parità numerica ristabilita, fuori dunque Khedira. Secondo infortunio per gli juventini.

60' - PJANIC! Sul fondo! Spazio sfruttato alla grande fino alla conclusione in questa ripartenza - in dieci - dei bianconeri: la conclusione del bosniaco, praticamente dalla lunetta, termina larga!

59' - Si batte dunque il corner. Higuain ferma la traiettoria tentata da Cigarini.

58' - Non ce la fa nemmeno Khedira: è in piedi, ma fatica anche a camminare. Entrerà al suo posto Mario Mandzukic, con un cambio di modulo e passaggio al 4-2-3-1.

57' - Ancora tutto fermo col problema per Khedira. Botta in testa piuttosto pesante, non sembra privo di sensi ma adesso il tutto preoccupa...

56' - Chiellini anticipa Szczesny in calcio d'angolo; nell'uscita, il polacco ha travolto Khedira, brutta botta per lui e ancora una volta medici in campo.

55' - Benatia, su un pallone alto, stende Barella: fallo piuttosto evidente, arriverà un cross dal destro di Cigarini.

54' - Douglas Costa viene dentro al campo palla al piede, ma viene strattonato. Eccolo il suo primo guizzo: giocata classica dalla destra, doppio passo e, al limite, calcia col mancino a giro, largo ma non di moltissimo.

53' - Bernardeschi perde il pallone, pressato da Cigarini. Pjanic commette poi un involontario fallo di mano.

52' - Molto duro l'intervento di Bernardeschi su Ionita: arriva il giallo per lui, speriamo non sia nulla di grave per il centrocampista.

51' - Un mini-shock per tutti: lo stesso Costa non è prontissimo nel giocare il primo pallone della sua gara.

50' - Si è fermato Dybala! Il numero 10 dovrebbe essersi stirato nel corso di uno scatto all'altezza del centrocampo. Mani in faccia e addirittura quasi lacrime per l'argentino: dentro, al suo posto, Douglas Costa.

49' - Si spinge ancora fin sul fondo Faragò, Benatia lo accompagna fino ad oltre la linea di fondo campo.

48' - Coraggioso Barella nel duello con Alex Sandro: nell'occasione riesce anche a guadagnarsi una punizione.

47' - Higuain per Bernardeschi, che entra in area e viene chiuso in scivolata da Padoin. Che pericolo! Romagna dovrebbe evitare di perdere palloni come fatto all'inizio di quest'azione...

46' - Pavoletti dalla destra riceve un traversone e la gira bene, quasi c'è l'effetto ottico del gol ma la palla in realtà termina alta! Altra bella giocata nel duello aereo per il centravanti.

21.47 - Si ricomincia! Primo pallone mosso dal Cagliari.

21.45 - Le squadre stanno tornando in campo: fra poco si riparte.

21.37 - Un bel primo tempo al Sant'Elia, dove la Juventus sembrava già dai primi minuti aver messo sotto scacco il Cagliari: soltanto due legni hanno negato a Dybala e Bernardeschi i gol del vantaggio. Poi, però, i rossoblù sono venuti fuori e quando hanno potuto si sono creati le loro occasioni, trovando delle certezze: due prodezze di Szczesny hanno mantenuto la parità. Insomma, in un contesto simile, potremmo essere sul 2-2: siamo invece sullo 0-0, ma c'è ancora tutto un secondo tempo da vivere. Non mancate, a fra poco!

21.33 - Termina il primo tempo. Parziale di 0-0.

45' + 3' - Farias travolge Dybala, nessun fallo ai 20-25 metri, poi Benatia stende lo stesso Farias e stavolta il fischio arriva per la furia dell'enorme difensore.

45' + 2' - Tenta la finezza Bernardeschi per far correre Khedira: fallo di Padoin ai suoi danni. Altro giropalla e Matuidi ottiene un calcio d'angolo.

45' + 1' - Saranno tre i minuti di recupero. Rischiano Alex Sandro e Chiellini per un malinteso su questo cambio di gioco, l'ex Fiorentina riesce a tenerla in campo.

45' - Bernardeschi arriva sul fondo destro dell'area di rigore, ma non riesce a tenere viva la sfera. C'è dunque il rinvio per Rafael.

44' - FARIAS TROVA UN ALTRO STRAORDINARIO INTERVENTO DI SZCZESNY! Anche con l'aiuto del palo il polacco riesce a respingere la conclusione potentissima e rasoterra del brasiliano, defilato sulla destra dell'area dopo l'appoggio di Pavoletti!

43' - Altra infrazione, commessa da Cigarini. Troppo leggera la dosatura di questo filtrante per Higuain da parte di Dybala, dalla trequarti.

42' - Matuidi va in scivolata alla ricerca del pallone ma trova la gamba di Barella: cartellino giallo per lui, forse in realtà la sfera era già uscita in fallo laterale, ma tant'è.

41' - Higuain cerca una giocata all'altezza della lunetta, ma se l'allunga troppo. Chiusura di Faragò, fallo laterale.

40' - Nulla di grave per il laterale destro, che proseguirà tranquillamente.

39' - Ha preso un colpo Faragò in faccia sul traversone, fischio dell'arbitro in suo favore. Chiellini il colpevole.

38' - Gran finta di corpo di Matuidi, che prova a mandare fuori tempo Romagna: tiene bene il classe 1997, che concede soltanto un calcio d'angolo su questo cross da dentro l'area.

37' - Questo giropalla va avanti fino all'errore di Matuidi in appoggio a Chiellini, con il numero 3 costretto di fatto a spazzare via per evitare rischi.

36' - Cerca di gestire un po' meglio la situazione la squadra campione d'Italia, con un possesso dal ritmo non altissimo.

35' - Il bosniaco viene ora curato dai medici, sembra pronto al rientro. In campo buon traversone di Barella dalla trequarti, perfetto per Pavoletti, fermato però dalla precisa uscita di Szczesny.

34' - Pjanic perde un pallone rischiosissimo e poi subisce un pestone alla mano, Farias arriva in area ma non trova il tempo per calciare dopo alcune finte, Barzagli lo chiude bene in zona pericolosa e poi Chiellini ottiene un calcio di punizione!

33' - E ancora il giovane centrale a cavarsela con Matuidi alle calcagna, guadagnando un prezioso calcio di punizione. Bravo.

32' - Romagna deve gestire un campanile con Higuain alle spalle: non è una cosa banale, eppure se la cava.

31' - Attaccato Alex Sandro da parte di Faragò, giusta la chiamata dell'arbitro - l'ennesima.

30' - Chiellini cerca un pallone alto alla ricerca di Higuain, ma gli viene fuori un po' lungo. Gestisce dunque Rafael.

29' - Punizione per fallo di Benatia su Pavoletti; la situazine offensiva per i rossoblù viene interrotta da un altro fischio, in favore di Dybala, che ha subito un colpo alla nuca.

28' - Spunto di Bernardeschi, un paio di rimpalli e tiro di Higuain, molle, col mancino: blocca facilmente Rafael.

27' - Gioco fermo, è rimasto a terra Ionita, un po' zoppicante; tra l'altro lo slavo aveva commesso fallo. Ora si torna al campo, batte la punizione Benatia.

26' - Chiellini buca, diagonale profonda di Barzagli a chiudere l'inserimento di Pavoletti, ma il difensore concede poi un corner. SUPER PARATA DI SZCZESNY! A centro area svetta Pavoletti, che colpisce poderosamente ma centrale, Szczesny molto reattivo a tenere la sfera fuori dallo specchio, poi sulla respinta i suoi compagni riescono a spazzare!

25' - Alex Sandro con una finta in mezzo a due, poi Matuidi con un tunnel: eleganti i tentativi di disimpegno degli juventini, che poi però sfociano in un calcio di punizione.

24' - Ancora Dybala e Pjanic alla battuta. Calcia il bosniaco, alla ricerca del primo palo, alto.

23' - Giù Khedira, altro fischio, posizione simile a quella da cui Dybala in precedenza ha colpito una traversa. Qualche protesta perchè Bernardeschi, se si fosse continuato con la norma del vantaggio, sarebbe stato a tu-per-tu con Rafael...

22' - Sembra sicuro l'assistente, si gioca, dai replay anche a me sembra che l'off-side sia evidente. Cigarini va da Farias in verticale in campo.

21' - Nell'occasione il numero 16 ha subito anche un pestone al braccio da parte di Alex Sandro, chiaramente involontario. Gol di Benatia in fuorigioco! Attendiamo i replay, ed eventualmente la VAR...

20' - Tocco sbagliato alla ricerca di Padoin tentato da Pisacane, ora la rimette in gioco Barzagli. Punizione in favore di Matuidi, trattenuto da Faragò, sull'out di sinistra.

19' - Pavoletti svetta sul secondo palo sul buon traversone di Faragò, ma non inquadra il bersaglio: quando possono, comunque, i padroni di casa ci provano.

18' - Già due legni per Dybala e Bernardeschi, che stanno dimostrando una discreta pericolosità in quest'avvio. Possesso ora gestito da Padoin.

17' - PALO DI BERNARDESCHI! Alex Sandro crossa sul secondo palo dopo un gran disimpegno, Rafael smanaccia, Bernardeschi da dentro l'area rientra sul mancino e calcia a giro prendendo il palo pieno, dopo la respinta Khedira di testa trova un salvataggio sulla linea! Altro grande brivido!

16' - Azione offensiva, dopo dieci minuti di totale apnea, dei sardi, spinti anche dal loro pubblico. Tanto giropalla, Padoin cerca poi la zuccata di Pavoletti ma trova Benatia, poi Bernardeschi guadagna un prezioso calcio di punizione.

15' - Bernardeschi arriva sul fondo e sceglie di crossare col destro: lo fa rasoterra, ma trova un avversario.

14' - Era rimasto a terra Ionita dopo il contatto di prima con Barzagli, ma tutto ok per il moldavo. Si gioca. Cross deviato all'altezza del primo palo da parte di Alex Sandro, Bernardeschi controlla e calcia, ma viene murato.

13' - Barzagli s'allunga il pallone e lo perde, cerca poi la scivolata per recuperarlo: tutto regolare per l'arbitro, immediato il pallone alto alla ricerca di Pavoletti, fermato col fisico da Benatia.

12' - Chiellini pesca Alex Sandro alle spalle delle linee avversarie, il cross in caduta dell'ex Porto non è però raggiungibile per nessuno.

11' - Costruzione praticamente a due tocchi della Vecchia Signora, che aspetta il varco giusto cambiando più volte lato d'offesa.

10' - S'accende per un attimo Gonzalo Higuain: sull'appoggio di Khedira lui fa scorrere il pallone e calcia col destro quasi dalla lunetta, largo, non di moltissimo oltre il primo palo, non di moltissimo.

9' - Sul punto di battuta ci sono proprio il numero 10 e Pjanic. Vediamo chi calcia. TRAVERSA PER DYBALA! Punizione calciata benissimo che colpisce in pieno la traversa, Pjanic poi cerca una conclusione di prima che, svirgolata, quasi diventa un assist per Higuain: il Pipita sbaglia però la conclusione acrobatica, rinvio dal fondo!

8' - Padoin non riesce ad evitare il primo corner di serata, che ora Pjanic si accinge a battere. Sugli sviluppi Bernardeschi gestisce la respinta, poi Dybala guadagna un calcio di punizione vicino alla parte destra del lato lungo dell'area.

7' - Violento il suggerimento di Bernardeschi, dalla destra col sinistro, per il taglio di Higuain: non c'arriva l'argentino, blocca Rafael.

6' - Altro brivido per Alex Sandro, che subisce un altro colpo, stavolta irregolare: punizione in suo favore.

5' - Velenosa la sfera persa da Alex Sandro sul pressing di Faragò: l'italiano dalla destra crossa verso il secondo palo, dove Ionita non riesce a gestire il tutto. Palla rinviata da Szczesny.

4' - Ritmo basso del possesso ospite, Padoin legge poi il passaggio di Khedira per Bernardeschi in fascia.

3' - Faragò, con questa palla in verticale, trova quasi la faccia più che la testa di Chiellini. Sbaglia il filtrante anche Pjanic poco dopo, poi Barella non riesce più a gestire questo pallone, pressato da Chiellini, e concede un'altra touche.

2' - Ancora Alex Sandro a duellare con Faragò sulla trequarti avversaria: il brasiliano viene chiuso, questa volta può battere lui il fallo con le mani.

1' - Pallone lungo, troppo, per Alex Sandro: rimessa laterale battuta da Faragò verso Barella, che subisce immediatamente un fallo.

20.45 - Si parte! Primo pallone mosso dalla Juventus.

20.41 - Ecco i 22: squadre in campo!

20.40 - Adesso mancano pochi minuti: le squadre, precedentemente tornate negli spogliatoi, faranno a breve il loro ingresso in campo.

20.30 - Risponde Pavoletti, alla stessa emittente televisiva: "Sicuramente dovremo attaccare, non ci dovremo disunire e dovremo essere concentrati fino all'ultimo; poi, grazie ai tifosi, proveremo a vincere. Benatia e Chiellini? Farò di tutto per metterli in difficoltà e fare gol: vedremo se ci riuscirò. Con la Juventus non devi solamente difendere: se rimani schiacciato hanno la qualità per farti gol in qualsiasi occasione. Proveremo a difenderci e fargli male con le ripartenze".

20.25 - Il riscaldamento è già iniziato allo Stadium; queste le parole di Szczesny a Sky Sport, di giusto qualche minuto fa: "Credo che queste partite sono importanti, sono tre punti importanti. Dobbiamo avere la testa in campo e prenderli. Verona? Abbiamo perso la concentrazione per i primi sessanta minuti della partita: oggi dobbiamo essere al massimo per tutti i 90'. Cagliari? Sono molto stretti e giocano con le ripartenze: dobbiamo essere stretti anche noi e vincere con le qualità dei giocatori che abbiamo in avanti".

20.20 - Potrebbe essere una serata speciale per Max Allegri, allenatore bianconero, che sfida proprio una delle squadre che ha allenato prima di quella attuale...

20.15 - Nessuna grande novità: Barzagli da un lato e Pisacane dall'altro vincono i rispettivi ballottaggi in difesa.

Juventus XI: Szczesny; Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Dybala



20.05 - La risposta della Juventus (4-3-2-1): Szczesny; Barzagli, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala; Higuain. All. Allegri

19.55 - La formazione ufficiale del Cagliari (3-5-2): Rafael; Romagna, Ceppitelli, Pisacane; Faragò, Barella, Cigarini, Ionita, Padoin; Farias, Pavoletti. All. Lopez

19.45 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Cagliari-Juventus, match valido per la 20esima giornata di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Gianpaolo Calvarese (sez. di Teramo).

QUI CAGLIARI

I rossoblù sono reduci dalla vittoria contro l'Atalanta a Bergamo, una boccata di luce dopo un tunnel di risultati piuttosto negativi che andava avanti da un po'; in generale, anche a livello di prestazioni, come sottolineato più volte da Diego Lopez in diversi dopo-gara, la squadra è diverse volte venuta meno.

Difficile immaginare di fare bottino pieno oggi, in un duello così delicato contro un avversario già di per sé complicato, ma anche nel suo miglior momento di forma. Servirà, come detto dal tecnico in conferenza stampa, il 110% da parte di ognuno dei calciatori sardi per uscire stasera dal Sant'Elia con un risultato positivo.

Per la sfida di oggi sono squalificati, intanto, l'ex Inter Miangue e soprattutto Joao Pedro, fermato per quattro turni dal Giudice Sportivo dopo il pestone ai danni di Chiesa nel corso della sfida contro la Fiorentina. Un po' acciaccato anche Cragno, che dovrebbe partire dalla panchina.

Diego Lopez dovrebbe puntare su un 3-5-2. Il portiere sarà Rafael, con davanti a lui Romagna, Andreolli e Ceppitelli, tutti al momento favoriti su Pisacane. La linea mediana dovrebbe vedere Faragò (insidiato da Van der Wiel) e il grande ex Padoin esterni, con Barella - fresco di rinnovo -, Cigarini e Ionita al centro. Farias (più di Sau) al fianco di Pavoletti in attacco.

QUI JUVENTUS

I bianconeri vengono dal successo sull'Hellas Verona in campionato; più avanti nel corso della settimana la Vecchia Signora ha guadagnato l'accesso alle semifinali di Coppa Italia, archiviando per 2-0 la pratica Torino. Per loro si tratta dunque di un momento di forma straordinario, da continuare necessariamente a cavalcare.

Allegri, nell'ultima conferenza stampa prima della sosta, è stato chiaro: "Bisognerà fare una partita di grande attenzione". Niente cali di tensione come al Bentegodi sabato scorso, dunque: Madama deve continuare il proprio inseguimento sul Napoli, impegnato nel pomeriggio proprio contro gli scaligeri, e non può distrarsi.

Diverse le assenze rispetto ai convocati del tecnico per questa serata: infortunati ci sono infatti Buffon, De Sciglio, Howedes, Sturaro e Cuadrado, con anche Marchisio in dubbio già dall'immediato post-derby infrasettimanale. In compenso, non c'è alcuna squalifica per i torinesi.

Max Allegri è dunque orientato verso la conferma del 4-3-2-1 con Szczesny fra i pali. A destra Lichtsteiner è leggermente favorito su Barzagli, dall'altro lato spazio ad Alex Sandro con Benatia e Chiellini (o Rugani) al centro. In mediana confermati in blocco Khedira - che ha rilasciato delle dichiarazioni qualche giorno fa -, Pjanic e Matuidi: in attacco, alle spalle di Higuain, Dybala ed uno fra Bernardeschi e Mandzukic.

PRECEDENTI E CURIOSITA'

Abbiamo parlato qui nel dettaglio dei precedenti. In questa competizione, il più recente dei confronti, vale a dire la gara d'andata, è stato vinto per 3-0 dai campioni d'Italia all'Allianz Stadium (reti di Mandzukic, Dybala ed Higuain), in una storica gara per il primo intervento della VAR in una partita di calcio italiano.