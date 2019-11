Roma-Atalanta in diretta, Serie A 2017/18 LIVE (1-2): LA ROMA CADE ANCORA

20.01 - Per noi stasera è davvero tutto, ma la serata di grande calcio non finisce qui: continuate a seguirci per tutto il meglio del calcio e dello sport internazionali, a partire da Cagliari-Juventus di stasera. Io sono Stefano Fontana, vi ringrazio per avermi seguito e vi consiglio di scorrere in basso per rivivere tutte le emozioni della gara. L'appuntamento è alla prossima diretta scritta. Un abbraccio, ciao!

19.57 - Oggi i giallorossi, escluso qualche individuo (Dzeko, Florenzi, Pellegrini), sono sembrati scarichi, senza idee, confusi, in campo di pancia più che con la testa. Troppi lanci lunghi, errori banali e scelte approssimative hanno permesso all'ottima Atalanta di gestire bene la situazione anche con l'uomo in meno. Le prossime due settimane, in vista della sfida al rientro contro l'Inter, dovranno servire da panacea per far tornare i giallorossi ai fasti di poche settimane fa.

19.55 - Per la Roma è ufficialmente crisi: il Napoli primo scivola a +12, nonostante una partita in più, mentre arriva il sorpasso dei cugini laziali, quarti a quota 40 contro i 39 di Perotti e compagni. Serve una reazione, ed in fretta, per invertire la tendenza e non perdere il treno europeo.

19.53 - Meritatissima la vittoria dell'Atalanta, che sbanca già nei primi venti minuti, colpendo magistralmente in contropiede, segnando prima con Cornelius e poi con De Roon, andando anche vicina al tris. Poi, la reazione della Roma, l'espulsione dello stesso De Roon e di Gasperini e la rete di Edin Dzeko hanno ribaltato le carte in tavola: qui, però, i bergamaschi sono stati altrettanto bravi, forse ancora migliori, nel difendere con ordine e chiudere perennemente la porta in faccia ai tentativi avversari.

19.51 - FISCHIA GUIDA! FINISCE QUI! FINISCE QUI! L'ATALANTA, DOPO AVER SUPERATO IL NAPOLI IN COPPA, VINCE ANCHE A ROMA, SCONFIGGENDO 2-1 I GIALLOROSSI NONOSTANTE UN SECONDO TEMPO GIOCATO INTERAMENTE IN INFERIORITA' NUMERICA!

90+2' - KOLAROV! Sua l'ultima occasione, una opalla che sbuca sul secondo palo. Il terzino di casa controlla, aggiusta il mancino e va alla conclusione. Tiro-cross rasoterra insidiosissiimo, ma nessuno interviene. Probabilmente è l'ultima emozione.

90+1' - Tanti palloni buttati dentro, continua a cacciarli via l'Atalanta.

90' - Tre di recupero, si infuria la panchina della Roma. Nel frattempo in campo i giallorossi continuano a sbagliare tante scelte.

90' - Ultimo minuto in corso, si prevede un recupero cospicuo ma non esagerato.

89' - Continuano a sprecare i padroni di casa, e manca sempre meno...

87' - Alisson Becker di testa per anticipare Petagna e far ripartire i suoi, ma ancora una volta Schick è ingenuo e fa ponte, regalando un fallo e secondi preziosissimi agli avversari.

86' - Traversone che attraversa, dopo una deviazione, tutta l'area piccola senza che nessuno riesca ad intervenire. L'Atalanta riparte, calcia lungo e Hateboer, con le ultime energie, riesce a lucrare un corner dal contrasto con Manolas. Palla battuta corta, arriva Cristante col destro sul primo palo ma la sua conclusione è altissima sopra la traversa.

84' - TOLOI E MASIELLO SALVANO L'ATALANTA! Incredibile doppia occasione per Stephan El Shaarawy, che gira la prima volta di testa, trova opposizione, si ritrova la palla sui piedi, calcia, ma c'è Masiello in area piccola. Corner.

83' - Continuano a piovere cross, continuano ad arrivarci sempre e solo quelli dell'Atalanta. El Shaarawy prova a tenere viva la ribattuta, ma Freuler lo argina bene e porta a casa una punizione preziosissima.

82' - Ultimo cambio, dentro anche Bruno Peres per l'assalto finale. Otto più recupero al termine, esce Florenzi. Il capitano diventa Perotti.

80' - Cross di Kolarov, ancora deviato, Fazio prova a tenerlo in campo ma la mette sul fondo.

78' - FLORENZI! ANcora "cocco de nonna" come lo chiamano nella capitale, con una stilettata di destro sensazionale: ancora una volta, però, la traiettoria è troppo larga alla destra di Berisha.

76' - Cengiz Under è la mossa di Di Francesco, che toglie Strootman.

75' - Altro cross di Florenzi in transizione: scattano Schick e Dzeko, ma il bosniaco spinge e commette fallo. Ora la Roma ha ricominciato a cercare troppo spesso i lanci lunghi quasi senza senso.

74' - Ci provano in tutti i modi ora i romanisti, ma gli spazi sono intasati all'inverosimile nella metà campo offensiva.

71' - Splendida chiusura di Manolas, Petagna sarebbe andato altrimenti in porta. La palla però è persa ancora, subito, da Schick cercando Perotti in profondità.

71' - Bellissimo cross dalla trequarti di Florenzi, Dzeko impatta abbastanza libero ma non trova la porta di testa.

70' - Redivivo Gonalons, altro guizzo che crea spazio sulla trequarti: due dribbling ed il servizio per Kolarov, ma il cross mancino è ribattuto.

69' - Cross lungo di El Shaarawy, nessuno arriva ad impattare sul secondo palo. Rimessa dal fondo per Berisha.

67' - Perotti salta Gomez e si fa ribattere il cross, ma il Papu non riesce a tenere in campo la sfera. Nel frattempo, esce il folletto argentino per lasciare spazio a Masiello: ora l'Atalanta ha il solo Petagna come attaccante.

65' - Buono spunto, sulla destra, di Gonalons che va in percussione e mette dentro rasoterra, ma Berisha è lesto ad uscire e bloccare.

64' - Strootman di nuovo per il bosniaco che fa da boa ed allarga a Kolarov: nonostante lo scivolone, l'ex-Lazio trova un corner.

63' - Dzeko, galvanizzato dal gol, si sta muovendo tantissimo, soprattutto per liberare spazio agli inserimenti di Schick.

60' - Pioggia di applausi per Cornelius, sfinito quanto brillante nella sua ora di gioco, che lascia il posto a Petagna. L'incarico, chiaro, è di portare il pallone e tenere alta la squadra.

60' - KOLAROV! DAI TRENTACINQUE METRI, BOTTA MANCINA CHE SIBILA ACCANTO ALLA PORTA.

58' - Dribbling nello stretto per Schick che va giù al limite, Guida fa segno di aver visto e lascia correre.

57' - Inerzia radicalmente cambiata nella gara ora: Florenzi fa addirittura l'ala aggiunta, la Roma non gioca più di lanci lunghi ma dialoga palla a terra, e manca ancora mezz'ora malcontata più recupero alla fine. Le speranze di rimonta sono vivissime.

55' - EDIIIIIIN DZEKOOOOOOO! DZEKOOOOO! ERA NELL'ARIA, ARRIVA IL GOL DELLA ROMA, SI SBLOCCA, FINALMENTE, DOPO UN LUNGHISSIMO DIGIUNO IL BOSNIACO! Grandissima palla sulla sinistra di El Shaarawy, l'ennesima a cercare di bucare la linea difensiva. Dzeko scatta, controlla, regge contro Palomino di fisico e riesce ad incrociare col mancino quanto basta per battere Berisha! 1-2, PARTITA RIAPERTA PER LA ROMA!

54' - BERISHA SULLA LINEA! Secondo corner consecutivo per la Roma, Perotti dalla destra riesce a mettere dentro. Stacca benissimo Dzeko, il suo colpo di testa finisce sulla schiena di Hateboer e per poco non beffa Berisha, ma il colpo di reni dell'albanese mantiene il risultato sullo 0-2.

53' - Si scuote ora la Roma, che attacca quasi a pieno organico.

52' - Perotti prova a lanciare Dzeko, ma la posizione di partenza del bosniaco era irregolare.

51' - Cambio offensivo per Di Francesco, che manda dentro Schick. Il mistero è perché ad uscire sia Pellegrini, forse il migliore dei suoi, e non Strootman.

50' - Nel frattempo Gasperini non è rientrato dagli spogliatoi: furibondo a dir poco dopo l'espulsione, l'ex-tecnico del Genoa è stato allontanato dall'arbitro.

48' - Non arriva la reazione della Roma, continua a costruire l'Atalanta con Gomez che non trova il primo palo. Bravo ad opporsi Alisson, fortunati poi i giallorossi con Cornelius che non gira bene da corner.

19.03 - SI RIPARTE! INIZIA IL SECONDO TEMPO!

19.02 - Non cambia Di Francesco, lo fa, ovviamente, Gasperini: fuori Ilicic, dentro Cristante, è 3-4-2 per proteggere questo risultato.

19.00 - Pausa terminata a Roma, tutto pronto per tornare in campo.

18.50 - Primo tempo tutto sommato divertente, ma che ha visto una Roma in netta difficoltà, soprattutto con i due centrali di difesa. L'Atalanta ha difeso con ordine, ripartenzo velocemente e trovando quasi sempre spazio per scorrazzate delle punte ed inserimenti dei centrocampisti, da cui sono arrivati entrambi i gol. Nonostante qualche rischio nel finale e l'espulsione che rischia di complicare i prossimi 45' di gioco, i ragazzi di Gasperini si sono comportanti molto bene: su tutti, brillano le prestazioni di Caldara in difesa e Cornelius in avanti. Nella Roma molto sottotono tutti i centrocampisti, si salva per l'impegno Edin Dzeko, sulla cui testa pende però l'occasione sprecata a pochi minuti dall'intervallo.

18.48 - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! ATALANTA IN VANTAGGIO PER 0-2, MA I RAGAZZI DI GASPERINI DOVRANNO DIFENDERE IL RISULTATO CON L'UOMO IN MENO NEL SECONDO TEMPO.

44' - CLAMOROSO! CLAMOROSO ALLO STADIO OLIMPICO! Dal sogno all'incubo, espulso per doppia ammonizione Marten De Roon! Kolarov era rientrato, saltando due avversari, dalla sinistra. L'olandese allunga la gamba, poi la ritrae, ma Guida giudica il contatto falloso ed estrae il secondo giallo per il numero 15. ATALANTA IN DIECI!

41' - DZEKO! VIcinissimo al gol ancora il bosniaco! Buono stavolta il lancio sulla mancina, l'ex-City controlla, entra in area in 1vs1 e piazza il piattone. Traiettoria ideale, il destro esce di pochissimo accanto al palo alla sinistra di Berisha.

40' - Ancora Perotti che sta provando a trascinare i suoi: dribbling in mezzo a due e cross di trivela, controlla tutto Caldara in uscita.

38' - Perotti prova il break solitario, respinto con perdite.

36' - FREULER! PALO! PALO DELL'ATALANTA! Ennesimo corner, palla allontanata, Remo Freuler arriva a rimorchio e scarica il collo pieno di mancino. Botta che impatta la base del palo, poi la testa di Alisson, sdraiato, ed esce a lato.

35' - Ennesima ripartenza veloce, Cornelius batte ancora una volta la linea ed arriva sul fondo a destra, ma sul suggerimento verso Ilicic riesce a rientrare Fazio.

32' - Cornelius! Due contrasti in area, ma la Roma non riesce ad allontanare, il gigante danese fa perno con il corpo, difende la palla e gira col mancino, ma il suo rasoterra non è preciso.

30' - MAMMA MIA! DZEKO VICINISSIMO AL GOLLONZO! Calcia Kolarov dai venti-ventidue metri, il mancino passa lateralmente alla barriera e colpisce Dzeko con una dinamica molto simile a quella del primo gol di Inzaghi per il Milan nella finale di Champions 2007. Stavolta, però, la palla sbatte sull'anca e termina a lato di pochissimo.

29' - Ancora bene Dzeko, ma il bosniaco sembra predicare nel deserto ed i reparti della Roma sono abbastanza scollegati. Ora Pellegrini, con un buon inserimento, prende fallo da Caldara. Giallo e punizione pericolosa.

28' - Arriva il primo giallo del match proprio per De Roon, autore di un fallo in mezzo al campo.

25' - Dzeko lavora verso la bandierina e prova a far salire la squadra, rimessa in zona d'attacco.

24' - Ballano i centrali della Roma, adesso ogni iniziativa dell'Atalanta sembra pericolosissima. In avanti, ancora peggio: Gonalons spara in avanti un lob lontano da qualsiasi compagno.

22' - Certo, la partita è ancora lunga ma l'Atalanta è riuscita nel doppio obiettivo di mettere da parte un bottino sostanzioso e sottoporre ad una doccia fredda, già ad inizio partita, gli avversari, che ora sembrano accusare il colpo.

19' - DE ROOOOON! GOL! ROCAMBOLESCO, CLAMOROSO RADDOPPIO DELL'ATALANTA ALL'OLIMPICO CON MARTEN DE ROON! MA CHE DORMITA DELLA ROMA! Ennesima imbucata esterna, stavolta è il Papu a fare breccia a sinistra, prendendo la linea di fondo ed arrivando quasi in area piccola. Qui il folletto dei bergamaschi si ferma, scivola, si rialza, riprova il dribbling ma alla fine, con la difesa tutta schiacciata verso la porta, sceglie l'appoggio arretrato per il rimorchio del centrocampista. De Roon calcia non benissimo, ma la deviazione di Manolas è letale per Alisson e fa urlare di gioia gli ospiti. DUE A ZERO ATALANTA A ROMA DOPO VENTI MINUTI!

18' - Pessimo lancio "alla Bonucci" di Fazio, col destro dritto tra le braccia di Berisha.

15' - Subito Atalanta, di nuovo con Cornelius: azione fotocopia di quella del gol, ancora defilato sulla destra, ma stavolta Fazio si oppone bene.

13' - CORNELIUUUUUUS! CORNELIUUUUUUS! CHE GOL HA FATTO! ATALANTA IN VANTAGGIO! De Roon recupera i pressing, l'Atalanta si distende subito con il danese che scatta, punta Fazio, rientra sul mancino e con pochissimo spazio a disposizione riesce a trovare il tiro a giro che si insacca all'angolino sul secondo palo. Niente da fare per Alisson, GELATO L'OLIMPICO!

12' - Il Papu! Reagisce l'Atalanta, con De Roon che comincia il contropiede, riceve dall'argentino e riesce a servirlo con una palla sporca: il 10 ignora Cornelius e va al tiro, fuori misura.

11' - EL SHAARAWY! PRIMA CHANCE PER LA ROMA! Perotti, sugli sviluppi di un corner, fa secco Spinazzola e mette dentro un cross teso. Allontanato in qualche modo, sulla sfera arriva l'italo-egiziano che riesce in un colpo difficilissimo, col mancino, al volo, sulla palla che scende. Attento Berisha che la vede all'ultimo, si allunga e smanaccia lateralmente.

9' - Duro contrasto tra i due capitani: Florenzi arriva un pelo in anticipo sul pallone, Gomez è già lanciato e lo stende, punizione da posizione difensiva per la Roma.

7' - Squadre molto lunghe, ma gli spazi sono comunque pochi: si corre tanto, ed il possesso palla della Roma non trova sfogo in avanti. Nel frattempo, avvistato in tribuna Nainggolan accanto a Totti e Monchi.

5' - Un po' egoista Pellegrini che riceve da El Shaarawy ma sceglie di calciare in porta invece che chiudere il triangolo. Destro tenero, blocca Berisha.

3' - Ripartenza veloce tutta dialogata tra Kolarov e Perotti: rientro perfetto di Palomino, angolo dalla parte opposta. Si tratta già del quarto della gara.

2' - Primo corner a favore dell'Atalanta: arriva lo stacco sul primo palo di Cornelius, c'è contrasto, secondo tiro dalla bandierina.

18.02 - VIAAAAA! FISCHIA GUIDA, CON QUALCHE MINUTO DI RITARDO INIZIA ROMA-ATALANTA!

17.58 - FInalmente in campo! Saluti di rito, ora sorteggio e scambio di gagliardetti tra il Papu e Florenzi. Solita stretta di mano anche tra guida e la sua squadra, manca pochissimo davvero.

17.55 - Inno della Roma che risuona ora nello stadio, canto assordante dalla curva.

17.50 - Ci siamo, riscaldamento terminato, tutto pronto per dare il via alle ostilità.

17.42 - Meno di venti minuti al via!

17.38 - Solito tour negli spogliatoi, mentre sul campo continua il lavoro delle due squadre.

17.32 - Questo, direttamente dal profilo twitter dei giallorossi, l'ingresso in campo dei ragazzi di Di Francesco.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Spinazzola; Ilicic; Cornelius, Gomez. All. Gasperini

17.29 - Sorprende, almeno in parte, invece, Gasperini: out Masiello e Cristante, in difesa c'è Palomino mentre De Roon completa la mediana con Freuler. Torna titolare Hateboer, così come Ilicic, mentre arriva di nuovo la panchina per Petagna: stasera scenderà in campo Cornelius, affiancato da Gomez.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Strootman, Gonalons, Pellegrini; El Shaarawy, Dzeko, Perotti. All. Di Francesco.

17.28 - Tutto come previsto nelle scelte di Di Francesco: recupera Manolas, c'è Gonalons davanti alla difesa, Perotti ed El Shaarawy nel tridente con Edin Dzeko.

17.26 - Intanto, squadre in campo proprio in questo momento per il riscaldamento pre-gara.

17.25 - Eccoci collegati! Tutto pronto all'Olimpico, tuffiamoci subito nelle formazioni ufficiali.

Buonasera a tutti! Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le dirette scritte di VAVEL Italia! Io sono Stefano Fontana ed oggi torneremo ad occuparci di Serie A: si scende in campo allo Stadio Olimpico di Roma, dove i padroni di casa affronteranno l'Atalanta in uno dei match più intriganti della ventesima giornata, la prima di ritorno. Appuntamento fissato, agli ordini di Marco Guida della sezione di Pompei, per le 18:00.

Il momento delle due squadre

Giallorossi che, come accennato, non possono contare su un recente passato che ispiri fiducia: il pari contro il Sassuolo, arrivato con Missiroli a pareggiare il vantaggio di Pellegrini nel primo tempo, è la terza partita senza vittoria consecutiva, quarta nelle ultime cinque. In precedenza, infatti, la Roma aveva incassato le sconfitte contro il Torino in Coppa Italia (1-2) e la Juventus, allo Stadium (1-0), oltre allo 0-0 di Verona contro il Chievo.

Per gli uomini di Di Francesco, dunque, la classifica è buona ma non idilliaca: un quarto posto che pone la Roma come principale inseguitrice di Napoli e Juventus. L'Inter terza ha tre punti ma anche due partite giocate in più della Lupa, mentre la squadra di Sarri, sempre con una gara in più a referto, dista nove punti dai 39 dei giallorossi.

Scatto dalla gara d'andata, con Kolarov che esulta dopo aver segnato il gol decisivo. | Fonte immagine: Twitter AS Roma

Dall'altra parte, invece, l'Atalanta sembra aver ritrovato il momento d'oro: prima della sconfitta di fine 2017 (30 dicembre) con il Cagliari, erano stati otto i risultati utili consecutivi tra tutte le competizioni. Gli orobici si sono comunque riscattati subito, andando a vincere, con le firme di Castagne e Gomez, sul difficilissimo campo del Napoli per garantirsi le semifinali di Coppa Italia.

Il Papu e compagni occupano momentaneamente il nono posto, e vincendo stasera avrebbero addirittura l'occasione di scavalcare Fiorentina e Udinese per agganciare la Samp al sesto posto. Lontano dall'Atleti Azzurri d'Italia, però, l'Atalanta fa una fatica bestiale: solo nove punti conquistati (14esimo posto nella classifica avulsa) in altrettante partite, un parziale risollevato dalle due vittorie nelle ultime gare a Milano e Genova, e che i bergamaschi dovranno sicuramente incrementare ancora per poter sperare nel secondo miracolo europeo in due stagioni.

Il Papu in azione contro la Roma. | Fonte immagine: Twitter Atalanta BC

Le ultime dal campo

La grande notizia, purtroppo non positiva, in quel di Trigoria è l'esclusione dai convocati di Radja Nainggolan: nessun problema fisico, ma un provvedimento punitivo dopo lo show di capodanno, con il belga senza freni (tra alcool, sigarette e bestemmie) sul suo profilo Instagram. All'indomani l'ex-Cagliari ha presentato le sue pubbliche scuse, ma Eusebio Di Francesco ha definito il suo errore "inaccettabile", concordando con la società e lo stesso calciatore l'esclusione punitiva.

Oltre a Nainggolan, saranno indisponibili anche De Rossi e Defrel, ed il lungodegente Karsdorp, mentre Manolas sembra aver recuperato bene dai problemi al ginocchio. Dunque, dovrebbe essere lui a fare coppia con Fazio davanti ad Allison, ma Juan Jesus rimane comunque allertato. SUlle fasce, come al solito, Florenzi e Kolarov, mentre dovrebbe tornare titolare Strootman, a dividersi la metà campo con Gonalons e Pellegrini. Davanti, DiFra sembra escludere, almeno per il momento, l'ipotesi della convivenza Schick-Dzeko: probabile quindi vedere il bosniaco in campo dall'inizio con Perotti ed El Shaarawy, mentre il ceco interverrà a partita in corso.

Immagini dalla rifinitura romanista. | Fonte immagine: Twitter AS Roma

Dall'altra parte, invece, Gian Piero Gasperini potrà contare sulla rosa al completo, esente da infortuni o squalifiche. Berisha tra i pali, sarà solito 3-4-1-2 con Caldara a reggere l'impianto difensivo: con lui, Masiello e Toloi, leggermente avvantaggiato su Palomino. In mezzo, impossibile togliere Cristante, nel bel mezzo di una stagione da urlo, mentre Hateboer dovrebbe riprendere il suo posto ai danni di Castagne come opposto di Spinazzola.

Per l'ultimo posto nel mezzo è ballottaggio Freuler-De Roon. Davanti, Ilicic dovrebbe supportare Gomez e Petagna, a meno che Gasp non decida di mandare dentro Kurtic: a quel punto, sarebbe lo stesso Cristante a scalare sulla trequarti offensiva.

Bagno di folla per l'Atalanta al rientro dalla gara contro il Napoli. | Fonte immagine: Twitter Atalanta BC

Le probabili formazioni

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Strootman, Gonalons, Pellegrini; Perotti, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; Ilicic; Gomez, Petagna. All. Gasperini