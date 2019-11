Inter - Roma in diretta, LIVE Serie A 2017/18 - El Shaarawy, Vecino! (1-1)

Inter che resta a +3 proprio sulla Roma ed aggancia la Lazio.

49' - Termina qui il match. 1-1 il finale.

46' - Quattro minuti di extra time.

45' - Perisic lascia sfilare una verticalizzazione dalle retrovie favorendo Icardi che tenta il pallonetto dopo aver visto Alisson fuori dai pali. Scelta pessima.

44' - Retropassaggio monstre di Peres, controllo altrettanto disastroso di Icardi che lascia sfumare l'occasione.

41' - VECINOOOOOOO! PAREGGIO INTEEEER! Peres si stacca e lascia crossare Brozovic; Vecino prende il centro e schiaccia a terra battendo Alisson. 1-1.

40'- Cambio Roma: fuori Dzeko, dentro Schick.

39' - CANCELO! Borja Valero dentro per Vecino, tacco per il portoghese che tenta, senza fortuna, il fendente.

35' - ICARDI! Rimessa laterale profonda di Dalbert, la difesa alleggerisce ma trova Icardi: destro mirato all'angolino, ancora Alisson ad evitare il gol.

33' - EDER! Cancelo si stacca e riceve profondo sull'out di destra; traversone che trova il terzo tempo nel cuore dell'area di rigore, palla fuori di nulla.

30' - Cambio Roma: fuori El Shaarawy, dentro Juan Jesus.

29' - ICARDI! Sventagliata pazzesca di Borja Valero ad alimentare la corsa di Perisic; controllo in corsa, cross dentro per Icardi che gira quasi da terra e trova Alisson prima ed il palo poi.

26' - EDER! Lancio perfetto di Miranda dalle retrovie; Eder scappa su Kolarov ma non trova l'angolo con il destro.

26' - Cambio Roma: fuori Gerson, dentro Peres.

25' - Cambio Inter: fuori Candreva, dentro Eder.

24' - Cancelo subentra e conquista palla in area, affronta Fazio e si lascia cadere. Giusto il giallo per simulazione.

22' - ICARDI! Traversone arretrato di Candreva, Icardi stacca nel traffico ma non riesce a beccare l'angolo.

20' - Attacco prolungato dell'Inter; ancora un nulla di fatto, con il cross di Brozovic che termina docile tra le braccia di Alisson.

17' - CANDREVA! Destro basso dal limite, nessun problema per Alisson.

15' - El Shaarawy prende ancora il tempo a Santon e sfila via, il terzino nerazzurro scappa all'indietro e torna su di lui; apre il braccio, prende posizione, e lo ferma senza fallo per Massa.

13' - Scambio prolungato tra Candreva e Cancelo, con quest'ultimo che effettua il cross per Perisic; colpo di testa non riuscito, con lo stesso che poi va a contrastare fallosamente El Shaarawy beccandosi il giallo.

10' - Doppio passo di Perisic su Florenzi; il 44 fa partire il cross che - deviato da Florenzi - costringe all'intervento Alisson.

9' - DZEKO! Impatta di testa a centro area, palla che termina fuori.

6' - Alisson serve Strootman braccato da Brozovic; il centrocampista riesce a sventare il pericolo e ad evitare una situazione pericolosa.

3' - Candreva aggancia Kolarov, punizione Roma.

1' - Inizia la ripresa.

Cambio Inter: fuori Gagliardini, dentro Brozovic.

Roma che si presenta con un pressing alto ed un centrocampo compatto per inibire ogni sortita dei nerazzurri. Gli uomini di Spalletti sfondano soltanto sulla destra con un attivo Cancelo, mentre Santon sbaglia il tempo d'intervento sul lancio di Alisson, permettendo a El Shaarawy di correre verso la porta e battere Handanovic.

45' - Termina qui il primo tempo.

42' - Verticalizzazione di Skriniar per Icardi che viene aggredito perfettamente da Alisson.

41' - Possesso palla sterile dell'Inter, funziona il pressing della Roma.

37' - Vecino abbatte Gerson, punizione Roma.

34' - ICARDI! Vecino, di testa, lo serve a centro area, l'argentino protegge palla, ma perde il duello fisico con Fazio che lo sposta e lo costringe ad una conclusione velleitaria.

32' - EL SHAARAAAAAWYYY! VANTAGGIO ROMAAAAA! Lancio di Alisson, Santon - in anticipo - buca l'intervento e permette ad El Shaarawy di scappare alle spalle, lanciarsi verso Handanovic e superarlo con un cucchiaio perfetto. 0-1.

30' - PELLEGRINI! Staffilata dal limite su assist di Dzeko, palla sul fondo.

29' - PERISIC! Il cross di Candreva, deviato, termina sui piedi di Perisic. Il 44, solo, subisce il ritorno della difesa, ma riesce a trovare spazio e calcia; Alisson risponde ottimamente. Poi nulla da fare per Borja Valero in ribattuta.

27' - Frangente del match giocato a centrocampo.

23' - Imbucata perfetta per Icardi, che lotta spalla a spalla con Manolas prima di sterzare verso il centro superando lo stesso. Lanciato verso la porta, cade nel contrasto con Fazio arrivato a raddoppiare. Protesta l'argentino e San Siro, per Massa tutto regolare.

22' - Altro disimpegno pericoloso di Gagliardini, che perde una palla sanguinosa. Skriniar ferma Dzeko e scaccia il brivido.

21' - STROOTMAN! Coss teso e violento dalla sinistra, Strootman colpisce quasi per caso e la palla termina di poco alta.

17' - PERISIC! Cancelo ubriaca Gerson sulla destra, fa partire un cross arcuato che il croato impatta sul palo lontano; palla fuori non di molto.

15' - CANDREVA! Destro dai 25, palla che si allarga e termina sul fondo.

12' - Vecino toccato duro da Strootman, punizione.

9' - PERISIC! Sfonda sull'out mancino, si accentra leggermente e tenta la rasoiata; Alisson facile.

8' - Disimpegno pericoloso di Handanovic, Miranda in scivolata evita l'imbucata che avrebbe proiettato Dzeko al gol.

7' - EL SHAARAWY! Sventagliata poderosa di Nainggolan, El Shaarawy mette giù e punta Santon, che lo tiene splendidamente e lo costringe ad un tiro impreciso.

5' - Icardi riceve palla a centro area, controlla spalle alla porta, supera Manolas, ma trova Strootman in raddoppio che lo mura.

3' - Perde palla Miranda in impostazione, palla che schizza su El Shaarawy che cerca immediatamente Gerson a centro area; Handanovic prima di lui.

2' - Contrasto energetico di Gerson su Candreva; Massa non fischia, l'87 rimane a terra.

1' - Partiti.

Inno dell Serie A, saluti, e poi sarà contesa.

Entrano in campo le due squadre; solito calore dei tifosi nerazzurri.

Di Francesco rimpiazza Perotti con Gerson, Pellegrini a centrocampo e Florenzi a destra nei 4 dietro.

Torna Miranda nell'11 di Spalletti, confermato Cancelo a destra.

Le formazioni ufficiali.

Uno sguardo allo spogliatoi.

Si gioca a San Siro, impianto da 80.000 mila posti a sedere situato a Milano.

4-3-3 per Di Francesco. Alisson tra i pali, Fazio e Manolas a sua protezione con Florenzi e Kolarov terzini. Strootman faro di centrocampo, Pellegrini e Nainggolan mezz'ali. Davanti, Gerson ed El Shaarawy a supporto di Dzeko.

Di Francesco striglia i suoi, vuole attaccamento alla maglia e grinta per la sfida contro l'Inter. Predica anche calma, in un ambiente scombussolato dalle vicende interne e dal mercato. Dzeko - titolare - ed Emerson sembrano sul piede di partenza, a Roma arriverebbero 50 mln e Batshuayi, in prestito. I capitolini, però, hanno bisogno di certezze e punti, e lo scontro Champions contro l'Inter si deve vincere. A San Siro con tenacia.

Di Francesco in conferenza stampa.

Solito 4-2-3-1 per Spalletti. Handanovic tra i pali, difesa composta - destra verso sinistra - da Cancelo, Skriniar, Miranda e Santon. Vecino e Gagliardini frangiflutti di centrocampo, Borja Valero dietro Icardi con Candreva e Perisic ali.

L'Inter ha bisogno della vittoria, ha bisogno dei tre punti. Il pareggio esterno contro la Fiorentina ha costretto i nerazzurri all'ennesimo stop. La vittoria manca da un mese e mezzo - 5-0 vs Chievo - e la Champions non è più una questione tranquilla. Spalletti ha trovato Lisandro Lopez nel mercato di Gennaio - acclamato rinforzo difensivo - aspetta Rafinha, ma stasera deve contare sugli 11 giocatori storici. Torna Miranda. Contro la Roma una sola strada: vittoria, scendendo con l'elmetto in campo.

Le parole di Spalletti.

Sono 169 i precedenti totali nella massima serie tra le due compagini. Comanda l'Inter con 72 vittorie, la Roma ne annovera 49 mentre sono 48 i pareggi. L'ultimo head to head risale ad Agosto scorso, 2° giornata del campionato in corso: passano in vantaggio i capitolini con Dzeko, ma Icardi, nella ripresa, si scatena; doppietta in 10 minuti per ribaltare il risultato prima del definitivo 1-3 firmato Vecino su assist di Perisic.

Le preview della sfida, offerte dalla nostra redazione: Inter e Roma

Arbitra Davide Massa coadiuvato da Meli e Costanzo, quarto uomo Banti. VAR (Video Assistant Referee) Damato, AVAR (Assistant of Video Assistant Referee) Vuoto.