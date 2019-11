Terminata Cagliari - Milan, Live Serie A 2017/18 (1-2): Il Milan torna a vincere in trasferta !

20.13 - Direi che è tutto. E allora un grazie a chi ci ha seguiti da parte di Patrick Sermon ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia!. Vi ricordo il verdetto finale: Milan batte Cagliari per 1-2, grazie alla doppietta di Kessié.

20.09 - Il Milan torna finalmente a vincere in trasferta; l'ultima vittoria fuori casa è datata 5 novembre, quando i rossoneri espugnarono il Mapei Stadium con Montella ancora in panchina. Il diavolo ha giocato una partita di sostanza sin dai primi minuti, dove sfortunatamente al primo tiro dei rossoblù, si è trovato sotto; ma come una grande squadra, ha saputo ribaltare totalmente la situazione con il grande Kessié che ha giocato una partita preziosa. I rossoneri hanno saputo soffrire da grande squadra contro un Cagliari che ha messo alle corde la squadra allenata da Gattuso in varie situazioni di gioco.I sardi hanno dimostrato che ,alla " Sardegna Arena", nessuno ha vita facile. Ora si pensa già alla prossima in casa contro la Lazio di Inzaghi.

19.55 - Termina la partita. Risultato di 1-2.

94' OCCASIONE PER IL CAGLIARI, FORSE L'ULTIMA: Cossu mette in mezzo e trova Pavoletti che stacca benissimo ma non trova la porta di niente.

93' Fallo di Cigarini su Biglia. Il centrocampista rossoblù viene ammonito da Guida.

92' Donnarumma cerca di perdere tempo tenendo la palla in mano nella sua area.

91' E' a terra Romagnoli che viene soccorso dai medici rossoneri; il numero 13 è caduto brutalmente sul suolo.

90'+4'

89' Corner per il Milan con Calhanoglu che la da dietro e si riparte da Bonucci.

87' Espulso Barella per il Cagliari: il numero 18 entra in maniera fallosa su Biglia. Adesso 10 vs 10.

86' Tiro-Cross dalla sinistra di Farias che attraversa tutta l'area rossonera con Donnarumma che segue il pallone e lo lascia scorrere sul fondo.

85' Terzo ed ultimo cambio per il Milan: esce Kessie, entra Borini.

84' Punizione per il Milan dai 35 m con Calhanolgu che cerca la porta; la palla, però, scorre sul fondo con Cragno attento.

83' Fallo di Cigarini su Calhanoglu.

82' Cambio per il Milan: esce Suso, dentro Abate.

80' Fallo in area di Pavoletti che viene ammonito dopo aver colpito Suso.

79' Espulso Ricardo Rodriguez: lo svizzero sgambetta Faragò sulla destra.

78' Fallo di Suso su Farias in area di rigore cagliaritana

77' Terzo ed ultimo cambio per il Cagliari: fuori Padoin, dentro Cossu.

76' Cambio per il Milan: esce Bonaventura, entra Locatelli.

75' Secondo corner consecutivo per il Cagliari sempre con Cigarini che la mette in mezzo e, dopo una mischia in area, vi è una posizione di fuorigioco da parte di un giocatore del Cagliari.

74' Calcio di punizione per il Cagliari con Cigarini che cerca qualcuno sul secondo palo, ma Calhanoglu la mette in corner.

73' Salvato Romagnoli da Guida, dopo esser entrato a gamba tesa su Cigarini.

71' Fallo pesante di Deiola a centrocampo su Bonaventura.

70' Tiro al volo di Kessie dopo il tiro deviato di Rodriguez; l'ivoriano era in posizione di fuorigioco.

69' Tiro di Suso murato dalla difesa rossoblù.

68' Milan tutto dietro con il Cagliari che lo schiaccia totalmente.

66' Fallo di mano di Padoin dopo lo scontro con Biglia.

65' Bonucci spazza in fallo laterale, dopo una palla troppo corta di Rodriguez.

64' Ammonito Barella per un fallo su Biglia.

63' Cagliari che attacca con insistenza ma non riesce a trovare spazi.

62' Secondo cambio per il Cagliari: esce Ionita, entra Deiola.

61' Bel lancio di Kessie per Suso che trova sul secondo palo Calhanoglu che non riesce a dare il giusto giro al pallone, tirandolo fuori.

60' Milan che cerca di rallentare ed addormentare la partita, con un buon possesso palla.

58' Lancio lungo di Barella che cerca Pavoletti, ma Donnarumma capisce tutto e spazza con i pugni, anticipando l'ex Genoa.

57' Pallone troppo lungo di Suso per Kalinic che viene anticipato da Cragno.

56' Punizione per il Cagliari con Cigarini che la mette in mezzo e, dopo una mischia furibonda, Donnarumma riesce a metterla in corner.

55' Fallo di Rodriguez che falcia Ionita. Lo svizzero ha rischiato anche qualcosa in più.

53' Altra parata sontuosa di Cragno che nega il gol del 3-1 a Bonaventura che aveva calciato all'incrocio dei pali.

52' Fallo di Ionita su Kalinic.

50' Corner per il Milan dopo una buona palla di Calhanoglu per Bonaventura.

49' Lancio di Biglia che cerca Kalinic: il croato è in posizione di fuorigioco.

48' Fallo di mano di Pavoletti.

47' Fallo in area di Farias su Bonucci: il brasiliano ha colpito alla tempia il capitano rossonero.

46' Tiro alto di Cigarini che spara in curva.

19.04 - Si riparte! Pallone mosso dal Cagliari.

18.49 - Termina il primo tempo. 1-2.

47' Grande intervento aereo di Romagnoli che anticipa Pavoletti. Quest'ultimo lo tocca col gomito e commette fallo.

46' Bravissimo Biglia a far scorrere la palla sul fondo, dopo l'ultimo tocco dei cagliaritani.

45'+3'

44' Fallo di Suso su Cigarini. Lo spagnolo viene sanzionato.

41' GOOOOOOOOL DEL MILAN, HA SEGNATO ANCORA KESSIE: l'ivoriano viene servito brillantemente in area da Kalinic e la mette in porta da distanza ravvincinata. 1-2.

39' Palla brillante di Suso per Calhanoglu, il turco era però in fuorigioco.

38' Punizione dalla sinistra con Cigarini che trova Barella, anticipato da Bonaventura. Corner per il Cagliari.

37' Barella viene fermato fallosamente da Bonucci che lo trattiene.

36' Fallo di Ceppitelli su Kalinic.

35' GOOOOOOOOOL DEL MILAN, HA SEGNATO KESSIE: l'ivoriano spiazza Cragno. 1-1.

33' RIGORE PER IL MILAN: Kalinic viene falciato in area da Ceppitelli che lo colpisce col tacco. Va Kessie.

32' Biglia mette il pallone fuori, per far soccorrere Calabria a terra dopo una gomitata subita al mento.

31' Calhanoglu dalla sinistra mette in mezzo, ma Ceppitelli è bravo e la mette in corner.

30 ' Partita abbastanza fallosa con Bonaventura che viene falciato da Faragò.

29' Fallo di Rodriguez su Faragò.

28' Grande parata di Donnarumma su tiro di Farias, dopo una bella azione dei rossoblù.

26' Ancora sfortunato il Milan con Bonaventura che trova in area Kalinic che non riesce ad impattare bene il pallone, facendolo diventare preda di Cragno che, in seguito, subisce un fallo involontario del Croato che viene ammonito.

23' Grandissimo tiro dalla distanza di Kessie, altrettanto bella è la parata di Cragno che vola e toglie il pallone dall'incrocio dei pali.

22' Terzo corner per il Milan con Calhanoglu che mette in mezzo un pallone molto arcuato che viene intercettato da Padoin.

21' Fallo a centrocampo di Farias su Suso.

20' Milan che cerca di trovare spazi con un Cagliari molto ben piazzato.

19' Fallo per il Cagliari dopo che Calhanolgu aveva trattenuto il pallone tra le gambe.

17' Sau lascia in lacrime in campo per far posto a Farias. Applausi della Sardegna Arena.

16' Subito un cambio per il Cagliari con Sau che ha sentito tirare il muscolo e ha lasciato il campo. Al suo posto Diego Farias.

15' Rimessa laterale per il Cagliari, dopo un presunto fallo di Kessie su Barella che rimane dolorante sul suolo.

13' Cross di Ionita su Sau che, però, viene anticipato dall'attento Calabria.

12' Cross rasoterra di Calabria ben intercettato dalla difesa cagliaritana.

10' Bel pallone di Calabria in mezzo per Kalinic che non riesce a girarsi, facendosi anticipare da Romagna.

9' Problemi per Pisacane, dopo lo scontro avvenuto in area con Kalinic.

7' GOOOOOOOL, HA SEGNATO IL CAGLIARI CON BARELLA: il numero 18 punta Calabria, si accentra e trova il secondo palo con un Donnarumma molto disattento.

6' Romagnoli, dopo una breve mischia, non esita a spazzare in fallo laterale.

5' Punizione dalla sinistra con Calhanoglu che trova la porta, ma Cragno respinge con i pugni.

4' Fallo di Sau su Bonaventura.

3' Lancio di Rodriguez su Kalinic che viene bloccato molto bene da Ceppitelli.

2'Corner per il Milan con Calhanoglu. Azione fermata per un fallo in area di Kalinic su Pisacane.

1' Subito occasione Milan con Suso che dalla sinistra ha messo un cross delizioso per Kalinic, anticipato da Ceppitelli.

18.00 - Si parte! Primo pallone mosso dal Cagliari!

17.58 - Ecco i 22: squadre in campo!

17.55 - Mancano ormai pochi minuti al fischio d'inizio; le squadre sono tornate negli spogliatoi e, a breve, faranno rientro in campo.