Serie A - La Juventus regola il Genoa con Douglas Costa

22.42 - Per la diretta di Juventus-Genoa è quindi tutto. Grazie a chi ci ha seguito e buonanotte da Andrea Mauri e Vavel Italia

22.40 - Vittoria comunque importante per la Juventus che risponde a tono al Napoli. Il Genoa, inesistente nel primo tempo, si sveglia con l''inserimento di Galabinov e crea qualche apprensione alla retroguardia sabauda, anche se di pericoli reali non ce ne sono stati.

22.37 - Allegri scappa negli spogliatoi come fa nelle serate in cui non gli è piaciuto l'atteggiamento della squadra. Comprensibile visto il comportamento distratto avuto dai suoi giocatori nei secondi quarantacinque minuti di gioco.

93' - Partita finita! Juventus batte Genoa 1-0 in un match assolutamente non semplice

92' - Angolo Genoa, Perin a saltare, ma la palla spizzata da Izzo esce a lato

91' - Tre minuti di recupero

90' - Matuidi risponde a Rosi, il risultato è uguale

88' - Rosi conclude dal limite dell'area, palla in curva

88' - Genoa completamente proiettato in avanti per trovare il pareggio

86' - Apertura sbilenca di Higuain che fa tramontare l'azione bianconera

84' - Ammonito Perin

83' - Cambio Juve, fuori Lichtsteiner, dentro Barzagli per donare più equilibrio alla squadra.

82' - Occasione Genoa con palla vagante nel centro dell'area juventina spazzata da Chiellini

80' - Juventus un po' in sofferenza ora. I bianconeri faticano a ripartire in maniera ordinata e il Genoa crea apprensione attorno all'area di rigore torinese

78' - Terzo ed ultimo cambio per il Genoa: fuori Pandev, dentro Lapadula

76' - Secondo cambio Juve: fuori Sandro, dentro Asamoah. Per Khedira forse qualche problema fisico, è andato direttamente negli spogliatoio dopo aver salutato Allegri

73' - Intervento in ritardo di Pandev su Mandzukic, giallo per il macedone

70' - Primo cambio della Juventus: fuori Khedira, dentro Sturaro

67' - Ammonito Alex Sandro che strattona Taarabt. L'ex QPR lascia il campo per Lazovic

64' - Salvataggio di Izzo sulla linea! Douglas Costa premia l'inserimento di Lichtsteiner che mette la palla in mezzo all'area piccola, il genoano la butta via evitando il tap-in di Higuain

61' - Contropiede Juventus concluso da Pjanic, che calcia ancora una volta versa la porta di Perin senza trovare lo specchio

57' - Occasione per Sandro che però sbaglia il controllo. Il tiro è strozzato ed esce largo

55' - Il Genoa appare più pericoloso con questo nuovo sistema di gioco, la Juve contiene bene

50' - Ancora Pjanic da fuori area, il bosniaco la manda fuori

49' - Buona azione del neoentrato Galabinov che mette in mezzo una palla pericolosa sventata dalla retroguardia bianconera

46' - Partita ripresa

46' - Cambio offensivo nel Genoa che passa al 4-3-2-1 inserendo Galabinov al posto di Rigoni.

Partita divertente nel primo quarto d'ora, fino al gol della Juventus. Da lì in poi i bianconeri hanno controllato il match abbassando i ritmi di gioco e creando ancora qualche chance. Genoa quasi nullo in campo e mai pungente in attacco.

46' - Fine primo tempo a Torino

44' - Secondo giallo della partita, Rosi è il destinatario. Fallo tattico dell'esterno genoano che blocca la ripartenza bianconera

41' - Higuain contrato al limite dell'area, poi fa fallo di sfondamento su Spolli per recuperare il pallone

39' - Juve in pacifico controllo del match

34' - A terra Lichtsteiner per un colpo subito da Omeonga. Niente di grave per lo svizzero

32' - Mandzukic da lontanissimo, Perin blocca sicuro

29' - Primo squillo del Genoa con Laxalt, ma il suo mancino va alle stelle

26' - Khedira di testa sulla punizione di Pjanic, palla larga

25' - Primo giallo dell'incontro per Spolli che interviene in ritardo su Higuain

23' - Ancora Pjanic da fuori area, stavolta in girata al volo, e ancora Perin pronto a bloccare

22' - Juventus in controllo del match, Genoa che fatica a costruire qualche occasione pericolosa. Ritmo crollato dopo il vantaggio dei bianconeri.

19' - Ancora Juve in contropiede con Khedira lanciato perfettamente da Pjanic, il tedesco ci mette troppo a servire Douglas Costa, solo verso la porta genoana, e l'occasione sfuma

16' - GOOOOOOOOL!!! FIAMMATA DELLA JUVENTUS CHE VA IN GOL CON DOUGLAS COSTA! Mandzukic riceve palla sulla sinistra dal brasiliano, crossa in mezzo, dove pesca proprio l'ex Bayern, che segue l'azione e fa il più comodo dei tap-in

10' - Linee difensive molto strette per il Genoa, Juve che fatica a trovare il varco giusto

7' - Grande conclusione di Pjanic, ma Perin ci arriva con i pugni in tuffo

6' - Grande lavoro del Pipita che protegge palla spalle alla porta e prende il fallo di Spolli. Grande occasione per Pjanic al limite dell'area

4' - Ancora Juve, stavolta è Higuain a concludere non trovando lo specchio della porta

3' - Subito in avanti i padroni di casa. Dopo un'azione manovrata Pjanic arriva alla conclusione: alta.

2' - Stadium che presenta la Curva Sud vuota a causa della squalifica occorsa per il caso biglietti

1' - Calcio d'inizio per la Juventus

1' - Si parte!

20.44 - Squadre in campo

20.37 - Ci siamo, pochi minuti e si inizia!

20.30 - Ultimi minuti in campo per le due squadre prima di tornare negli spogliatoi per vestire le maglie ufficiali e dare il via alla gara

Riscaldamento in corso! #JuventusGenoa, ormai ci siamo... #FORZAGENOA pic.twitter.com/jp9HNUf0VR

20.20 - Squadre in campo per il riscaldamento

20.12 - Confermato il 3-5-2 di Ballardini. In difesa Rossettini al posto di Zukanovic, mentre a centrocampo c'è la sorpresa Omeonga che la spunta su Veloso e Cofie. Attacco affidato a Taarabt e Pandev.

20.10 - Piccole sorprese in entrambi gli undici titolari. Allegri schiera Lichsteiner e non De Sciglio, evidentemente non ancora pronto. Davanti confermato Douglas Costa.

20.00 - Sono arrivate le formazioni ufficiali

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Genoa, match valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Marco Di Bello di Brindisi.

Diretta Juventus-Genoa

QUI JUVENTUS

I bianconeri tornano dalla sosta con l'obbligo della vittoria dopo il successo del Napoli a Bergamo. La Juve di Allegri non ha finora mai perso al rientro dalla sosta invernale, un pareggio contro l'Inter e due 3-0 rifilati ad Hellas Verona e Bologna. Quest'anno, però, sono arrivate due sconfitte al rientro dalla sosta per le Nazionali, contro Lazio e Sampdoria, è ora di invertire il trend.

Il Grifone ha acquistato solidità dopo il cambio in panchina ed anche Allegri, ieri in conferenza stampa, ha avvisato i suoi della difficoltà di questa partita.

All'andata la tripletta di Dybala ribaltò il match, ma la Joya argentina non sarà presente allo Stadium questa sera. Ci sarà, invece, Higuain, l'ultimo matador del Genoa in Coppa Italia. Assieme al nove ed in sostituzione del dieci dovrebbe partire dall'inizio Douglas Costa, preferito a Bernardeschi.

QUI GENOA

La squadra di Davide Ballardini non vince a Torino dal lontano 1991 e allo Stadium ha ottenuto solo due punti frutto dei pareggi del 2011 e del 2013, giocata proprio in questi giorni e con l'attuale allenatore seduto sulla panchina.

L'ultima sconfitta del Genoa in ordine cronologico è arrivata proprio contro i bianconeri, in Coppa Italia, poi le vittorie di misura su Benevento e Sassuolo ed il pareggio a reti bianche contro il Torino. I rossoblù non segnano tanto, ma certamente hanno trovato una stabilità difensiva tra le migliori del fondo della classifica.

Per la prima trasferta dopo la sosta il Grifone dovrà fare a meno di Zukanovic, quindi davanti a Perin ci saranno Izzo, Spolli ed uno tra Rossettini e Gentiletti. Confermato il terzetto di centrocampo e le fasce, mentre in attacco, oltre a Taarabt, si giocano il posto Lapadula e Pandev.