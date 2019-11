Juventus, Buffon è tornato

Dopo due mesi e sei partite di assenza Gianluigi Buffon è pronto a mettersi sulle spalle la maglia bianconera con il numero uno. Il portiere della Juventus è tornato finalmente ad allenarsi con il gruppo e con chi ne ha fatto le veci in queste sei occasioni e non lo ha fatto rimpiangere, vale a dire Szczesny.

Il numero uno di Allegri è assente dall'undici titolare dal big match dell'uno dicembre contro il Napoli, ma ora è pronto a riprendere il proprio posto nella porta juventina già contro il Chievo Verona. L'assenza dovuta ad un problema al polpaccio che lo ha attanagliato sin dal post Napoli sembra essere finalmente risolto, ma le assenze di questi mesi hanno precluso a Buffon la possibilità di battere o eguagliare il record di presenze in Serie A di Paolo Maldini, attualmente infatti si fermerebbe ad un gettone di distanza dallo storico capitano del Milan. Intanto, la presenza di sabato sera al Bentegodi contro il Chievo Verona, sarà il miglior modo per il capitano della Juventus di festeggiare i quarantanni d'età, oltre che il ritorno in campo.

Oltre al capitano bianconero, hanno partecipato all'allenamento anche Alex Sandro e Sami Khedira, usciti malconci dalla gara contro il Genoa, mentre Claudio Marchisio e Blaise Matuidi hanno continuato a svolgere il loro programma personalizzato per recuperare il più in fretta possibile dai fastidi fisici che li attanagliano. Ancora fuori dal campo, invece, Benedikt Howedes, Juan Cuadrado e Paulo Dybala. Per loro il ritorno sul rettangolo verde è ancora lontano.

L'appuntamento è per domani, sempre a Vinovo, quando il gruppo juventino si ritroverà per l'allenamento mattutino in vista della sfida al Chievo Verona.