Lazio - Udinese in diretta, LIVE Serie A 2017/18 - Samir (og), Nani, Felipe Anderson!(3-0)

La Lazio si prende il 3° posto in solitaria, +3 sull'Inter. Udinese che resta 10°.

48' - Termina qui la gara. Lazio batte Udinese 3-0.

46' - Tre minuti di recupero.

42' - FELIPE ANDERSOOOOOOOON! Corre sul filo del fuorigioco e riceve il suggerimento favoloso di Lulic dalle retrovie; si porta avanti il pallone di testa, poi non sbaglia davanti a Bizzarri. 3-0.

41' - Cambio Lazio: fuori Parolo, dentro Murgia.

40' - FOFANA! Fiammata del centrocampista, palla che sfila fuori di pochissimo.

39' - Ritmi bassi ora.

35' - DE PAUL! Sbaglia a rimettere il pallone in gioco Strakosha; Maxi Lopez recupera, Jankto mette davanti alla porta: destro violento, stavolta Strakosha compie il miracolo e salva i suoi.

34' - Cambio Udinese: fuori Halfredsson, dentro Balic.

33' - DE PAUL! Tenta il tracciante da distanza siderale, palla sul fondo.

29' - JANKTO! Sventagliata profonda a cercare il 14; Radu interviene ma risolve parzialmente poiché dietro c'è proprio Jankto che impatta con un destro al volo; palla sul fondo.

28' - FELIPE ANDERSON! Prende il centro Lulic, apre su Felipe Anderson che controlla, affronta Samir e calcia. Altro destro debole, Bizzarri senza problemi.

26' - Cambio Lazio: fuori Nani, dentro Luis Alberto.

23' - Halfredsson stradica palla a Lukaku, che lo atterra poco dopo. Punizione.

20' - Cambio Lazio: fuori Milinkovic, dentro Lulic.

18' - Cambio Udinese: fuori Perica, dentro Jankto.

15' - BASTA! Spinge senza remora sull'out destro, supera Samir in velocità, entra in area e fa partire il fendente; facile Bizzarri.

11' - MILINKOVIC-SAVIC! Prende l'ascensore da corner ed impatta, Perica in angolo prima di Bizzarri.

10' - Cambio Udinese: fuori Barak, dentro De Paul.

8' - Imbucata di Fofana per Larsen, che controlla in area, sposta il pallone e cade in area. Banti fa proseguire, e conferma la decisione dopo il silent check.

5' - Ora i biancocelesti prendono campo, ma l'Udinese non vuole mollare.

2' NANIIIIIIII! Volata pazzesca del sudamericano sulla sinistra. Supera in velocità Samir e serve Nani al centro; piattone e gol. 2-0.

1' - Inizia il secondo tempo.

Primo tempo godibile all'Olimpico. Molta tattica e tanto ritmo, per due squadre ottime sia difensivamente che offensivamente. Passa la Lazio con Samir - autorete - che, nel tentativo di anticipare Parolo, deposita in rete il cross di Milikovic-Savic.

47' - Samir abbatte Nani, giallo sacrosanto.

46' - Due minuti di extra time.

43' - FELIPE ANDERSON! Si ritaglia spazio sulla destra, affronta Samir e calcia; respinge il centrale, ma il brasiliano ha una seconda opportunità di tiro, non sfruttata.

41' - PAROLO! Altra leggerezza in impostazione dei bianconeri, ne approfitta Parolo per tentare, senza fortuna, la staffilata. Nel frattempo, Basta è tornato in campo.

39' - Colpo alla testa per Basta, che esce momentaneamente dal campo per le cure.

37' - Tenta di cercare spazio sia sulle corsie che centralmente la Lazio, ma l'Udinese è attenta.

34' - Frangente di match giocato prevalentemente a centrocampo.

30' - Torna il campo il fantasista N°7.

29' - Dolori anche per Nani, uscito malconcio dal duello con Samir.

27' - Problemi al costato per Radu, che si accascia a terra dolorante. Il terzino, ricevute le cure, torna in campo.

26' - BARAK! Poderoso coast to coast di Barak, che riceve da Maxi Lopez, arriva in area ed incrocia; Strakosha ci mette la mano, poi Radu salva sul tap-in di Perica.

22' - VANTAGGIO LAZIOOOOOO! Si stacca Basta sull'out di destra e riceve, cross sul palo lontano che raccoglie Milinkovic Savic; controllo e cross teso, Samir nel tentativo di anticipare Parolo mette il pallone nella propria porta. 1-0.

19' - Erroraccio di Barak; passaggio orizzontale facilmente intercettato da Felipe Anderson, che tenta di fuggire verso la porta. Si compatta la difesa, e chiude.

15' - Perica frana su Lucas Leiva, intervento netto. Giallo per lui.

12' - Cioccolatino di Leiva per il movimento profondo di Milinkovic-Savic, che aggancia in maniera sublime. Il 21 biancoceleste, però, non riesce a sfruttare l'occasione finendo per perdere la sfera.

10' - Prevale il lavoro difensivo delle due compagini finora, poche le occasioni.

7' - Poco fa, problemi per Strygen Larsen; ora sembra stare bene il laterale bianconero.

6' - Duro De Vrij su Perica, punizione Udinese.

3' - FOFANA! Azione veloce, dinamica dell'Udinese. Controlla la mezz'ala che effettua una conclusione strozzata.

2' - Verticalizzazione per Nani, che scappa parallelamente alla retroguardia friulana, prima di sterzare e tentare il tiro. Palla ampiamente larga.

1' - Partiti.

Inno della Serie A, saluti, e poi sarà contesa.

Entrano le squadre in campo, risponde presente l'Olimpico.

Oddo cambia solo nel tandem offensivo. De Paul non si guadagna la maglia da titolare; ci sarà Perica - insieme a Maxi Lopez - a guidare l'attacco.

Inzaghi spariglia le carte. Niente esordio per Caceres, c'è Wallace dietro con Radu e De Vrij. Fuori anche Marusic e Lulic, occasione per Basta e Lukaku sulle corsie. Davanti, niente Luis Alberto. Sarà un inedito Anderson - Nani.

Le formazioni ufficiali.

Si gioca all’Olimpico, impianto da 72.700 mila posti situato a Roma.

3-5-2 per Oddo. Bizzarri a porta, Samir, Danilo e Nuytinck dietro. Halfredsson in cabina di regia, Barak e Fofana a sua protezione con Pezzella e Larsen esterni larghi. Davanti, De Paul affianca Maxi Lopez.

I due pareggi ottenuti nelle ultime due giornate - 1-1 sia con Chievo che SPAL - hanno leggermente frenato l’avanzata poderosa della truppa di Massimo Oddo, il quale era riuscito ad ottenere qualcosa come 5 vittorie consecutive. Il 10 posto - annoverati 29 punti - resta un piazzamento pazzesco, con i friulani che vincendo supererebbero 3 squadre e braccherebbero la Sampdoria per un posto in Europa League. Una prospettiva insperata nella gestione Delneri, il quale aveva lasciato con più interrogativi che certezze.

Solito 3-5-1-1 per Inzaghi. In porta Strakosha, trittico difensivo formato da Radu, De Vrij, Caceres. Leiva guardiano del centrocampo, Parolo e Milinkovic-Savic mezz’ali con Marusic e Lulic a tutta fascia. Davanti, Luis Alberto a supporto di Nani.

La scoppiettante vittoria ai danni del Chievo - perentorio 5-1 - ha permesso agli uomini di Simone Inzaghi di agganciare l’Inter al 3^ posto. La pazzesca mole offensiva - 10 gol solo nelle ultime due uscite - consente ai biancocelesti anche di poter fare a meno anche di un cannoniere spietato come Immobile, uscito malconcio domenica. Al suo posto o Felipe Anderson o Nani, intenti a supportare Luis Alberto. Test importante, un successo proietterebbe la compagine capitolina al 3^ posto solitario, con un + 3 importante sull’Inter.

Sono 76 i precedenti totali in Serie A tra le due compagini. La Lazio comanda con 33 vittorie, l’Udinese ne annovera 19 mentre sono 24 i pareggi. L’ultimo head to head risale al Febbraio del 2017. Match tirato all’Olimpico, con la Lazio che non riesce a sbloccare la contesa ed a portare a casa i 3 punti. Ci pensa un rigore di Immobile a togliere le castagne dal fuoco, 1-0 finale.

Arbitra Luca Banti coadiuvato da Del Giovane e Gori, quarto uomo Nasca. VAR (Video Assistant Referee) Guida, AVAR (Assistant of Video Assistant Referee) Costanzo.