Napoli, è fatta per Younes

Amin Younes è un giocatore del Napoli. Non è ufficiale, ma poco ci manca. Stavolta sembra fatta per il primo rinforzo del mercato di gennaio dei partenopei. L'Ajax ha accettato l'offerta di cinque milioni proposta dal patron De Laurentiis per anticipare l'arrivo del laterale tedesco all'ombra del Vesuvio, inizialmente previsto a parametro zero per l'estate.

A confermare la fumata bianca il Tweet di Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, che ha così annunciato l'accordo tra le parti.

#Younes in arrivo subito al @sscnapoli: accettati i 5 milioni offerti @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) 24 gennaio 2018

Il mercato del Napoli non si ferma tuttavia qui. L'arrivo di Younes - che nelle idee della dirigenza partenopea agirà alle spalle di Lorenzo Insigne - non esclude quello di Matteo Politano, indiziato numero uno per recitare il ruolo di vice-Callejon.