Terminata Chievo - Juventus, LIVE Serie A 2017/18 (0-2): Due rossi per i gialloblù, due gol per la Signora

22.39 - Sforzo (un po' meno che) minimo, risultato massimo. La Juventus vince sul campo del Chievo, supera virtualmente il Napoli e ritrova il gol di Gonzalo Higuain, il suo primo del 2018. Tutto questo con una prestazione piatta, condizionata favorevolmente dall'ingenuità di Bastien e dalle manette di Cacciatore: due espulsioni, a mio parere giuste, che hanno concesso altrettanti gol ed un dominio per mezz'ora ai campioni d'Italia, che in questa circostanza hanno avuto una vita facilissima. È più o meno tutto, ci saranno tante polemiche per l'arbitraggio nel finale ma francamente, a mio parere, l'operato di Maresca è stato sicuramente buono.

22.35 - Termina il match, senza recupero: l'arbitro ritiene il match chiuso. Risultato di 0-2.

90' - Cinque minuti di recupero. Lancio per Bernardeschi, pescato in posizione di fuorigioco.

89' - Bentancur entra dentro, al posto di Higuain, pure lui ammonito. Ad Allegri non piace rischiare squalifiche, evidentemente.

88' - GOOOOOOOOOOOOOOOOL! HIGUAIN! 0-2! Torna al gol il Pipita sul cross dal limite di Douglas Costa col mancino, lui schiaccia perfettamente alla destra di Sorrentino e va in doppia cifra in campionato!

87' - Traversone innocuo di Lichtsteiner, che passa fuori area e avvia un altro giropalla.

86' - Tra poco spazio per Bentancur. Higuain allarga su Lichtsteiner un po' lungo, avanti ed indietro sempre col pallone.

85' - Meggiorini, probabilmente frustrato dal risultato, pressa da solo e tira un calcione in netto ritardo a Pjanic. Norma del vantaggio e poi richiamo per l'italiano.

84' - Silent check al VAR per uno scontro fra Benatia e Meggiorini a palla lontana, nulla di rilevante, palla restituita ai campioni d'Italia che non sembrano intenzionati più di tanto ad accelerare.

83' - Higuain ha voglia di segnare e corre palla al piede, calciando poi addosso ad un avversario. Non va così.

82' - Tira ancora da lontano Bernardeschi, che sicuramente può fare meglio. Altissimo.

81' - Depaoli lascia spazio al traversone rasoterra di Costa, respinta di Bani in calcio d'angolo.

80' - Douglas Costa, De Sciglio, Pjanic, Benatia, Bernardeschi. Sempre così. Solo i due esterni rompono quest'equilibrio monotono che Madama ha creato, sfruttando la superiorità numerica.

79' - Esce Birsa, oggi molto nervoso come la maggioranza dei suoi compagni, dentro Meggiorini al suo posto. Un tentativo disperato.

78' - Radovanovic lanciato improvvisamente da Birsa in profondità, sarebbe a tu-per-tu con Szczesny ma viene anticipato da una pronta uscita del solito polacco. Bravissimo.

77' - Ancora poche idee ed un ennesimo cross da parte di Lichtsteiner, ennesima respinta. Che barba...

76' - Douglas Costa mette un paio di numeri in cascina, il suo seguente traversone viene fermato.

75' - ... alla fantasia di Bernardeschi non piacciono le cose lineari e lui va allora alla conclusione da lontano col sinistro dal centro-destra, cercando l'incrocio lontano, ma non inquadra il bersaglio.

74' - Barzagli allarga, De Sciglio punta senza fretta e poi torna ancora indietro. La partita sembra andare su dei binari piuttosto lineari...

73' - Benatia chiude ancora e poi spazza, non concedendo nemmeno fallo laterale. Anzi sì, ma in suo favore. Da 8 oggi il marocchino.

72' - Allegri non vuole correre rischi e sposta De Sciglio a sinistra, inserendo Lichtsteiner al posto di Asamoah sulla corsia destra. L'ex Udinese è ammonito e perciò a rischio espulsione. Strategie mai banali.

71' - Higuain tenta la soluzione personale (effettivamente gli manca da un po' il gol), ma trova una deviazione e le mani di Sorrentino.

70' - Il giropalla da destra verso sinistra, tranquillizzato anche dal vantaggio, è adesso molto più fluido per la banda piemontese.

69' - Asamoah ha molto spazio sulla sinistra, per il Chievo non è semplice chiaramente in doppia inferiorità numerica. Qui però un errore gli concede un fallo laterale.

68' - Adesso Benatia torna a fare il centrale e gli juventini avranno molte chances per allungare realisticamente...

67' - GOOOOOOOOOOOOOOL! KHEDIRA! 0-1! Pjanic trova sul secondo palo il taglio di Bernardeschi dalla sinistra, il numero 33 arpiona ed appoggia per l'inserimento violento del centrocampista tedesco, il quale buca Sorrentino sul primo palo a 500 km/h!

66' - Birsa si trascina il pallone oltre la linea di fondo, concedendo calcio d'angolo.

65' - Altro pallone non brillante messo dentro da Bernardeschi. Sarà mezz'ora di apnea, Benatia sta anche facendo la punta. Combinazione di Higuain per Khedira, pallone dentro per Benatia che poteva eseguire il più semplice dei tap-in ma è stato anticipato.

64' - De Sciglio tenta un cross dal fondo che viene respinto. Si sta giocando in una sola trequarti, per non esagerare e dire una sola area...

63' - Respinta e De Sciglio torna indietro. Finale rovente, probabilmente, ora aspettiamo però il risultato e l'assedio di quelli in trasferta...

62' - ESPULSO CACCIATORE! CLAMOROSO! Deve aver detto qualche parola di troppo all'arbitro, ha mimato anche il gesto delle manette... in nove ora i giocatori locali, altra brutta ingenuità onestamente... si riparte dalla bandierina, batte Pjanic.

61' - Rabbioso Sorrentino e come lui Cacciatore stesso, che nell'occasione precedente era rimasto a terra ed è costretto pure ad uscire. L'azione è però proseguita ed è arrivato un calcio d'angolo guadagnato da parte di De Sciglio.

60' - Prima offensiva gialloblù: Jaroszynski arriva fin sul fondo sull'errore di Bernardeschi, crossa di mancino, vede l'inserimento di Cacciatore sul secondo palo e il colpo di testa dell'italiano viene bloccato da Szczesny.

59' - Mandzukic spintonato via da un brillante, finora, Cacciatore. Reggere l'urto dell'ex Bayern non dev'essere semplice.

58' - Szczesny imposta l'azione. Trattenuta di Hetemaj su Bernardeschi che si stava, tra l'altro, allontanando dalla porta. Battuta velocemente la punizione.

57' - Pjanic inventa al limite dopo un'azione buona di Bernardeschi, il bosniaco va alla ricerca di Douglas Costa il cui stacco oltre il secondo palo è impreciso, alto. Non è d'altronde la specialità della casa.

56' - Gran palla di Douglas Costa a trovare Khedira sulla sinistra dell'area, ma il tedesco scodella male verso il centro.

55' - Dopo un breve ripiegamento, la Vecchia Signora torna ad offendere con il cambio di gioco di Bernardeschi.

54' - Khedira fra le linee un po' a fatica, Higuain viene chiuso da Hetemaj, ma il numero 9 non demorde e recupera. Il seguente cross di Asamoah, rasoterra, trova Mandzukic: la sua girata viene controllata in due tempi da Sorrentino. Prima vera chance per i torinesi.

53' - Prima dell'uscita del serbo, c'è un cambio nell'altra fazione: Allegri passa al 4-2-3-1 ed inserisce Bernardeschi al posto di Sturaro. In contemporanea, entra anche Gamberini in luogo di Tomovic.

52' - Ancora perfetto, implacabile Medhi Benatia in chiusura. Dominante oggi. Tomovic non ce la fa: si accascia a terra in preda al dolore. C'ha provato, nulla per lui: gli auguriamo il meglio e speriamo che non sia nulla di grave...

51' - Parzialmente in nove i padroni di casa. Ma continuerà a giocare l'ex Fiorentina, solo un brutto spavento per fortuna.

50' - Tomovic chiude Higuain in corsia, ma qualcosa si è rotto: problema all'inguine, probabilmente gli è rimasta un po' sotto la gamba. Dubito che ce la faccia a continuare, anche se non zoppica.

49' - Fallo di Benatia, leggero, su Birsa a centrocampo. Maran chiede il giallo, francamente mi sembra eccessivo. L'arbitro nemmeno reagisce, semplice fischio.

48' - Possesso per una volta per i gialloblù, ma perso immediatamente. Verticalizzazione per Higuain, chiuso.

47' - Gran palla di Pjanic, Higuain "perde tempo" con il controllo palla e viene poi disinnescato dagli avversari.

46' - Dainelli chiude il filtrante di Higuain alla ricerca del taglio interno di Mandzukic.

21.50 - Si riparte! Primo pallone mosso dal Chievo!

21.49 - E invece no: entra appunto Depaoli, esce Pucciarelli. Tutta difesa per Maran. Undici confermato per Allegri, squadre in campo.

21.48 - Depaoli il primo cambio sicuro, nei gialloblù, che entrerà presumibilmente per uno dei difensori... vediamo se dall'altro lato verrà dato spazio subito a Bernardeschi.

21.38 - Si sapeva: la Juventus avrebbe essenzialmente attaccato, il Chievo si sarebbe essenzialmente difeso. Il primo tempo di questo secondo anticipo della 22esima giornata di Serie A non ha tradito le attese, a differenza dei calciatori bianconeri, autori di una prestazione non avvincente, completamente piatta e priva di occasioni da gol, al netto di qualche conclusione da fuori agilmente letta da Sorrentino. Ci vuole di più per rompere il blocco clivense, ma i padroni di casa si sono già complicati la vita da soli: merito di Bastien, che ha subito due ammonizioni ingenue in due minuti ed adesso rende difficilissimo il prossimo secondo tempo per i suoi. Riusciranno a resistere? Lo scopriremo a breve: ora una piccola pausa, ci vediamo dopo.

21.33 - Termina il primo tempo. Parziale di 0-0.

45' + 1' - Un minuto di recupero. Arriva un acuto, lo tenta Khedira da casa sua, blocca Sorrentino.

45' - Sta migliorando la qualità del movimento della sfera da parte degli ospiti, ma comunque senza nessun acuto.

44' - Serie di rimpalli appena dentro l'area di rigore dopo un tiro murato da parte di De Sciglio: alla fine, Khedira in fuorigioco deve lasciar scorrere verso Sorrentino.

43' - Khedira cerca un lancio per Pjanic, è difficile rompere il blocco avversario. Troppa fatica a creare palle gol: pronto al rinvio Sorrentino.

42' - Pjanic batte verso Higuain, ma lo fa con poca precisione: il Pipita non può raggiungere questo suggerimento.

41' - Benatia con un grande anticipo su Birsa, senza fallo, poi Higuain guadagna un fallo ed infuriano le polemiche. Punizione dai 40 metri in zona centrale.

40' - Rischia Asamoah, ma poi riesce a gestire la pressione ed a difendere il fallo laterale.

39' - Centesimo sinistro a tagliare per Douglas Costa, che non riceverà nessun riconoscimento ma soltanto il grazie di Cacciatore, il quale anticipa Sturaro.

38' - Davvero incredibile quanto ha fatto il centrocampista clivense. Cross sul secondo palo che Sturaro non riesce a tenere dentro, Sorrentino pronto a ricominciare.

37' - ESPULSO BASTIEN! Che cavolata! Trattenuta con l'arbitro a un metro dopo l'ammonizione appena subita per il belga, che non può evitare il secondo giallo! Clamoroso errore!

36' - Buona trama per vie centrali, gestisce il tutto Pjanic, ma Higuain sbaglia l'ultimo controllo dentro l'area.

35' - Brutto colpo di Bastien, che viene ammonito. Asamoah sembra in grado di proseguire in ogni caso.

34' - Ritmi lentissimi adesso, partita davvero noiosa per ora. Un po' indolenti i campioni d'Italia, così come contro il Genoa, gli avversari non ci pensano neanche a smuovere la situazione.

33' - Un po' morbido il pallone dalla trequarti, Cacciatore prende male il pallone e dunque il suo tocco non è considerabile un retropassaggio volontario per Sorrentino, che blocca senza patemi.

32' - Douglas Costa subisce un fallo da parte di Tomovic sugli sviluppi di un duello aereo.

31' - Lungo il lancio di Radovanovic, troppo, nei confronti di Cacciatore. Rimessa laterale: Higuain lavora spalle alla porta e trova il braccio di Dainelli, ma ad essere ammonito è lui per proteste.

30' - Cambio di gioco per Sturaro, che mette giù e torna indietro. Continua il possesso e Douglas Costa, dopo uno scatto impressionante, serve l'assist per Higuain che ancora in posizione centrale dal limite calcia troppo facile per Sorrentino, il quale blocca.

29' - Barriera piena per il numero 5, non era facile ma lui ci ha abituati meglio.

28' - Messo giù Higuain all'altezza del limite, punizione in zona-Pjanic. Centro-destra, poco dietro la lunetta. Vediamo chi calcia fra il bosniaco e Douglas Costa, in teoria sarebbe posizione ideale per un mancino...

27' - Cross dalla destra, Mandzukic spicca il volo e la rimette al centro, ma Pjanic viene anticipato nell'inserimento.

26' - Tocco errato di Barzagli e Khedira non è da meno, ma con una scivolata il tedesco limita i danni; poi, il solito, perfetto Benatia trova vicino alla bandierina un pallone perfetto alla ricerca di Higuain, il quale ottiene una punizione.

25' - A terra Mandzukic dopo una pallonata. Si rialza chiaramente lo slavo, la botta dovrebbe averla subita dove fa più male...

24' - Dopo un bello spunto di Bastien, Birsa si accinge a battere un calcio d'angolo ottenuto con un rimpallo.

23' - Cure mediche per il difensore ex Hellas. Batte Birsa, nel mezzo, respinta.

22' - E ancora Asamoah, sul pallone lungo, ai danni di Cacciatore forse con un colpo: altro fischio, distanza di 40-45 metri dal bersaglio, giallo al ghanese.

21' - Fallo di Mandzukic su Cacciatore, sulla sinistra d'attacco per la Vecchia Signora.

20' - Calcia da fuori ancora l'ex Roma bosniaco, blocca senza problemi Sorrentino.

19' - Gioco ripreso, da segnalare un colloquio lungo fra Szczesny e Pjanic, che tornando al campo qui ha sbagliato un tocco.

18' - L'italiano è rimasto a terra e ora sta venendo curato.

17' - Continua senza grossi sprazzi il match, qui Sturaro ha sbagliato una sponda aerea per Higuain al limite dell'area.

16' - Rilancio sbagliato di Szczesny, Cacciatore cerca un buco ma Benatia chiude Pucciarelli col fisico in profondità.

15' - Anche i veneti stanno provando a muovere gli equilibri col possesso.

14' - Continua ad essere un po' lento il movimento del pallone, sia da parte di una fazione che da parte dell'altra.

13' - Primo errore per Douglas Costa, che sembra comunque l'anima offensiva dei suoi.

12' -Mandzukic non arriva su questo cross di Costa sul secondo palo, Cacciatore aveva bucato, la sua deviazione da distanza favorevole non è però volontaria né tantomeno vincente...

11' - Transizione guidata da Douglas Costa, ma c'è poco spazio e perciò si torna indietro.

10' - Asamoah in posizione da ala verso Sturaro, che imbuca - prevedibile - verso Mandzukic e trova una chiusura. Douglas Costa e un lampo dei suoi: il pallone gli arriva, al limite doppio passo e conclusione immediata, larga ed alta, ma comunque un brivido.

9' - Altra circolazione di palla dei torinesi, che sembrano molto determinati ma, per ora, non brillantissimi.

8' - Apertura sbagliata di Pjanic, Cacciatore accompagna fin fuori dal campo per evitare il ritorno di Asamoah.

7' - Pjanic suggerisce per Khedira, trova un gialloblù, lo stende regolarmente, trova Higuain in area: calcia l'argentino, respinto, rimpallo e rinvio per Sorrentino. Anzi l'arbitro ha segnalato un fallo iniziale; in ogni caso, la sostanza è quella.

6' - Ancora Mandzukic a duello con Bani, stavolta c'è un fallo dell'italiano: si preannuncia una serata dura in quella zona di campo...

5' - ...Szczesny deve solo accompagnare fuori ed ora rinviare. Bani sale su Mandzukic fin sulla trequarti avversaria, sembra una marcatura a uomo...

4' - Palla giocata profonda, troppo, rimessa per De Sciglio. Ma c'è subito un'altra infrazione, l'ha commessa Pjanic, appena dentro la propria metà campo, ai danni di Radovanovic. Traversone rasoterra di Jaroszynski...

3' - Dribbling da fermo dopo una respinta iniziale di Costa, ma il suo successivo cross mancino non è efficace. In pressione fallo di Khedira su Jaroszynski.

2' - Mandzukic riceve e spalle alla porta preferisce ricominciare; Douglas Costa, dopo De Sciglio, cambia gioco. In seguito, bel duetto fra ancora il croato ed Asamoah: corner guadagnato dall'africano.

1' - Pallone perso e giocato da Jaroszynski all'indietro, poi altro errore e Pjanic ricomincia da Asamoah. Circolazione.

20.47 - Sorteggio ultimato fra Dainelli e Barzagli, adesso si parte: buon divertimento! Primo pallone mosso dalla Juventus.

20.44 - Squadre in campo!

20.40 - Serata di ritorno per Gianluigi Buffon, ma soltanto dalla panchina... domani compirà 40 anni.

20.35 - Adesso invece si torna negli spogliatoi: a breve il calcio d'inizio di Chievo-Juventus, non mancate!

20.25 - Il riscaldamento all'Allianz è iniziato da alcuni minuti.

20.15 - Nessuna novità per i bianconeri, con Asamoah che vince il ballottaggio su Alex Sandro; dall'altro lato si passa al 3-5-2: sia Stepinski che Pellissier in panchina in favore di Bani, per uno schieramento che si preannuncia molto difensivo.

20.05 - La risposta della Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Barzagli, Benatia, Asamoah; Khedira, Pjanic, Sturaro; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic. All. Allegri

19.55 - La formazione ufficiale del Chievo (3-5-2): Sorrentino; Bani, Dainelli, Tomovic; Cacciatore, Bastien, Radovanovic, Hetemaj, Jaroszynski; Birsa, Pucciarelli. All. Maran

19.45 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Chievo-Juventus, match valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Maresca (sez. di Napoli).

QUI CHIEVO

I gialloblù sono in caduta libera dal 25 novembre 2017, data dell'ultima vittoria - ottenuta in casa, contro la SPAL, per 2-1. Da allora tre pareggi (di cui uno valso l'eliminazione ai rigori in Coppa Italia) e tutte sconfitte, l'ultima sul camp della Lazio meno di una settimana fa, subendo addirittura cinque reti nell'occasione.

I veneti sono dunque chiamati a raccogliere punti con la zona retrocessione che si avvicina pericolosamente, in particolare considerando che lo scontro diretto col Crotone è stato perso. Il tecnico Maran ha parlato di voglia di rivalsa alla vigilia, anche se chiaramente non sarà semplice.

Il valore degli avversari - tralasciando il loro strepitoso momento di forma - è in ogni caso noto a tutti e forse bisognerà probabilmente aspettare una mano dal calciomercato per tornare al successo. Il colpo in canna della dirigenza è proprio un ex di Madama, Emanuele Giaccherini, che sembra vicinissimo in queste ore.

Rolando Maran nel suo 4-3-1-2 è costretto a rinunciare ad Inglese, infortunato, ed in attacco dovrà scegliere fra Stepinski e Pellissier per il posto al fianco di Pucciarelli. Sulla trequarti agirà Birsa, rombo completato da Bastien (o Depaoli), Radovanovic e Hetemaj. In difesa, spazio a Cacciatore, Gamberini, Tomovic e Gobbi; Sorrentino in porta.

QUI JUVENTUS

Anche i bianconeri nell'ultimo weekend di novembre hanno iniziato una serie in campionato, ma vincente, interrotta soltanto dallo 0-0 contro l'Inter. Per il resto, solo vittorie, arrivando fino all'impegno di lunedì scorso, che li ha visti battere il Genoa per 1-0 senza brillare ma anche senza particolari difficoltà.

Un successo insomma importantissimo sempre in ottica Scudetto: l'obiettivo, sfruttando un calendario favorevole sia come avversari che come tempistiche delle partite, è superare il Napoli nei prossimi sette-otto turni, prima dell'affondo decisivo in Champions League che potrebbe togliere parecchie energie.

Anche oggi dunque l'obiettivo primario è quello di ottenere i tre punti, nonostante un elenco di indisponibili molto lungo: Howedes, Marchisio, Cuadrado e Dybala, con anche Matuidi non al meglio e Buffon recuperato ma in panchina, come annunciato da Allegri in conferenza stampa. Il mercato non porterà ai torinesi alcun supporto (non per il presente, almeno)...

Max Allegri è orientato verso la conferma del suo 4-3-3. In porta c'è Szczesny, davanti a lui De Sciglio (insidiato da Lichtsteiner) ed Alex Sandro (anche lui insidiato, da Asamoah) sulle corsie e Barzagli e Benatia al centro. A centrocampo Khedira, Pjanic e Sturaro - al momento favorito su Matuidi nell'ottica di un riposo precauzionale per il francese; potrebbe anche giocare Bernardeschi al posto dell'ex Genoa, con conseguente passaggio al 4-2-3-1 -, in attacco tridente con Douglas Costa, Higuain e Mandzukic.

PRECEDENTI

Vi abbiamo già parlato qui della "tradizione post-natalizia" di questo incontro; andiamo invece a ricordare un po' d'incontri recenti. All'andata, autogol di Hetemaj, poi Higuain e Dybala per il 3-0 finale; l'ultima volta al Bentegodi è invece datata 6 novembre 2016, con risultato finale di 1-2 per la Vecchia Signora (gol di Mandzukic e Pjanic su punizione, in mezzo il pari di Pellissier).