Atalanta - Juventus in diretta, LIVE semifinale Coppa Italia 2017/18 (0-1): Decide il solito Higuain

22.49 - Direi che è tutto. E allora un grazie a chi ci ha seguiti da parte di Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Juventus batte Atalanta per 0-1 con la rete di Higuain!

22.47 - È stata una grande prova, per 75 minuti, per la Juventus: intensità alla pari di un'Atalanta apparsa poco concreta nella propria ricerca di soluzioni in avanti. Il difetto più grande è stato forse il non blindare il risultato nonostante le tante occasioni avute a disposizione; nel finale la Vecchia Signora ha dovuto infatti soffrire parecchio per portare a casa un successo pesantissimo nell'ottica della semifinale di ritorno. Alla fine, però, i bianconeri sono stati più bravi e ai punti hanno tutto sommato meritato questo successo targato Higuain, nonostante l'errore dal dischetto del Papu Gomez.

22.44 - Termina il match. Risultato di 0-1.

90' + 5' - Bentancur commette un fallo abbastanza ingenuo, alla sinistra del limite dell'area, venendo pure ammonito. Un paio di cross respinti, ancora, da Barzagli.

90' + 4' - De Sciglio sale fin sulla bandierina, cerca un corner, non lo ottiene; Masiello viene poi steso dall'ex Milan, fallo battuto immediatamente.

90' + 3' - Ilicic crossa, respinta, ancora Ilicic ed ancora respinta; poi Chiellini trova Higuain e finalmente trova un po' d'ordine il giropalla, che dopo un paio di passaggi Bernardeschi tramuta in un preziosissimo fallo laterale...

90' + 2' - Molto in affanno gli juventini, che stanno in ogni caso riuscendo a chiudere i buchi: De Sciglio qui sbaglia il rinvio e concede una rimessa. Fallo di Alex Sandro un po' ingenua, cross dalla trequarti per i suoi avversari.

90' + 1' - Corner per i giocatori locali, cinque minuti di recupero.

90' - Finale di gara per Bentancur, che viene dentro in luogo di Pjanic. C'ha messo un bel po' ad uscire il bosniaco...

89' - Gioco fermo, cure mediche per la torre slava. Può comunque continuare.

88' - ANCORA BUFFON! Suggerimento deviato da parte di De Roon, Ilicic è uno-contro-uno dalla destra dell'area e non riesce a scavalcare l'uscita del portiere italiano: dopo un po' di apprensione, ancora De Roon viene respinto da Matuidi (con un braccio, non ravvisato dall'arbitro; eravamo comunque fuori area) e sulla sinistra Mandzukic ottiene una preziosissima punizione!

87' - Sta faticando ad uscire molto, in questa fase, la squadra in trasferta.

86' - Cross sul secondo palo dalla sinistra, c'è Buffon in uscita.

85' - Gran lettura di Matuidi, ma poi De Sciglio dopo una buona giocata sbaglia il passaggio per l'ennesima sfuriata di Allegri. Ben più calmo sembra Gasperini...

84' - Higuain calcia col destro dopo un'altra iniziativa perfetta in mezzo al pressing avversario, traiettoria ad incrociare, anche troppo: largo il pallone.

83' - Cerca di gestire, ancora, Madama: il possesso viene giocato all'indietro.

82' - Problema all'inguine per Benatia, che viene sostituito da Barzagli; dall'altro lato fuori Gomez, oggi un po' spento, spazio per Petagna. Si torna a giocare.

81' - Tutto fermo per garantire le cure all'ex Fiorentina. Pronte due sostituzioni...

80' - Grande giocata per Higuain, che trova un dribbling in mezzo a due al limite in contropiede, ma poi non trova il tempo del passaggio. Errore di De Sciglio in disimpegno, Benatia chiude, in seguito durissimo Masiello su Bernardeschi ed arriva il giallo per l'italiano.

79' - Ilicic duetta con Gomez e libera il sinistro dal limite, ma il tiro, smorzato, è facile per Buffon.

78' - Lancio subito alla ricerca di Musa Barrow, spinge il pubblico in favore del velocissimo ragazzino, ma chiude Benatia in fallo laterale.

77' - È entrato al posto di Cristante il giovane Barrow, classe 1998, giusto qualche secondo fa.

76' - Stanchezza per il Pipita? Assolutamente no! Grandioso il suo scatto, Toloi ferma il contropiede con una trattenuta dopo un tunnel, punizione e giallo per il brasiliano.

75' - Cristante cerca di scodellare al limite per il movimento senza palla di Ilicic, ma non ottiene nulla; Higuain può allora gestire il contropiede, ma sbaglia il filtrante per Bernardeschi. Non da lui questo errore.

74' - Spallata di Gomez su De Sciglio in una rincorsa sul pallone, non c'è fallo, solo rimessa laterale in favore dei lombardi.

73' - Higuain cambia gioco per Bernardeschi, il quale premia la sovrapposizione di De Sciglio: buono il cross del numero 2 per il classico movimento di Mandzukic, ma il croato impatta male e Masiello accompagna il tutto in fallo di fondo.

72' - Pjanic batte a rientrare, ma corta, questa punizione. Chiellini colpisce male di testa ma evita maggiori pericoli alle sue spalle, Hateboer batte la rimessa.

71' - Piccolo errore di Chiellini, Bernardeschi riesce a rimediare un fallo dopo questo errore e adesso arriverà un pallone dalla destra della trequarti.

70' - Fa fatica a creare azioni pericolose tramite la manovra la compagine bergamasca: qui passaggio indietro da Berisha per chiamare fuori gli avversari, il cui rinvio viene controllato da Benatia per un fallo di Ilicic.

69' - Pjanic ottiene poi un calcio di punizione e, dopo un minimo di apprensione, riesce a far respirare tutto il proprio undici.

68' - Altrettanto ingenua la respinta di Bernardeschi su questo pallone a mezz'altezza, col petto, buona per il tiro da fuori di Freuler che viene però respinto.

67' - Masiello commette un'ingenuità sulla corsia sinistra nel movimento del pallone, che viene lasciato uscire fuori dal campo.

66' - De Sciglio cerca un colpo di tacco per completare un buon disimpegno ma erra nel gesto tecnico, regalando la touche ai padroni di casa.

65' - Castagne, impaurito da Bernardeschi alle sue spalle, interviene su un cross innocuo e regala un calcio d'angolo a Madama. Berisha blocca il contro-traversone mancino di Matuidi dopo che la sfera era arrivata sul secondo palo.

64' - Palomino tiene ancora Higuain anche fuori dalla propria area; il duello fra i due argentini termina qui con una rimessa laterale in favore del secondo.

63' - Il dubbio rimane anche dopo la battuta, perchè qualsiasi cosa abbia tentato, il bosniaco ha sbagliato la misura di essa: pallone regalato a Berisha, che rinvia. Il rinvio arriva però solo dopo una sostituzione: esce Douglas Costa, probabilmente precauzionalmente cambiato da Allegri dopo quel problemino di cui sotto, entra Bernardeschi.

62' - Alex Sandro avanza, poi torna indietro, palla al piede: steso sulla trequarti, il numero 12 ottiene un fallo. Pjanic potrà metterla dentro o anche cercare un tiro...

61' - Certo ha guadagnato in imprevedibilità, ma adesso nella circolazione di palla la Dea ha perso il proprio riferimento centrale e ciò aiuta la fase posizionale dei campioni d'Italia, che sembra abbastanza in controllo.

60' - Douglas Costa parte a 3000km/h da fermo in mezzo a due, ma la palla era uscita di qualche centimetro dal terreno di gioco. Rimessa per Castagne.

59' - Higuain richiede un cartellino giallo dopo l'ennesima irregolarità subita spalle alla porta e rischia di subirla lui, l'ammonizione; solo richiamo da parte di Valeri.

58' - Stavolta Freuler lo subisce il calcione, da parte di Pjanic.

57' - Freuler commette fallo su Higuain, che al solito non disdegna anche il lavoro sulla trequarti; punizione battuta per il cross basso di Alex Sandro, prevedibile e letto dalla retroguardia oppositrice.

56' - Khedira rincorso da Palomino, sì, Palomino, nella sua metà campo con una scivolata: per il tedesco c'è comunque un fallo laterale.

55' - Dopo un avvio di ripresa piuttosto concitato, ora i ritmi si sono un po' abbassati e dopo una breve circolazione della sfera c'è campo per Alex Sandro sulla sinistra; il suo cross viene però fermato.

54' - ...il possesso era rimasto dei suoi; è stato in seguito perso, ma un cambio di gioco fuori misura verso Hateboer ha fatto tornare il giropalla ai torinesi.

53' - Gioco pericoloso sul lavoro spalle alla porta di Higuain da parte di Palomino, punizione sulla trequarti. Subito tackle di Cristante, un po' a palla lontana, ai danni di Pjanic, che non prende bene il mancato fischio dell'arbitro...

52' - Mentre vengono risolti i problemi audio, vi segnaliamo un piccolo problema per Douglas Costa all'adduttore, probabilmente solo una pallonata, ma un po' d'apprensione per le sue condizioni c'è...

51' - Pallone giocato al limite dell'area, ma Ilicic non riesce a compiere nulla di rilevante. Sarà rinvio per Buffon, ma prima c'è una sostituzione: ad uscire è l'auricolare di Valeri, che presenta nuovi problemi...

50' - Vediamo cosa succede sul cross. Schema corto a favorire Cristante appena dentro l'area, pallone rigiocato all'indietro e corner guadagnato.

49' - Castagne, dopo una respinta, contiene la rapidità di Douglas Costa nl contropiede. Fallo laterale battuto con calma da De Sciglio, in seguito intervento scomposto di Chiellini su Ilicic in fascia, ammonizione addirittura per l'italiano e possibilità da fermo per i nerazzurri, dalla destra...

48' - Dopo essere stato costretto ad uscire, il numero 6 può fare il suo rientro in azione. Traversone dal fondo sinistro di Gomez, un po' troppo verso la porta, ma abbastanza per far tremare Buffon, che preferisce concedere un tiro dalla bandierina agli avversari.

47' - A terra Khedira dopo il contrasto precedente con De Roon che gli era costato la perdita del pallone, ghiaccio per lui sulla caviglia destra. Si ricomincia a giocare.

46' - Subito Alex Sandro al recupero, ma Khedira sbaglia in uscita e Gomez va al tiro dal limite, col destro a giro, debole, blocca Buffon.

21.54 - Piccoli problemi al microfono per Valeri. Ora si può iniziare: buon divertimento! Primo pallone mosso dall'Atalanta.

21.52 - Lo sloveno fa il suo ingresso, dunque: dentro Ilicic, fuori Cornelius.

21.51 - Squadre nuovamente sul rettangolo verde. Ci sarà un cambio: è pronto Josip Ilicic.

21.42 - Uno spot per la TIM Cup, uno spot per tutto il calcio italiano: è stato un grande primo tempo quello di Atalanta-Juventus, in cui gli ospiti sono passati in vantaggio dopo soli tre minuti con un gol del migliore in campo, Higuain; c'è stata la possibilità del pareggio per i bergamaschi, ma ai punti - considerando anche qualche occasione avuta dai bianconeri - la parata di Buffon in occasione del rigore tirato (male) da Gomez ci restituisce un giusto parziale, vista la grande prova finora della Vecchia Signora. Adesso un tè caldo: ci vediamo, fra non molto, dopo una piccola pausa.

21.35 - Termina infatti il primo tempo. Parziale di 0-1.

45' + 2' - Khedira finta il rilancio, siamo agli sgoccioli...

45' + 1' - Due minuti di recupero. Benatia difende la rimessa dal fondo sul pressing di Cornelius.

45' - Gran filtrante alto messo da Pjanic, ma Mandzukic preferisce tornare indietro per evitare rischi; ancora l'ex Roma viene servito in seguito, per un cambio di gioco.

44' - Higuain steso da Toloi sulla lunetta con una spallata molto energica, ma sempre una spallata: non ci sono dunque gli estremi per il fallo.

43' - Può continuare la propria gestione della palla la squadra piemontese, che continua a farlo con grande personalità.

42' - Matuidi arriva per la terza volta in posizione favorevole dentro l'area, per la terza volta però sbaglia: stavolta l'aggancio è stato sbagliatissimo. Un po' poco convinto il transalpino.

41' - Si muove come un blocco Madama, anche in fase difensiva: qui, schiacciata, si prende una pausa dopo un rinvio lungo dalla difesa.

40' - Ottima uscita di palla di De Sciglio, Khedira trova Costa il quale, col tacco, prova a mettere davanti a Berisha il tedesco: non funziona però il duetto, il portiere chiude il tutto con una tempestiva uscita.

39' - Rischia molto Berisha, Higuain gli devia il rinvio e Khedira può crossare dalla destra: Mandzukic appoggia ancora per Matuidi, deviato stavolta da dentro l'area il suo tentativo, altro calcio d'angolo.

38' - Traiettoria mortifera a giro verso il secondo palo, che però finisce sul fondo senza alcuna deviazione.

37' - Pjanic subisce un calcione sulla trequarti, fascia sinistra: fallo ed arriverà un cross proprio dal piede del bosniaco...

36' - MATUIDI! LARGO! Grande azione dopo il recupero palla, Mandzukic appoggia alla lunetta per il francese che, a palla ferma, clamorosamente non inquadra il bersaglio, colpendo male oltre il secondo palo!

35' - Recupero palla pericolosissimo per Higuain...

34' - Problemino al ginocchio per Benatia, gioco fermato per un fallo: solo una botta, probabilmente, per l'africano.

33' - Continua ad essere una sfida molto intensa: ora gestisce le operazioni la compagine locale.

32' - Rimasto a terra, il croato è comunque in grado di proseguire. Si riparte, parità numerica quasi immediatamente ristabilita.

31' - Mandzukic rientra su Hateboer in fase difensiva, anche nella sua area, anche su un cross avversario: qui ha subito un colpo al volto dall'olandese.

30' - Prova l'ennesima giocata brillante della sua giornata il Pipita, ma la finta viene capita da Freuler che lo ferma.

29' - HIGUAIN! ALTO! De Sciglio trova perfettamente, con un pallone a rimorchio, il destro del suo numero 9 al limite dell'area: di prima intenzione la sua conclusione, che si spegne di poco sopra il secondo palo!

28' - Higuain sfrutta lo scivolone di Toloi sul passaggio verso la sinistra e crossa basso e teso, ma blocca tutto Masiello con un'ottima respinta.

27' - Cercano ancora il triangolo Matuidi ed Alex Sandro, con sovrapposizione interna del brasiliano, ma c'è una chiusura.

26' - Adesso deviazione su un pallone giocato lungo per i torinesi, che ottengono un fallo laterale nella propria metà campo.

25' - Tirerà il Papu Gomez. BUFFON DICE DI NO! Tiro alla sinistra del portiere italiano, che in due tempi addirittura blocca la pessima esecuzione dell'argentino!

24' - Check della VAR! Dubbio fallo di mano di Benatia su un velo di Cornelius, ha protestato molto De Roon... vediamo. CALCIO DI RIGORE! Assegnato il penalty, protestano i campioni d'Italia, ma ora c'è il tiro dagli 11 metri!

23' - È salita l'intensità del pressing della Dea, che ora sta stringendo nella propria metà campo la squadra avversaria.

22' - Brivido per Chiellini e Buffon, nella gestione di un disimpegno, quest'ultimo se la cava con un gioco lungo verso De Sciglio - a dire il vero, errato.

21' - Pjanic steso sulla trequarti, punizione battuta nell'ottica di una gestione della sfera continua.

20' - Spinge adesso con grande intensità la Vecchia Signora, ma senza efficacia. Il possesso resta comunque suo.

19' - Altro errore tecnico, la nebbia sta confondendo un po' le acque in campo.

18' - Matuidi è servito nella sua classica posizione d'inserimento, ma viene fermato da Toloi; contropiede immediato ed Hateboer arriva sul fondo al limite dell'area, traversone basso, spazza via Benatia sul secondo palo.

17' - Bel gioco a due fra Matuidi ed Alex Sandro, il cambio di gioco d'esterno piede cercato dal terzino è poi però fuori misura.

16' - Altro traversone per Pjanic dopo un gioco corto con Costa, scivola il numero 5, pallone facilmente respinto.

15' - Mandzukic è servito da un gran pallone di Matuidi, il croato cerca una giocata da ala pura, viene murato, Alex Sandro poi si accontenta del corner concessogli da Hateboer.

14' - Chiellini sale su Cornelius fin quasi all'altezza del centrocampo sul possesso avversario, pallone sporcato in rimessa laterale da parte poi di Alex Sandro.

13' - Duello Chiellini-Cornelius in area, non c'è nulla; continuano a muovere bene il pallone gli ospiti.

12' - Giropalla ora da parte dei lombardi, che appaiono però un poco convinti.

11' - Dopo un primo cross respinto, Pjanic mette ancora dentro la sfera ma sbaglia la giocata. Ripartenza atalantina subito poi disinnescata, ma Higuain viene pescato in fuorigioco.

10' - Buona uscita di palla guidata da De Sciglio, che allarga per Costa: tipica azione del brasiliano, la cui conclusione al limite viene deviata in calcio d'angolo.

9' - Fermata la corsa palla al piede di Douglas Costa, Benatia sbaglia un disimpegno e Gomez cerca immediatamente la conclusione da lontano, alta.

8' - Hateboer lanciato sulla destra, il suo cross viene deviato da Cornelius ma per Buffon il bloccaggio è piuttosto semplice.

7' - Inserimento di Mandzukic cercato da Higuain, ferma tutto Palomino.

6' - Alex Sandro recupera la respinta dopo l'appoggio di Benatia e cerca un traversone, deviato; l'ex Porto difende poi bene il fallo laterale.

5' - Cerca un possesso palla sulla sinistra la fazione di casa, un po' shockata ed in confusione. Gomez sbaglia il suggerimento e sul ribaltamento di fronte Khedira viene anticipato dopo il gran lavoro di Higuain in corsia, corner.

4' - Silent check della VAR per una possibile irregolarità sul recupero palla che ha generato l'azione; il gol è in ogni caso valido, si rigioca.

3' - GOOOOOOOOOOL! HIGUAIN! 0-1! Si è presentato alla grande! In profondità, dopo un buco avversario, l'argentino rientra sul destro ed, appena dentro l'area, calcia piazzandola alla sinistra di Berisha per il vantaggio dei suoi!

2' - Ancora il brasiliano con le mani; la nebbia rende difficile la visibilità, comunque, a tutto campo. HIGUAIN! C'è Berisha! Controlla un pallone giuntogli dalla destra il Pipita, che poi da posizione defilata calcia e scalda le mani al portiere avversario!

1' - Lancio lungo e rimessa laterale subito battuto da Alex Sandro; il pallone viene poi respinto da Masiello.

20.48 - Si parte! Primo pallone mosso dalla Juventus.

20.45 - Squadre in campo!

20.35 - Adesso si torna negli spogliatoi: a breve si comincia con Atalanta-Juventus. Non mancate!

20.25 - Riscaldamento iniziato da un po' all'Atleti Azzurri d'Italia, dove l'atmosfera è quella delle grandi serate...

20.15 - Entrambe le fazioni, un po' a sorpresa, scelgono di fatto l'undici titolare: sarà spettacolo!

20.05 - La risposta dell'Atalanta (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Masiello, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Cristante, Gomez; Cornelius. All. Gasperini

Juventus XI: Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic



Subs: Szczesny, Pinsoglio, Lichtsteiner, Barzagli, Rugani, Asamoah, Marchisio, Sturaro, Bentancur, Bernardeschi#AtalantaJuve #TIMCup — JuventusFC (@juventusfc) 30 gennaio 2018

19.55 - La formazione ufficiale della Juventus (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic. All. Allegri

19.50 - Nell'attesa, entriamo negli spogliatoi della sfida (in basso), della quale scopriamo anche alcune curiosità (in alto).

19.45 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Atalanta-Juventus, match valido per l'andata delle semifinali della Coppa Italia 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Paolo Valeri (sez. di Roma 2).

QUI ATALANTA

Nel primo anticipo dell'ultimo turno di campionato, disputatosi sabato scorso, i nerazzurri hanno travolto il Sassuolo per 3-0, archiviando subito il precedente 0-1 subito dal Napoli e ricco di polemiche a causa di una posizione di fuorigioco di Mertens nell'occasione che aveva portato in vantaggio gli azzurri.

Diversi gli incroci di mercato con gli odierni avversari, da Orsolini a Cristante - come ammesso da Percassi di recente -, e secondo alcune voci potrebbe essere coinvolto in una trattativa verso la Lombardia anche Federico Mattiello, di proprietà dei campioni d'Italia e attualmente in prestito alla SPAL.

Per quanto riguarda gli indisponibili, domenica in campo non c'è stato Spinazzola, rientrato invece nei convocati di Gasperini per la sfida odierna. Rizzo l'unico ulteriore assente per i bergamaschi, i quali hanno perso il centrocampista appena arrivato dalla SPAL fino a metà marzo a causa di una lesione al tendine.

Gian Piero Gasperini è orientato verso il solito 3-4-2-1 con Berisha in porta ed in difesa Toloi, Caldara e Masiello, ma attenzione alle possibilità di Palomino. Sulle fasce Hateboer e Spinazzola sono favoriti nei rispettivi ballottaggi, De Roon (intervistato di recente) e Cristante le mezzali. Ilicic ed il Papu Gomez dovrebbero supportare Petagna (e non Cornelius) in attacco.

QUI JUVENTUS

I bianconeri hanno ottenuto due vittorie non entusiasmanti, ma pur sempre due vittorie, nell'ultimo periodo all'interno dei propri confini: contro il Genoa prima e contro il Chievo poi, nessun gol subito ma anche poca brillantezza in fase di costruzione contro avversari abbastanza modesti.

In particolare a Verona è sembrato che solo le follie di alcuni dei singoli avversari abbiano concesso agli ospiti di ottenere il risultato migliore. Per la partita di Bergamo, Allegri in conferenza stampa ha richiamato l'attenzione sottolineando l'importanza spesso sottovalutata di queste competizioni.

Oggi non saranno a disposizione in attacco né Cuadrado, ormai lungodegente, né Dybala. Torna invece Marchisio fra i convocati, sempre fuori Howedes, ormai oggetto misterioso del mercato di Madama dopo l'arrivo in estate. Al 100% anche Buffon e Matuidi, precauzionalmente esclusi dall'ultimo duello, al Bentegodi.

Max Allegri è dunque orientato verso la conferma del 4-3-3. Torna al suo posto Buffon in porta, davanti a lui i terzini sono Lichtsteiner ed Asamoah con Benatia (anche lui ai microfoni qualche giorno fa ed in ballottaggio con Rugani) e Chiellini nel mezzo. In cabina di regia c'è Bentancur, Khedira e Matuidi ai suoi lati. Bernardeschi completa il tridente con gli intoccabili Higuain e Mandzukic.

PRECEDENTI

Abbiamo parlato qui dei numeri della sfida limitatamente alla TIM Cup; in campionato, gli ultimi due confronti in questo stadio sono terminati sul risultato di 2-2. L'ultima volta, lo scorso primo di ottobre, con reti di Bernardeschi ed Higuain per la Vecchia Signora a cui risposero Caldara e Cristante, con un rigore fallito da Dybala nel finale.