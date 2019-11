Juventus - Sassuolo in diretta, LIVE Serie A 2017/18 (7-0): Triplo Higuain, Signora spaziale

16.54 - Direi che è tutto. E allora un grazie a chi ci ha seguiti da parte di Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordiamo il verdetto: Juventus batte Sassuolo per 7-0 con gol di Alex Sandro, doppietta di Khedira, altra rete di Pjanic e tripletta conclusiva di Gonzalo Higuain!

16.52 - La Juventus manda un messaggio chiaro, dopo le critiche al gioco delle ultime settimane, nella sfida di oggi contro il Sassuolo: risultato finale di 7-0 specchio di una prestazione perfetta dei bianconeri sotto ogni aspetto, dall'atteggiamento alla tattica alle gioie dei singoli. Assolutamente assenti i neroverdi, che hanno sbagliato tutto quello che potevano sbagliare. Vedremo quale sarà il risultato del Napoli di stasera: per ora, torinesi primi in classifica.

16.49 - Finisce qui! Juventus batte Sassuolo per 7-0!

90' - Duncan, piccolo brivido! Sul secondo palo, col mancino, l'africano cerca d'incrociare alle spalle di Buffon da posizione favorevole al volo, ma non trova il bersaglio... dovrebbe essere finita senza recupero.

89' - Alex Sandro non può arrivare su questo tocco errato di Sturaro.

88' - Benatia esce con buona eleganza dal pressing di Duncan, Chiellini in seguito apre per De Sciglio.

87' - Un paio di situazione pericolose: Ragusa prima, appena dentro l'area, respinto; Matri poi, tutto solo sul lato destro sempre della zona calda, sbaglia il controllo e viene in seguito mangiato da Chiellini in scivolata.

86' - Ammonito Magnanelli, che commette un fallo sulla trequarti avversaria.

85' - Fase ormai di gestione. Forse finalmente, dopo la tripletta del proprio centravanti, ora i padroni di casa potranno frenare un po'...

84' - Alex Sandro guadagna un'altra punizione. Prestazione aliena dei giocatori di Madama.

83' - GOL! HIGUAIN! 7-0! MA CHE ROBA È! Bernardeschi viene servito al limite ed Higuain fa il solito movimento, premiato alla grande: dal vertice destro dell'area piccola l'argentino scucchiaia, mette dentro e si porta a casa il pallone!

82' - Mandzukic si allunga palla fin in posizione da trequartista, saltando di fatto tre avversari. Viene fermato solo poco dopo il croato, che finchè si parla di mettere energia risponde sempre presente...

81' - Esce uno spento Babacar, dentro Ragusa. Il debutto non è stato proprio l'ideale.

80' - Marchisio con la suola su Magnanelli, Mandzukic ed Higuain rimediano con due contrasti e poi Alex Sandro guadagna un fallo su Biondini.

79' - Fallo di Missiroli su Higuain, che si stava muovendo spalle alla porta. Non l'ha presa tanto bene il sudamericano... ma tutto tranquillo, comunque.

78' - Continua questa fase, ora Lemos cerca la soluzione migliore ma continua ad andare corto.

77' - Adesso cercano il possesso palla gli ospiti, che semplicemente in questo momento stanno aspettando che tutto finisca.

76' - HIGUAIN! La tripletta è stata sfiorata... nessuno dei compagni dice niente al numero 9 che qui fa tutto da solo nonostante sia pressato, arriva ai 20 metri e calcia a tutta potenza: il bersaglio non è stato però inquadrato. Alto.

75' - Biondini recupera un buon pallone, ma non serve a niente: il seguente passaggio di Matri, al limite, è errato.

74' - Traversone che arriva sul secondo palo, dove Sturaro la mette fuori in realtà. GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! HIGUAIN! ASSURDO! 6-0! Marchisio mette un lancio assurdo a 60 metri, il Pipita si muove in profondità e colpisce nell'area avversaria, dopo aver saltato Consigli alla sua sinistra. Tempi perfetti, gol semplicemente assurdo.

73' - Calcio d'angolo in favore dei campioni d'Italia.

72' - Sturaro cerca una raffinata palla al volo di mancino... niente: respinta nella ricerca ad Higuain, che mostra però il suo apprezzamento per l'idea.

71' - Acerbi se l'allunga un po' e rimedia cercando Biondini sulla destra, ma sbaglia la misura del passaggio, regalando ad Alex Sandro una rimessa laterale.

70' - Verticalizzazione per Matri, chiuso da Benatia per il rinvio dal fondo di Buffon.

69' - Bernardeschi cerca lo strappo vincente: qui sorprende Magnanelli, che era scivolato chiudendo Higuain, ed arriva a calciare quasi dalla lunetta. Lo fa, però, male: alto.

68' - Mandzukic torna indietro da Buffon, il quale muove verso Chiellini, Pjanic si disimpegna per la milionesima volta senza problemi. Se non lo sapessimo, sembrerebbe che siamo ancora sullo 0-0.

67' - Altro controllo difettoso per Babacar sul traversone di Lirola su cui Chiellini aveva bucato. Nell'occasione, Benatia e Marchisio dunque finiscono per mangiarselo. Fallo su Alex Sandro, da parte di Missiroli, in seguito a centrocampo.

66' - Lemos anticipa Higuain in scivolata a centrocampo, un po' di respiro per gli emiliani.

65' - Bernardeschi vuole Mandzukic e trova il ripiegamento di Biondini. Calcio d'angolo.

64' - Avevamo detto di Politano, che ora lascia però la gara: dentro al suo posto Biondini. Forse ancora qualche problema fisico per lui, dopo che prima zoppicava un po'...

63' - GOOOOOOOOOL! HIGUAIN! 5-0! L'ha voluto tantissimo e l'ha finalmente trovato: passaggio che non era indirizzato a lui, lo stoppa, incrocia col destro dalla destra e trova l'angolo buono!

62' - Trivela di Politano col mancino, Buffon spegne i sogni di gloria di questo traversone e blocca. L'italiano sta muovendosi alle spalle del tandem Babacar-Matri.

61' - Pjanic cerca una giocata di finezza irreale per Mandzukic: finta sulla trequarti, poi pallone filtrante che il croato non aggancia. Che partita la sua.

60' - Bernardeschi riceve un gran pallone e, dopo un altrettanto gran controllo, calcia di sinistro verso la porta: Consigli blocca sul suo palo in tuffo.

59' - Subisce un altro calcione Politano sulla corsia, punizione, ma adesso è il momento di un ex: entra dentro Alessandro Matri al posto di Berardi, applaudito dal pubblico con cui ha vinto diversi trofei nelle ultime stagioni.

58' - Alex Sandro crossa dalla trequarti, trova una respinta, arriva ancora al cross ma dal fondo, ottiene un altro corner dopo un rimpallo di Lemos addosso a Missiroli. Nella situazione, Higuain viene pescato in fuorigioco da un colpo di tacco di Marchisio dopo uno schema non riuscito.

57' - Babacar perde un pallone cercando di puntare tre avversari, Marchisio apre la transizione in campo aperto con un pallone splendido con l'esterno per la corsa di Mandzukic: il croato mette dentro e Acerbi anticipa Higuain in corner.

56' - Sturaro arriva al limite dell'area, non sa se calciare o passarla, sceglie di sbagliare: qualche rimpallo, ma la palla è persa.

55' - Ora si tocca la gamba sempre Politano, in particolare il bicipite. Non dando comunque segnali di particolare dolore, almeno per il momento.

54' - Politano prova a correre via sia a Mandzukic che a Chiellini, non è semplice, raccatta una rimessa laterale, va bene così.

53' - Sturaro cerca un cross anticipato dopo essersi inserito, Pjanic non c'arriva.

52' - Uno-due di prima fra Alex Sandro e Mandzukic su apertura di Pjanic. Poi cambio di gioco un po' arretrato, ma comunque raggiungibile, verso De Sciglio.

51' - Bernardeschi sbaglia - non di poco - la misura del cross per il taglio di Higuain. Bella palla di Berardi dalla sinistra, Babacar non c'arriva a centro area per un soffio...

50' - I replay sono abbastanza crudi, ma il numero 17 sembra tutt'altro che intenzionato ad uscire dal campo. Anche perchè il suo tecnico ha già esaurito le sostituzioni...

49' - Mandzukic e Lemos invitati al duello aereo al limite da un lancio lungo: il croato colpisce l'uruguaiano e poi atterra male, entrambi escono acciaccati dal duello. In ogni caso entrambi possono proseguire.

48' - Pjanic pronto a battere una punizione sulla fascia sinistra. Cross a rientrare allontanato da Magnanelli.

47' - Mandzukic va al cross dal fondo, sbatte su Lemos, torna indietro da Alex Sandro, il quale va da Pjanic. A questo punto doppio scambio fra il bosniaco e Bernardeschi, dal limite l'italiano calcia centrale, respinge Consigli.

46' - Ancora giropalla orizzontale, Alex Sandro cerca poi una giocata importante, venendo rimpallato da Berardi in rimessa laterale.

16.04 - Fuori Rugani, presumibilmente infortunato, per Benatia e fuori Khedira, probabilmente per riposare, per Sturaro. Ci siamo: si riparte! Pallone mosso dal Sassuolo.

16.03 - Pronti altri due cambi per Allegri, che esaurisce così le sostituzioni: entreranno Sturaro e Benatia, vediamo al posto di chi...

15.55 - Impressionante pensare che, a dire il vero, la Juventus non sta nemmeno offrendo la sua miglior prestazione. I bianconeri hanno approcciato in maniera un po' leggera questo match, trovando l'1-0 con Alex Sandro in maniera un po' casuale, poi sono andati in crescendo: alla fine il Sassuolo è stato travolto dalle incursioni di Khedira e dalla bomba di Pjanic, complici anche delle evidenti disattenzioni difensive. Insomma adesso servirà un richiamo all'orgoglio dei neroverdi, per ora di fatto non scesi in campo e meritevoli del 4-0 subito: vedremo se migliorerà il tutto nel secondo tempo. Per ora, una piccola pausa, ci vediamo dopo!

15.49 - Termina il primo tempo, dopo un minuto di recupero. Parziale di 4-0.

45' + 1' - Bernardeschi vede il suo tiro deviato verso De Sciglio, che era arrivato sul fondo, ma in posizione di off-side. Gioco fermo.

45' - La palla sfila in rimessa dal fondo, altro errore dei romagnoli. Che brutta la loro prestazione.

44' - Higuain riceve al limite sul traversone anticipato di Pjanic, prova a passare in mezzo a due, non ce la fa, vince il rimpallo, prova a giocarla dentro, ma viene fermato. Affamato.

43' - Higuain viene anticipato stavolta lui da un suo compagno, palla persa e si arrabbia. Sul 4-0.

42' - Mandzukic cerca un cross dal fondo, Consigli in uscita fa il pallone suo.

41' - Altra chance a campo aperto per Mandzukic, che cerca a rimorchio Khedira, Higuain si mette in mezzo, non capendo la situazione e finendo per fare quasi il difensore.

40' - HIGUAIN! LARGO DI POCHISSIMO! Si defila un po' verso sinistra, ma calcia lo stesso col mancino cercando l'incrocio più lontano, e la mette fuori quasi con un tocco morbido, di pochissimo!

39' - Tutto sommato accettabile il primo tempo dei piemontesi, dai.

38' - GOOOOOOOOOOOOL! PJANIC! 4-0! Alex Sandro mette la palla filtrante per il taglio di Khedira, che era arrivato sul lato sinistro dell'area, bella sponda per la sassata del bosniaco direttamente alla destra di Consigli che non la vede neanche!

37' - Altro brivido: Berardi per Babacar sul secondo palo alla Insigne-Callejon, De Sciglio chiude la diagonale, Politano calcia da fuori, di poco alto, col mancino.

36' - LIROLA! C'è Buffon! Grande taglio dello spagnolo che sorpende Alex Sandro e Chiellini e può arrivare sul fondo dentro l'area, scegliendo di calciare, Buffon sul suo palo si salva in calcio d'angolo!

35' - Ha calciato altissimo proprio l'uomo che ha subito il fallo, rinvia Consigli.

34' - Bernardeschi s'invola sulla destra, arriva al limite, Peluso sceglie il male minore: calcio di punizione ed ammonizione per lui per evidente trattenuta al numero 33. Oddio, male minore, vediamo: sul punto di battuta ci sono proprio l'ex Fiorentina e Pjanic...

33' - Steso Babacar da Rugani sul lato sinistro della trequarti, arriva il cross in mezzo: Lemos cerca una torre, sbagliata. Palla a Buffon...

32' - Mandzukic gioca a tutto campo, qui arriva al centro ed allarga per De Sciglio, momento chiaramente molto positivo per i padroni di casa.

31' - De Sciglio ha campo sulla fascia per mettere dentro questo traversone, palla a rimorchio capita da Magnanelli, che chiude in scivolata e viene poi aiutato da Duncan nel disimpegno.

30' - Il pressing di Higuain costringe di fatto Consigli al rilancio lungo.

29' - Pallone lungo alla ricerca del solito Politano, ma tutto solo l'esterno d'attacco viene ancora una volta mangiato dalla retroguardia avversaria.

28' - Completamente usciti dalla gara gli emiliani. Pessimo approccio.

27' - Rientro soft in campo dunque per il numero 8. Magnanelli ferma Higuain in corsia, rimessa con le mani. GOOOOOOOOOL! KHEDIRA! 3-0! Lanciato in profondità ancora Sami Khedira, entra dal lato destro nell'area e rimane freddo con una conclusione rasoterra ed efficace, leggermente ad incrociare, davanti a Consigli per il tris!

26' - Problemi per Matuidi, ai muscoli, s'accascia al suolo. Uscirà sicuramente... immediato il cambio: entra dentro, al suo posto, Claudio Marchisio.

25' - GOOOOOOOOOOOOOL! KHEDIRA! 2-0! Alex Sandro stavolta fa l'assist con una sponda sul primo palo per il taglio di Khedira, sul vertice mancino dell'area piccola il tedesco deve solo appoggiare dentro il raddoppio! Lemos se l'è perso...

24' - Higuain recupera palla e fa 50 metri palla al piede, poi si defila verso destra e cerca una soluzione verso il centro, ottenendo un corner sull'uscita di Consigli.

23' - Reclama un fallo Alex Sandro sull'appoggio di Mandzukic, lo commette invece Matuidi per frenare l'azione di Missiroli in ripartenza.

22' - Continua a giocare orizzontalmente la compagine torinese, che giustamente non ha fretta.

21' - Khedira non riesce a controllare questo passaggio di Alex Sandro, che era venuto dentro al campo. Pjanic ha subito una manata in volto, Babacar mette il pallone fuori, ma lo slavo sta già meglio.

20' - De Sciglio recupera, Bernardeschi apre, Alex Sandro sbaglia: Babacar anticipa ma viene fermato pure lui, prima di un altro errore di un giocatore di Madama. Livello tecnico del duello finora piuttosto deludente.

19' - Fallo di Duncan, in pressione alta, su Khedira. Poco dopo dall'altro lato del campo Alex Sandro ferma Lirola con un fallo di mano, ancora sfera ferma.

18' - Errore di Higuain, possibilità di cross per Peluso sull'appoggio di Duncan: brutto errore dell'italiano, la palla esce nella traiettoria del passaggio nel mezzo. Rinvia Buffon.

17' - Lemos tenta di farsi notare con un lancio verso Peluso, che però stava tornando in difesa... palla buttata.

16' - Politano perde palla sulla classica, fantastica, azione difensiva di Mario Mandzukic. La tiene anche in campo il croato, vicino alla sua bandierina.

15' - Altro errore tecnico di Chiellini, che prova il lancio per la classica corsa di Matuidi ma trova soltanto Consigli, di nuovo. Situazione analoga a quella di poc(hissim)o fa.

14' - Rugani va in verticale cercando l'inserimento di Khedira, ma sbaglia la misura del passaggio. Impostazione neroverde sul 4-5-1 degli oppositori in fase di non possesso...

13' - Sbaglia l'apertura Pjanic verso Matuidi, è una notizia, fallo laterale. Matuidi scippa subito sulla trequarti avversaria, ma commette un'infrazione secondo l'arbitro.

12' - Nulla di grave per lui comunque, almeno per ora. Matuidi si muove con troppo anticipo su questo passaggio che sapeva di dover ricevere ma è andato in fuorigioco.

11' - Pjanic guadagna un calcio di punizione sulla pressione di Missiroli all'altezza del centrocampo. Si tocca un po' la caviglia il bosniaco...

10' - Higuain guadagna un fallo laterale con un taglio verso l'esterno. Tiro di De Sciglio col mancino che viene fuori malissimo, curva.

9' - GOOOOOOOOL! ALEX SANDRO! 1-0! Battuta corto il corner, dopo un liscio proprio del brasiliano Pjanic tocca a rimorchio per lui, palla poi a Rugani, dopo un contrasto nell'area il brasiliano fa gol in caduta, da centravanti!

8' - Sul ribaltamento di fronte Babacar sbaglia il controllo e perde una possibilità clamorosa di due-contro-uno verso la porta avversaria. KHEDIRA! Consigli risponde presente sul destro ad incrociare dai 20-22 metri del tedesco, calcio d'angolo.

7' - Pjanic fermato da Berardi, Chiellini favorito dal rimpallo ma poi sbaglia il passaggio per Higuain.

6' - Chiellini appoggia in orizzontale, 4-4-2 in fase difensiva per gli ospiti. De Sciglio commette il terzo intercetto in questo avvio in scivolata, buon inizio per lui.

5' - Cambia bene gioco Bernardeschi per Alex Sandro, che crossa male; sul tentativo di ripartenza, De Sciglio chiude subito ma un buon break di Babacar inizia il possesso dei suoi.

4' - ...l'azione termina però sul cross deviato di Alex Sandro, bloccato da Consigli. Fuorigioco di Higuain su questo filtrante, l'argentino sarebbe stato lanciato in porta.

3' - Sponda di Higuain, Pjanic apre con l'esterno per Bernardeschi completando un grande disimpegno...

2' - Giropalla che termina sulla coscia di Matuidi, la quale non riesce a controllare un passaggio. Ancora palla gestibile con le mani per Lirola.

1' - Lirola batte subito una rimessa laterale appena guadagnata. Lancio di Peluso in seguito, chiude De Sciglio sull'altra corsia. Poi un rinvio, per Buffon, in seguito ad un errore.

15.03 - Si parte! Primo pallone mosso dalla Juventus.

15.02 - Minuto di cordoglio, come sempre in questo turno, per la scomparsa di Azeglio Vicini.

14.59 - Squadre in campo!

14.50 - Adesso si torna negli spogliatoi: manca poco all'inizio di Juventus-Sassuolo, non mancate!

14.40 - Il riscaldamento è iniziato da un po' allo Stadium, confermato che per Barzagli si tratta solo di un fastidio muscolare: nulla di grave, ma per precauzione meglio così...

14.30 - Analizzando invece gli undici, possiamo dire che la novità è il riposo dall'inizio per Benatia (che sarebbe dovuto essere sostituito dall'infortunato Barzagli; repetita iuvant, a causa di un infortunio di quest'ultimo gioca Rugani), mentre De Sciglio ha vinto il ballottaggio con Lichtsteiner sulla destra. Dall'altro lato spazio invece ai debutti di Lemos e Babacar, con Duncan confermato in luogo di Biondini.

14.25 - C'è una novità: risentimento muscolare per Andrea Barzagli, che alza bandiera bianca: al suo posto giocherà Rugani. Ecco dunque definitivamente la formazione dei campioni d'Italia che scenderà in campo fra poco (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Mandzukic. All. Allegri

14.20 - La risposta del Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Lemos, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Politano. All. Iachini

Juventus XI: Buffon; De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Mandzukic



14.10 - La formazione ufficiale della Juventus (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Mandzukic. All. Allegri

14.00 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Sassuolo, match valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 15:00 - verrà fischiato dall'arbitro Fabrizio Pasqua.

QUI JUVENTUS

I bianconeri sono secondi in classifica, a un punto di distanza dalla vetta, ed hanno ottenuto due vittorie in trasferta negli ultimi otto giorni: la prima, proprio in campionato, contro il Chievo; la seconda, che ha permesso d'ipotecare la quarta finale di Coppa Italia consecutiva, ai danni dell'Atalanta.

Si dice che vincere aiuta a vincere e dunque l'obiettivo odierno della Vecchia Signora è chiaro: Allegri in conferenza stampa è stato chiaro, dicendo che "Non possiamo sbagliare". Oggi c'è infatti la possibilità di mettere pressione al Napoli capolista con un successo che porterebbe, virtualmente, i torinesi al primo posto.

Certo potenzialmente gli alibi ai campioni d'Italia, anche se loro non vogliono sentirne parlare, non mancherebbero: oggi sono stati esclusi dai convocati per infortunio Howedes, Cuadrado, Douglas Costa e Dybala. In settimana, viste le condizioni non eccellenti di Bernardeschi, si era parlato di un possibile cambio di sistema, ma...

Ma Max Allegri punterà sul suo numero 33 - pronto a stringere i denti - nel tridente del suo 4-3-3, al fianco di Higuain e Mandzukic. Andando a ritroso, a centrocampo troviamo dunque Khedira (insidiato da Marchisio), Pjanic e Matuidi, in difesa sulle fasce ballottaggi Lichtsteiner (intervistato in settimana)-De Sciglio e Alex Sandro-Asamoah con i rispettivi primi citati favoriti, Chiellini e Benatia quasi certi del posto invece in mezzo. Buffon sta fra i pali.

QUI SASSUOLO

Si è parlato molto in chiave calciomercato dei neroverdi, e questo non gli ha probabilmente fatto bene: lo 0-3 subito dall'Atalanta una settimana fa ha lanciato brutti segnali. Con un Babacar, arrivato il 31 gennaio al posto dell'evanescente Falcinelli, in più adesso c'è voglia di riscatto.

Certo fare punti oggi non sarà semplice; Iachini ha chiesto ai suoi di fatto la perfezione per dare fastidio a questo avversario. Servirà tutto l'apporto anche dei giocatori, nelle fila emiliane, nell'orbita di Madama, che sono diversi: non ultimo c'è Pol Lirola, venduto a titolo definitivo (con clausola di recompra) proprio nell'ultima sessione di mercato ai romagnoli.

Mini-emergenza in difesa per gli odierni ospiti, che trovano la squalifica di Goldaniga e l'infortunio di Letschert e potrebbero dunque lanciare dal 1' Lemos, arrivato giusto quest'inverno in Italia dalla Liga. L'alternativa consisterebbe nello spostare Peluso - che trascorse pure lui, arrivato dall'Atalanta, un anno e mezzo a Vinovo - al centro con Adjapong che andrebbe a prendere posto in corsia.

Beppe Iachini sembra comunque orientato, davanti a Consigli, a scegliere appunto una linea con Lirola, Lemos, Acerbi e Peluso. In cabina di regia confermato Magnanelli, con Missiroli e Duncan (o Biondini) mezzali. In attacco grandi possibilità di vedere per la prima volta, tutti insieme, Berardi, Babacar e Politano, reduce da un grande caso di mercato: attenzione però alla possibilità che un altro ex, Matri, scalzi il senegalese.

PRECEDENTI

Vi abbiamo già parlato qui, dettagliatamente, dei precedenti fra queste due compagini. Il più recente in campionato corrisponde alla gara d'andata, vinta dai bianconeri per 1-3 grazie alla tripletta di Dybala con nel mezzo l'inutile rete di Adjapong. L'anno scorso, allo Stadium, finì sempre 3-1 (doppietta di Higuain e gol di Pjanic, poi Antei di testa).