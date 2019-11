Terminata Fiorentina - Juventus, LIVE Serie A 2017/18 (0-2): Gol dell'ex e del Pipita, vince la Signora

22.51 - Direi che è tutto. E allora un grazie a chi ci ha seguiti da parte di Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Juventus batte Fiorentina per 0-2 grazie alle reti di Bernardeschi ed Higuain!

22.49 - È stata una grande vittoria, per la Juventus, che ha trovato diverse difficoltà in quel del Franchi oggi. Difficoltà legate ad una grande Fiorentina, protagonista di una prestazione impeccabile sotto ogni aspetto, punita essenzialmente da tre giocate per altrettanti fuoriclasse: le più preziose, quelle di Bernardeschi e Buffon, che hanno portato e difeso il preziosissimo vantaggio, e il sigillo finale di Gonzalo Higuain, lasciato libero in contropiede da un grande lancio (di destro!) di Chiellini. Non è bastata la migliore viola: la superiorità dei bianconeri sta anche nel prevalere, con episodi favorevoli ma soprattutto grande personalità. E domani, per riprendersi il primo posto, il Napoli dovrà battere la Lazio... il Tottenham, nel frattempo, è avvisato.

22.45 - Termina il match. Risultato di 0-2.

90' + 5' - L'arbitro farà battere questa punizione, anche se il tempo è scaduto. Posizione interessante per un bombardiere come Veretout. Barriera piena per Eysseric.

90' + 4' - Una delle ultime azioni della partita sarà offensiva e dei toscani. Benatia stende Chiesa ai 25 metri, prendendo un giallo.

90' + 2' - Siamo ormai agli sgoccioli della partita.

90' + 1' - Quattro i minuti di recupero, è tornato in campo il croato. Seguiamolo con occhio di riguardo.

90' - Fallo in attacco di Higuain, Mario Mandzukic ha preso una botta ed è rimasto a terra... c'è apprensione.

89' - Bentancur va via con un doppio passo a Chiesa al limite dell'area, nel tentativo di rifnire un contropiede: giallo all'italiano, altra possibilità dal limite (centro-sinistra) per Pjanic.

88' - Veretout ha una possibilità di cross dalla trequarti, ora, dopo un calcio di punizione concessogli.

87' - Si torna a giocare, ma virtualmente il match è già finito.

86' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! HIGUAIN! 0-2! S'invola sulla corsia sinistra, il primo pallone giocatogli addirittura da Chiellini in verticale, nell'uno-contro-uno con Sportiello trova l'angolo lontano con l'interno piede per il raddoppio!

84’ - Fallo tattico di Thereau, ammonito, su Pjanic.

83’ - Che si rifa immediatamente con una grande giocata difensiva. Sotto quest’aspetto è stato come al solito impeccabile.

82’ - Giocata assurda di Douglas Costa, che giocatore… il seguente appoggio di Mandzukic per Pjanic è però sbagliato. Partita opaca del croato.

81’ - Si predispone un finale di gara chiaro: saranno gli ospitanti a guidare le operazioni, difficilmente troveranno spazio nel blocco avverso.

80’ - Bentancur serve Higuain dentro l’area, ma viene fermato il secondo e il pallone torna dall’ex Boca, che lo perde poco dopo.

79' - Dall'altro lato viene dentro Eysseric al posto di Benassi, un cambio offensivo.

78' - Ora si torna al 4-3-3: dentro Rodrigo Bentancur in luogo di Bernardeschi, autore di una rete pesantissima finora.

77' - Bernardeschi ripiega bene, ma sbaglia poi un disimpegno velenoso: cross sul secondo palo di Veretout, Alex Sandro chiude ancora bene la diagonale ai danni di Chiesa, che non riesce ad intervenire.

76' - Badelj calcia da fuori, Benassi lo devia praticamente fuori (con l'ausilio di un blocco abbastanza evidente del solito Chiellini).

74' - Per Higuain o Alex Sandro che fosse, questo pallone giocato in avanti da Mandzukic è stato fuori misura. Rinvia Sportiello.

73' - Tesissima la partita, ora tutti i giocatori sembrano stanchi ma entrambe con in testa il proprio obiettivo. Momento molto particolare: sembra più un confronto a scacchi...

72' - Il brivido non è stato il primo per i piemontesi, che ora cercano di tornare ad un ritmo più compassato.

71' - THEREAU FERMATO DA BUFFON! Chiesa passa con una serie di rimpalli ed entra in area, poi appoggia al francese praticamente ad un metro di distanza: la botta del francese viene disinnescata dal capitano juventino con un riflesso mostruoso di piede!

70' - Mandzukic spreca un pallone comodo all'apparenza: era da solo insieme ad Alex Sandro ma ha spazzato via, optando per una scivolata.

69' - Ancora l'ex Bayern crossa, ma trova la testa dell'enorme Milenkovic; in seguito, Mandzukic viene pescato in area, ma in posizione di fuorigioco.

68' - Brivido per Higuain, che ha la possibilità di calciare in area dopo una combinazione fra Douglas Costa e Bernardeschi con cross del primo a rimorchio, ma la deviazione vede il numero nove fermato in calcio d'angolo.

67' - Ammonito Veretout, autore di un fallo ai danni di Bernardeschi a centrocampo a palla un po' lontana. Pioli sceglie anche lui per un cambio: dentro Thereau al posto del propositivo Gil Dias.

66' - Douglas Costa entra al posto di Marchisio e dunque Allegri torna al passato, al suo 4-2-3-1, con Barzagli terzino; oppure un 3-4-2-1 in cui il brasiliano occuperebbe la posizione da tornante... tra l'altro per lui oggi è un rientro dopo un mini-infortunio.

65' - Continuano ad andare di nervi i padroni di casa, spinti anche appunto dal Franchi, ma per ora perforare il muro avversario sembra impossibile.

64' - Buffon rilancia su Alex Sandro - invertitosi con Mandzukic nella situazione -, ma non funziona lo schema.

63' - Mandzukic recupera bene senza fallo su Gil Dias, ma sbaglia il passaggio per Higuain. Momento molto più interessante della partita rispetto all'ora di gioco praticamente antecedente.

62' - Grandi spazi in contropiede per Bernardeschi, che non li sfrutta al meglio in tandem con Pjanic e viene fermato sulla lunetta insieme al suo compagno.

61' - Batti e ribatti in area con i bianconeri che non volevano spazzare, alla fine un tiro-cross di Biraghi viene respinto in corner.

60' - Esce Lichtsteiner, per prudenza perchè ammonito, dentro al suo posto Barzagli: soluzione conservativa, vediamo se si scala ad una difesa a tre con Bernardeschi che potrebbe scalare tornante.

59' - ... l'azione termina su un colpo di tacco di Badelj, chiuso da Pjanic.

58' - Benatia segue l'avversario fin sulla mediana praticamente, poi commette un fallo ma c'è norma del vantaggio...

57' - In vantaggio la squadra in trasferta, ora il possesso è dei loro avversari ma c'è da vedere come reagiranno.

56' - Sistema il pallone il bosniaco. GOOOOOOOOOOOL! BERNARDESCHI! 0-1! Punizione sul primo palo dell'italiano, rasoterra, direttamente nell'angolo: Sportiello sbaglia il primo passo e viene tradito, non avendo visto partire il pallone!

55' - Steso al limite dell'area Bernardeschi dopo un dribbling su Badelj, siamo praticamente sulla linea, mezzo metro dietro. Vediamo chi calcia fra il grande ex di serata e Pjanic...

54' - Sinistro di Veretout chiamato dal pubblico, lui non esita ma Buffon accompagna in rimessa dal fondo. Lichtsteiner ancora a rischio nella gestione della sfera.

53' - Chiellini chiude Simeone in scivolata, altra rimessa in zona d'attacco.

52' - Chiesa ha un possesso in area, ma sul suo pallone rasoterra Simeone non riesce ad intervenire (forse anche per un passaggio un po' impreciso).

51' - Fermato ancora Khedira, Mandzukic in seguito commette un fallo su Benassi.

50' - Benatia rischia ancora in uscita... tanta distrazione da parte di Madama, irriconoscibile per ora.

49' - Scarso l'equilibrio di Higuain su questo semplice tocco di ritorno, tasso tecnico della sfida - scusate se insisto - piuttosto imbarazzante fino al momento.

48' - Benatia prova a lanciare Bernardeschi, anticipato, ma l'errore di Badelj concede una rimessa a Lichtsteiner.

47' - Pezzella ed Astori chiudono ancora con buona efficacia l'iniziativa di Higuain.

46' - Un po' molle la gestione e Chiellini è costretto a rischiare, ma si comporta bene e trova la coordinazione per spazzare in calcio d'angolo. Milenkovic svetta ma colpisce sporco, decisamente fuori bersaglio.

21.55 - Si riparte! Primo pallone mosso dalla Fiorentina.

21.55 - Squadre nuovamente in campo.

21.52 - Quella capitata a Gil Dias è stata veramente una grande occasione...

21.51 - Non dovrebbe mancare molto al rientro in campo delle due compagini, ma intanto godiamoci qualche scatto dal primo tempo...

21.43 - Era lecito aspettarsi di tutto, ma difficilmente nei pronostici avremmo mai previsto una Fiorentina così ordinata, così aggressiva, così concentrata ed una Juventus, a sorpresa, col freno a mano tirato. Troppo poco quanto proposto dalla Vecchia Signora con i suoi attaccanti, isolati e troppo lontani dalla porta; sembra più compatto lo schieramento viola, che è riuscito però anche a creare dei pericoli, specie in occasione del palo colpito da Gil Dias in contropiede. Speriamo che, nel secondo tempo, il livello tecnico si alzi alla pari di quello dell'intensità agonistica: per ora la partita è stata poco spettacolare, ma magari vivremo qualcosa di diverso fra qualche minuto...

21.38 - Termina il primo tempo. Parziale di 0-0.

45' + 4' - Lichtsteiner non riesce ancora a muoversi: non ci sono spazi su quella corsia, come in tutto il campo per i suoi...

45' + 3' - Cross di Mandzukic verso il secondo palo, Khedira non può però arrivare sul traversone. Fallo di mano di Bernardeschi, spinto da Biraghi, punizione che Astori si accinge a battere con un lancio.

45' + 2' - Simeone guadagna un'altra punizione, partita di lotta per lui, molto lontano dalla porta - per ora.

45' + 1' - Sono addirittura quattro i minuti di recupero. Giustificatissimi, comunque.

45' - Taglio sul primo palo, sempre per l'ex Napoli di ruolo centravanti, il connazionale Pezzella lo chiude in corner. Steso da Chiesa è l'omonimo Bernardeschi in un altro tentativo di ripartenza, stavolta fallito immediatamente per il fischio del direttore di gara.

44' - Higuain ancora ingabbiato sulla trequarti, sembra che stia un po' perdendo la calma anche lui.

43' - Va ora con le mani Milenkovic, dopo una breve discussione di gruppo con l'arbitro. Badelj innesca per Gil Dias, chiude Alex Sandro, Simeone al volo in arretramento spara in curva. Non era facile.

42' - Higuain e Milenkovic a muso duro dopo un contrasto duro. Partita nervosa per il numero quattro locale, Guida predica calma.

41' - Ottima difesa di Alex Sandro sull'attivissimo Gil Dias, poi anche gran disimpegno di tacco. Aldilà del giallo spot delle qualità del brasiliano in questo primo tempo, uno dei pochi davvero positivo fra i suoi.

40' - Ammonizione per Alex Sandro, che ha steso Chiesa nell'occasione precedente. Comunque per ora confermiamo che è Gil Dias, prima, ad aver preso il cartellino.

39' - PALO DI GIL DIAS! CLAMOROSA OCCASIONE! Gran giocata di Chiesa a centrocampo per innescare il portoghese nel due-contro-due, finta su Lichtsteiner e tiro di destro ad incrociare perfetto appena dentro l'area, palo pieno! Che chance!

38' - Sportiello devia il cross sul secondo palo di Pjanic in calcio d'angolo. Bernardeschi si accinge a battere.

37' - Forse ad aver preso l'ammonizione è stato Gil Dias... vediamo che fa ora il bosniaco, intanto, alla battuta.

36' - Altra giocata irregolare ai danni di Mandzukic al limite dell'area sulla sinistra: Milenkovic protesta un po' e si prende un giallo. Punizione dai 22-24 metri per Miralem Pjanic.

35' - Altro fallo su Higuain, un po' assente finora, a centrocampo. Isolato per ora il Pipita.

34' - Astori si prende un rischio con questo retropassaggio per Sportiello di testa, ma lecito perchè in anticipo su Khedira: il portiere ha bloccato in due tempi.

33' - Alex Sandro va via a due avversari, stanno mancando un po' di spunti agli attaccanti ed è dunque il terzino a mettersi in proprio.

32' - Chiellini si appoggia su Alex Sandro sulla pressione avversaria, finora organizzatissima, e non può chiudere il triangolo per il blocco di Badelj.

31' - Biraghi murato in rimessa laterale da Lichtsteiner dopo un tentativo di cross un po' rivedibile.

30' - Dopo un paio di aperture, Pjanic fa sfilare un passaggio deviato per un nuovo tiro dalla bandierina. Ma Higuain, sul secondo palo, viene anticipato.

29' - Calcio d'angolo guadagnato da Bernardeschi che dà un po' di respiro ai suoi.

28' - Blocco dei campioni d'Italia praticamente insuperabile in questa fase, sul palleggio avversario, che ci mette del suo verticalizzando molto poco.

27' - Milenkovic pressato da Mandzukic, giocata errata, ma anche Chiellini soffre poco dopo Simeone ed è costretto a concedere una rimessa in zona d'attacco. Non decolla il duello sotto l'aspetto tecnico.

26' - I toscani hanno preso coraggio: dopo un rimpallo Gil Dias può crossare da dentro l'area, ma lo fa male, e dopo un po' di sviluppi Buffon può gestire la sfera.

25' - Altro contrasto, altro fischio: Pjanic su Veretout in questo caso l'autore dell'infrazione. Continua ad essere una partita di un'intensità mentale clamorosa...

24' - Lichtsteiner cade a terra, spinto da Chiesa senza fallo, minima reazione dello svizzero che si becca un'ammonizione.

23' - Alex Sandro ancora protagonista di un richiamo dell'arbitro per un intervento un po' scomposto in contrasto con Pezzella.

22' - In questo caso non c'è bisogno di rivedere le immagini, perchè si tratta di qualcosa di oggettivo: meglio ricordarlo. Siamo tornati a giocare dopo quasi quattro minuti di pausa.

21' - Nervi tesissimi, ma per ora non si calcia. Posizione di fuorigioco: calcio di rigore annullato! Evidentemente è per questo che si è perso un po' di tempo in più.

20' - Sul dischetto ci sarebbe Veretout. Sembra che il penalty sia stato assegnato definitivamente...

19' - Chiaramente adesso aspettiamo la VAR. La sensazione è che il tocco sia stato di petto dai replay, ma vediamo che succede: le inquadrature che hanno a disposizione Guida e la sua troupe sono diverse...

18' - CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA! Altro errore in uscita per Alex Sandro, Gil Dias crossa su Chiellini che secondo l'arbitro l'ha presa con il braccio!

17' - Molto basso il baricentro di Higuain su questo rilancio di Chiellini, che è irraggiungibile. Ne segue un'azione che termina su un altro tiro un po' telefonato, tentato da Benassi. C'è Buffon.

16' - Milenkovic, ormai stabilmente terzino, gira verso il mezzo. Giropalla un po' compassato in questa fase.

15' - Fra le linee, strettissime, c'è Marchisio ma poco spazio per lui, scelte obbligatoriamente conservative per gli ospiti.

14' - Dopo un errore, con le mani va Alex Sandro, che preferisce però tornare indietro.

13' - Profondo Chiellini verso Lichtsteiner, duello con Chiesa che si conclude con un fallo dello svizzero. Astori ricomincia l'azione tornando da Sportiello.

12' - Alex Sandro costretto a tornare indietro da Gil Dias, Chiellini sbaglia ma Chiesa sbaglia ad iniziare la transizione: uno scivolone punisce l'italiano, dopo un po' di bagarre i bianconeri ne escono puliti con un fallo proprio ai danni dell'ex Porto vicino alla sua area.

11' - Si sta alzando il baricentro viola, non riesce ad uscire vincente qui da un duello ancora Bernardeschi sulla fascia, ci sono anche i primi applausi.

10' - Lichtsteiner trova in verticale Bernardeschi in uscita, Biraghi sporca il controllo di quest'ultimo e ottiene una rimessa laterale.

9' - Gil Dias evita il ritorno di Mandzukic e trova Badelj in orizzontale, il quale allo stesso modo arriva dall'altro lato: Biraghi crossa dunque dalla trequarti cercando di chiudere un triangolo proprio col portoghese, ma Alex Sandro copre la diagonale e accompagna il pallone in rimessa dal fondo.

8' - Bernardeschi imbuca per Higuain, Veretout provvede allo scippo, Simeone viene seguito da Chiellini fin sulla propria corsia destra e viene anticipato, fallo con le mani.

7' - Alex Sandro si appoggia troppo su Gil Dias su questo rinvio di Sportiello obbligato dal pressing, c'è il fischio dell'arbitro.

6' - Duetto fra Marchisio e Higuain, niente di speciale la conclusione dell'italiano dai 20-22 metri, blocca Sportiello.

5' - Uno contro uno tentato da Gil Dias, Alex Sandro se lo mangia; la verticalizzazione trova Higuain quasi a centrocampo, Pezzella (al momento è Milenkovic e non lui il terzino) lo stende con un fallo.

4' - Rimessa laterale concessa con un'ingenuità da Milenkovic, che si è allungato troppo dalla propria area un pallone semplice.

3' - Ancora gioco spalle alla porta di Mandzukic, Higuain prova a lanciare Alex Sandro ma il suo passaggio viene deviato e diventa inefficace. Gestisce tutto Chiellini.

2' - Chiellini con poco stile ma tanta efficacia con un retropassaggio per Buffon. Aria elettrica in campo. In quest'avvio Chiesa si muove a sinistra, con Gil Dias a destra...

1' - Subito lancio lungo per Mandzukic, che fa una sponda. Possesso consolidato dopo un cambio di gioco intercettato da Biraghi, doppio dribbling e primi fischi per Bernardeschi all'altezza del centrocampo.

20.49 - Si comincia! Primo pallone mosso dalla Juventus.

20.45 - Squadre in campo!

20.35 - Adesso si torna negli spogliatoi: manca poco all'inizio di Fiorentina-Juventus, non mancate!

20.25 - Risponde Miralem Pjanic per la controparte, alla stessa emittente televisiva, mentre il riscaldamento in realtà è iniziato da un po': "Li rispettiamo tanto, specie in casa loro, dove sono sempre difficili da affrontare. L'abbiamo visto l'anno scorso, sicuramente è una partita difficile, i tifosi saranno un dodicesimo uomo per loro. Servirà mettere un grande ritmo, l'aggressività giusta e continuare su questa strada che stiamo facendo fino ad adesso, scavalcando un po' i posti che stanno davanti a lui. Champions? Le partite per noi sono sempre importanti, la testa sta sempre qua. Bernardeschi? È sempre motivato, è un ragazzo che si è integrato bene e ci sta dando una grande mano in questa stagione. Per lui sarà una partita speciale, vorrà fare una bella partita soprattutto per la Juve e poter tenere un passo di alto livello".

20.20 - Parla Cyril Thereau ai microfoni di Sky Sport, nonostante la sua esclusione dai titolari: "Diciamo che serve una grande prestazione, sappiamo che la Juve è una grandissima squadra ed anche con una grande prestazione non è sicuro che arrivi il risultato. Oggi faremo di tutto per cancellare ciò che è successo due settimane fa, va bene che abbiamo vinto l'ultima partita che ci ha dato morale, ora dobbiamo affrontare una grande partita. Loro distratti dalla Champions? Sono abituati a questo, sarà una partita molto intensa, loro sono nella miglior forma possibile, si vede dall'ultimo risultato; noi, spinti dallo stadio, dobbiamo cercare di aggredire e fare anche il nostro gioco per fare punti".

20.15 - Esclusi Bruno Gaspar e Thereau: uno fra Pezzella e Milenkovic presumibilmente a uomo su Mandzukic come terzino destro al posto del portoghese, mentre l'ex Monaco ha vinto il suo ballottaggio.

20.05 - La risposta della Fiorentina (4-3-3): Sportiello; Pezzella, Milenkovic, Astori, Biraghi; Veretout, Badelj, Benassi; Chiesa, Simeone, Gil Dias. All. Pioli

19.55 - La formazione ufficiale della Juventus (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Marchisio; Bernardeschi, Higuain, Mandzukic. All. Allegri

19.45 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Fiorentina-Juventus, match valido per la 24esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Marco Guida.

I giocatori della viola festeggiano dopo la gara contro il Bologna. | ACF Fiorentina, Twitter.

QUI FIORENTINA

I viola hanno rimediato al clamoroso tracollo contro l'Hellas Verona di due settimane fa, battendo il Bologna per 1-2 in una gara molto particolare, decisa dal solito Federico Chiesa, sempre più trascinatore di una squadra dal futuro tutt'altro che sicuro e che bazzica in una posizione particolare di classifica.

Certo battere gli odierni avversari porterebbe ad un bel balzo in avanti nella lotta per l'accesso all'Europa League: più in generale, i toscani non hanno ancora trovato la continuità giusta di prestazioni nè tantomeno una grande solidità difensiva. Dai tre punti di sette giorni fa bisogna costruire qualcosa prima che sia troppo tardi.

Il treno europeo corre, e dunque non ci sono attenuanti. Nemmeno quelle legate all'assenza di Laurini, che dovrebbe venire sostituito da Bruno Gaspar - ad uno snodo fondamentale per la propria stagione. Pioli ha parlato di campioni d'Italia senza punti deboli, ma le incursioni del portoghese potrebbero essere una chiave interessante...

La probabile formazione di Pioli. | vavel.com via lineupbuilder.com

A proposito di Stefano Pioli, sembra orientato verso la conferma del suo 4-3-3. In porta Sportiello, davanti a lui appunto Bruno Gaspar, Pezzella, capitan Astori (che ha parlato in settimana) e Biraghi. In cabina di regia c'è Badelj, Veretout e Benassi sono le mezzali. In avanti, Chiesa e Thereau (o Gil Dias) supportano Simeone.

QUI JUVENTUS

I campioni d'Italia sono invece tornati ad essere uno schiacciasassi dopo qualche prestazione un po' sottotono, andando prima a vincere sul campo dell'Atalanta nell'andata delle semifinali di Coppa Italia, per poi confermarsi pochi giorni dopo con un dirompente 7-0 al Sassuolo, prova di forza assoluta.

Minimo comune denominatore dell'ultimo periodo della Vecchia Signora è la difesa blindata: le sicurezze per la seconda parte della stagione, quella più importante, sembrano in ghiaccio. Oggi intanto la possibilità di mettere pressione al Napoli, con un virtuale sorpasso; servirà, però, una "gara seria", parola di Allegri.

Gara seria a cui non prenderà parte Blaise Matuidi, aggiuntosi alla lista infortunati che già comprendeva Howedes, Cuadrado e Dybala. Recuperato invece Douglas Costa, fra i convocati c'è anche Stefano Sturaro, che aveva avuto un piccolo problema fisico ma è tornato subito a disposizione.

La probabile risposta di Allegri. | vavel.com via lineupbuilder.com

Max Allegri confermerà il suo 4-3-3, con Buffon alla base, Lichtsteiner ed Alex Sandro terzini, Benatia e Chiellini - protagonista di una splendida intervista giusto l'altro ieri - centrali. Khedira e Pjanic sicuri del posto in mezzo, al loro fianco uno fra Marchisio (favorito) e Bentancur. Il grande ex Bernardeschi, Higuain e Mandzukic in attacco.

STATISTICHE & CURIOSITÀ

Mario Mandzukic ha detto in settimana di gradire il ruolo da esterno, ma anche da attaccante contro l'avversario di stasera non si è mai comportato male (tre reti in cinque partite). Federico Chiesa (anche lui ai microfoni qualche giorno fa) ha invece fatto il suo debutto nel nostro campionato contro Madama, ma senza trovare la rete; discorso diverso per Giovanni Simeone, autore della sua prima (di tre) doppiette in A contro i torinesi.