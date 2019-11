Terminata Spal - Milan , LIVE Serie A 2017/18 (0-4): Chiude le danze Borini!

17.04 - Direi che è tutto. E allora un grazie a chi ci ha seguiti da parte di Patrick Sermon ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Milan batte SPAL per 0-4, grazie alla doppietta di Cutrone, al gol di Biglia e alla quarta rete di Borini!

17.00 - Grande prova e grande vittoria per gli uomini di Gattuso riuscendo a risolvere una partita che, sino al 60', sembrava potesse cambiare di risultato ad ogni azione. Dopo il secondo gol di Cutrone, che sta attraversando un periodo fantastico, i rossoneri hanno preso fiducia e hanno iniziato a giocare come sanno fare. Diavolo dipendente sempre di più da Suso che ha fatto venire il mal di testa ai difensori spallini. SPAL che ha messo in difficoltà il Milan fino al 60' dando dimostrazione di una squadra che ha tutte le carte per salvarsi. Gli uomini di Semplici, poi, sono calati e hanno perso fiducia dopo il secondo gol dei rossoneri; perdita di fiducia che ha causato il terzo gol del diavolo, nato da una disattenzione dei ferraresi. Per qualche ora il Milan è sesto, in attesa della partita delle 18:00 tra Atalanta e Crotone.

16.49 - Termina il match. Risultato di 0-4

90'+2'

89' POOOOOOOKEEEER DEL MILAN, HA SEGNATO BORINI: l'esterno rossonero incrocia con il sinistro battendo Meret, grazie anche alla palla splendida di Montolivo. 0-4

87' Pallone leggermente corto di André Silva per Borini che viene anticipato da Felipe.

85' Corner per il Milan con Bonaventura che la mette in mezzo ma Meret respinge con i pugni.

84' Ultimo cambio per il Milan: esce Kessié, entra Borini.

83' Ultimo cambio per la SPAL: esce Mattiello, entra Dramé.

82' Possesso palla del Milan che cerca di addormentare la partita.

81' Fallo di Bonucci su Antenucci: il capitano rossonero viene ammonito.

79' Fallo di Kurtic su Bonaventura che aveva protetto bene palla.

78' Avanza Bonucci oltre il centrocampo,cerca Calhanolgu che viene anticipato da Felipe.

77' Colpo di tacco di Suso a cercare Abate che si era sovrapposto. Rimessa laterale.

76' Cambio per il Milan: esce Cutrone, entra Silva.

72' GOOOOOOOOOL DEL MILAN, HA SEGNATO LUCAS BIGLIA: brutto errore di Viviani che regala palla all'argentino che con un tocco preciso a giro spiazza il portiere ex Udinese. 0-3.

71' Fallo di Lazzari su Calhanoglu.

70' Lancio di Bonucci a cercare Cutrone che viene anticipato da Salomon.

69' Ammonito Schiattarella per fallo su Calhanolgu: il centrocampista spallino rifila una gomitata al turco.

68' Fallo di Viviani su Biglia.

64' GOOOOOOOOOL DEL MILAN, HA SEGNATO ANCORA UNA VOLTA CUTRONE: tiro-cross del solito Suso, che mette in mezzo per Cutrone, il numero 63 è fortunato, palla che sbatte sul palo e che ritorna sul classe 98' che la insacca. 0-2.

62' Tiro alto di Cutrone col sinistro dopo un bel lancio di Calhanolgu.

60' Mette in mezzo Suso, palla respinta dalla difesa spallina, sfera che arriva nuovamente a Biglia che non trova la porta.

59' Fallo di Kurtic su Bonaventura. Suso mette in mezzo per Cutrone che viene anticipato, pallone che arriva sui piedi di Biglia che calcia in porta ma trova una deviazione.

58' Cross di Felipe per Paloschi, ma Donnarumma respinge una palla che avrebbe potuto bloccare.

56' Fallo di Biglia su Kurtic.

55' Sbaglia un pallone semplice Biglia che cercava Suso. Fallo laterale per la SPAL.

54' Primo cambio SPAL: esce Everton Luiz, entra Paloschi.

53' Fermato Kessie sulla destra dopo un buono scambio con Suso.

52' Possesso palla SPAL che tenta di alzare il proprio baricentro.

50' Ammonito Mattiello per un fallo sulla destra su Kessie. Parte Calhanolgu che mette in mezzo, mischia in area, palla che arriva a Kessie che conclude ma trova Simic che respinge fuori.

48' Possesso palla del Milan che viene avanti con giudizio.

46' Fallo di Lazzari su Calhanolgu sulla sinistra. Parte Suso che mette in mezzo per Cutrone che non riesce a girarsi in maniera corretta.

45' Suso trova subito una rimessa laterale.

16.01 - Si riparte! Pallone mosso dal Milan.

15.58 - Primo tempo che si chiude con un Milan in vantaggio, ma in difficoltà. La squadra di Gattuso soffre le incursioni sulle fasce dei due esterni biancocelesti, in particolare sulla destra con Lazzari che, in questa prima frazione, ha fatto quel che voleva sulla corsia di Rodriguez e Calhanolgu. SPAL che nel secondo tempo farà di tutto per arrivare al pareggio; i rossoneri dovranno stare attenti, cercando di chiudere la partita in meno tempo possibile. Per ora, una piccola pausa, ci vediamo tra poco!

15.46 - Fine primo tempo senza recupero. Parziale di 0-1.

44' Pallone sul secondo palo di Calhanoglu per Suso che non riesce a spizzare il pallone.

43' Tiro alto di Ricardo Rodriguez che aveva tentato la conclusione dalla distanza.

42' Fallo in area di Mattiello su Abate.

40' Palo della SPAL con Viviani che, da punizione, batte Donnarumma ma trova il legno che gli nega il gol.

39' Fallo di Biglia su Viviani al limite dell'area rossonera. Ammonito l'argentino.

38' Fallo di Bonucci su Antenucci.

36' Cutrone aggancia una bella palla sulla sinsitra ma, pressato da Simic, si butta il pallone in fallo laterale.

34' Torsione scopadea di Cutrone che trova il difensore spallino, palla su Bonaventura che calcia in porta ma trova un grande Meret.

32' Bello spunto di Calhanoglu sulla sinistra: salta secco Viviani, uno due con Bonaventura e tiro a giro che finisce a lato di poco.

31' Lancio millimetrico di Bonucci per Suso che cerca Kessie, l'ivoriano si allunga il pallone che finisce sul fondo.

30' Bel gesto tecnico di Bonucci che salta Mattiello con una veronica.

29' Ammonito Simic per un fallo su Cutrone. Punizione per il Milan dalla sinistra con Suso che trova pronti i difensori spallini.

28' Possesso palla Milan che tenta di alzare il proprio baricentro.

26' Corner per il Milan dalla destra con Suso che mette in mezzo per Kessie sul primo palo ma la difesa spallina respinge. Sempre Suso, nell'azione seguente, tenta di superare Mattiello che lo ferma.

25' Fallo di Bonaventura vicino alla bandierina del corner. Batte Viviani che mette in mezzo per Salomon che non inquadra la porta.

24' Milan in difficoltà con una Spal che sta creando tanto in questa frazione di gioco.

22' Ennesimo fallo di Kurtic su Suso.

21' Altro corner per la Spal con Viviani che trova una deviazione di Simic che cerca Antenucci che, per niente, non arriva sul pallone.

20' Altro cross di Lazzari ma c'è Kessie che mette fuori di testa.

19' Corner successivo messo in mezzo da Viviani che non trova nessuno.

18' Passaggio sbagliato di Romagnoli che innesca il contropiede degli spallini con Lazzari che mette in mezzo ma trova Abate che mette in corner.

17' Viviani mette mezzo ma la difesa rossonera spazza via.

16' Fallo di Kessie su Mattiello: l'ivoriano salterà la sfida contro la Samp in quanto diffidato.

15' Fallo di Bonucci su Antenucci.

14' Punizione dalla sinistra con Calhanolgu che mette in mezzo ma trova la difesa biancoceleste che trova Lazzari che salta secco Abate ma viene fermato da Romagnoli.

13' Fallo di Mattiello su Suso.

11' Primo corner della Spal con Viviani che mette in mezzo e trova Antenucci che colpisce troppo piano la sfera e concede la parata a Donnarumma.

10' Fallo a centrocampo di Biglia su Viviani.

9' Possesso perimetrale del Milan che non trova spazi.

8' Primo spunto della Spal con Lazzari che mette in mezzo per Viviani che, però, non riesce ad inquadrare la porta.

6' Altro spunto di Cutrone che fa fuori Simic sulla sinistra, mette in mezzo per Kessie che, per calciare, commette fallo sul difensore biancoceleste.

5' Romagnoli in difficoltà, trova un rimpallo, con la palla che finisce sul fondo.

4' Spal che cerca di avanzare e di rispondere al gol subito con Antenucci che mette in mezzo ma trova Abate che mette fuori.

2' GOOOOOOOOOL DEL MILAN, HA SEGNATO CUTRONE: il solito Suso mette una bella palla sul secondo palo per Romagnoli che schiaccia bene di testa, e bravo Meret a respingere il pallone che va su Cutrone che spinge con facilità in porta. 0-1.

1' Primo possesso del Milan che esercita un buon fraseggio.

15.01 - Si parte! Primo pallone mosso dalla SPAL!

14.57 - Squadre in campo!

14.50 - Adesso si ritorna negli spogliatoi: manca poco all'inizio di SPAL-Milan, non mancate!

14.40 - Riscaldamento iniziato da un po' di tempo al Paolo Mazza. Tra i rossoneri si ferma Kalinic, al suo posto il giovane Cutrone. Per i padroni di casa non ci sono novità.

14.26 - Facciamo un giro nello spogliatoio della squadra di casa!

14.20 - La risposta del Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura: Suso, Cutrone, Calhanoglu. All.Gattuso

14.10 - La formazione ufficiale della SPAL (3-5-2): Meret; Simic, Salamon, Felipe; Lazzari, Grassi, Everton Luiz, Kurtic, Mattiello; Paloschi, Antenucci

14.00 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Buongiorno cari lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta di SPAL - Milan, secondo anticipo della 24esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018. Calcio d'inizio ore 15.00, restate con noi!

Il Milan vola a Ferrara per rincorrere il sesto posto: i rossoneri, sul campo della Spal, non possono incappare in passi falsi dopo il pareggio contro l'Udinese di domenica scorsa.

Gli uomini di Semplici non vincono da sei turni consecutivi ed occupano la terzultima posizione della classifica. Dopo la sconfitta di Cagliari, la gara di oggi contro il Milan diventa un match a dir poco cruciale per il tecnico degli estensi che rischia l'esonero.

Gattuso si affida al consueto 4-3-3: in attacco spazio a Suso, Cutrone e Calhanoglu. In mezzo Kessie, Bonaventura e Biglia, in difesa Abate, Bonucci, Romagnoli e Ricardo Rodríguez.

Kalinic a riposo precauzionale per monitorare al meglio l’infiammazione al pube, Semplici deve fare a meno dello squalificato Vicari e dell'infortunato Cionek.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Semplici: "Dopo le buone prestazioni contro Udinese ed Inter siamo incappati in questo incidente di percorso, durante la mia gestione non credo ci sia mai stata una partita del genere ed i giocatori sono i primi ad esserne dispiaciuti".

Gattuso: "E' giusto lavorare ma altre volte è importante recuperare e riposarsi. Sono molto soddisfatto degli ultimi tre allenamenti, però bisogna dimostrarlo domani. Bisogna giocare con equilibrio, non posso mettere il 4-2-4 che piacerebbe a me. Bisogna preparare le partite e giocarsela in campo, partita per partita".

I CONVOCATI

Spal

PORTIERI: Gomis, Marchegiani, Meret.

DIFENSORI: Felipe, Salamon, Simic, Vaisanen.

CENTROCAMPISTI: Costa, Dramé, Everton, Grassi, Konate, Kurtic, Lazzari, Mattiello, Schiattarella, Vitale, Viviani.

ATTACCANTI: Antenucci, Bonazzoli, Floccari, Paloschi.

SQUALIFICATI: Vicari. DIFFIDATI: Felipe, Mattiello. INDISPONIBILI: Borriello, Cionek, Schiavon.

Milan

Portieri: Gianluigi Donnarumma, Antonio Donnarumma, Guarnone.

Difensori: Abate, Antonelli, Bellanova, Bonucci, Gustavo Gomez, Musacchio, Ricardo Rodriguez, Romagnoli, Zapata.

Centrocampisti: Biglia, Bonaventura, Calhanoglu, Kessié, Locatelli, José Mauri, Montolivo.

Attaccanti: Borini, Cutrone, André Silva, Suso.

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPAL (3-5-2): Meret; Cionek, Salamon, Felipe; Lazzari, Kurtic, Viviani, Grassi, Mattiello; Paloschi, Antenucci. Allenatore: Semplici

Indisponibili: Konate, Borriello

Squalificati: Vicari

Milan (4-3-3): Gianluigi Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Ricardo Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

A disposizione: Antonio Donnarumma, Guarnone, Musacchio, Zapata, Gustavo Gomez, Antonelli, Bellanova, Montolivo, Locatelli, José Mauri, Borini, André Silva.

Indisponibili: Storari, Conti, Kalinic.

Squalificato: Calabria.

Allenatore: Gennaro Ivan Gattuso.

PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

Gli ultimi cinque scontri diretti, in Serie A, sul campo della Spal

3 ottobre 1965 – SPAL-Milan 1-1 (22′ rig. Massei; 37′ Rivera).

31 maggio 1964 – SPAL-Milan 2-4 (2′ Ferrario; 11′ Novelli; 18′ aut. Bozzao; 46′ Altafini; 72′ Matassini; 81′ Ferrario).

30 dicembre 1962 – SPAL-Milan 0-0.

15 aprile 1962 – SPAL-Milan 0-3 (30′ Altafini; 76′ Altafini; 86′ Conti).

30 maggio 1961 – SPAL-Milan 1-2 (42′ Ronzon; 54′ Barison; 58′ rig. Massei).

La SPAL è la squadra contro cui il Milan ha giocato più partite di A in trasferta (16) senza mai perdere (8V, 8N)

5 risultati utili consecutivi per il Milan in campionato (3V, 2N)

Quote Snai

Vittoria SPAL: 4.50.

Pareggio: 3.60.

Vittoria Milan: 1.80.

Gol: 1.77.

No gol: 1.95.

Over 2.5: 1.90.

Under 2.5: 1.83.

