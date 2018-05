Poker Milan con la SPAL, continua il percorso di crescita rossonero

Miglioramenti e crescita, il Milan di Gattuso porta a casa un altro risultato positivo contro la SPAL di Semplici, prolunga la propria striscia positiva in campionato e comincia nel migliore dei modi il periodo più intenso della stagione. E pensare che appena un mese e mezzo fa questa squadra infilava la pesantissima sconfitta di Verona e il clamoroso pareggio di Benevento con gol del portiere nei minuti di recupero.

Uno 0-4 in trasferta mancava dal 2013, quando il Milan andò a vincere sul campo di un'altra squadra biancazzurra e cioè il Pescara. Contro la SPAL i rossoneri approcciano molto bene la gara, ma poi in qualche modo si siedono e lasciano prendere fiducia a una SPAL che come suo uso non rinuncia a provare a giocare cercando di tenere alti i ritmi e l'intensità. Culmine di questo momento di massima pressione la splendida punizione calciata da Viviani che fotografa Donnarumma, ma si spegne sul palo alla sinistra del portiere del Milan. I rossoneri nel primo tempo non combinano molto in zona offensiva, ma è anche vero che la difesa guidata da Bonucci e Romagnoli non soffre praticamente mai in zona centrale. Semplici prova a creare scompiglio chiedendo a Lazzari di puntare in continuazione Rodriguez e almeno nella prima frazione l'idea sembra essere quella giusta per creare scompiglio.

Nella ripresa, però, la SPAL sembra essere come sedata, anche dal possesso palla che il Milan comincia a mettere sul terreno di gioco. Una delle giocate che più mette in difficoltà la squadra di Semplici è quella con cui spesso nella ripresa Bonucci trova Bonaventura alle spalle della prima linea di pressione dei padroni di casa, con cui la SPAL prova a togliere ossigeno a Biglia come prima fonte di gioco rossonera. Le traiettorie del capitano del Milan sono però sempre precise, i tempi della giocata ideali e allora per la squadra di Gattuso si aprono spazi interessanti da poter sfruttare con la qualità dei suoi interpreti offensivi. Cutrone, Biglia e Borini chiudono i conti a livello di tabellino, ma la sensazione è che la partita fosse già indirizzata verso Milanello, a prescindere dal punteggio del tabellone. Il Milan festeggia, continua la sua rincorsa europea e si gode miglioramenti e crescita.