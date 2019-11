Terminata Roma - Benevento, Live Serie A 2017/18 (5-2): Defrel fa manita!

23.02 - Direi che è tutto. E allora un grazie a chi ci ha seguiti da parte di Patrick Sermon ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto finale: Roma batte Benevento per 5 a 2 con i gol di Fazio, Dzeko, doppietta di Under e Defrel.

22.49 - Manita della Roma al Benevento. Gara vinta dai giallorossi che tornano a vincere in casa e a restare in corsa per la qualificazione Champions. La squadra di Di Francesco ha espresso un buon calcio, basandosi molto sulle qualità dei singoli ed in particolare di Under che, anche oggi, ha dimostrato il suo enorme talento. I capitolini, tuttavia, devono migliorare sul piano psicologico visto che ogni tanto spengono la luce e sul piano offensivo dove devono essere più pragmatici e cinici. Onore al Benevento che ha giocato una bella partita riuscendo ad andare in vantaggio nei primi minuti, ma che poi si è dovuta arrendere alle qualità superiore dei capitolini.

22.39 - Finisce il secondo tempo. Risultato di 5-2.

91' GOOOOOOOL DELLA ROMA, FIRMA LA MANITA DEFREL: l'ex Sassuolo,dal dischetto, non sbaglia e spiazza Puggioni. 5-2.

90'+3'

89' Ci prova Sandro col piattone dalla distanza, ma calcia alto il pallone.

88' Ultimo cambio per la Roma: esce Perotti, entra Schick.

87' Fraseggio del Benevento che ormai sembra rassegnato al risultato.

86' Altro fuorigioco di Guilherme. Difesa della Roma molto alta.

84' Fuorigioco di Lombardi su lancio di Sandro.

82' Corner per la Roma con Perotti che la da nuovamente a Kolarov che mette in mezzo un pallone troppo lungo.

81' Cambio per la Roma: esce Under, entra De Rossi.

80' Possesso palla della Roma che cerca di addormentare la partita.

78' Corner per il Benevento con Guilherme che mette in mezzo, pallone respinto da Defrel.

76' GOOOOOOOL DEL BENEVENTO, HA SEGNATO BRIGNOLA: Lombardi si inserisce in area e mette in mezzo per il centravanti giallorosso che batte Alisson. 4-2

74' GOOOOOOOL DELLA ROMA, HA SEGNATO ANCORA UNDER: il turco si accentra sul centro-sinistra e a giro battezza Puggioni. 4-1.

72' Cambio per il Benevento: esce Letizia, entra Sagna.

71' Pallone sbagliato di Fazio per Manolas. Palla in fallo laterale.

70' Fuorigioco di Perotti sulla conclusione di Defrel.

69' Intervento rude di Fazio che commette fallo su Brignola.

67' Corner per la Roma con Perotti che la da a Kolarov, il serbo la mette dentro,trova ancora una volta Dzeko che non inquadra la porta con la testa e spara alto.

65' Cross sbagliato di Kolarov, con il pallone che viene messo fuori da Venuti.

64' Bravo Fazio ad anticipare Brignola, spedendo il pallone in fallo laterale.

62' TRIIIIIIIS DELLA ROMA, HA SEGNATO UNDER: spunto questa volta di Perotti che mette una bella palla rasoterra per il turco che, con un colpo da biliardo, punisce Puggioni.

58' GOOOOOOOL DELLA ROMA, L'HA MESSA DENTRO EDIN DZEKO: grande spunto di Under sulla destra che arriva sul fondo e mette in mezzo un grande pallone per Dzeko che non sbaglia e insacca di testa. 2-1

57' Fuorigioco di Dzeko che, in posizione di fuorigioco, non si disinteressa del pallone.

56' Bell'intervento di Florenzi che riesce a contrastare la velocità di Letizia che aveva tentato di andarsene in porta.

55' Primo cambio per i capitolini: esce El Shaarawy, entra Defrel.

54' Esce bene il Benevento da una situazione di pressing dei giallorossi.

53' Cross di Perotti per El Shaarawy, ma arriva prima Puggioni che blocca.

52'Fallo di Gerson su Djuricic.

50' Pallone messo in mezzo da El Shaarawy a cercare Dzeko, ma il bosniaco non fa il giusto movimento.

49' Lancio impreciso di Gerson a cercare Perotti. Pallone sul fondo.

48' Corner per il Benevento con Guilherme che non trova nessuno in mezzo e palla messa fuori dalla difesa giallorossa.

46' Primo corner della ripresa per la Roma con Perotti che la da corta a Kolarov, il serbo la mette in mezzo trovando Dzeko che non riesce ad impattare bene il pallone.

21.50 - Si riparte! Pallone mosso dal Benevento.

21.47 - Primo tempo che ha visto, a tratti, una Roma in difficoltà, quasi impaurita e confusa dalle varie incursioni di un Benevento che ha giocato questi primi 45' a viso aperto, dimostrando di avere grande carattere e riuscendo addirittura a passare in vantaggio. Roma che poi si è ripresa, ma che deve essere più incisiva in molte situazioni, cercando di sfruttare al meglio le qualità dei singoli. Vedremo cosa accadrà nel secondo tempo. Ora una piccola pausa, a dopo!

21.35 - Finisce il primo tempo. Parziale di 1-1.

45' Fallo di Gerson su Djiuricic.

45'+2'

44' Pallone sbagliato di Strootman che avrebbe voluto cercare El Shaarawy.

43' Altro corner per la Roma con Under che mette in mezzo, ma la difesa del Benevento mette fuori.

42' Cross di Letizia troppo lungo per tutti.

41' Sul cross seguente Kolarov mette in mezzo, trova Manolas che non riesce ad inquadrare la porta.

40' Ancora El Shaarawy che sfrutta il lancio di Strootman, calcia in porta ma trova ancora Puggioni che devia in corner.

39' Intervento prodigioso di Sandro che interviene su Perotti impedendogli di calciare in porta.

38' Kolarov cerca Perotti ma la difesa giallorossa mette fuori.

37' Determinante la diagonale di Kolarov che chiude su D'Alessandro.

36' Grande intervento di Strootman che capisce le intenzioni di Guilherme e si mette sulla linea di passaggio, intercettando il pallone.

35' Corner per il Benevento con Guilherme che cerca D'Alessandro, ma viene anticipato da Fazio.

34' Prova la percussione centrale Perotti che viene fermato da Costa.

33' Cross di Kolarov irraggiungibile per Dzeko,facile presa per Puggioni.

32' Sbaglia il tocco di collo pieno Florenzi e spedisce la sfera in fallo laterale.

31' Fraseggio della Roma che non trova spazi.

30' Terzo corner per la Roma con Under che trova sul secondo palo El Shaarawy che non riesce ad impattare bene il pallone, mettendolo a lato.

29' Posizione di fuorigioco di El Shaarawy che attacca troppo prima la linea.

28' Rientra Costa dopo una gomitata al volto subita su contrasto aereo.

25' GOOOOOOOOL DELLA ROMA, HA SEGNATO FEDERICO FAZIO: l'argentino, su cross di Kolarov, salta più in alto di tutti e batte Puggioni. 1-1.

24' Fallo di D'Alessandro su Kolarov sulla sinistra.

23' Cross di Florenzi ma è bravo Costa a spazzare di testa.

21' Resta a terra Guilherme dopo un contrasto con Gerson a centrocampo.

19' Altro calcio d'angolo per la Roma con Perotti che trova Dzeko, il bosniaco colpisce Viola, palla che arriva sui piedi di El Shaarawy che tenta la conclusione sul sinistro con la palla che finisce alto di niente.

18' Cross basso di Letizia a cercare D'Alessandro, pallone intercettato da Strootman.

17' Colpisce male D'Alessandro e calcia fuori un pallone che poteva essere pericoloso.

15' Fallo di Kolarov su D'Alessandro.

14' Grandissimo intervento di Puggioni su colpo di testa di Dzeko.

12' Primo corner per la Roma con Perotti che con un cross rasoterra cerca Fazio, ma il tiro viene ribatutto dalla difesa giallorossa.

10' Interviene Costa anticipando Dzeko che andava in contro ad un pallone di Florenzi.

9' Fallo di Sandro su Kolarov.

8' Reazione della Roma con El Shaarawy che cerca il tiro potente sul primo palo, ma Puggioni respinge con i pugni.

6' GOOOOOOOOOL DEL BENEVENTO, HA SEGNATO GUILHERME: il trequartista giallorosso si sposta il pallone con la suola, incrocia col sinistro trovando una leggera deviazione di Manolas e batte Alisson. 0-1

4' Cross troppo lungo di Florenzi che trova Venuti, bravo a chiudere la diagonale.

3' Fraseggio dei padroni di casa con Kolarov che cercava Perotti, pallone intercettato da Letizia.

2' Tenta un'incursione Under che viene fermato da Sandro.

1' Primo fuorigioco della partita con Letizia che cercava in verticale Guihlerme.

20.47 - Si parte! Primo pallone mosso dalla Roma.

20.44 - Squadre in campo!

20.35 - Adesso si ritorna negli spogliatoi: manca poco all'inizio di Roma-Benevento, non mancate!

20.25 - Riscaldamento iniziato da un po' di tempo all'Olimpico. Tra le file giallorosse giocherà Perotti sulla trequarti. Per le streghe, nessuna novità .

20.15 - Vediamo le immagini di alcune maglie dei due spogliatoi!

20.05 - La risposta del Benevento (4-2-3-1) : Puggioni; Venuti, Djimsiti, Costa, Letizia; Sandro, Viola; D'Alessandro, Guilherme, Djuricic; Brignola. All.De Zerbi

19.55 - La formazione ufficiale della Roma (4-2-3-1) : Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Gerson, Strootman; Under, Perotti, El Shaarawy; Dzeko. All.Di Francesco.

Ecco la nostra formazione per #RomaBenevento.



Alle spalle di @EdDzeko, agirà @D_10Perotti #ASRoma pic.twitter.com/psFZnDydj6

— AS Roma (@OfficialASRoma) 11 febbraio 2018

19.45 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Una buona giornata a tutti i lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta scritta live ed online di Roma - Benevento, match valido per la 24esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017/18, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro Manganiello.

Qui Roma

I giallorossi sono reduci in campionato da una vittoria per 0-1 in casa del Verona. Tre punti che hanno ridato un po' di fiducia ad una Roma che, nell'ultimo periodo, non ha fatto molto bene perdendo terreno prezioso in ottica Champions. Oggi servirà dunque una vittoria per dare una certa continuità.

La Roma non riesce a segnare come prima, Edin Dzeko, forse stordito dalle voci di mercato, non riesce a sbloccarsi. "Dobbiamo ritrovare quella cattiveria sotto porta", ha dichiarato a riguardo il tecnico dei capitolini nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match.

Per la partita di oggi, Di Francesco è riuscito a recuperare pienamente Schick e De Rossi, che hanno lavorato insieme al gruppo. Squalificati invece Nainggolan, vista l'ammonzione rimediata a Verona, e Pellegrini che, sempre a Verona, ha rimediato un'espulsione che di certo non avrà fatto piacere al tecnico date le tante assenze lì in mezzo.

Di Francesco è orientato verso il 4-2-3-1 con Alisson in porta, coppia centrale formata da Fazio e Manolas, sulla destra Florenzi e sulla sinsistra Kolarov. In mezzo al campo, davanti alla difesa, Gerson e Strootman che agiranno dietro a Under, Defrel ed El Shaarawy a supporto dell'unica punta Dzeko.

Qui Benevento

I giallorossi sono reduci dal meritato KO in favore del Napoli nel derby, in cui sono stati sconfitti per 2-0. La caduta, dopo un piccolo periodo culminato con la vittoria sulla Sampdoria in cui il sogno salvezza sembrava più vicino, ha di fatto nuovamente portato sotto le scarpe il morale della squadra.

De Zerbi continua a cercare stimoli, anche dalle dichiarazioni di alcuni calciatori si percepisce un minimo di fiducia, ma la distanza di 14 punti dal quartultimo posto detenuto dal Crotone (che ieri ha strappato un altro punto all'Atalanta allo Scida) sembra oggettivamente insuperabile.

Oggi mancheranno all'appello Antei e l'ex Lazio Cataldi, oltre allo squalificato Lucioni. Dal mercato è giunto invece Bacary Sagna, un grande colpo a parametro zero che oggi è stato convocato; come vi abbiamo raccontato c'è anche speranza per un recupero flash di Iemmello, anche se con qualche dubbio di troppo.

Roberto De Zerbi, nel suo 4-3-3, dovrebbe comunque panchinare il centravanti in dubbio in favore di D'Alessandro, Coda e Guilherme. Andando a ritroso troviamo Del Pinto, l'altro ex Premier League Sandro e Memushaj, mentre i terzini sono Letizia e Venuti con Billong e Djimsiti centrali. Puggioni in porta.