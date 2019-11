Terminata Juventus - Tottenham, LIVE Champions League 2017/18 (2-2): Tutto rimandato a Londra!

22.40 - Direi che è tutto. E allora un grazie da parte di Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: è pari fra Juventus e Tottenham con reti di Higuain (doppietta), Kane ed Eriksen.

22.38 - Un grande spreco, la serata della Juventus, che è partita alla grande col Tottenham ed ha pagato, nel risultato finale dopo essersi portata in vantaggio per 2-0, le sue ingenuità. Ingenuità nella gestione del pallone, che hanno portato al gol di Kane; ingenuità nel fallire il secondo calcio di rigore, con cui Higuain ha spaccato la traversa; ingenuità nel sistemare male la barriera nell'occasione della punizione con cui Eriksen ha riacciuffato il risultato. In generale, il secondo tempo ha lasciato la sensazione che la Vecchia Signora possa ancora passare il turno: a Wembley servirà però più controllo, oggi il pareggio è stato giusto.

22.35 - Termina il match. Risultato di 2-2.

90' + 2' - Esce Eriksen, probabilmente il migliore dei suoi, ecco Wanyama. Dall'altro lato via Douglas Costa, spazio ad Asamoah.

90' + 1' - Due minuti di recupero. Alex Sandro in rovesciata si prende un rischio, Sturaro di rimpallo ottiene un rinvio dal fondo.

90' - Orizzontalmente gli ospiti. Solo Lucas cerca qualche spunto.

89' - Debutto europeo con la sua nuova squadra per Lucas Moura, che rileva un positivo Erik Lamela.

88' - Nessun brivido sul precedente calcio d'angolo.

87' - Douglas Costa ed un altro strappo clamoroso: doppio dribbling e cross teso, Vertonghen rischia l'autogol ma concede solo un tiro dalla bandierina.

86' - Possesso palla dei campioni d'Italia.

85' - Bentancur gestisce una situazione pericolosa con una giocata da metronomo.

84' - Calcio d'angolo per Madama. Benatia svetta ma non inquadra il bersaglio sul bel passaggio ad uscire di Pjanic.

83' - ...ma il contropiede è fermato bene da Bernardeschi. Prima sostituzione per Pochettino, che manda fuori Alli: finale di gara per Son, il grande escluso di stasera.

82' - Douglas Costa ottiene un buon calcio d'angolo sulla corsia mancina. Flipper in area, favorito Eriksen...

81' - Altra bella giocata per Higuain, ma stavolta viene fermato.

80' - Ammonizione per Bentancur, scivolata da "arancione" ai danni di Davies.

79' - Steso Sturaro da Eriksen in mezzo al campo.

78' - Continua il possesso palla degli ospiti, che sono pià o meno interessati adesso a non accelerare.

77' - Bernardeschi rientra sul mancino dopo un buon break di Bentancur, la sua conclusione anche se deviata viene bloccata da Lloris.

76' - Higuain commette fallo su Dembelé, che lo aveva prontamente raddoppiato dopo che Davinson Sanchez si era fatto saltare. Entra Stefano Sturaro, fuori un acciaccato Mario Mandzukic.

74' - Fallo di Aurier su Alex Sandro, ma Chiellini pesca Higuain in fuorigioco.

73' - Dier imposta, ora anche psicologicamente sono chiaramente i britannici ad essere in vantaggio.

72' - GOOOOOOOOOOOOOL! ERIKSEN! 2-2! Affianco alla barriera la gran botta del danese, Buffon la tocca ma come Lloris nel primo tempo non può evitare che la sferi entri!

71' - Chiellini stende Alli sulla lunetta, fallo, velenosissimo il piede di Eriksen in queste circostanze... c'è anche Lamela.

70' - Calcio d'angolo per i Lilywhites. Kane calcia improvvisamente, gran botta sul primo palo, Buffon gestisce tutto e Chiellini poi spazza.

69' - Ancora ruvido Benatia ma tutto sommato regolare.

68' - Pjanic la mette dentro a rientrare, Lloris blocca senza problemi.

67' - Fallo di mano di Lamela, esce bene la compagine locale e Dembelé commette un'infrazione ai danni di Pjanic sulla trequarti.

66' - Lamela cerca un cross sul secondo palo, De Sciglio chiude la diagonale su Alli. Esce Sami Khedira, non al meglio, dentro al suo posto Bentancur.

65' - Avrà pure sbagliato un rigore ma Gonzalo Higuain qui sta mostrando un repertorio di lavoro spalle alla porta di livello mondiale: ora ha guadagnato una punizione preziosa sulla sinistra.

64' - Altro fischio in sfavore di Alex Sandro, che la prende in maniera più genuina stavolta.

63' - Lamela parte dalla sinistra, si accentra, Alli viene fermato da Chiellini che subisce poi un fallo.

62' - Bernardeschi affretta i giochi sul secondo palo, ma col destro i risultati non sono gli stessi. Aurier punta Sandro in campo aperto, sceglie il fallo il brasiliano, punizione dalla trequarti.

61' - Non sembra più agonizzante Mandzukic, che qui sul lancio di Alex Sandro ha tenuto duro su Sanchez ed ha ottenuto un altro calcio d'angolo.

60' - Ammonito per proteste il Pipita. Pjanic in quel frangente era rimasto a terra ed è stato curato, nulla di grave per lui.

59' - Higuain fa 30 metri di campo palla al piede e subisce a mio avviso abbastanza palesemente un fallo e protesta in maniera netta...

58' - Torsione di Mandzukic, blocca Lloris con un buon istinto.

57' - LLORIS RISPONDE A BERNARDESCHI! Arriva dentro l'area dopo una giocata pazzesca di Higuain, calcia verso l'angolo lontano l'italiano e risponde bene in tuffo il portiere francese!

56' - Higuain può alimentare l'azione, ma non accelera. Mandzukic poteva proporsi, ma non ha scattato... sofferenza per lui.

55' - Altro errore, sul cambio di gioco, da parte di Higuain: De Sciglio evita pericoli in scivolata, Davies poi ottiene un fallo laterale.

54' - Continua a zoppicare Mandzukic, Chiellini intanto lancia lungo per Alex Sandro ma completamente fuori misura.

53' - Prova a rientrare in campo il croato, murata la conclusione di Bernardeschi sull'appoggio di Higuain. Non ottime le sue condizioni.

52' - Dolore all'anca per il croato, che non si è scontrato con nessuno.

51' - Chiellini sale dopo un bel sombrero ma poi sbaglia la giocata, scivolando malamente, in rifinitura... contropiede sfumato per Eriksen, Mandzukic è rimasto a terra, Vertonghen mette fuori il pallone.

50' - De Sciglio prova a scodellare verso Higuain, Eriksen intercetta in fallo laterale. Ritmo feroce degli inglesi.

49' - Eriksen si complica la vita dopo un inserimento efficace sul passaggio di Davies, De Sciglio lo limita e ottiene pure una rimessa.

48' - Calcia Pjanic dalla corsia sulla trequarti. Intervento in ritardo di Costa su Kane dopo la respinta sul cross, un po' corto, del bosniaco.

47' - Douglas Costa scalcia Alli, fallo. Ma poi viene ammonito Aurier, che era diffidato e salterà il ritorno, per un fallo su Alex Sandro.

46' - Alex Sandro difende un pallone che finisce in rimessa laterale.

21.47 - Si riparte! Primo pallone mosso dal Tottenham.

21.38 - Juventus a tre facce, in questo pirotecnico primo tempo dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. In apertura i bianconeri hanno dominato l'avversario, trovando meritatamente per due volte la via del gol grazie ad Higuain, ma poi hanno sbagliato più o meno tutto sotto l'aspetto tecnico e fatto un enorme fatica, finendo schiacciati sotto l'intensità dei londinesi e subendo un gol pesante da Harry Kane. Nel finale la grande chance di fare il tris, ma il Pipita stavolta ha tradito, tirando una gran fucilata sulla traversa: siding doors, adesso vediamo cosa succede nel secondo tempo. Sicuramente i campioni d'Italia possono fare di più.

21.32 - Termina il primo tempo. Parziale di 2-1.

45' + 2' - HIGUAIN SPACCA LA TRAVERSA! CLAMOROSO ERRORE DELL'ARGENTINO! Ha scelto la soluzione centrale ed ha sbagliato!

45' + 1' - Inizia il recupero, ancora non segnalato, Davies crossa male. Buffon può rinviare. ALTRO CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS! Aurier scivola malissimo dopo un'accelerazione assurda di Douglas Costa, momento importantissimo, altro penalty netto... tira, ancora, Higuain.

45' - Altro fischio di Brych, giallo per Benatia che ha spintonato in maniera evidente Kane su questo lancio.

44' - Kane ha commesso un altro fallo in attacco, ai danni di Mandzukic, che un po' si è andato a lamentare con l'inglese. Lloris ha una possibilità di rinvio.

43' - Aurier arriva a crossare dal fondo al limite sull'appoggio di Eriksen, ma trova una doppia respinta in corner.

42' - Mandzukic ha commesso un fallo su Eriksen. L'arbitro sta comunque gestendo in maniera lineare la gara, metro molto efficace finora.

41' - Davies viene respinto, Kane si era allargato nel tentativo di sbilanciare gli avversari.

40' - Eriksen ha una punizione ai 40 metri, appoggio e tiro potentissimo ma Buffon c'è.

39' - Pjanic rilancia, ma non c'è nessuno ancora ad alimentare la ripartenza. L'obiettivo degli italiani dev'essere giungere all'intervallo per riordinare le idee: al momento c'è tanta confusione.

38' - Mandzukic lancia lungo per Douglas Costa, non può arrivarci ancora il brasiliano, Lloris lo anticipa ma i padroni di casa non hanno alzato il baricentro.

37' - Mandzukic pescato in fuorigioco, così come Douglas Costa sul lancio di Bernardeschi poco dopo.

36' - Davies anticipa Bernardeschi, il gol era nell'aria comunque. La forza offensiva degli uomini in trasferta non va alimentata con un baricentro così alto.

35' - GOOOOOOOOOOOL! KANE! 2-1! Gol pesante, ancora gli inglesi recuperano sulla trequarti e Dele Alli serve un buon assist a Kane, il quale salta Buffon e deposita la sua marcatura!

34' - Davies mette dentro un cross che Alex Sandro libera facilmente. Ottima fase difensiva ma gestione della palla scarsa dei campioni d'Italia finora.

33' - Mandzukic qui recupera dopo uno scivolone di Douglas Costa, il pressing sta comunque dando tantissimi problemi ai torinesi.

32' - Chiellini sbaglia in uscita. BUFFON DICE ANCORA NO A KANE! In tuffo sul tiro debole ma angolatissimo degli inglesi, il portierone italiano riesce ad opporsi e concedere soltanto un corner.

31' - Calcio di punizione guadagnato da Dele Alli, che qui era sceso ad aiutare i suoi.

30' - Più reattivi gli Spurs in questa fase, ci sono altri 150 minuti da giocare nella doppia sfida e Dele Alli ha procurato un altro brivido. HIGUAIN LA METTE FUORI! Primo errore di serata per l'argentino dopo un'azione travolgente insieme a Pjanic, dal dischetto del rigore col sinistro la sua conclusione è però una staffilata che termina larga per centimetri!

29' - Prima conclusione del danese murata, la seconda passa ma finisce in rinvio dal fondo anche piuttosto abbondantemente.

28' - Punizione dal limite dell'area per il destro di Eriksen, siamo quasi al vertice sinistro.

27' - C'è stato un fallo di Higuain, che ha cercato di rialzare il baricentro dei suoi. Adesso deve reagire, dopo il grande brivido, la Vecchia Signora.

26' - BUFFON DICE DI NO A KANE! Eriksen dalla sinistra della trequarti mette un pallone fantastico a Kane, che di testa trova la respinta di Buffon con un riflesso as-sur-do! Che grande occasione...

25' - Di nuovo convincente De Sciglio in chiusura. Higuain non sembra stia benissimo dopo una botta presa in precedenza, non è fluida la sua corsa. Uscita rischiosa ma efficace di Pjanic e Khedira, Alex Sandro poi lancia per Douglas Costa che sarà anche veloce, ma questa non poteva prenderla neanche col motorino.

24' - Kane lotta con Benatia a centrocampo, difendendo il possesso in maniera regolare, al contrario di quanto detto dal marocchino. Altra battuta con le mani...

23' - Eriksen fa fatica sulla pressione di Alex Sandro, sta tenendo molto possesso la squadra ospite ma per ora trovando, almeno in proporzione alle sue abitudini, poco la verticalizzazione.

22' - Davies esce molto bene dalla salita di Bernardeschi, si stanno disimpegnando bene i suoi finora.

21' - Altro appoggio sbagliato, Eriksen la mette benissimo sul secondo palo e De Sciglio chiude senza troppi problemi in corner. Fallo in attacco, sugli sviluppi del cross, ai danni di Chiellini.

20' - Higuain cambia gioco molto bene, De Sciglio porta avanti l'azione offensiva ma viene fermato e non ottiene nemmeno un corner.

19' - ...anzi attenzione al contropiede lanciato da Alli che manderebbe Kane da solo contro Buffon, ma una grande chiusura di Benatia in scivolata gli dice di no.

18' - Gran giocata di Pjanic in mezzo al campo, Higuain allarga bene d'esterno, Sandro sbaglia insieme a Douglas Costa e l'azione sfuma...

17' - Pericolosa ripartenza con Kane che ha una possibilità sulla sinistra, Benatia lo chiude rischiando anche qualcosa in chiave penalty ma ottenendo poi pure un rinvio dal fondo.

16' - Lloris si accinge ora ad un rinvio dopo un'altra giocata fuori misura dei suoi avversari.

15' - Rischio clamoroso occorso da Buffon con un rinvio verso sinistra, dopo un primo cross respinto da Chiellini però Eriksen si porta il pallone fuori.

14' - Impostazione orizzontale iniziata da Vertonghen, da un lato all'altro e così via. Situazione un po' più controllata per loro adesso. Chiude l'azione difensiva, in diagonale, un buon rientro di Bernardeschi.

13' - Spinta, regolare, di Lamela ai danni di De Sciglio, si riparte con un fallo laterale battuto proprio da quest'ultimo, un po' male, verso Pjanic che è costretto a spazzare via (e non la prende bene).

12' - Kane per un attimo sul cross di Lamela col sinistro, ma la sua deviazione è comodissima per Buffon.

11' - De Sciglio ferma una transizione sulla sinistra, concedendo un calcio d'angolo.

10' - Punizione per gli inglesi, che sono stati folgorati da un approccio assurdo dei loro avversari.

9' - GOOOOOOOOOOOOOOOOL! HIGUAIN! 2-0! Lloris bravissimo ma il Pipita la angola e mette abbastanza forza per fare già doppietta!

8' - CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS! Cartellino giallo per Davies, che stende Bernardeschi appena dentro l'area su un altro traversone di Douglas Costa! Tirerà Higuain...

7' - Pressione altissima guidata da Dele Alli, Benatia cerca Khedira che viene anticipato da Dembelé ma De Sciglio è bravissimo a venirne fuori e ad ottenere un altro fischio favorevole.

6' - De Sciglio intercetta, Higuain riparte ma viene inghiottito, Pjanic recupera ancora e ottiene una touche.

5' - Altro lancio profondo verso Mandzukic, troppo lungo. Giocata di Douglas Costa, pallone scodellato per Mandzukic in posizione favorevolissima ma c'è un altro off-side.

4' - Chiellini rilancia sulla pressione avversaria e sceglie il lancio lungo, impreciso, fallo laterale. Il pallone però viene gestito, dopo un recupero immediato, da Miralem Pjanic.

3' - Prova la reazione Eriksen, il cui tiro dal limite termina però abbastanza alto. Un match subito vivo, pallone verticale per Higuain che è stato però pescato in fuorigioco.

2' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! HIGUAIN! 1-0! 80 secondi, Pjanic per Higuain che si defila verso la destra dell'area e di prima incrocia, in sforbiciata, Lloris devia ma non può nulla! Subito!

1' - Lancio lungo, possesso recuperato immediatamente, errore tecnico ma c'è subito un fallo su Pjanic all'altezza della trequarti, in posizione centrale.

20.45 - Si parte! Primo pallone mosso dalla Juventus.

20.42 - Squadre in campo!

20.35 - Spettacolare gioco di luci all'annuncio delle formazioni allo Stadium... i giocatori sono tornati nello spogliatoio, a breve si comincia. L'aria è elettrica.

20.25 - Prosegue l'allenamento pre-gara all'Allianz: godiamoci qualche immagine...

20.15 - Da segnalare l'assenza di Vorm nei londinesi; il secondo portiere soffre di febbre... il riscaldamento intanto è iniziato nello stadio nel capoluogo piemontese.

20.05 - La risposta della Juventus (4-2-3-1): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Douglas Costa, Bernardeschi, Mandzukic; Higuain. All. Allegri

19.55 - La formazione ufficiale del Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Sanchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembelé; Lamela, Alli, Eriksen; Kane. All. Pochettino

19.45 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Tottenham, match valido per l'andata degli ottavi di finale della Champions League 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro tedesco Felix Brych.

Federico Bernardeschi e Gonzalo Higuain sono stati decisivi per la Juventus a Firenze, nell'ultima di campionato. | juventus.com

QUI JUVENTUS

Si riparte, finalmente: seconda andata di uno scontro ad eliminazione diretta per i bianconeri, che hanno già disputato la prima semifinale di Coppa Italia battendo l'Atalanta ed ora, analogamente, dopo aver messo KO la Fiorentina in campionato si accingono a tornare in azione in campo europeo.

Non è stato un girone esaltante per i campioni d'Italia, che nel frattempo però hanno trovato dei meccanismi nuovi e subito un solo gol nelle ultime sedici gare. Allegri alla vigilia ha chiesto ai suoi una partita di grande qualità tecnica; il leader Chiellini, anche lui in conferenza stampa, ha parlato invece di rispetto ed umiltà.

Out oggi ci saranno Lichtsteiner, Barzagli, Howedes, Cuadrado ma soprattutto Matuidi e Dybala - precauzionalmente escluso dai convocati - per una formazione dei torinesi che sembra piuttosto delineata: per sostituire il francese potrebbe essere l'ora di Bentancur, com'era prevedibile.

La probabile formazione scelta da Allegri: l'unico dubbio è a centrocampo. | vavel.com via lineupbuilder.com

Max Allegri è orientato verso la conferma del suo 4-3-3: in porta ci sarebbe Buffon con De Sciglio ed Alex Sandro terzini e la coppia Benatia-Chiellini nel mezzo. Khedira, Pjanic ed appunto Bentancur (favorito su Sturaro) formano la cintola di mezzo, con Douglas Costa, l'in-formissima Higuain e Mandzukic nel tridente d'attacco.

Dele Alli ed Harry Kane rappresentano due fonti di pericolo molto grandi. | tottenhamhotspur.com

QUI TOTTENHAM

Anche gli Spurs sono in un periodo molto positivo, dopo tre big match di Premier League che hanno portato ben sette punti: vittorie su Man United ed Arsenal - quest'ultima la più recente, nell'attesissimo North London Derby di sabato - ed in mezzo un rocambolesco pareggio ad Anfield, contro il Liverpool.

Sarà anche per questo che la stella della squadra, Harry Kane, ha detto che è il momento ideale per una sfida di questo livello. Il manager Pochettino si è invece soffermato sulla grandezza della Vecchia Signora, ribadendo che a suo avviso i londinesi sono ancora lontani dal suo status europeo.

Una sola grande assenza per gli inglesi oggi, quella di Alderweireld, difensore ex Atlético Madrid ed assolutamente di rilievo per la squadra. Al suo posto dovrebbe esserci Davinson Sanchez, che già l'anno scorso in Europa League con la maglia dell'Ajax aveva dimostrato alcune amnesie al netto di una grande forza fisica.

La risposta di Pochettino con solo i terzini in - leggero - ballottaggio. | vavel.com via lineupbuilder.com

Mauricio Pochettino dovrebbe dunque confermare il suo 4-2-3-1 con Lloris alla base, difeso da Aurier, Sanchez, Vertonghen e Davies coi terzini insidiati rispettivamente da Trippier e Rose. In mediana confermati Dier e Dembelé, con il trio Eriksen-Alli-Son alle spalle di Harry Kane, per cui il paragone con il pariruolo avversario è quasi d'obbligo.

Gigi Buffon ed Hugo Lloris sono due dei migliori portieri del mondo. | tottenhamhotspur.com

STATISTICHE

È il primo storico confronto per Madama contro questo avversario in gare ufficiali, anche se la tradizione è tutt'altro che confortante contro le compagini d'Oltremanica; questo trend negativo è stato confermato anche quest'estate, quando i torinesi persero per 2-0 a Wembley in amichevole con reti di Kane ed Eriksen, i due elementi più pericolosi.