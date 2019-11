Terminata Torino - Juventus, LIVE Serie A 2017/18 (0-1): Gol di Sandro, la Signora vince anche senza Higuain!

14.33 - Direi che è tutto. E allora un grazie a chi ci ha seguiti da parte di Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Juventus batte Torino per 0-1 con gol di Alex Sandro!

14.31 - Ha mandato un messaggio, forte e chiaro, di solidità, la Juventus. Anche senza il proprio centravanti, anche nel momento con più assenze in tutta la stagione, con un gol costruito con la classe di Bernardeschi ed un po' di furbizia nel battere velocemente quella punizione. Sul tabellino però c'è scritto solo il nome di Alex Sandro, la soluzione d'emergenza di una squadra che in tutte le condizioni riesce, ancora una volta, a strappare il miglior risultato, senza nemmeno soffrire più di tanto in difesa. Questo anche grazie ad un evanescente Torino, per cui la magia del derby non è scattata e la prima sconfitta interna della nuova gestione è più che meritata.

14.27 - Termina il match. Risultato di 0-1.

90' + 4' - Siamo nell'ultimo minuto di gioco. Gran finta di Dybala, ma Sturaro non ce la fa a tenerla dentro; c'è però punizione per irregolarità dell'italiano, non corner.

90' + 3' - Dybala ha un'occasione per tenere la sfera vicino alla bandierina dopo questo calcione subito da Molinaro, anche ammonito nella circostanza.

90' + 2' - Esce anche un Bernardeschi come vi avevamo detto non al meglio (fra l'altro, lui era entrato solo al quarto d'ora, per sostituire Higuain). Dentro Lichtsteiner.

90' + 1' - Quattro minuti di recupero che iniziano con un'offensiva del solito Niang, due finte e cross teso, respinto senza problemi.

90' - A terra Bernardeschi dopo il milionesimo fallo subito da lui. Zoppica il numero 33, che sembra però in grado di continuare. Niang è ancora isolato e qui lavora un possesso evitando due avversari: possesso orizzontale.

89' - Niang esce da questa situazione intricata, ma lo ferma De Sciglio ed il rimpallo favorisce il numero 2, ora alla battuta di questo fallo laterale.

88' - Sempre Dybala guida l'azione dei suoi, una prova di nervi questo giropalla, mantenuto perfettamente: proprio il neo-entrato sudamericano guadagna una punizione. La tiene lì Bernardeschi, insieme a lui.

87' - Molto basso il baricentro della squadra di Dybala, che opta dunque per una serie di passaggi, rifiutando la ripartenza.

86' - Dybala accompagnato all'uscita da N'Koulou, la rimessa sarà proprio in favore dell'africano, ma la batte Ansaldi.

85' - Szczesny blocca questo lancio in avanti senza nemmeno troppi problemi. Rincon apre il gioco verso Ansaldi, giropalla macchinoso in questa fase.

84' - Pjanic ha commesso un'irregolarità, c'è un altro possesso della squadra spinta molto, in questo momento, dal pubblico. Cross di Molinaro, c'è Chiellini prima di Belotti; sul seguente cambio di gioco Ansaldi non arriverà mai e Asamoah potrà battere una rimessa.

83' - Niang cerca di guidare lo sforzo dei suoi, ma è fermato da De Sciglio nell'uno-contro-uno e non guadagna nemmeno un corner: rinvia Szczesny.

82' - Niang crossa potente sul secondo palo, la palla attraversa l'area ed è raccolta da Falqué: al cross ci va Ansaldi, male, Bernardeschi spazza.

81' - Pjanic ancora rischia ma evita problemi sulla pressione di Iago Falqué. Ritmi che si sono drasticamente abbassati in questa fase. Edera si allunga il pallone, ma viene chiuso da Pjanic in fallo laterale.

80' - Ennesimo calcione ai danni di Chiellini, steso a centrocampo da una scivolata di Iago Falqué dopo una buona percussione. Tutto per tutto di Mazzarri: entra Edera al posto di De Silvestri, Ansaldi va a fare il terzino destro.

79' - Acquah raccoglie la respinta dopo il cross, Iago Falque conclude dopo due finte col mancino ma Szczesny c'è e chiude.

78' - Scivola Bernardeschi e perde una possibilità dopo una buona giocata di Pjanic. De Sciglio chiude Niang e concede un tiro dalla bandierina: pronti i blocchi in area.

77' - Impostazione bassa ancora molto lenta da parte del Toro, un ennesimo lancio fuori misura non può essere un pericolo per De Sciglio e Szczesny, che accompagnano fuori la sfera.

76' - Molinaro calcia dai 25-27 metri col mancino, da dimenticare questo tentativo, che si spegne malamente sul fondo alla destra di Szczesny.

75' - Rugani anticipa Belotti sulla verticale di Molinaro. De Silvestri potrà poi ancora mettere dentro l'area la sfera con un fallo laterale, ma sceglie una soluzione corta.

74' - Altro fallo di Belotti, ai danni del compagno in Nazionale Bernardeschi (che non si sta risparmiando per niente in fase difensiva).

73' - Dybala ha guadagnato una classica punizione sulla destra per lui, posizione buona per un cross, distanza di 35-40 metri dal bersaglio. Va di petto sul secondo palo Alex Sandro, era tutto solo, ma ha sbagliato, qualunque cosa volesse fare...

72' - Molinaro va in scivolata su Dybala, duro, ma non c'è fallo: il terzino ha infatti preso il pallone. Secondo cambio intanto per i granata: dentro Acquah in luogo di Obi.

71' - Pjanic scodella verso Dybala, anticipa Burdisso di testa. Il possesso, dopo la lotta di Niang, è comunque bianconero.

70' - Rinvio per Sirigu dopo un clamoroso brivido: Dybala era tutto solo in area, premiato da Alex Sandro dopo un bel duetto con Asamoah, ma il suo sinistro è terminato in curva! Ed ancora l'ex Palermo alla terza conclusione, dalla lunetta, un po' forzata, facile per il portiere avversario. Tanti, troppi spazi per lui, in ogni caso.

69' - Niang cerca una soluzione personale da posizione defilatissima, tiro fuori bersaglio abbastanza evidentemente.

68' - C'è da segnalare la posizione di Ansaldi, esterno destro di un 4-2-3-1 e (Iago Falqué sta facendo il trequartista e Niang sta a sinistra) e non mezzala come avevamo detto. Schieramento piuttosto all'attacco.

67' - DYBALA SUBITO! PER POCO! Bernardeschi premia il taglio dell'argentino, che sul centro-destra non riesce a scavalcare Sirigu col piede che non è il suo e trova l'esterno della rete!

66' - Szczesny e N'Koulou, sul cross tagliato di Ansaldi, non raggiungono la sfera, che sfila in rinvio dal fondo. Brivido dopo lo schema che aveva favorito l'argentino. Esce Douglas Costa intanto, fa il suo rientro Paulo Dybala.

65' - Ottima giocata di Niang sulla fascia, si lancia in velocità il francese dopo il dribbling su Pjanic, De Sciglio lo trattiene e commette fallo tattico: sacrosanto il giallo per lui. Punizione sulla trequarti difensiva concessa.

64' - Pronto a rientrare in campo Paulo Dybala dopo l'infortunio dello scorso 6 gennaio: la Joya si è tolta la casacca.

63' - Tacco di Douglas Costa alla lunetta, non necessario su questo cross, che perde efficacia. Una furia, su questi errori, come al solito, Max Allegri. Obi calcia dai 25 metri, telefonatissima la traiettoria, blocca Szczesny.

62' - Fallo di Belotti su Rugani, arriva la punizione in favore dell'ex Empoli. Sulla destra si disimpegna bene Madama.

61' - Scodella Rugani, Douglas Costa viene anticipato, Sturaro chiude l'offensiva di Obi, concedendo una touche.

60' - Dopo un'altra interruzione, il gioco viene ripreso con il possesso sportivamente restituito a Szczesny e la parità numerica ristabilita perfettamente.

59' - Sta bene infatti il Gallo: si gioca. Alex Sandro non riesce in quest'iniziativa dalla trequarti e viene fermato in fallo laterale, ma è rimasto a terra Niang: partita nervosa, è stato Sturaro a procurare dolore, senza fallo, al francese.

58' - Belotti è rimasto a terra al limite dell'area e si tocca il volto dopo un accenno di contatto con Chiellini: c'è stata una manata dell'ex Fiorentina, anche se la dinamica onestamente non giustifica un tale dolore - almeno a vedersi.

57' - De Silvestri, Rincon, Obi, Burdisso: non ha guadagnato un metro, con questi quattro passaggi, la compagine di casa. Poi N'Koulou lancia lungo.

56' - Altro fischio per una giocata dannosa su Chiellini, Niang aveva cercato di portare avanti la pressione ma ha esagerato. Steso Rincon a centrocampo, è stato Khedira a stenderlo.

55' - Mazzarri cambia le carte in tavola: entra Niang al posto di Baselli, con Ansaldi che andrà dunque a muoversi da mezzala.

54' - Costa non riesce nella finta e scalcia Obi, punizione al limite della propria area in favore del nigeriano.

53' - Alta ma isolata qui la pressione di Belotti, Chiellini ha spazio e si muove fin sulla trequarti: appoggio per Khedira, il cui cross è disinnescato con una semplice uscita da Sirigu.

52' - Ha subito un colpo al volto non falloso nella sua ripartenza Baselli, pallone messo fuori da Asamoah. Sembra star bene comunque l'italiano; in seguito, Chiellini rischia ma ottiene un fallo sulla pressione di Belotti.

51' - Non ha iniziato bene la ripresa Miralem Pjanic, ma qui ha trovato una deviazione sul suo lungolinea ed una conseguente rimessa con le mani. Fermato poi Douglas Costa da Baselli e Molinaro, raddoppio fisso su di lui.

50' - Cross troppo lungo di Pjanic, sul cambio-campo Douglas Costa sbaglia il numero nell'uno-contro-uno dopo un aggancio favoloso.

49' - Solito inserimento di Khedira in area sul traversone di Bernardeschi, il tedesco ha preso una botta alla caviglia ed ora zoppica; in compenso, ha ottenuto un calcio d'angolo.

48' - Altro difetto di Pjanic sul pressing, ma il possibile brivido viene bloccato da Khedira.

47' - Pjanic sbaglia il tocco, Falqué è costretto ad andare però a ritroso, fino alla difesa.

46' - Possesso per vie orizzontali dopo la battuta, offensiva sulla sinistra con Alex Sandro che si sta accentrando spesso per far largo ad Asamoah. Sturaro trova un traversone, ma anche una respinta di De Silvestri.

13.39 - Si riparte! Pallone mosso dalla Juventus.

13.37 - Squadre nuovamente sul rettangolo verde. Si torna in azione fra pochissimo.

13.28 - Meritato il vantaggio per una Juventus un po' preoccupata in questo derby, in cui il Torino si è dato da fare ma ha proposto per ora troppo poco dal punto di vista della costruzione delle occasioni. Si diceva, bianconeri preoccupati: l'infortunio di Higuain al quarto d'ora rende l'emergenza offensiva ancora più netta e probabilmente chiamerà in azione Dybala nel finale di gara al posto proprio di quel Bernardeschi che è entrato, ha fatto bene, ma ricordiamolo meno di 48 ore fa era stato vittima di un affaticamento e potrebbe non reggere questo ritmo per i 75 minuti più recupero in teoria a lui richiesti. Nulla è scontato in un derby, con una Signora in queste condizioni ancora di più: vedremo cosa succederà fra qualche minuto. A dopo!

13.21 - Termina il primo tempo. Parziale di 0-1.

45' + 2' - Ultima occasione della prima frazione con un fallo sulla trequarti di Sturaro su Obi: si difende in blocco la compagine avversaria su questo cross. E ce la fa, senza problemi, nei duelli aerei.

45' + 1' - L'unico obiettivo di Rugani e co. sembra semplicemente mantenere il giropalla vivo.

45' - Saranno due i minuti di recupero. Possesso sempre di Madama.

44' - Burdisso arriva addirittura al cross dalla trequarti, estremamente lunga la sua iniziativa.

42' - Posizione irregolare di Bernardeschi sul taglio, Douglas Costa era partito però con una velocità impressionante.

41' - Rugani ferma un lancio lungo verso Belotti senza troppi problemi.

39' - Mentre quelli di Allegri continuano a fare il loro lavoro: è il caso di Sturaro, qui autore di un intervento discutibile a centrocampo, ma non punito dall'arbitro oltre il fallo.

37' - Fase stagnata del match, sembra che il colpo sia stato avvertito dai ragazzi di Mazzarri.

35' - Segnaliamo tantissime proteste dei giocatori locali, sorpresi da quella giocata in velocità, col calcio da fermo battuto qualche metro dietro rispetto a dove effettivamente si sarebbe dovuto...

33' - Va in porta Pjanic! Ma Sirigu è attento e la botta non angolatissima viene respinta in zona laterale senza grossi problemi. GOOOOOOOOOOOOOOOL! ALEX SANDRO! 0-1! Il brasiliano mette dentro un cross di Bernardeschi dal fondo dell'area senz'alcun problema, difesa granata sorpresa da una punizione battuta velocemente!

32' - L'azione si sviluppa fino al fallo su Alex Sandro al limite dell'area in corsia, vediamo che soluzione sceglierà Pjanic (c'è anche Douglas Costa sul punto di battuta)...

31' - Szczesny la mette sul piede destro di De Sciglio, Pjanic si abbassa e l'uscita juventina è efficace.

30' - L'azione si sviluppa con l'ennesima transizione in campo aperto guidata da Belotti, poi travolto da Asamoah al limite dell'area: non c'è punizione, gioco fermo per permettere le cure all'ex Palermo che sembra comunque non avere particolari problemi.

29' - Bernardeschi recupera un buon pallone e da esso cava un fallo laterale.

28' - Stavolta arriva un vero corner, crosserà dentro Iago Falqué. L'azione si sviluppa in maniera lineare: dopo una prima respinta, l'esterno col numero 14 trova la testa di De Silvestri in area, blocca in tuffo Szczesny. Piccolo brivido.

27' - Altro recupero in zona offensiva: De Silvestri batterà come un corner questa rimessa laterale. D'altronde la Vecchia Signora paga, sui rinvii di Szczesny, la mancanza di un vero e proprio riferimento sul lungo.

26' - Burdisso imposta, per Molinaro, che muove ancora il tutto fino a Iago Falqué: gran suggerimento da una posizione di terzino per lo spagnolo, Belotti cerca una conclusione impossibile in spaccata defilatissimo in area e trova l'esterno della rete.

25' - Rugani di testa gestisce un ennesimo rilancio lungo che mostra un po' di disordine in impostazione della controparte.

24' - Altro intervento duro di Belotti su Alex Sandro, c'è il fischio dell'arbitro. Prorompente il pressing dei padroni di casa.

23' - Rugani anticipa Belotti, batti e ribatti sulla fascia, alla fine c'è stata una spinta su Sturaro - ancora una volta regolare - e la rimessa è per Molinaro.

22' - In ogni caso derby a tensione altissima. Possesso gestito male qui dai torinisti, fallo laterale in posizione offensiva per De Sciglio.

21' - Ha cercato lo schema Pjanic, verso De Sciglio al limite, ma l'ex milanista è stato respinto, ma il contropiede avversario è comunque sfumato.

20' - Fallo di Rincon su Sturaro in un duello aereo a centrocampo. SALVATAGGIO SULLA LINEA DI MOLINARO! Grandissima giocata di Douglas Costa in accelerazione, dal fondo col destro crossa bene il brasiliano, piccola deviazione e Asamoah in precario equilibrio incrocia ancora bene, salva sulla linea Molinaro e poi va in corner Sirigu! Che chance!

19' - Ruvido in scivolata Ansaldi su Pjanic, c'è il fallo in scivolata nel pressing, ma non il giallo per la furia del bosniaco, che sembra anche lui dolorante. Si torna a giocare, nervi tesissimi.

18' - Apertura di Chiellini, Bernardeschi controlla ma Molinaro lo chiude, Sturaro a sua volta si fa sentire in scivolata: agonismo da derby. Batte ora il terzino il fallo laterale.

17' - Alex Sandro difende palla fra due, va a terra ma non c'è fallo in suo favore; in seguito, comunque, il suo gioco di gambe frutta un fallo con le mani.

16' - Si torna a giocare, uno sconsolato Pipita ha lasciato il terreno di gioco ed ora è quasi in lacrime: al suo posto, ricordiamolo, è entrato Bernardeschi che dovrà dunque muoversi da falso nueve.

15' - Persiste però l'allarme: ancora a terra Higuain, scuote anche la testa ora l'argentino. Ora sembra che dovrà definitivamente rinunciare a giocare. È pronto all'ingresso in azione dunque Bernardeschi.

14' - Non riuscita la ripartenza dei campioni d'Italia, c'è N'Koulou pronto ad impostare. Va per linee orizzontali l'africano, così come i suoi compagni. La soluzione lunga tentata in seguito viene accompagnata, da De Sciglio, in out.

13' - Burdisso va lungo, Ansaldi riesce insieme ad Obi a trovare lo spazio per un traversone, prontamente respinto per un'ennesima touche.

12' - Alex Sandro vince il suo duello aereo sul primo palo ma non arriva Sturaro a chiudere in area per concludere; in seguito, Rugani sceglie il fallo in campo aperto su Belotti, solo richiamo per lui.

11' - Viene dentro al campo Douglas Costa, poi costretto ad appoggiarsi su Pjanic: ricomincia ad essere tessuta la tela bianconera, con calma.

10' - De Sciglio batte un fallo laterale in zona offensiva, Higuain - che sembra ripreso - non riesce a difendere la sfera ed Asamoah, dopo una spazzata, torna saggiamente indietro da Szczesny di testa.

9' - ...si riparte da Szczesny. Aveva iniziato tutto un gioco superficiale di Douglas Costa; Ansaldi cerca dalla sinistra il taglio di Iago Falqué, ma l'impatto col pallone dello spagnolo non c'è e Szczesny blocca.

8' - Recupero palla in zona pericolosa di Obi, possibile due-contro-Rugani per lui insieme a Belotti, ma il Gallo sbaglia il controllo palla successivo e la chance svanisce! Che occasione...

7' - Iago Falqué torna indietro dopo un cambio di gioco, primo possesso consolidato per i suoi. Burdisso apre poi ancora per l'ex Roma, continua a circolare il pallone fino ad un cross che Chiellini rilancia via.

6' - Sembra che i problemi per lui non siano finiti: sono già in piedi, dunque, Dybala e Bernardeschi per un eventuale cambio. Momentaneamente fa Khedira il centravanti, ma Higuain torna in campo, anche se claudicante.

5' - Forse abbiamo parlato troppo presto: ancora a terra il numero 9 ospite, che ora viene medicato. Gioco fermo, lui è un po' zoppicante, ma comunque sulle sue gambe. Ha preso probabilmente una storta alla caviglia sinistra.

4' - Si gioca, sta bene il Pipita, possesso gestito male da Chiellini: il suo lancio profondo verso la corsa di Asamoah è eccessivamente potente.

3' - Pallone verso Higuain a mezza altezza, tutto solo l'argentino in area, Sirigu lo anticipa e c'è stato un contatto fra i due: nessun fallo chiaramente, ma è rimasto un po' malconcio l'attaccante...

2' - Szczesny lancia verso Sturaro, Obi lo anticipa per un altro fallo laterale.

1' - Primo lancio lungo verso la sinistra, dove si era mosso Belotti, che non è riuscito però a tenere la sfera in campo. In seguito verticalizzazione troppo lunga di Pjanic, blocca Sirigu.

12.35 - Si parte! Primo pallone mosso dal Torino.

12.31 - Squadre in campo!

12.20 - Ora si torna negli spogliatoi: a breve l'inizio di Torino-Juventus. Non mancate!

12.10 - Il riscaldamento è già iniziato da un po' al Grande Torino, atmosfera elettrica come al solito...

12.00 - Rivoluzione per Allegri, che lascia in panchina Bernardeschi e Dybala e opta per i giocatori al meglio, Asamoah come terzino ed Alex Sandro ala. C'è anche Rugani al posto di Benatia in difesa. Dall'altro lato, tutto confermato per Mazzarri, che sceglie Ansaldi e non Niang.

11.50 - La risposta del Torino (4-3-3): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Burdisso, Molinaro; Baselli, Rincon, Obi; Iago Falqué, Belotti, Ansaldi. All. Mazzarri

11.40 - La formazione ufficiale della Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Sturaro; Douglas Costa, Higuain, Alex Sandro. All. Allegri

11.30 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Torino, match valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A TIM edizione 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 12:30 - verrà fischiato dall'arbitro Daniele Orsato.

QUI TORINO

I granata, in seguito al buon punto ottenuto a Marassi contro la Sampdoria, sono tornati a vincere fra le propria mura rifilando un 2-0 all'Udinese nello scorso weekend: tutta fiducia per questa partita, che come al solito potrebbe cambiare definitivamente il significato di questa stagione.

Dopo l'arrivo di Mazzarri per i torinisti è iniziato d'altronde un periodo da imbattuti, che va avanti da cinque partite, senza aver mai preso un gol in casa: ora c'è voglia di stupire contro quelli che Iago Falqué stesso ha definito gli eterni rivali di questa squadra, i mai tanto amati concittadini, con cui il rapporto è piuttosto logoro.

In conferenza stampa il tecnico ha definito la sua strategia, individuando nei duelli personali la chiave di volta di questo confronto: c'è però da capire con quale modulo l'ex allenatore del Napoli schiererà i suoi oggi. Le scelte degli uomini, in tal senso, potrebbero essere molto indicative: andiamo a vedere un po' i ballottaggi...

Nel 4-3-3 di Walter Mazzarri, infatti, in porta ci sarebbe Sirigu; davanti a lui De Silvestri, N'Koulou, Burdisso e Molinaro, con Rincon in cabina di regia e Baselli ed Obi favoriti nei ruoli di mezzali (con l'incognita Acquah); fin qui, tutto ok. In attacco, al fianco di Iago Falqué e Belotti, c'è però da capire se scenderà in campo Ansaldi - come pare - o Niang, con cui lo schieramento risulterebbe decisamente più offensivo rispetto a come sarebbe con l'ex Zenit e Genoa. Vedremo...

QUI JUVENTUS

I bianconeri, dopo aver ottenuto un importantissimo successo ai danni della Fiorentina nello scorso turno, si sono inaspettatamente fermati in settimana: il pareggio europeo per 2-2 contro il Tottenham ha lasciato diversi interrogativi a tutto l'ambiente, oltre ad aver messo fortemente in dubbio la qualificazione ai quarti di finale.

Le scelte di Allegri non hanno d'altronde avuto l'effetto desiderato nell'occasione, con un'inversione di tendenza prevista già oggi: dal 4-2-3-1 tentato contro i londinesi si tornerà al 4-3-3, ma intanto i tifosi della Vecchia Signora si chiedono come fare a ribaltare un risultato scomodo - al momento, però, non è questa la priorità.

L'ha detto anche d'altronde il tecnico in conferenza stampa, bisogna pensare al campionato, perchè il ritorno contro gli Spurs sarà solo il 7 marzo. L'allenatore ha fatto poi anche il punto sugli assenti: fuori dai convocati per la sfida ci sono Barzagli, Matuidi, Cuadrado e Mandzukic, i primi tre già noti, l'ultimo vittima di febbre.

Max Allegri è dunque orientato verso un 4-3-3 con Szczesny fra i pali. De Sciglio ed Alex Sandro, terzini titolari, sono insidiati rispettivamente da Lichtsteiner ed Asamoah, con in mezzo Benatia a far coppia con Chiellini. Khedira e Pjanic sicuri del posto in mediana, poi uno fra Sturaro (favorito) e Marchisio, che si candiderebbe come talismano-derby. In attacco spazio a Bernardeschi - che stringe i denti -, Higuain e Douglas Costa.

STATISTICHE

Sono ben 17 le vittorie bianconere negli ultimi 23 derby della Mole in campionato; l'ultimo è quello del 23 settembre scorso, in cui i campioni d'Italia s'imposero per 4-0 (doppietta di Dybala, in mezzo Pjanic ed Alex Sandro). Nel frattempo in stagione però c'è stato anche il confronto valido per i quarti di Coppa Italia, con un'altra vittoria dei padroni di casa all'Allianz Stadium (2-0, gol di Douglas Costa e Mandzukic); fu proprio questa la gara decisiva per l'esonero di Sinisa Mihajlovic.