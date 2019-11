Terminata Shakhtar - Roma, LIVE Champions League 2017/18 (2-1): Rimonta ucraina, ma la Lupa è viva

22.44 - Direi che è tutto. E allora un grazie a chi ci ha seguiti da parte di Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Shakhtar Donetsk batte Roma per 2-1 con gol di Facundo Ferreyra e Fred!

22.42 - Si sono aperte le danze, con un salvataggio sulla linea di Pyatov. Si sono chiuse, con quello di Bruno Peres: segno di come l'inerzia della partita sia cambiata. La Roma ha spadroneggiato per 50 minuti in terra ucraina, ha giocato il suo calcio, sembrava aver annichilito lo Shakhtar Donetsk con la forza delle proprie idee e del talento brillante di Cengiz Under. Poi però Ferreyra, al primo tiro in porta sul grave buco dell'acciaccato Florenzi, ha punito e i giallorossi hanno reagito male: tutto sommato il 2-1 (con perla di Fred) si può considerare un buon risultato, considerando tutto quello che ha parato Alisson e le occasioni sciupate dai padroni di casa. All'Olimpico ci vorrà una Lupa più solida per passare il turno: sicuramente, oggi, ha mostrato di averne comunque le grandi potenzialità.

22.38 - Termina il match. Risultato di 2-1.

90' + 3' - SALVATAGGIO ASSURDO DI BRUNO PERES! Col piedone in un intervento disperato, dopo il cross teso di Taison, Bruno Peres salva sul tiro a botta sicura di Facundo Ferreyra ed evita la doppietta dell'avversario!

90' + 2' - I minuti di recupero saranno tre, ma di fatto si sta iniziando a giocare solamente ora, dopo il cambio che ha visto l'ingresso di Kovalenko in luogo di Bernard.

90' + 1' - Scintille che si sono concluse con un doppio giallo: Perotti e Taison le vittime. I nervi sono un po' saltati qui.

90' - Butko entra in area e cerca un cross, ma Fazio chiude col gambone. Manata di Taison su Perotti nella metà campo di quest'ultimo, il brasiliano provoca l'argentino e ci sono storie tese fra i due, con tanto di mini-rissa.

89' - De Rossi sbaglia in una zona fragilissima dell'impostazione, Marlos viene poi fermato, che brivido... gestione della palla comunque affidata alla squadra di Fonseca.

88' - Calcia da fuori Gerson, è la soluzione della disperazione: rasoterra, telefonato, primo palo. Pyatov si beve qualcosa di caldo e, nel frattempo, blocca.

87' - Kolarov cerca ancora un pallone profondo dalla trequarti: Defrel è però in leggerissimo ritardo e Pyatov c'arriva per primo.

86' - Dzeko è stato fermato in questa situazione. Aldilà di un grande assist, oggi ha fatto meno di quanto può.

85' - Bruno Peres guadagna un fallo e lo gestisce con grande rapidità.

84' - Gerson raddoppia bene su questo pallone vagante, evitando uno sviluppo lineare della manovra avversaria. Questo atteggiamento non è però di tutti i suoi compagni, che appaiono essere molto demoralizzati...

83' - Altra scelta curiosa: esce Radja Nainggolan, a fare il trequartista ora c'è Defrel.

82' - Un rimpallo favorisce Stepanenko, il cui tiro dopo un palleggio viene gestito da Alisson in terra.

81' - Manolas chiude Bernard in area dopo un pallone perso malamente da Bruno Peres, concedendo un corner.

80' - Intelligente in questo contesto Ferreyra: Ismaily aveva crossato bene ma comunque trovato una respinta, l'ex Velez ha scelto il fallo tattico su De Rossi ed è stato ammonito, ma ha speso molto bene il cartellino.

79' - Male oggi Kolarov: questo suo cross in bocca a Pyatov è l'immagine di una sua prestazione finora molto opaca.

78' - Ovviamente ora gli Hirnyky ricorrono di più al fallo: Perotti è stato trattenuto da Fred, gioca all'indietro la fazione italiana.

77' - Spinto Gerson in un lavoro spalle alla porta con Ismaily alle calcagna. Intensità che è tornata ad essere alta.

76' - Fazio esce bene dalla pressione, ma la sua azione si conclude con un nulla di fatto dopo lo scarico.

75' - Nainggolan cerca un cambio di gioco e trova Butko, che ritorna su quella corsia per regalare un fallo laterale.

74' - Baricentro altissimo comunque per la squadra appena passata in vantaggio, che mostra grande personalità. Continua invece il momento molto difficile dall'altro lato.

73' - Ed ecco, subito, Gerson: rientra e tira di sinistro, anche con una deviazione Pyatov riesce a gestire la squadra.

72' - Doppio cambio la reazione degli italiani: cambia la fascia destra, fuori Florenzi ed Under, dentro Bruno Peres e Gerson.

71' - GOOOOOOOOOOOOOOOL! FRED! 2-1! Traversa e gol, precisione disarmante e dopo un tocco al legno la palla finisce dentro la rete! Alisson forse poteva fare qualcosa in più...

70' - Punizione potenzialmente velenosissima al limite dell'area quella concessa da Strootman... 20-22 metri, centro-sinistra. Si perde tempo per sistemare la barriera.

69' - Fa il libero Alisson in uscita, concedendo una rimessa laterale ed evitando il duello con Ferreyra.

68' - Under spazza via dopo un paio di colpi di testa; dopo alcuni batti e ribatti attorno al centrocampo, è ancora il turco a restituire il pallone alla propria retroguardia. Partita fenomenale anche sotto questo aspetto per lui.

67' - Alisson si è avvicinato alla panchina ed ha comunicato di avere dei problemi fisici... seguiamo la sua condizione, insieme a quella di Florenzi, che dovrebbe comunque uscire a breve e qui è stato abile nella chiusura su Ismaily in corner.

66' - Calcio d'angolo per la Lupa. Di Francesco sembra piuttosto arrabbiato.

65' - Kolarov mette un gran pallone per Nainggolan, che in piena area però è in anticipo e non trova un impatto vincente, da centravanti quale non è, col pallone...

64' - Sugli sviluppi arriva un altro calcio d'angolo. Il gol ha complicato parecchio la vita agli ospiti.

63' - ANCORA ALISSON! Strepitoso tiro di Taison dai 25 metri col mancino, pescato addirittura l'incrocio in diagonale, ma ci mette la manona il portiere avversario! Mamma mia che parata! Corner.

62' - Nainggolan calcia al volo dopo una respinta corta di Ordets: blocca Pyatov.

61' - Pallone buono per la corsa palla al piede di Taison, la sua trivela non è però all'altezza e l'unico destinatario reale del passaggio è Alisson.

60' - Perotti duella con Fred fin vicino alla bandierina, ma poi concede una touche. Il pressing rimane altissimo.

59' - Il pallone viene mosso con poca efficacia dagli ucraini, Fred si spazientisce e calcia allora: lo fa, male, pescando di fatto la tribuna.

58' - La qualità fa poi il resto: Dzeko lanciato all'uno-contro-uno con Pyatov, è off-side, ma il concetto è corretto. Aveva preso comunque il palo il bosniaco.

57' - Buona giocata qui di Florenzi, Under rimedia poi un fallo laterale in corsia. Giocano corto i capitolini, cercando di riordinare le idee.

56' - ALISSON ALIENO! Parata assurda del brasiliano, cross basso di Bernard con velo sul primo palo di Ferreyra, Marlos calcia alto verso il primo palo e trova la manona del portiere avversario ad evitare lo svantaggio!

55' - Hanno preso possesso del centrocampo gli arancioneri, che ora stanno prendendo il comando delle operazioni.

54' - Ancora in difficoltà Florenzi con Ismaily, Manolas concede un corner.

53' - Serata negativissima per Florenzi, i problemi fisici hanno probabilmente influito, ma sembra molto affaticato francamente. Dodici nelle ultime tredici per Ferreyra, anche lui con grandi numeri in questa stagione.

52' - GOOOOOOOOOOOL! FERREYRA! 1-1! Florenzi buca sul lancio di Rakitskyi, Ferreyra è lanciato, rientra sul destro ed imbuca Alisson con un tocco leggero! Conti all'improvviso pareggiati!

51' - Dzeko cerca ancora Under, con una giocata simile a quella che ha portato al gol: stavolta c'è però soltanto un corner. Svetta Manolas sul secondo palo, Pyatov c'è senza troppi problemi.

50' - Bernard crossa, una deviazione sposta la palla verso il primo palo, Alisson blocca ma la sfera era uscita: calcio d'angolo. Retropassaggio di Butko, Dzeko guida ancora bene la pressione e si alza il baricentro dei suoi.

49' - Under fa il fenomeno anche in difesa: diagonale alle spalle di Florenzi per chiudere la partenza di Ismaily. Prestazione totale del turco finora.

48' - Si sveglia Facundo Ferreyra: al limite, il sudamericano se la sposta sul destro e cerca una soluzione a giro verso il secondo palo, blocca Alisson.

47' - Fred non riesce ad andare via in mezzo a due sulla destra, c'è comunque spazio per l'impostazione dei suoi.

46' - Un po' frettoloso Florenzi dopo un altro grande pressing corale: c'è comunque, per lui, un fallo laterale in buona posizione.

21.50 - Si ricomincia! Primo pallone mosso dalla Roma.

21.49 - Squadre nuovamente in campo ora.

21.40 - Un gol, una prestazione ed un risultato pesantissimo: bilancio ultra-positivo per la Roma formato Champions League nel primo tempo del Metalist Stadium di Kharkiv. Lo Shakhtar Donetsk, dopo un avvio intenso, si è sciolto sull'ordine ed il pressing avversario, finendo per concedere un gol dopo un'azione abbastanza scolastica ma attuata con qualità. A fare la differenza il solito Cengiz Under, cinque reti nelle ultime tre e mezzo per lui: adesso, nella ripresa, lui e tutti i compagni dovranno riproporre questa prestazione per mettere una seria ipoteca sul ritorno. Lo potranno fare, dopo una piccola pausa: ci vediamo dopo!

21.34 - Termina il primo tempo. Parziale di 0-1.

45' + 3' - Applauso del pubblico, lascia il campo con le mani in faccia Krvystov, dentro Ordets, il titolare. Si recuperano trenta secondi da ora...

45' + 2' - I replay mostrano una torsione innaturale della gamba sinistra per il difensore, sembra qualcosa di grave. C'è molta apprensione ed i medici stanno prendendo il tempo necessario per far uscire il dolorantissimo calciatore.

45' + 1' - Dzeko ha vinto il duello aereo, ma Krvystov è rimasto a terra e, dopo la chiusura ai danni di Kolarov, ora verrà curato. Molto dolorante il centrale schierato a sorpresa...

45' - Altro rinvio per Alisson, che sceglie una soluzione lunga. Un minuto di recupero.

44' - Strootman lotta benissimo in mezzo al campo, gran partita per lui finora. Perotti sceglie poi il fallo tattico su Fred, ora l'obiettivo è portare quest'ottimo risultato negli spogliatoi.

43' - Marlos innesca Taison, ma Fazio, forse commettendo anche ostruzione, finisce per stendere il brasiliano. Tutto regolare per l'arbitro.

42' - Rete pesantissima in ottica qualificazione, la quinta in quattro gare per l'ex Istanbul Basaksehir. Che crescita, nel 2018, per questo ragazzo!

41' - GOOOOOOOOOOOOOL! E CHI SE NO, CENGIZ UNDER! 0-1! Kolarov per Perotti, Perotti per Dzeko, Dzeko in posizione da trequartista dosa benissimo il passaggio per il taglio perfetto del turco, che piega le mani a Pyatov e segna nonostante una piccola deviazione! Bravo e fortunato, 0-1!

40' - Fazio limita poi Taison in ripartenza, grande intervento del Comandante.

39' - Un po' impacciato finora Kolarov, che qui perde un velenosissimo pallone in transizione.

38' - Grande intervento in scivolata di Rakitskyi, qui Florenzi aveva messo Nainggolan a tu-per-tu in area con Pyatov con un gran cross...

37' - Altra brutta conclusione dalla lunetta di Dzeko, che è scivolato anche in questo caso: Krvystov devia in fallo laterale, ma una posizione di fuorigioco di Nainggolan è giudicata attiva. Punizione.

36' - Marlos ancora con un grande spunto, ma Fazio e Strootman se lo mangiano e ne sporcano la conclusione, senza deviarla: si riparte da Alisson.

35' - Fred obbligato all'errore: qui, ad un ritmo troppo alto, ha servito Taison in posizione di fuorigioco; addirittura l'ala si è disinteressata all'azione. Il blocco difensivo di squadra è andato in crescendo finora nella partita.

34' - Pressing altissimo comunque idea fissa della Lupa, che finora si sta comportando bene. Dopo un tiro troppo alto da lontano di Fred, si ferma il gioco: Perotti è rimasto a terra... sembra comunque essere in grado di continuare l'argentino.

33' - Si sa dei problemi intestinali di Florenzi, che sta mostrando la sua condizione un po' precaria: anche qui ha colpito male un pallone, commettendo un errore non da lui.

32' - Marlos mette il turbo sulla destra, Butko si sovrappone, viene premiato ma è chiuso da un attento Strootman.

31' - Taison guida l'uscita verso la trequarti dei suoi: Dzeko lo stende ancora, richiamo dell'arbitro, al prossimo sarà giallo.

30' - Marlos reclama ma l'arbitro ha deciso: fallo laterale in favore dei suoi avversari. De Rossi cerca di sorprendere battendolo dentro l'area ma Dzeko viene chiuso.

29' - Fischio di Collum, in favore dei padroni di casa. C'è stato fallo in attacco.

28' - Ancora ottimo lavoro di Perotti, che vale un pallone da battersi dal vertice offensivo del rettangolo verde.

27' - Perotti scodella nel mezzo, bravo ed elegante Ismaily, col petto, ad appoggiare per Pyatov.

26' - Fuorigioco di Ferreyra, poco dopo c'è fallo su Kolarov: due situazioni in cui gli italiani hanno potuto muovere la palla.

25' - ...Ma spingono, poi, all'improvviso: s'inserisce addirittura Rakitskyi fin sulla trequarti, cross decisamente troppo potente.

24' - Anche i Hirnyky (nella lingua locale, "Minatori) stanno prendendo un po' di fiato palla al piede...

23' - Momento di respiro per Fazio e co., che scelgono il possesso perimetrale.

22' - Bene qui anche la difesa giallorossa: sembra che adesso le due compagini si siano reciprocamente un po' prese le misure e solo le grandi giocate stanno rompendo l'equilibrio.

21' - DZEKO REGALA LA PALLA A PYATOV! Giocata spa-zi-a-le di Cengiz Under, che cambia gioco per Perotti: altrettanto spaziale è l'aggancio dell'argentino, che premia con un tocco finissimo l'arrivo del proprio numero 9, ma il tiro è troppo centrale ed il portiere avversario addirittura blocca!

20' - Arriva un ennesimo corner per il piede di Perotti: Manolas, tutto solo al centro dell'area, svetta bene ma non inquadra il bersaglio abbastanza malamente. Che occasione!

19' - Perotti si beve Butko, così come Bernard su Florenzi prima, anche lui crossa forte e teso, anche lui trova soltanto un corner. Situazioni molto analoghe in quest'inizio di gara.

18' - Under ha appena ripiegato bene sull'ala aggiunta Ismaily, corner concesso dal turco. Fred sbaglia la misura di un passaggio nello schema e regala la sfera al rinvio di Alisson.

17' - Si sono scambiati di ruolo Taison e Bernard: ora è quest'ultimo a fare il trequartista. In campo calcia Perotti, ma trova il muro: sulla respinta, Kolarov cerca un colpo di tacco e poi preferisce il fallo.

16' - Sembra che stia iniziando ad attuare il proprio controllo sulla sfida l'impostazione di Krvystov e Rakitskyi, ritmo leggermente più lento in questi minuti.

15' - De Rossi rischia con una finta quasi nella sua area, Ferreyra commette però fallo.

14' - Florenzi torna indietro d'esterno, poi gestisce un altro possesso e cerca Under sul lungolinea, ma sbaglia l'appoggio. Fallo laterale.

13' - Marlos, due finte su Kolarov, cross basso e teso col destro da dentro l'area: blocca Alisson, ma troppi brividi in queste circostanze finora.

12' - Under mostra ancora il suo gran momento di forma: si lancia da solo e crossa dentro dal fondo di destro, Dzeko non c'arriva prima del sempre attento Pyatov.

11' - Fred imbuca, ma Kolarov chiude dopo un ennesimo passaggio basso dalla fascia. Dzeko non riesce poi a sfruttare al meglio il contropiede, chiuso dai centrali a lui oppositori.

10' - Possesso palla degli ucraini, impostazione dell'azione come al solito molto fluida.

9' - Bernard salta Florenzi in area, ma non De Rossi: entrambe le squadre, sulle rispettive corsie mancine d'attacco, stanno trovando la maniera per far male. Nainggolan ottiene poi una preziosa punizione in uscita di palla.

8' - Kolarov si sovrappone sulle finte di Perotti, traversone dal fondo e Pyatov blocca in uscita senza problemi. Manolas raddoppia poi la pressione di Florenzi e concede una rimessa.

7' - Altro calcio d'angolo in favore dei giallorossi, stavolta la sfera dopo gli sviluppi si spegne sul fondo.

6' - Battuto corto, Kolarov crossa in un secondo momento ed ottiene un altro tiro dalla bandierina. SALVATAGGIO SULLA LINEA! Deviazione sporca verso il centro della porta di Dzeko, Pyatov non riesce però a bloccare un pallone semplice, Fazio viene poi ribattuto dopo essere stato per qualche secondo in una situazione favorevolissima!

5' - Gran giocata di Under, che risponde anche lui dribblando Rakitskyi e crossando per il movimento di Perotti, Butko chiude bene la diagonale e concede calcio d'angolo.

4' - Ismaily si sovrappone in area, troppo spazio per lui, che arriva fin sul fondo: cross pericoloso che attraversa tutto lo specchio della porta, Fred sul secondo palo in scivolata non trova la giusta potenza, Alisson blocca.

3' - ...Dzeko preferisce allora fermare Taison con un fallo, non giudicato da giallo all'arbitro. Lancio lungo di Fazio un po' casuale fermato da Pyatov in uscita prima dell'intervento di Under in area.

2' - Altro pallone buttato via, pronto Florenzi con le mani, ma c'è un malinteso con Nainggolan...

1' - Pronti-via fallo in favore di Manolas, Ferreyra si è presentato così nel duello aereo. Pyatov concede una rimessa laterale vicino alla bandierina agli avversari, che stanno attuando pressing altissimo.

20.46 - Si parte! Primo pallone mosso dallo Shakhtar.

20.42 - Squadre in campo!

20.35 - Adesso manca davvero poco all'inizio di Shakhtar Donetsk-Roma: non mancate, a brevissimo si comincia!

20.30 - Oggi raggiunge le 300 presenze con la sua maglia Rakitskyi, difensore molto roccioso ma perno della squadra ormai da diverse stagioni.

20.25 - Riscaldamento già iniziato in quel di Kharkiv...

20.15 - Novità Florenzi (autore di un recupero-lampo ai danni di Bruno Peres) ed Under (preferito a Gerson) per Di Francesco, Fonseca conferma l'undici tipo e lancia Krvystov.

20.05 - La risposta dello Shakhtar Donetsk (4-2-3-1): Pyatov; Butko, Krvystov, Rakitskyi, Ismaily; Stepanenko, Fred; Marlos, Taison, Bernard; Ferreyra. All. Fonseca

19.55 - La formazione ufficiale della Roma (4-2-3-1): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Strootman; Cengiz Under, Nainggolan, Perotti; Dzeko. All. Di Francesco

19.45 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Shakhtar Donetsk-Roma, match valido per l'andata degli ottavi di finale della Champions League 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro William Collum.

QUI SHAKHTAR

Abbiamo conosciuto gli ucraini nel girone che ha visto l'eliminazione del Napoli: si sono infatti qualificati da secondi concedendosi anche una vittoria di lusso per 2-1 contro il Manchester City, nell'occasione rimaneggiato ma pur sempre fazione d'élite, totalizzando ben 12 punti complessivi.

Attenzione a sottovalutare dunque la forza dei padroni di casa al Metalist Stadium, che fu fatale proprio agli azzurri nell'ottica del passaggio del turno. La compagine guidata da Fonseca, che fa ancora a meno di Darijo Srna a causa dello scandalo-doping, è però reduce dalla lunga pausa invernale e potrebbe non rendere al top.

Paulo Fonseca è intenzionato a confermare il suo 4-2-3-1. Alle spalle della punta Ferreyra ha recuperato in tempo Bernard, che affiancherà dunque Taison e Marlos sulla trequarti; andando a ritroso troviamo Fred e Stepanenko, con invece Butko ed Ismaily terzini. La coppia Ordets-Rakitskyi completa la difesa; Pyatov è il portiere.

QUI ROMA

In Serie A, i giallorossi hanno ritrovato la fiducia dopo essersi concessi anche loro una pausa invernale, perlomeno sotto l'aspetto prestazionale: l'ultimo successo è arrivato in casa dell'Udinese, grazie ancora una volta ad uno strepitoso Cengiz Under, autore di quattro gol nelle ultime tre.

Anche De Rossi in conferenza stampa l'ha detto, il peggio sembra passato. Il capitano giallorosso ha accompagnato, come da tradizione, il suo tecnico Di Francesco, che ha chiesto grande determinazione ai suoi giocatori per strappare il miglior risultato possibile su questo campo difficile.

In questa competizione servirà certamente di più di quanto visto di recente in ogni caso, ma i capitolini hanno già dimostrato nel corso dei gironi di poter dare il proprio meglio in campo europeo, rifilando tre palloni al Chelsea e relegando l'Atlético Madrid all'Europa League con la forza delle proprie idee e del proprio gruppo.

Per quello che riguarda gli assenti, sono stati esclusi dai convocati i lungodegenti Karsdorp, Gonalons e Jonathan Silva, neo-arrivato a gennaio ma non utilizzabile nel massimo torneo per club europei. Inoltre, in vista anche del tour-de-force che attende la Lupa nelle prossime settimane, Florenzi verrà risparmiato causa influenza.

Eusebio Di Francesco confermerà il suo 4-3-3, con in porta Alisson e Bruno Peres ad occupare la casella di destra nella retroguardia, completata da Manolas, Fazio e Kolarov. A centrocampo c'è Gerson insieme a De Rossi e Strootman, con Nainggolan nel tridente, insieme a Perotti (con l'asso nella manica Under ed El Shaarawy in ballottaggio) e l'immancabile Dzeko. Il belga, con un altro attaccante in campo, potrebbe anche tornare a fare la mezzala.

PRECEDENTI

Quattro i precedenti, tre le vittorie dei Hirnyky, una per la controparte. L'ultima volta, nel 2011 alla Donbass Arena, terminò sul 3-0: gol di Willian (doppietta all'epoca, ieri sul tabellino di Chelsea-Barça) ed Eduardo. L'allenatore dei vincitori era Mircea Lucescu, che ha parlato qualche giorno fa di questo duello.